Résultats semestriels 2026

Une stratégie de croissance rentable exécutée avec succès et perspectives annuelles relevées

Croissance organique des activités d’Électrification de +4,5 %, dans le haut de la fourchette des perspectives du CMD

Marge d’EBITDA ajusté des activités d’Électrification à 13,2 % du chiffre d’affaires standard

Expansion de l’empreinte de Nexans sur le marché américain grâce à l'acquisition de Republic Wire

Capacité de production de la ligne MI de PWR-Transmission chargée jusqu’à mi‑2028

La performance du premier semestre 2026 a démontré la mise en œuvre réussie de la stratégie de croissance rentable de Nexans, soutenue par l’agilité de son modèle d’activité bien diversifié Chiffres d’affaires standard du premier semestre 2026 de 3 248,6 millions d’euros (chiffres d’affaires courant de 4 736,0 millions d’euros), en hausse de +5,0 %, dont +1,5 % de croissance organique et +3,8 % provenant de la contribution des acquisitions Performance forte des activités d’Électrification, en hausse de +4,5 % en organique au premier semestre 2026 EBITDA ajusté du Groupe de 387,7 millions d’euros, en hausse de +4,3 % sur un an, marge d’EBITDA ajusté à 11,9 % du chiffre d’affaires standard contre 12,0 % au premier semestre 2025 EBITDA ajusté des activités d’Électrification en hausse de +5,2 % sur un an, marge d’EBITDA ajusté à 13,2 % du chiffre d’affaires standard, toujours pénalisée par un effet de mix défavorable, contre 13,7 % du chiffre d’affaires standard au premier semestre 2025 (et 13,3 % sur l’exercice 2025) Résultat net de 105,9 millions d’euros au premier semestre 2026 contre 374,0 millions d’euros au premier semestre 2025 ; cette variation s’explique par les activités abandonnées conformément à la norme IFRS 5 (cessions de Lynxeo, AmerCable et Autoelectric) ; Résultat net des activités poursuivies de 122,8 millions d’euros au premier semestre 2026 contre 143,3 millions d’euros au premier semestre 2025

Un bilan sain avec une génération de flux de trésorerie solide et un ratio de levier financier maîtrisé Flux de trésorerie disponible de 165,5 millions d’euros au premier semestre 2026, se traduisant par un ratio de conversion de trésorerie de 42,7 % Profil d’endettement bien diversifié et aucune échéance à venir avant 2027, ratio d’endettement financier de 1,4x Maintien d’une flexibilité financière permettant de mettre en œuvre une stratégie de fusion‑acquisition disciplinée et créatrice de valeur

Les opérations de fusion‑acquisition dans PWR‑Grid et PWR‑Connect restent au cœur de la stratégie du Groupe Finalisation de l’acquisition de Republic Wire début juin 2026 Entrée sur le marché américain particulièrement dynamique Renforcement et mutualisation de notre empreinte industrielle dans les Amériques Capture de la croissance future des data centers Développement d’un important pipeline d’opportunités

Développement durable Chaîne d’approvisionnement responsable : Nexans récompensé par CDP en tant que Supplier Engagement Leader Performance ESG et circularité comme facteurs de différenciation commerciale





Perspectives 2026 relevées EBITDA ajusté : 770 – 840 millions d’euros (précédemment : 730 – 810 millions d’euros) Flux de trésorerie disponible : 235 – 325 millions d’euros (précédemment : 210 – 310 millions d’euros)



Ces perspectives n’intègrent pas l'exécution du projet Great Sea Interconnector en 2026 et incluent l’exploitation de la ligne MI en fin d’année 2026

Ces perspectives prennent en compte la contribution de Republic Wire à compter du 1er juin 2026 et excluent la contribution de toute acquisition future

Paris, le 29 juillet 2026 – Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, publie ce jour ses comptes du premier semestre 2026, arrêtés par le Conseil d’Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 28 juillet 2026.

