Lantronix julkistaa DoD Solution -kumppanuuden Edge AI -droonialustan käyttöönottoon Ukrainassa

IRVINE, Kalifornia, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NDAA-yhteensopiviin miehittämättömiin järjestelmiin, kriittiseen infrastruktuuriin ja resilientteihin yritysverkkoihin Edge AI -ratkaisuja ja teollisia IoT-ratkaisuja globaalisti tarjoava Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ilmoitti tänään strategisesta yhteistyöstä drooneille ja miehittämättömille järjestelmille itsenäistä alustaa kehittävän virolais-ukrainalaisen DoD Solutionin kanssa.

Yhteistyö vauhdittaa DoD Solutionin järjestelmien kehitystä ja käyttöönottoa yhdistämällä sen itsenäisen laitteensisäisen AURA AI -alustan Lantronixin Qualcomm-pohjaiseen Open-Q 6490CS -ratkaisuun. Lantronix tarjoaa SWaP-optimoitua edge-laskentaa, joka mahdollistaa ratkaisujen integroinnin AURA AI -alustaan. Tämän ansiosta Ukrainan puolustuskykyä voidaan parantaa FPV-drooneilla, kiinteäsiipisillä miehittämättömillä ilma-aluksilla ja torjuntajärjestelmillä. Kumppanuus laajentaa Lantronixin asemaa entisestään Euroopassa ja Ukrainassa, missä tarve suojatuille ja tuotantovalmiille itsenäisille järjestelmille kasvaa edelleen nopeasti.

"Globaaleissa puolustusratkaisuissa luotetaan yhä enemmän älykkäisiin itsenäisiin järjestelmiin, ja Lantronixin asema Edge AI:n, suojatun laskennan ja tehtäväkriittiset verkkotoiminnot yhdistävissä ratkaisuissa on vahva", sanoo Kurt Hoff, Lantronixin Chief Revenue Officer. "Yhteistyömme DoD Solutionin kanssa on osoitus kasvavista vaatimuksista tehokkaille ja vähän virtaa kuluttavilla AI-alustoille, jotka täyttävät tiukimmat Yhdysvaltain vaatimuksenmukaisuustandardit ja tukevat nopeaa käyttöönottoa laajassa mittakaavassa. Edistyneet tekniset palvelumme avaavat mahdollisuuksia uusilla laitteistoalustoilla, ja lisäksi ne tarjoavat toistuvaa tuottoa, sillä tuemme asiakkaita kaikissa vaiheissa aina kehityksestä ja integraatiosta testaukseen ja jatkuviin ohjelmatason toimintoihin. Ukrainasta on kehittynyt yksi maailman edistyneimmistä ja nopeimmin kehittyvistä markkinoista miehittämättömille järjestelmille. Yhteistyö Ukrainan johtavien droonialan innovaattoreiden kanssa tarjoaa meille todellisia havaintoja, ja samalla voimme vahvistaa teknologiamme soveltuvuuden yhdessä maailman vaativimmista käytännön ympäristöistä. Tämän pohjalta odotamme, että voimme parantaa kykyämme toimittaa seuraavan sukupolven AI-pohjaisia ratkaisuja puolustussektorilla toimiville asiakkaillemme kaikkialla maailmassa."

"Modernien itsenäisten droonien toiminta ei riipu ainoastaan niiden antureista vaan myös niissä käytetyistä älykkäistä järjestelmistä", sanoo Roman Hapachylo, DoD Solutionin toimitusjohtaja. "AURA AI on kattava ja itsenäinen integroitu alusta, joka mahdollistaa havainnot, visuaalisen navigoinnin, kohteen tunnistuksen, seurannan ja lämpöohjauksen suoraan ilma-aluksessa. Yhdistämällä itsenäisen ratkaisumme Lantronixin tuotantovalmiiseen edge-laskentaan voimme nopeuttaa käyttöönottoja merkittävästi ja samalla edistää seuraavan sukupolven drooniratkaisuja eurooppalaisille ja globaaleille markkinoille."

"Yhteistyö vahvistaa Lantronixin asemaa luotettuna teknologiakumppanina tehtäväkriittisissä Edge AI -käyttöönotoissa. Se myös vahvistaa pitkän aikavälin strategiaamme, joka pyrkii edistämään kestävää kasvua ainutlaatuisten Edge AI -ratkaisujen kautta", Hoff lisää. "Merkittäviä mahdollisuuksia avautuu edelleen puolustuksen, avaruusteknologian ja teollisten itsenäisten ratkaisujen markkinoilla, joilla älykkäästä edge-laskennasta on tulossa käytännössä välttämätöntä."

Tekniset tiimit ovat suorittaneet alustaintegroinnin, ja alustava tuotanto on käynnissä. Ohjelma laajenee vastaamaan kasvavaan kysyntään koko alueella. Tämä kehitys kuvastaa sekä vahvaa kumppanuutta että alustan valmiutta tukea laajempaa käyttöönottoa Ukrainan nopeasti kehittyvässä drooniekosysteemissä.

Tietoa DoD Solutionista

DoD Solution on virolais-ukrainalainen puolustusteknologiaan erikoistunut yhtiö, joka kehittää itsenäisiä järjestelmiä miehittämättömiin alustoihin. Yhtiö integroi tekoälyä hyödyntäviä itsenäisiä toimintoja moniin erilaisiin puolustuskäyttökohteisiin yhdessä miehittämättömien alustojen valmistajien kanssa. Yhtiön lippulaivatuote AURA AI -alusta yhdistää yhtiön oman ohjelmiston ja laitteistopohjaisen laskennan ja tarjoaa itsenäistä navigointia, havaintokykyä, kohteiden tunnistusta, seurantaa ja lämpöohjausta haastavissa ympäristöissä, joissa GPS-paikannus on estetty ja viestintää rajoitettu. DoD Solutionin pitkän aikavälin tavoite on kehittää itsenäistä puolustusteknologiaa, joka parantaa operatiivista tehokkuutta ja vähentää riippuvuutta jatkuvaan ihmisen ohjaukseen.

