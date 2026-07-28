Kering : Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2026

Communique_Mise a disposition du Rapport financier semestriel 2026_Kering





COMMUNIQUÉ DE PRESSE



28 juillet 2026



MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026

Kering indique que son Rapport financier semestriel au 30 juin 2026 est mis à la disposition du public sur son site web, dans la section Finance (https://www.kering.com/fr/finance/).

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com

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