Commentant la performance du Groupe, Julien Hueber, Directeur général de Nexans, a déclaré :

"Notre performance du premier semestre reflète la poursuite de l’exécution rigoureuse de notre stratégie dans un environnement où les tendances de fonds de l’Électrification demeurent plus fortes que jamais. Au premier semestre 2026, les activités d’Électrification de Nexans ont enregistré une croissance organique de +4,5 % et une marge d’EBITDA ajusté de 13,2 %, soutenues par la trajectoire de PWR‑Transmission et une demande soutenue, ainsi que par une sélectivité disciplinée et une priorité clairement donnée aux solutions à forte valeur ajoutée dans PWR‑Grid et PWR‑Connect.

Nous avons poursuivi l’optimisation et la mutualisation de notre empreinte industrielle, renforçant ainsi l’efficacité opérationnelle pour répondre aux besoins croissants de nos clients sur nos marchés finaux, notamment dans les data centers. Notre profil d’activités bien équilibré, soutenu par des relations de longue date avec nos clients et une approche disciplinée privilégiant la valeur sur les volumes, offre l’agilité et la résilience nécessaires pour saisir les opportunités tout en assurant une croissance rentable durable.

Avec l’acquisition de Republic Wire aux États‑Unis, nous avons poursuivi notre stratégie de fusion‑acquisition créatrice de valeur, renforçant ainsi notre portefeuille en ligne avec nos ambitions de long terme.

Dans cette perspective, l’environnement de marché reste dynamique et les fondamentaux de long terme qui soutiennent l’électrification demeurent solides. Portés par notre positionnement différencié, notre discipline opérationnelle et notre stratégie d’investissement ciblée, nous restons confiants dans notre capacité à créer durablement de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes."

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2026

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Chiffre d’affaires métaux courant 4 736,0 3 977,2 +19,1% Chiffre d’affaires standard1 3 248,6 3 093,5 +5,0% EBITDA ajusté 387,7 371,7 +4,3% EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 11,9% 12,0% -8 bps Résultat net des activités poursuivies 122,8 143,3 -14,3% Résultats net des activités abandonnées (16,9) 230,7 - Résultat net Groupe 105,9 374,0 -71,7% Dette nette à la clôture (1 038,2) (48,4) - Flux de trésorerie disponible 165,5 308,8 -46,4% ROCE 15,0% 22,3% -730 bps Résultat de base par action (€) 2,37 8,55 -72,3%

S1 2025 est (i) présenté en pro forma afin de refléter le reclassement des activités automobiles non stratégiques en Suède, transférées du segment Industrie & Solutions vers les Autres activités, et (ii) retraité conformément à la norme IFRS 5

PERFORMANCE DU GROUPE AU 1er SEMESTRE 2026

Le chiffre d’affaires à prix de métaux standard a atteint 3 248,6 millions d’euros au premier semestre 2026, en hausse de +5,0 %, dont une croissance organique totale de +1,5 % (+4,5 % dans Electrification et ‑15,6 % dans les Autres activités) par rapport au premier semestre 2025, et une contribution de +3,8 % provenant des sociétés récemment acquises. Cette performance solide a été portée principalement par la dynamique des tendances de PWR‑Connect, et PWR‑Grid qui est resté sur sa trajectoire. Comme attendu, PWR‑Transmission a été en territoire négatif au deuxième trimestre 2026 qui marque l’amorce de la normalisation après deux années consécutives de croissance organique à deux chiffres soutenue et une base de comparaison exceptionnellement élevée, en particulier au quatrième trimestre 2025.

Au deuxième trimestre 2026, Nexans a enregistré une croissance organique de +2,7 % par rapport au deuxième trimestre 2025 et de +4,1 % dans Électrification, illustrant la solidité de son recentrage sur ses activités cœur.

L’effet de périmètre a été de +3,8 % au premier semestre 2026, reflétant la contribution des acquisitions dans la division PWR‑Connect (5 mois de Cables RCT, Espagne, 6 mois d’Electro Cables, Canada et 1 mois de Republic Wire, États‑Unis).