Lisätietoja on osoitteessa https://dodsolution.com/

Tietoa Lantronixista

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) on Edge AI -ratkaisujen ja teollisten IoT-ratkaisujen globaali markkinajohtaja, joka tarjoaa älykästä laskentaa, suojattuja verkkotoimintoja ja etähallintaa tehtäväkriittisiin käyttökohteisiin. Lantronix auttaa asiakkaitaan optimoimaan toimintojaan ja vauhdittamaan digitaalista siirtymää. Yhtiö toimii nopeasti kasvavilla markkinoilla ja keskittyy esimerkiksi älykkäisiin kaupunkeihin, suuryhtiöiden IT-ratkaisuihin, kaupallisiin järjestelmiin ja miehittämättömiin puolustusjärjestelmiin. Yhtiön kattavaa laitteisto-, ohjelmisto- ja palvelutarjontaa hyödynnetään monissa käyttökohteissa aina suojatusta videovalvonnasta älykkäisiin infrastruktuureihin ja vikasietoiseen varaverkkojen hallintaan. Lantronix tuo älykkäitä toimintoja verkkojen reunajärjestelmiin ja tarjoaa organisaatioille tehokkuutta, suojausta ja kilpailuetua tämän päivän tekoälyvetoisessa maailmassa. Lisätietoja on Lantronixin verkkosivustolla.

Yhdysvaltain vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lain mukainen "Safe Harbor" -lausunto: Tässä uutisessa on tulevaisuutta koskevia lausuntoja Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien tarkoittamassa merkityksessä, mukaan lukien – mutta ei niihin rajoittuen – lausuntoja, jotka koskevat odotuksia kasvusta maailmanlaajuisilla droonimarkkinoilla ja Lantronixin asemaa hyödyntää pitkäaikaisia ja suurikatteisia mahdollisuuksia drooni- ja puolustusteknologiamarkkinoilla. Nämä tulevaisuutta koskevat lausunnot perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja riippuvat olennaisista riskeistä ja epävarmuuksista, joiden vaikutuksesta todelliset tuloksemme, tulevaisuuden liiketoimintamme, taloudellinen olosuhteemme tai suorituskykymme voivat merkittävästi poiketa historiallisista tuloksistamme tai tuloksista, jotka ilmaistaan suoraan tai välillisesti tässä uutisessa. Mahdollisiin riskeihin ja epävarmuustekijöihin kuuluvat muun muassa kielteiset tai heikkenevät alueelliset ja maailmanlaajuiset taloudelliset olosuhteet tai liiketoimintaamme liittyvä markkinoiden epävakaus, kuten asiakkaidemme ostopäätösten vaikutus; kykymme lieventää häiriöitä omassa sekä toimittajiemme ja alihankkijoidemme toimitusketjuissa Yhdysvaltain tai muiden maiden kauppapolitiikan muutosten vuoksi, mukaan lukien äskettäin korotetut tai tulevat tullit, pandemiasta tai muista taudeista johtuvat häiriöt, sodat ja viimeaikaiset konfliktit Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä tai muut tekijät; tulevat vastaukset terveysuhkiin ja niiden vaikutukset; kyberturvallisuusriskit; muutokset sovellettavissa Yhdysvaltain ja muiden maiden laeissa ja säädöksissä; kykymme toteuttaa yritysostostrategiaamme tai integroida hankitut yritykset; patenttien ja muiden omaisuusoikeuksien suojaamiseen liittyvät vaikeudet ja kustannukset; velkamme määrä, kykymme hoitaa velkaamme ja velkasopimustemme rajoitukset; sekä muut mahdolliset tekijät, jotka on kuvattu 30.6.2025 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa vuosikertomuksessamme (Form 10-K), joka on toimitettu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle ("SEC") 29.8.2025, mukaan lukien kyseisen raportin osion I kohdan 1A kohdassa "Risk Factors" käsitellyt seikat, sekä muut julkiset asiakirjamme SEC:lle. Muita riskitekijöitä voidaan tunnistaa ajoittain tulevissa asiakirjoissamme. Todelliset tulokset voivat myös poiketa odotuksista sellaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä johtuen, joista emme ole tällä hetkellä tietoisia tai joita emme tällä hetkellä pidä liiketoimintamme kannalta merkittävinä. Näistä syistä sijoittajia kehotetaan olemaan luottamatta liikaa tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Tulevaisuutta koskevat lausuntomme koskevat ainoastaan niiden antamisajankohtaa. Ilmoitamme erikseen, että emme aio päivittää mitään tulevaisuutta koskevia lausuntoja tämän päivämäärän jälkeen emmekä ole velvollisia päivittämään niitä siten, että ne vastaisivat todellisia tuloksia tai muuttuneita näkemyksiämme tai odotuksiamme, ellei sovellettava laki tai Nasdaq Stock Market LLC:n säännöt sitä vaadi. Jos päivitämme tai korjaamme tulevaisuutta koskevia lausuntoja, sijoittajien ei tulisi päätellä, että teemme myöhemmin muita päivityksiä tai korjauksia.

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Matt Glover ja Greg Robles

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Diana Puckett

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