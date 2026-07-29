Solvay : résultats du deuxième trimestre 2026

Communiqué de presse Information réglementée publiée le 29 juillet 2026 à 7h00 CEST

Objectifs annuels confirmés

Faits marquants

Le chiffre d’affaires net sous-jacent au T2 2026 a atteint €1 031 millions, en baisse de -7,4% en organique par rapport au T2 2025, reflétant la faiblesse persistante des prix du carbonate de soude (en particulier sur le marché export) et l’impact négatif du conflit au Moyen-Orient sur les opérations de Solvay.

au T2 2026 a atteint €1 031 millions, en baisse de -7,4% en organique par rapport au T2 2025, reflétant la faiblesse persistante des prix du carbonate de soude (en particulier sur le marché export) et l’impact négatif du conflit au Moyen-Orient sur les opérations de Solvay. L’EBITDA sous-jacent s’est établi à €187 millions, avec une marge de 18,1%, en baisse de -19,5% en organique par rapport au T2 2025. La baisse en glissement annuel s’explique à parts égales par l’impact du conflit au Moyen-Orient au T2 2026 et par le gain exceptionnel d’environ €20 millions au T2 2025.

s’est établi à €187 millions, avec une marge de 18,1%, en baisse de -19,5% en organique par rapport au T2 2025. La baisse en glissement annuel s’explique à parts égales par l’impact du conflit au Moyen-Orient au T2 2026 et par le gain exceptionnel d’environ €20 millions au T2 2025. Les économies de coûts structurelles ont généré €26 millions supplémentaires au T2 2026, principalement grâce aux économies d’excellence opérationnelle dans les sites de production, contribuant à la réduction des coûts fixes en glissement annuel.

ont généré €26 millions supplémentaires au T2 2026, principalement grâce aux économies d’excellence opérationnelle dans les sites de production, contribuant à la réduction des coûts fixes en glissement annuel. Le résultat net sous-jacent des activités poursuivies s’est établi à €64 millions au T2 2026, contre €99 millions au T2 2025.

des activités poursuivies s’est établi à €64 millions au T2 2026, contre €99 millions au T2 2025. Le Free cash flow 1 du premier semestre 2026 s’est élevé à €15 millions (€-11 millions au T2 2026). Les investissements ont atteint €141 millions au S1.

du premier semestre 2026 s’est élevé à €15 millions (€-11 millions au T2 2026). Les investissements ont atteint €141 millions au S1. La dette nette sous-jacente s’élève à €1,8 milliard, après les paiements de dividendes au S1, ce qui se traduit par un ratio de levier de 2,3x à fin juin 2026.

s’élève à €1,8 milliard, après les paiements de dividendes au S1, ce qui se traduit par un ratio de levier de 2,3x à fin juin 2026. Terres rares : approbation d’investissements stratégiques supplémentaires pour accroître les capacités de séparation de La Rochelle.

: approbation d’investissements stratégiques supplémentaires pour accroître les capacités de séparation de La Rochelle. Perspectives 2026 confirmées: anticipant un redémarrage de l’usine Peroxides en Arabie saoudite au T3, Solvay prévoit un EBITDA sous-jacent compris entre €770 millions et €850 millions et un Free cash Flow1 d’au moins €200 millions (net des dépenses de transformation).

Chiffres clés sous-jacents (en M€) T2 2026 T2 2025 % % organique S1 2026 S1 2025 % % organique Chiffre d'affaires net 1 031 1 102 -6,4% -7,4% 2 028 2 223 -8,8% -8,0% EBITDA 187 230 -18,8% -19,5% 406 480 -15,5% -14,7% Marge d'EBITDA 18,1% 20,9% -2,8pp 20,0% 21,6% -1,6pp FCF -11 54 n.m. 15 97 -84,1% ROCE 12,4% 16,0% -3,6pp

1 Free cash flow (FCF) est le Free cash flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies.

Philippe Kehren, CEO de Solvay

« Nos résultats du deuxième trimestre reflètent un environnement économique qui demeure difficile. Le conflit au Moyen-Orient a pesé sur notre performance, principalement en raison de l’arrêt temporaire, depuis la mi-mars, de notre usine Peroxides dans la région. Malgré ces vents contraires, nos équipes restent concentrées sur la transformation de notre entreprise, et les progrès tangibles de notre performance en matière de sécurité montrent que notre transformation produit des résultats.