L’EBITDA ajusté du Groupe a atteint 387,7 millions d’euros au premier semestre 2026, en hausse de +4,3 % par rapport à 371,7 millions d’euros au premier semestre 2025. La marge d’EBITDA ajusté du Groupe s’est établie à 11,9 % du chiffre d’affaires standard au premier semestre 2026, soit le même niveau que sur l’ensemble de l’exercice 2025, où le Groupe avait atteint un plus haut historique récent à 11,9 % ; la marge d’EBITDA ajusté d’Électrification a atteint 13,2 % du chiffre d’affaires standard. Cette performance a reflété l’agilité du Groupe et la rigueur des efforts consacrés à l’excellence opérationnelle.

Le résultat net des activités poursuivies s’est élevé à 122,8 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 143,3 millions d’euros au premier semestre 2025, en baisse de ‑14,3 %. L’évolution du résultat net reflète les effets combinés de variations favorables et défavorables.

Effets favorables :

16,0 millions d’euros d’augmentation liés à la performance de l’EBITDA ajusté du Groupe sur la période.

sur la période. Un effet Stock Outil en hausse de 64,3 millions d’euros (passant de 10,9 millions d’euros au premier semestre 2025 à 75,2 millions d’euros au premier semestre 2026) en lien avec les variations du prix du cuivre sur la période.

en hausse de 64,3 millions d’euros (passant de 10,9 millions d’euros au premier semestre 2025 à 75,2 millions d’euros au premier semestre 2026) en lien avec les variations du prix du cuivre sur la période. La charge fiscale de 59,8 millions d’euros au premier semestre 2026 contre 64,6 millions d’euros au premier semestre 2025. Le taux effectif d’impôt s’est établi à 32,66 % (proche de notre niveau annuel de 30,9 % du résultat avant impôt en 2025).

Effets défavorables :

Des dotations aux amortissements et dépréciations sur les immobilisations corporelles et incorporelles qui ont totalisé 153,4 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 101,1 millions d’euros au premier semestre 2025, principalement liées à PWR‑Transmission et aux acquisitions.

qui ont totalisé 153,4 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 101,1 millions d’euros au premier semestre 2025, principalement liées à PWR‑Transmission et aux acquisitions. Des coûts de réorganisation en hausse de 15,6 millions d’euros, atteignant 34,3 millions d’euros au premier semestre 2026, tirés par les opérations stratégiques du Groupe, incluant cessions, acquisitions et initiatives de transformation.

en hausse de 15,6 millions d’euros, atteignant 34,3 millions d’euros au premier semestre 2026, tirés par les opérations stratégiques du Groupe, incluant cessions, acquisitions et initiatives de transformation. Des autres produits et charges financiers qui se sont établis à ‑35,0 millions d’euros au premier semestre 2026, contre +16,9 millions d’euros au premier semestre 2025, soit une variation de 51,9 millions d’euros principalement expliquée par les opérations de couverture.

Le résultat net des activités abandonnées s’est établi à ‑16,9 millions d’euros au premier semestre 2026 (contre +230,7 millions d’euros au premier semestre 2025). En 2025, ce montant incluait les gains nets de cession d’AmerCable et Lynxeo ainsi qu’une perte de valeur nette liée à Autoelectric. Au premier semestre 2026, il a été lié au résultat net d’Autoelectric.

Le résultat net s’est élevé à 105,9 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 374,0 millions d’euros au premier semestre 2025, en baisse de ‑71,7 %.

FLUX DE TRÉSORERIE ET DETTE NETTE AU 30 JUIN 2026

Le flux de trésorerie disponible a atteint 165,5 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 308,8 millions d’euros au premier semestre 2025, se traduisant par un ratio de conversion de trésorerie de 42,7 %.

Le besoin en fonds de roulement s’est établi à un niveau positif de 121,1 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 202,5 millions d’euros au premier semestre 2025. Cette performance s’explique par son niveau exceptionnellement élevé lié aux important acomptes dans PWR‑Transmission, combiné à la cession d’activités fortement consommatrices de fonds de roulement, qui a mécaniquement amélioré notre profil de besoin en fonds de roulement au premier semestre 2025.

