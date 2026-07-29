Ascom erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen deutlich höheren Auftragseingang und verbesserte die Profitabilität



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar, Schweiz, 29. Juli 2026



Ascom verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 weitere Fortschritte, mit höherem Auftragseingang, höherem Auftragsbestand und einer verbesserten Profitabilität auf Stufe EBITDA, EBIT und Konzerngewinn. Der Nettoumsatz stieg zu konstanten Wechselkursen um 2,6%, zu aktuellen Wechselkursen blieb er stabil. Ascom bestätigt die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 mit einem niedrigen bis mittleren einstelligen Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen und einer EBITDA-Marge von 10–12%.

Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026 auf einen Blick:

Auftragseingang stieg auf CHF 174,5 Mio. (H1/2025: CHF 156,6 Mio.), was einem Wachstum von 11,4% zu aktuellen Wechselkursen und 14,6% zu konstanten Wechselkursen entspricht.

Nettoumsatz belief sich auf CHF 139,8 Mio. (H1/2025: CHF 140,0 Mio.), entsprechend einem Rückgang von 0,1% zu aktuellen Wechselkursen. Zu konstanten Wechselkursen erhöhte sich der Nettoumsatz um 2,6%.

EBITDA stieg auf CHF 13,5 Mio. (H1/2025: CHF 12,1 Mio.).

EBITDA-Marge erhöhte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 9,7% (H1/2025: 8,6%).

Konzerngewinn stieg auf CHF 5,4 Mio. (H1/2025: CHF 2,2 Mio.), unterstützt durch höhere operative Erträge und niedrigere Finanzaufwendungen gegenüber der Vorjahresperiode.

Die Nettoliquidität betrug per 30. Juni 2026 CHF 25,3 Mio. (30. Juni 2025: CHF 29,5 Mio.),

unter Berücksichtigung einer gegenüber dem Vorjahreszeitraum um CHF 8,8 Mio. höhere Kapitalrückführung an die Aktionäre. Die Eigenkapitalquote betrug 36,5% (30. Juni 2025: 37,9%).

Strategie und Fokusbereiche bestätigt

Ascom bestätigt ihre Strategie, Gesundheitsdienstleister und Unternehmen mit mission-critical Kommunikations- und Kollaborationslösungen zu unterstützen, damit diese ihre Kommunikation und Arbeitsabläufe effizienter gestalten, schneller reagieren und bessere Ergebnisse erzielen können, wenn jede Sekunde zählt.

Ascom fokussiert sich weiterhin auf die konsequente Umsetzung dieser Strategie und strebt höhere Umsätze aus Software, sowohl aus Lizenzen als auch aus Software-as-a-Service (SaaS), Professional Services sowie wiederkehrende Erträge aus Customer Care an. Mobilitätslösungen bleiben ein zentraler Bestandteil des Wertversprechens von Ascom, insbesondere für Unternehmen und Organisationen, bei denen robuste Geräte, Zuverlässigkeit und die nahtlose Integration in die Arbeitsprozesse entscheidend sind.

Wachstum in allen Regionen zu konstanten Wechselkursen

Der Auftragseingang zu konstanten Wechselkursen konnte in allen Regionen gesteigert werden. Infolgedessen erhöhte sich der Auftragsbestand per 30. Juni 2026 auf CHF 344,6 Mio. (30. Juni 2025: CHF 309,6 Mio.), was einem Wachstum von 11,3% zu aktuellen Wechselkursen und 11,8% zu konstanten Wechselkursen entspricht. Mehrere Aufträge umfassen mehrjährige Rahmenverträge und bilden eine solide Umsatzgrundlage für das zweite Halbjahr 2026 sowie die folgenden zwei Jahre.

In allen Regionen konnte zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum verzeichnet werden: Region Nord wuchs um 1,0%, Region Süd um 3,5% und Region USA & Kanada um 4,0%. Besonders erfreulich entwickelte sich die Geschäftstätigkeit in den nordischen Ländern, in Deutschland sowie in den Wachstumsmärkten CEE (Zentral- und Osteuropa), MEA (Mittlerer Osten und Afrika) und Asien.

