SMCP - Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2026

Communiqué - Paris, le 28 juillet 2026

Notification de mise à disposition par SMCP

de son rapport financier semestriel 2026

En date de ce jour, SMCP indique avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel pour la période close le 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante :

www.smcp.com

(Rubrique : Finance / Section : Publications & Evènements / Rapports financiers)

À PROPOS DE SMCP

SMCP réunit quatre marques de mode – Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Fidèle à un positionnement fort, le Creative Premium, le Groupe et ses marques proposent des collections inspirées par l’air du temps, portées par l’exigence et un rapport style-qualité-prix maîtrisé. Présent dans 58 pays, le Groupe, dont Isabelle Guichot est Directeur Général, comprend un réseau d’environ 1 600 points de vente dans le monde avec une présence digitale forte sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent d’en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment B, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS INVESTISSEURS/PRESSE

SMCP

Amélie Dernis

+33 (0) 1 55 80 51 00

amelie.dernis@smcp.com BRUNSWICK

Hugues Boëton +33 (0) 6 79 99 27 15

Tristan Roquet Montegon +33 (0) 6 37 00 52 57

smcp@brunswickgroup.com

Pièce jointe