Les dépenses d’investissements se sont élevés à 191,3 millions d’euros au premier semestre 2026, représentant 5,9 % du chiffre d’affaires standard du Groupe, alors que nous avons poursuivi le déploiement des investissements précédemment annoncés dans PWR‑Transmission (principalement le navire câblier Electra et l’extension de l’usine de Charleroi). À l’avenir, une part croissante de nos investissements sera consacrée au renforcement de nos capacités dans PWR‑Grid et PWR‑Connect afin de capter la forte croissance structurelle des verticales à forte valeur ajoutée, nous permettant de répondre aux besoins évolutifs de nos clients tout en accompagnant la transition énergétique et le déploiement des infrastructures numériques.

La dette nette s’élevait à 1 038,2 millions d’euros fin juin 2026, contre 265,6 millions d’euros fin décembre 2025, en hausse de 772,6 millions d’euros sur la période.

Le ratio de levier financier2 a augmenté mais est resté à un niveau maîtrisé, à 1,4x au 30 juin 2026 (contre 1,2x au 31 décembre 2025 pro forma de l’acquisition de Republic Wire aux États‑Unis). Pour la définition du ratio d’endettement tel que défini dans le covenant bancaire, veuillez-vous reporter à l’annexe du présent communiqué de presse.

FINANCEMENT ET LIQUIDITÉ DU GROUPE

La liquidité du Groupe s’élevait à 2 506,0 millions d’euros fin juin 2026, incluant 1 456,0 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que 800 millions d’euros de ligne de crédit renouvelable non tirée et 250 millions d’euros de prêt non tiré de la BEI (contre 2 840,1 millions d’euros fin juin 2025, incluant 2 040,1 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et 800 millions d’euros de ligne de crédit renouvelable non tirée).

En avril 2026, Nexans a signé un emprunt relais de 500 millions d’euros avec une maturité initiale de 12 mois et deux options de prolongation de 6 mois. Les fonds ont été utilisés pour financer partiellement l’acquisition de Republic Wire, constituant un financement relais en amont d’une émission sur les marchés de capitaux. Le taux d’intérêt est indexé sur l’Euribor.

Le Groupe n’a aucune échéance à venir avant avril 2027 et bénéficie de conditions de financement optimisées dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.

La notation de crédit de Nexans, actualisée en février 2026 par Standard & Poor’s, est BB+ avec perspective stable. Elle récompense la performance solide et disciplinée ainsi que la structure financière robuste du Groupe.

PERFORMANCE DU 1er SEMESTRE 2026 PAR SEGMENT

Chiffre d’affaires standard au 1er semestre 2026

En millions d'euros



S1 2026 S1 2025



Variation dont croissance organique dont effet périmètre dont effet de change PWR-Transmission 776,8 746,9 +4,0% -0,1% - +4,1% PWR-Grid 701,9 677,1 +3,7% +4,9% - -1,2% PWR-Connect 1 374,9 1 191,5 +15,4% +7,3% +10,0% -1,8% Sous-total Électrification 2 853,6 2 615,5 +9,1% +4,5% +4,5% +0,1% Autres activités 395,0 478,0 -17,4% -15,6% - -1,8% Total Groupe 3 248,6 3 093,5 +5,0% +1,5% +3,8% -0,3%

S1 2025 est (i) présenté en pro forma afin de refléter le reclassement des activités automobiles non stratégiques en Suède, transférées du segment Industrie & Solutions vers les Autres activités, et (ii) retraité conformément à la norme IFRS 5

Croissance organique trimestrielle par segment





T1 2026 T2 2026



S1 2026 PWR-Transmission +8,8% -6,2% -0,1% PWR-Grid +5,7% +4,2% +4,9% PWR-Connect +2,5% +12,0% +7,3% Sous-total Électrification +4,9% +4,1% +4,5% Autres activités -24,1% -6,1% -15,6% Total Groupe +0,1% +2,7% +1,5%

