CSL feiert Fertigstellung des ersten Schiffes der weltweit führenden Umschlagflotte für das Simandou-Projekt

MONTREAL, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die CSL-Gruppe („CSL“), ein weltweit führender Anbieter von verantwortungsbewussten Seetransportdienstleistungen, gibt die Auslieferung der MV Wontanara bekannt, des ersten von fünf hochmodernen Umschlag-Shuttle-Schiffen (TSVs), die für den Einsatz im Rahmen des Simandou-Eisenerzprojekts in Guinea in Auftrag gegeben wurden – einem der weltweit größten Bergbau- und Infrastrukturprojekte.

Diese von CSL entworfene und auf der CSSC Chengxi-Werft gebaute, bahnbrechende Flotte von TSVs vereint eine Tragfähigkeit von 41.800 Tonnen mit einem Selbstentladesystem mit zwei Auslegern, das bis zu 12.000 Tonnen Eisenerz pro Stunde umschlagen kann, und ist damit die schnellste und effizienteste TSV-Flotte der Welt.

Das TSV-Design wurde speziell für den effizienten Transport großer Mengen Eisenerz zwischen Flussterminals und Offshore-Massengutfrachtern entwickelt und zeichnet sich durch einen für die Flussschifffahrt optimierten Rumpf mit geringem Tiefgang, fünf Azimut-Strahlruder, die für außergewöhnliche Manövrierfähigkeit und Präzision sorgen, sowie die Fähigkeit zur bidirektionalen Navigation aus, die sowohl die Sicherheit als auch die betriebliche Effizienz erhöht.

„Das fortschrittliche Design und die Fähigkeiten im Bereich der Frachtabfertigung dieser Flotte spiegeln die Kompetenz von CSL wider, komplexe logistische Herausforderungen in praktische, leistungsstarke maritime Lösungen umzusetzen“, so Louis Martel, President und CEO von CSL. „In enger Zusammenarbeit mit unserem Kunden haben wir ein integriertes Umschlagsystem entwickelt, das sichere, effiziente und kontinuierliche Exporte großer Mengen in flachen Gewässern ermöglicht.“

CSL leitete die Entwicklung dieser Umschlaglösung vom Konzeptentwurf über die technische Planung und den Bau bis hin zur Lieferung. Auf der Grundlage seiner langjährigen Erfahrung in der Konstruktion von Selbstentladeschiffen und im Umschlagbetrieb legte CSL die technischen Anforderungen für die Flotte fest, leitete die Konstruktions- und Planungsphasen und übernahm die Aufsicht während des gesamten Baus.

Die MV Wontanara ist das erste von fünf TSVs, die zur Unterstützung des Simandou-Projekts in Dienst gestellt werden sollen; die Auslieferung der übrigen Schiffe der Flotte ist für die kommenden Monate geplant.

Die CSL-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter komplexer maritimer Lösungen und der weltweit größte Eigner und Betreiber von Selbstentladeschiffen. Mit Hauptsitz in Montreal und Niederlassungen in ganz Amerika, Australien, Europa und Afrika befördert CSL jährlich Millionen Tonnen Fracht für Kunden aus den Bereichen Bauwesen, Stahl, Energie und Agrar- und Lebensmittelindustrie.

MEDIENKONTAKT

Brigitte Hébert, Director, Communications

514-653-8854 │brigitte.hebert@cslships.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db0a41e3-3773-4796-a0cd-2a7eff80cf78