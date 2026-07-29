LEPAS accélère son expansion mondiale grâce à une offensive produit ambitieuse dans les véhicules à énergies nouvelles

WUHU, Chine, 29 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chery Auto a annoncé que ses ventes mondiales cumulées avaient dépassé les 20 millions de véhicules, marquant une nouvelle étape majeure dans le développement international de l’entreprise. Cette réussite intervient alors que Chery Automobile Co., Ltd. (ci-après dénommée « Chery Auto », code boursier : 9973.HK) a fait sa première apparition dans le classement Fortune China 500 de 2026 en tant qu’entreprise cotée en bourse, se classant à la 87e place. L’entreprise s’est également classée n° 1 parmi les constructeurs automobiles en matière de rendement des capitaux propres (ROE), soulignant la solidité de ses opérations mondiales et de sa rentabilité dans le cadre de sa stratégie « From China to the World » (« De la Chine vers le monde »). Par ailleurs, Chery Auto a été désignée parmi les Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders pour la neuvième année consécutive et s’est classée n° 1 dans la catégorie automobile en 2026, démontrant une fois de plus l’influence croissante de sa marque à l’échelle mondiale et la confiance qu’elle inspire aux consommateurs du monde entier.

【Célébration du cap des 20 millions de ventes du groupe Chery】

S’appuyant sur cette dynamique, LEPAS, la marque de véhicules à énergies nouvelles (NEV) de milieu à haut de gamme de Chery Auto, accélère son expansion mondiale grâce à une offensive produit ambitieuse. Le 24 juillet, le LEPAS L6 EV, un SUV 100 % électrique conçu pour une mobilité urbaine intelligente, a été officiellement lancé en Thaïlande. Le 26 juillet, le LEPAS L8 PHEV a été officiellement commercialisé en Indonésie. Au cours du troisième trimestre 2026, LEPAS poursuivra son expansion internationale, avec le lancement des LEPAS L8 PHEV, LEPAS L6 EV, LEPAS L6 PHEV et LEPAS L4 EV sur les marchés d’Europe, d’Asie du Sud-Est, d’Australie, d’Afrique et du Moyen-Orient.

【Événement de lancement du LEPAS L6 EV en Thaïlande】

Le déploiement coordonné des trois modèles NEV de LEPAS sur les marchés mondiaux constitue une nouvelle étape importante dans l’expansion internationale de la marque. Cette accélération du déploiement de produits démontre non seulement les solides capacités opérationnelles de LEPAS, mais reflète également son engagement à long terme en faveur d’une présence mondiale durable.

【Événement de lancement du LEPAS L8 PHEV en Indonésie】

Alors que son portefeuille de véhicules à énergies nouvelles continue de s’étendre à l’échelle mondiale, LEPAS s’appuiera sur l’écosystème mondial du groupe Chery, couvrant la fabrication automobile, les composants clés, la robotique basée sur l’intelligence artificielle incarnée, les services modernes et les technologies intelligentes, afin de renforcer davantage la localisation de ses activités de recherche et développement, de production, de distribution et de service après-vente. En combinant design élégant, innovation intelligente et qualité fiable, LEPAS s’engage à offrir une expérience de mobilité haut de gamme adaptée aux besoins des clients du monde entier, tout en contribuant à la transition mondiale vers une mobilité durable.

Le cap des 20 millions de ventes représente une étape importante pour le groupe Chery et ouvre un nouveau chapitre dans le parcours international de LEPAS. Déterminée à devenir la marque de référence pour une mobilité élégante au quotidien (« Preferred Brand for Elegant Mobility Life »), LEPAS adoptera la philosophie mondiale de développement du groupe Chery : « In somewhere, For somewhere, Be somewhere », en renforçant sa présence sur les marchés mondiaux grâce à des opérations localisées et en apportant une mobilité élégante dans la vie quotidienne d’un nombre croissant de clients.

À propos de LEPAS

LEPAS est la marque de véhicules à énergies nouvelles de milieu à haut de gamme de Chery Auto, dédiée à la création d’expériences de mobilité élégantes pour les utilisateurs du monde entier. Avec l’ambition de devenir la marque de référence pour une mobilité élégante au quotidien, LEPAS associe l’esthétique Leopard (« Leopard Aesthetics »), les technologies élégantes LEPAS (« LEPAS Elegant Technology ») et un espace raffiné (« Exquisite Space »), transformant ainsi l’élégance en une expérience de conduite visible, perceptible et digne de confiance. Soutenue par un réseau mondial en expansion de plus de 500 points de vente et de service, LEPAS poursuit son développement international grâce à des opérations localisées, proposant des produits et des expériences adaptés aux utilisateurs des différents marchés mondiaux.

À propos de Chery Auto

Né en 1997, Chery Auto est un constructeur automobile mondial spécialisé dans le développement de véhicules, les technologies intelligentes et les solutions liées aux énergies nouvelles. L’entreprise est présente dans plus de 130 pays et régions, soutenue par un solide réseau international de recherche, de production et de partenariats stratégiques. Chery Auto est depuis 23 années consécutives le premier exportateur chinois de véhicules particuliers parmi les marques chinoises. Guidée par sa philosophie mondiale « In somewhere, For somewhere, Be somewhere », Chery Auto s’engage à promouvoir une mobilité durable grâce à l’innovation continue et à la coopération internationale.

Contact médias

Nom de l’entreprise : LEPAS International

Contact : Vincy Wang

E-mail : wangxi23@mychery.com

Site officiel : https://lepasinternational.com/

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