EBITDA ajusté

En millions d'euros S1 2026 S1 2025

Variation PWR-Transmission 106,5 87,9 +21,2% En % de chiffre d’affaires standard 13,7% 11,8% +195 bps PWR-Grid 108,1 107,5 +0,6% En % de chiffre d’affaires standard 15.4% 15,9% -47 bps PWR-Connect 161,8 162,6 -0,5% En % de chiffre d’affaires standard 11.8% 13,6% -188 bps Sous-total Électrification 376,5 357,9 +5,2% En % de chiffre d’affaires standard 13,2% 13,7% -49 bps Autres activités 11,2 13,8 -18,4% En % de chiffre d’affaires standard 2,8% 2,9% -4 bps EBITDA ajusté Groupe 387,7 371,7 +4,3% En % de chiffre d’affaires standard 11,9% 12,0% -8 bps

S1 2025 est (i) présenté en pro forma afin de refléter le reclassement des activités automobiles non stratégiques en Suède, transférées du segment Industrie & Solutions vers les Autres activités, et (ii) retraité conformément à la norme IFRS 5

| PWR-TRANSMISSION (24% DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard de PWR‑Transmission s’est élevé à 776,8 millions d’euros au premier semestre 2026, en hausse de +4,0 %, incluant une croissance organique de ‑0,1 % par rapport au premier semestre 2025 (à +21,7 %), comme attendu, et +4,1 % liés aux effets de change (principalement la couronne norvégienne). Comme prévu, PWR‑Transmission a été en territoire négatif au deuxième trimestre 2026, amorçant la normalisation après deux années consécutives de croissance organique à deux chiffres soutenue et une base de comparaison exceptionnellement élevée, et en particulier au quatrième trimestre 2025.

L’EBITDA ajusté du segment a atteint 106,5 millions d’euros au premier semestre 2026, en forte hausse de +21,2 % par rapport à la même période de l’année précédente. La marge d’EBITDA ajusté a enregistré une progression significative, à 13,7 % du chiffre d’affaires standard au premier semestre 2026, contre 11,8 % au premier semestre 2025, confirmant la trajectoire attendue du segment vers un niveau de marge supérieur à 17% à l’horizon 2028. Nexans continue de se concentrer sur la qualité de l’exécution et l’agilité afin d’optimiser au mieux ses capacités et de délivrer ses projets.

Le carnet de commandes ajusté a atteint 7,7 milliards d’euros au 30 juin 2026 (dont 1,2 milliard d’euros liés au projet Great Sea Interconnector), contre 7,7 milliards d’euros au 31 décembre 2025. Notre carnet de commandes reste principalement porté par les projets sous-marins (interconnexions et d’éolien en mer) et offre une bonne visibilité à moyen terme jusqu’en 2028.

Nexans Electra, notre troisième navire câblier, est entré en opération avec succès au deuxième trimestre 2026, dans les délais et le budget prévus, démontrant les capacités d’exécution disciplinées du Groupe. Il renforcera les capacités opérationnelles du Groupe tout en soutenant la croissance rentable future de PWR Transmission.

| PWG-GRID (22% DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard de la division PWR‑Grid a atteint 701,9 millions d’euros au premier semestre 2026, en hausse de +3,7 %, incluant une croissance organique de +4,9 % soutenue par de solides tendances de fond et ‑1,2 % liés aux effets de change (principalement le dollar américain et le dollar canadien). L’activité Accessoires est restée très dynamique, portée par une forte demande des clients pour des solutions à forte valeur ajoutée liées à la modernisation des réseaux et à la poursuite de l’expansion des infrastructures électriques.

L’EBITDA ajusté a augmenté de +0,6 % sur un an pour atteindre 108,1 millions d’euros, contre 107,5 millions d’euros au premier semestre 2025. La marge d’EBITDA ajusté s’est établie à un niveau élevé de 15,4 % du chiffre d’affaires standard au premier semestre 2026, contre 15,9 % au premier semestre 2025. Cette performance, à un niveau élevé, est conforme à nos attentes. PWR‑Grid est majoritairement porté par des contrats‑cadres, qui représentent environ deux tiers de l’activité, tandis que le tiers restant est constitué d’activités de projets. Compte tenu du profil de calendrier et d’exécution de ces projets, les fluctuations de marge d’un trimestre à l’autre sont une conséquence mécanique normale du mix d’activités (contrats‑cadres vs projets). Une demande de marché soutenue, combinée au fort positionnement de Nexans sur les solutions à forte valeur ajoutée, continue d’appuyer notre capacité à fixer les prix.