Nous prenons les mesures nécessaires pour améliorer nos opérations et atteindre nos objectifs, tout en étudiant les opportunités de renforcer et de développer nos activités les plus prometteuses à l’avenir. Le maintien d’une stricte discipline de trésorerie demeure une autre priorité claire. Après la saisonnalité habituelle du deuxième trimestre, nous anticipons une contribution plus solide au second semestre et restons pleinement mobilisés pour atteindre notre objectif de Free Cash Flow pour l’année. »



Perspectives 2026

Anticipant le redémarrage de l'usine de Peroxides en Arabie saoudite au cours du troisième trimestre, Solvay confirme ses perspectives pour l’exercice 2026 comme suit:

EBITDA sous-jacent entre €770 millions et €850 millions. Ce chiffre inclut en 2026 un impact négatif de €20 millions lié aux devises en glissement annuel (sur la base d’un taux EUR/USD 2 de 1,20) ainsi que €40 millions de dépenses de transformation.

de 1,20) ainsi que €40 millions de dépenses de transformation. Free Cash Flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies d’au moins €200 millions, net d’environ €90 millions de dépenses de transformation, et avec des investissements d’environ €300 millions.

Économies structurelles cumulées attendues à environ €300 millions fin 2026.



2 Solvay est exposée à différentes devises. L’impact annuel moyen de la conversion des devises sur l’EBITDA sous-jacent est estimé à environ €10 millions pour un mouvement de 5 cents USD, et à €5 millions pour un mouvement de 25 cents BRL



Nouvel investissement stratégique à La Rochelle

Le site de Solvay à La Rochelle est l’une des plus grandes usines de séparation des terres rares hors de Chine, avec la capacité de traiter à l’échelle industrielle l’ensemble de la gamme des éléments de terres rares. Conformément à sa stratégie, et avec le soutien de nouveaux engagements clients, Solvay a approuvé des investissements stratégiques supplémentaires de €15 à €20 millions afin d’accroître encore les capacités de séparation du site.

Après la signature d’une lettre d’intention avec Viridis visant à sécuriser l’approvisionnement en matières premières de terres rares depuis le Brésil vers l’usine Solvay de La Rochelle en France, cette décision marque une nouvelle étape clé vers l’établissement d’une position de premier plan dans la séparation des terres rares en Europe. À l’automne 2026, Solvay commencera également la séparation à l’échelle industrielle du dysprosium (Dy) et du terbium (Tb), renforçant ainsi davantage ses capacités dans les éléments de terres rares critiques.

Calendrier financier

4 novembre 2026 : résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2026

Lien vers le calendrier financier de Solvay

Détails de la conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs

29 juillet 2026 – 14h CEST

S’enregistrer pour assister au webcast ici.

Contacts

Investor relations

Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96

Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65

Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66

investor.relations@solvay.com

Media relations

Peter Boelaert: +32 479 30 91 59

Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47

media.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise pionnière de la chimie dont l’héritage s’enracine dans les innovations majeures de son fondateur Ernest Solvay dans le procédé de fabrication du carbonate de soude, s’engage à fournir des solutions essentielles à l’échelle mondiale grâce à ses quelque 8 400 collaborateurs. Depuis 1863, Solvay exploite la puissance de la chimie pour créer des solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus essentiels du monde, tels que purifier l’air que nous respirons et l’eau que nous utilisons, préserver nos approvisionnements alimentaires, protéger notre santé et notre bien-être, créer des vêtements respectueux de l’environnement, rendre les pneus de nos voitures plus durables, et nettoyer et protéger nos foyers. L’engagement indéfectible de Solvay accompagne la transition vers un avenir neutre en carbone d’ici 2050, soulignant son attachement à la durabilité et à une transition juste et équitable. En tant qu’entreprise de premier plan avec un chiffre d’affaires net sous-jacent de €4,3 milliards en 2025, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com ou en suivant Solvay sur Linkedin.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d’ordre général, les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change ; l’évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d’un produit, l’impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits ; du processus d’approbation réglementaire, des scénarios globaux des projets de R&I et d’autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s’avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

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Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

Pièces jointes