Rentrak améliore sa plateforme de rapports sur le box-office avec une nouvelle capacité de rapports pour les sièges à mouvement haut de gamme D-BOX

LOS ANGELES et MONTRÉAL, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rentrak, la norme mondiale en matière de données sur le box-office au cinéma, et Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) ont annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle capacité permettant de produire des rapports distincts sur la performance au box‑office des sièges à mouvement haut de gamme D-BOX.

Cette initiative intervient alors que la fréquentation des salles de cinéma poursuit sa reprise et que les exploitants misent davantage sur les formats haut de gamme afin de se différencier. Déployée à compter du week-end d’ouverture de Spider-Man: Brand New Day de Sony Pictures, cette nouvelle capacité de rapports sera disponible dans l’ensemble du réseau national de Rentrak, couvrant les États-Unis et le Canada, avec une couverture internationale limitée dès le lancement. Les deux entreprises collaborent également à l’expansion de cette couverture à l’échelle mondiale. Les sièges à mouvement haut de gamme D-BOX sont actuellement installés dans plus de 1 200 écrans à travers le monde, et ce réseau continue de croître.

Cette amélioration répond à une lacune dans la mesure de la performance des sièges haut de gamme. Alors que les exploitants ont ajouté différentes catégories de sièges premium au sein de salles existantes, les rapports traditionnels sur le box-office ont continué à mesurer la performance uniquement à l’échelle de l’auditorium, sans distinguer la contribution des expériences haut de gamme. Généralement aménagés sous forme de section dédiée à l’intérieur d’une salle, les sièges à mouvement haut de gamme D-BOX peuvent désormais être isolés et faire l’objet de rapports distincts grâce à la plateforme améliorée de Rentrak, offrant ainsi à l’industrie une compréhension beaucoup plus précise de la rentabilité des sièges premium.

« L’industrie cinématographique traverse une profonde transformation, et les données constituent la boussole qui guidera son avenir », a déclaré Anant Gupta, associé directeur chez Advaya Capital et membre du conseil d’administration de Rentrak. « Alors que les spectateurs reviennent dans les salles en nombre croissant et que les exploitants investissent dans des expériences différenciées comme les sièges à mouvement haut de gamme D-BOX, nos clients ont besoin d’outils de mesure à la hauteur de cette évolution. Cette amélioration représente une avancée importante en offrant à l’industrie une nouvelle visibilité sur la performance de D-BOX et en permettant une compréhension plus complète de la performance globale d’un film au box-office. »

« La croissance continue du cinéma haut de gamme dépend non seulement de la capacité à offrir des expériences différenciées, mais aussi de démontrer leur impact », a déclaré Naveen Prasad, président et chef de la direction de D-BOX. « Les investissements continus de Rentrak dans l’évolution des rapports liés à l’exploitation cinématographique reflètent l’importance croissante de D-BOX ainsi que la valeur d’en mesurer la performance avec une plus grande précision. En apportant davantage de transparence à la performance des sièges à mouvement haut de gamme D-BOX, cette amélioration fournit à l’industrie les renseignements nécessaires pour mieux comprendre, optimiser et développer les offres de cinéma haut de gamme. »

À propos de Rentrak

Rentrak est la norme mondiale en matière de données sur le box-office la plus reconnue de l’industrie cinématographique et la norme mondiale en matière de données sur les recettes en salle. L’entreprise recueille des données transactionnelles provenant d’environ 34 000 cinémas et plus de 200 000 écrans dans plus de 70 pays. Ses services couvrent environ 95 % du box-office mondial et près de 100 % du box-office nord-américain, fournissant aux studios, distributeurs et exploitants les données nécessaires à la planification des sorties, aux règlements financiers, à la rémunération des talents et aux décisions relatives aux droits d’exploitation subséquents.

À propos de Technologies D-BOX Inc.

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences immersives qui sollicitent le corps et stimulent l’imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent les mouvements, les vibrations et les textures avec le contenu à l’écran afin d’enrichir l’expérience narrative sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d’innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course automobile (sim racing) ainsi que les marchés de la simulation et de la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public vit les contenus audiovisuels à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez https://www.d-box.com/.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et de l’information prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives comprennent notamment des énoncés concernant la disponibilité et le déploiement de la capacité améliorée de rapports de Rentrak pour les sièges à mouvement haut de gamme D-BOX, l’expansion prévue de cette capacité à l’ensemble du réseau de rapports de Rentrak, son élargissement éventuel à une couverture internationale et mondiale accrue, ainsi que les avantages anticipés de cette amélioration pour les exploitants, les distributeurs, les studios et l’industrie du cinéma haut de gamme. Les déclarations prospectives reposent sur les attentes, hypothèses et croyances actuelles de la direction et sont assujetties à des risques et à des incertitudes susceptibles d’entraîner des écarts importants entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques comprennent notamment ceux liés à la mise en œuvre et à l’adoption réussies de cette capacité de rapports, à la disponibilité et à l’exactitude des données sous-jacentes, à l’acceptation par les clients et par l’industrie, aux conditions du marché, à l’évolution de l’industrie de l’exploitation cinématographique, aux conditions économiques ainsi qu’aux autres facteurs décrits dans les documents d’information continue déposés par D-BOX auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, lesquelles sont formulées à la date du présent communiqué. D-BOX n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

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