| PWR-CONNECT (42% DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard de la division PWR‑Connect s’est élevé à 1 374,9 millions d’euros au premier semestre 2026, en hausse de +15,4 % au total, incluant (i) une croissance organique de +7,3 %, (ii) une croissance de +10,0 % liée aux acquisitions (contribution de 5 mois de Cables RCT, Espagne, de 6 mois d’Electro Cables, Canada, et de 1 mois de Republic Wire, États‑Unis), et (iii) ‑1,8 % liés aux effets de change (principalement le dollar américain). Ce niveau exceptionnel de croissance organique a été soutenu par des tendances très dynamiques en Amérique latine et dans certains pays européens, tandis que les pays nordiques sont restés contraints, sans amélioration ni détérioration significative. La Triveneta Cavi a également progressivement déployé les solutions innovantes de Nexans sur ce marché.

L’EBITDA ajusté a atteint 161,8 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 162,6 millions d’euros au premier semestre 2025, en baisse de ‑0,5 % sur un an. La marge d’EBITDA ajusté s’est établie à 11,8 % du chiffre d’affaires standard au premier semestre 2026, contre 13,6 % au premier semestre 2025. Comme attendu, au premier semestre 2026, le segment est resté soumis à un effet de mix défavorable, qui s’est expliqué par (i) les pays nordiques, où nos opérations les plus performantes sont restées contraintes par les conditions de marché, et (ii) La Triveneta Cavi, dont les marges n’ont pas encore atteint la moyenne du segment.

La marge d’EBITDA ajusté du premier semestre 2026 a atteint 11,8 % du chiffre d’affaires standard, soit une amélioration de +80 points de base par rapport aux 11,0 % du chiffre d’affaires standard du second semestre 2025, soutenue par les synergies en Italie, les progrès réalisés en Amérique latine et la poursuite de l’expansion de verticales à forte valeur ajoutée telles que les data centers dans nos différentes géographies.

| OTHER ACTIVITIES (12% DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le segment Autres activités – correspondant pour l’essentiel aux ventes de fil de cuivre (Métallurgie) et aux coûts de siège qui ne peuvent pas être alloués aux autres segments – a enregistré un chiffre d’affaires standard de 395,0 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 478,0 millions d’euros au premier semestre 2025. Comme attendu, le chiffre d’affaires standard a reculé de ‑17,4 %, incluant ‑15,6 % de croissance organique sur un an. Cela reflète principalement un phasage semestriel inhabituel en 2025, avec une dynamique très forte au premier semestre 2025 portée par des clients américains ayant anticipé leurs commandes de cuivre avant la mise en œuvre de droits de douane, créant ainsi une base de comparaison élevée. Par ailleurs, la stratégie de Nexans vise à réduire les ventes externes de fil de cuivre au profit d’un approvisionnement interne et d’offres intégrant du contenu recyclé.

L’EBITDA ajusté du segment s’est élevé à 11,2 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 13,8 millions d’euros au premier semestre 2025.

ACTIVITÉS DE FUSIONS ET ACQUISITIONS

Le 27 avril 2026, Nexans a annoncé l'acquisition de Republic Wire, Inc. (« Republic Wire »), fabricant américain reconnu de produits en fil de cuivre et d'aluminium basse tension, dont le siège est situé à Cincinnati dans l'Ohio. La transaction a été finalisée le 1er juin 2026.

Entreprise familiale fondée en 1982, Republic Wire est un fabricant reconnu dans le marché des systèmes de câbles basse tension, au service des distributeurs de matériel électrique, des opérateurs réseaux et des collectivités aux États-Unis et au Canada. Sur les douze derniers mois à fin février 2026, Republic Wire a réalisé un chiffre d'affaires courant d'environ 5203,4 millions d'euros. La société exploite une plateforme industrielle entièrement équipée comprenant une usine de fabrication de 32 500 m² dotée d'un haut niveau d'automatisation, ainsi qu'un entrepôt et centre de distribution de 30 000 m² récemment achevé. Republic Wire emploie plus de 200 collaborateurs hautement qualifiés et a récemment finalisé un important programme d'extension qui sera pleinement opérationnel d'ici la fin d’année 2026, augmentant sa capacité de production d'environ 30 %.