Weiter verbesserte EBITDA-Marge

Die Profitabilität verbesserte sich im ersten Halbjahr aufgrund eines konsequenten Kostenmanagements und operativer Disziplin. Der Bruttogewinn belief sich auf CHF 66,0 Mio. bei einer Bruttomarge von 47,2% (H1/2025: 48,0%), beeinflusst durch den Produktmix. Die Kosten für Marketing & Vertrieb sowie die allgemeinen Verwaltungskosten gingen zurück, da Ascom weiterhin Synergien aus dem 2025 eingeführten Regionalmodell realisiert, das die Effizienz in allen drei Regionen verbessert hat. Das EBITDA stieg auf CHF 13,5 Mio. (H1/2025: CHF 12,1 Mio.), während sich die EBITDA-Marge auf 9,7% erhöhte (H1/2025: 8,6%). Das EBIT verbesserte sich auf CHF 7,2 Mio. (H1/2025: CHF 5,0 Mio.). Ascom schliesst das erste Halbjahr 2026 mit einem Konzerngewinn in der Höhe von CHF 5,4 Mio. ab (H1/2025: CHF 2,2 Mio.).

Solide Bilanz und starke Nettoliquidität

Ascom verfügt weiterhin über eine solide Bilanz und eine starke Nettoliquidität. Die flüssigen Mittel beliefen sich per 30. Juni 2026 auf CHF 25,3 Mio. (30. Juni 2025: CHF 29,5 Mio.), was einem Rückgang von CHF 4,2 Mio. entspricht. Dabei ist eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum, um CHF 8,8 Mio. höhere Kapitalrückführung an die Aktionäre zu berücksichtigen. Der operative Cashflow betrug in den ersten sechs Monaten CHF 14,0 Mio. (H1/2025: CHF 21,2 Mio.), und entspricht einer soliden Cash-Conversion von 104%, während das 1. Halbjahr 2025 mit einer Cash-Conversion von 175% positive Einmaleffekte im Umlaufvermögen enthielt.

Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Ascom hat ihr Aktienrückkaufprogramm am 19. Juni 2026 abgeschlossen, nachdem dieses im Mai 2025 lanciert worden war. Insgesamt kaufte das Unternehmen 3'000'000 Namenaktien für CHF 13,4 Mio. zurück. Die zurückgekauften Aktien sollen im Rahmen einer Kapitalherabsetzung vernichtet und dadurch Mehrwert für die Aktionärinnen und Aktionäre geschaffen werden.

Guidance für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Ascom bestätigt die Guidance für das Jahr 2026 mit einem niedrigen bis mittleren einstelligen Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen und einer EBITDA-Marge von 10–12%. Gestützt auf den hohen Auftragsbestand und die fortgesetzte operative Disziplin startet Ascom mit einer soliden Ausgangslage in das zweite Halbjahr 2026. Geopolitische Unsicherheiten werden die verschiedenen Märkte weiterhin beeinflussen, während Ascom erwartetet, dass die Nachfrage nach den Lösungen von Ascom robust bleibt. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung konzentrieren sich weiterhin auf eine disziplinierte Umsetzung und eine offene Plattform für weitere Innovationen, Widerstandsfähigkeit und profitables Wachstum. Die Expertise von Ascom in mission-critical Kommunikations- und Kollaborationslösungen, die anbieterneutrale Plattform sowie die tiefe Workflow-Integration unterstützen eine nachhaltige Wertschöpfung.

KENNZAHLEN ERSTES HALBJAHR

In CHF Mio., ausser % H1/2026 H1/2025 Auftragseingang 174,5 156,6 Auftragsbestand (per 30.06.) 344,6 309,5 Nettoumsatz 139,8 140,0 Bruttogewinn 66,0 67,2 EBIT 7,2 5,0 EBIT-Marge in % 5,2% 3,6% EBITDA1 13,5 12,1 EBITDA-Marge in % 9,7% 8,6% Konzerngewinn 5,4 2,2 Mitarbeitende (FTE) per 30.06. 1’376 1’370

1 EBITDA, Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen, siehe auch Definition im Halbjahresbericht 2026 auf Seite 5.

Der Halbjahresbericht 2026 der Ascom-Gruppe sowie die dazugehörige Präsentation der Halbjahresergebnisse stehen in englischer Sprache zur Verfügung unter:

https://www.ascom.com/investors/reports-and-presentations/

Halbjahreskonferenz 2026 / Webcast:

Mittwoch, 29. Juli 2026, um 10:00 Uhr MESZ.

Der Webcast wird über Microsoft Teams übertragen und in englischer Sprache durchgeführt.

Microsoft Teams Meeting: Link

Meeting-ID: 314 619 521 920 748

Kenncode: Qf7Ng2Yq

Telefonische Einwahl: +41 43 216 35 11

Telefonkonferenz-ID: 107264094#

Bei Teilnahme über ein Smartphone wird empfohlen, die Teams-App vorab zu installieren.

Anhang