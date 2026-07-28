Arrêté des comptes et mise à disposition du Rapport Annuel 2025-2026





Vitry-le-François, France – 28 juillet 2026 à 18h00 (CEST)

Haffner Energy (code ISIN : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF) annonce aujourd’hui l’arrêté des comptes et la mise à disposition de son Rapport Annuel relatif à l’exercice clos le 31 mars 2026.

Le 24 juin 2026, le Conseil d'administration de la Société avait examiné les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2026. Le Rapport Annuel n'était toutefois pas finalisé à cette date.

Les résultats consolidés estimés avaient été publiés le 25 juin 2026, alors que les procédures d'audit étaient encore en cours.

Les comptes sociaux et consolidés ont été définitivement arrêtés et le Rapport Annuel approuvé par le Conseil d’Administration réuni le 27 juillet 2026.

Le compte de résultat consolidé synthétique est le suivant :

Le Rapport Annuel pourra être consulté sur le site internet de la Société à partir du 29 juillet 2026.

L’ensemble des informations financières de la Société est également accessible dans la rubrique « Investisseurs » du site web ici.

Une Assemblée générale des actionnaires (« l'Assemblée Générale ») de la Société se tiendra le lundi 28 septembre 2026 à 9h00 au siège social de la Société, 2, Place de la Gare, 51300 Vitry-le-François.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale, les projets de résolutions et le rapport du Conseil d’Administration sur ces projets de résolutions, ainsi que les rapports spéciaux des commissaires aux comptes seront mis à disposition des actionnaires d’ici le vendredi 11 septembre 2026, soit dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de gaz et carburants renouvelables compétitifs. Forte de 33 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF).

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