Intérêt stratégique

L'acquisition de Republic Wire constitue une étape importante dans la stratégie de Nexans visant à étendre son empreinte géographique aux États-Unis, l‘un des marchés les plus dynamiques au monde pour les câbles basse et moyenne tension. L‘industrie américaine de la basse tension, estimée à environ 12 milliards d'euros5, est principalement portée par une demande soutenue dans les secteurs résidentiel et commercial ainsi que par l'expansion des data centers.

L'acquisition de Republic Wire s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Nexans et permettra au Groupe :

D'établir une plateforme de fabrication et de distribution d'envergure dans un territoire américain en forte croissance, en complément de l'acquisition récente d'Electro Cables au Canada ;

D'accéder aux canaux résidentiels et commerciaux grâce au solide réseau d'agents commerciaux et de distributeurs de Republic Wire, en s'appuyant sur les relations éprouvées de Nexans avec ses distributeurs à l'international et en tirant parti du portefeuille élargi et complémentaire de produits de Nexans pour pénétrer de nouveaux segments à forte croissance, notamment les data centers

De constituer une plateforme de croissance organique et externe future à travers les États-Unis, permettant au Groupe de bénéficier de la croissance structurelle de la région à travers le cycle ; et

De générer environ 23 millions d'euros3 de synergies en régime de croisière d'ici trois ans, portées par des opportunités commerciales de cross-selling via le déploiement de l'offre complète de Nexans en moyenne tension et solutions de réseaux, des synergies technologiques via l’application des technologies industrielles propriétaires de Nexans, ainsi que des synergies industrielles (achats, mutualisation industrielle et gains d'efficacité).

Éléments financiers clés

La transaction représente une valeur d'entreprise totale d'environ 680 millions d'euros3,4 , assortie d'un complément de prix pouvant atteindre 43 millions d'euros3 payable en 2028 sur la base des performances jusqu'à fin 2027. L'équipe de direction actuelle, menée par Ron et Jeremy Rosenbeck, reste en place et continuera à piloter la performance de l'entreprise.

Aux termes de la transaction, les multiples de la valeur d'entreprise6 sont de 10,3x l'EBITDA ajusté4 2027E avant synergies et de 7,6x après synergies en régime de croisière. La structure de la transaction pourrait également générer, dans la durée, des avantages fiscaux pour Nexans.

La transaction sera financée par une combinaison de dette et de trésorerie disponible au bilan. Sur une base pro forma, le ratio Dette Nette sur EBITDA ajusté 2025 de Nexans devrait atteindre environ 1,2x, puis revenir confortablement en dessous de 1,0x d'ici fin 2028 grâce à un désendettement rapide, conformément à notre politique financière disciplinée.

La transaction devrait être immédiatement relutive pour le bénéfice par action avant synergies7. Les synergies devraient atteindre leur plein régime sur trois ans, à hauteur d'environ 23 millions d'euros3 dont environ 50 % réalisés dès la première année. Les coûts de mise en œuvre sont estimés à environ 23 millions d'euros3.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable demeure un pilier de la stratégie de Nexans. À travers son modèle E3, le Groupe transforme ses engagements en résultats concrets et en création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Une chaîne d’approvisionnement responsable

Nexans a poursuivi le renforcement de sa chaîne d’approvisionnement responsable grâce à une collaboration étroite avec plus de 600 fournisseurs stratégiques engagés dans sa trajectoire climat. En mai 2026, cette dynamique a été reconnue par la distinction « CDP Supplier Engagement Leader », la plus haute reconnaissance décernée par le CDP en matière d’engagement des fournisseurs. Le Groupe a également conclu un partenariat de long terme en juillet 2026 avec Hydro portant sur l’approvisionnement d’environ 85 000 tonnes de fil machine en aluminium bas carbone, afin de sécuriser l’accès à des matières premières critiques, d’accélérer la décarbonation de ses produits et de renforcer la résilience de sa chaîne d’approvisionnement en Europe.

