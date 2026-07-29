LEPAS treibt internationale Expansion mit umfassender NEV-Produktoffensive voran

WUHU, China, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chery Auto hat bekannt gegeben, dass der kumulierte weltweite Fahrzeugabsatz die Marke von 20 Millionen Einheiten überschritten hat. Damit erreicht das Unternehmen einen weiteren bedeutenden Meilenstein seiner internationalen Entwicklung. Der Meilenstein fällt mit einem weiteren Erfolg zusammen: Die Chery Automobile Co., Ltd. (nachfolgend „Chery Auto“; Börsenkürzel: 9973.HK) wurde 2026 erstmals als börsennotiertes Unternehmen in die „Fortune China 500“ aufgenommen und belegte direkt Rang 87. Darüber hinaus erzielte Chery Auto unter allen Automobilherstellern den höchsten Wert bei der Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE). Dies unterstreicht die Stärke der internationalen Geschäftstätigkeit und die hohe Profitabilität des Unternehmens im Rahmen seiner Strategie „From China to the World“. Zudem wurde Chery Auto bereits zum neunten Mal in Folge in die „Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders“ aufgenommen und belegte 2026 den ersten Platz in der Kategorie Automobil. Damit bestätigt das Unternehmen seine wachsende internationale Markenstärke und das Vertrauen, das ihm Kunden weltweit entgegenbringen.

【Chery Group feiert Meilenstein von 20 Millionen verkauften Fahrzeugen】

An diesen Erfolg knüpft LEPAS, die NEV-Marke von Chery Auto im mittleren bis gehobenen Marktsegment, mit einer umfassenden Produktoffensive an und treibt ihre internationale Expansion konsequent voran. Am 24. Juli feierte der LEPAS L6 EV, ein vollelektrischer SUV für intelligente urbane Mobilität, seine offizielle Markteinführung in Thailand. Nur zwei Tage später, am 26. Juli, folgte die Markteinführung des LEPAS L8 PHEV in Indonesien. Im weiteren Verlauf des dritten Quartals 2026 wird LEPAS seine internationale Präsenz weiter ausbauen. Der LEPAS L8 PHEV, der LEPAS L6 EV, der LEPAS L6 PHEV sowie der LEPAS L4 EV werden schrittweise in Europa, Südostasien, Australien, Afrika und dem Nahen Osten eingeführt.

【Markteinführung des LEPAS L6 EV in Thailand】

Mit der koordinierten Einführung von drei NEV-Modellen auf internationalen Märkten erreicht LEPAS einen weiteren wichtigen Meilenstein seiner globalen Wachstumsstrategie. Die beschleunigte Markteinführung unterstreicht nicht nur die hohe Umsetzungskompetenz der Marke, sondern verdeutlicht zugleich das langfristige Engagement von LEPAS für den Aufbau einer nachhaltigen internationalen Präsenz.

【Markteinführung des LEPAS L8 PHEV in Indonesien】

Mit dem kontinuierlichen Ausbau seines weltweiten NEV-Portfolios wird LEPAS die Stärken des globalen Ökosystems der Chery Group nutzen. Dieses umfasst Fahrzeugfertigung, Schlüsselkomponenten, KI-gestützte Robotik, moderne Dienstleistungen sowie intelligente Technologien und schafft die Grundlage für die weitere Lokalisierung von Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und After-Sales-Service. Durch die Verbindung von elegantem Design, intelligenter Innovation und zuverlässiger Qualität möchte LEPAS Mobilitätserlebnisse schaffen, die auf die Bedürfnisse von Kunden weltweit zugeschnitten sind. Gleichzeitig leistet die Marke einen Beitrag zum weltweiten Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität.

Der Meilenstein von 20 Millionen verkauften Fahrzeugen markiert nicht nur einen bedeutenden Erfolg für die Chery Group, sondern zugleich den Beginn eines neuen Kapitels in der internationalen Entwicklung von LEPAS. Mit dem Anspruch, die „Preferred Brand for Elegant Mobility Life“ zu werden, verfolgt LEPAS konsequent die globale Entwicklungsphilosophie der Chery Group „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“. Durch lokalisierte Aktivitäten stärkt die Marke ihre Präsenz in internationalen Märkten und macht elegante Mobilität für immer mehr Kunden weltweit erlebbar.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im mittleren bis gehobenen Marktsegment und entwickelt elegante Mobilitätslösungen für Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die „Preferred Brand for Elegant Mobility Life“ zu werden, vereint LEPAS Leopard Aesthetics, LEPAS Elegant Technology und Exquisite Space – und macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der globalen Philosophie „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ treibt Chery Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Medienkontakt

Firmenname: LEPAS International

Kontaktperson: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

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