La performance ESG et la circularité, facteurs de différenciation commerciale.

Le leadership de Nexans en matière de développement durable se traduit par des succès commerciaux. Les solides performances ESG du Groupe et sa stratégie de circularité deviennent des facteurs de différenciation clés dans les grands appels d’offres d’infrastructures. L’accord-cadre de 600 millions d’euros remporté auprès d’Enedis en février 2026 en est une illustration. Nexans s’est distingué par la combinaison de sa compétitivité économique, de la sécurisation de ses approvisionnements, de la réduction de son empreinte carbone et de ses performances en matière de circularité.

PERSPECTIVES 2026 RELEVÉES

Le Groupe relève ses perspectives pour 2026 comme suit:

EBITDA ajusté : 770 – 840 millions d’euros (précédemment : 730 – 810 millions d’euros) Flux de trésorerie disponible : 235 – 325 millions d’euros (précédemment : 210 – 310 millions d’euros)



Ces perspectives n’intègrent pas l'exécution du projet Great Sea Interconnector en 2026 et incluent l’exploitation de la ligne MI à la fin de l’année 2026

Ces perspectives prennent en compte la contribution de Republic Wire à compter du 1er juin 2026 et excluent la contribution de toute acquisition future

Nexans réaffirme ses objectifs du Capital Markets Day de 2024 et poursuivra la mise en œuvre de sa feuille de route et de ses priorités stratégiques.

FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS AU 30 JUIN 2026

Le 3 juillet 2026, Nexans a annoncé la finalisation de la cession de son activité de faisceaux de câblage, Autoelectric, à Samvardhana Motherson International Limited (« Motherson »), un fournisseur mondial de premier plan de systèmes et composants automobiles, pour une valeur d’entreprise de 207 millions d’euros.

En 2025 et jusqu’à sa déconsolidation des comptes de Nexans au 1er juillet 2026, l’activité de faisceaux de câblage, ainsi que le segment Industrie et Solutions, ont été classés en activités abandonnées dans les états financiers consolidés du Groupe. Sa contribution reste entièrement exclue des perspectives 2026. L’activité d’Autoelectric a généré en 2025 un chiffre d’affaires annuel courant d’environ 708 millions d’euros et compte près de 13 000 employés.

Avec cette cession, Nexans finalise la rotation de son portefeuille annoncée en 2021, Autoelectric étant la dernière activité hors électrification à quitter le Groupe.





CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES INVESTISSEURS ET ANALYSTES

Date : mercredi 29 juillet 2026

Heure : 9h00, heure de Paris

Intervenants

Julien Hueber, Directeur Général

Vincent Piquet, Directeur Financier

Accès au Webcast

https://nexans.engagestream.euronext.com/half_year_2026_earnings

Participation à la conférence

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le lien suivant : Inscription.

Les informations de connexion vous seront communiquées directement après l’inscription.

Le communiqué et la présentation des résultats du premier semestre 2026 sont disponibles sur notre page Relations Investisseurs : Nexans – Résultats financiers.

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Calendrier financier

22 octobre 2026 : Information financière du troisième trimestre 2026

24 février 2027 : Résultats de l’exercice 2026

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 25 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 6,1 milliards d’euros en 2025. Reconnu comme un leader en matière d’action climatique, Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

www.nexans.com | #ElectrifyTheFuture

Contacts :

Relations investisseurs

Audrey Bourgeois

Tél. : +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com

Communication

Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com

Maellys Leostic

maellys.leostic@nexans.com

Olivier Daban

olivier.daban@nexans.com

Note : les écarts éventuels sont liés aux arrondis.

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Groupe et télécharger le document d’enregistrement universel où figurent les facteurs de risque du Groupe.







1 Chiffre d’affaires aux standard cuivre de 5 000 €/t et standard de l’aluminium de 1 200 €/t

2 Dette nette/ EBITDA ajusté des douze derniers mois

3 Taux de change USD/EUR de 0,86

4 Conformément aux normes US GAAP

5 Étude de marché Roland Berger, février 2026

6 Avant complément de prix

7 Avant amortissement des incorporels et des coûts de mise en œuvre







Pièce jointe