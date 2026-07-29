Bitget soutient l’expansion de la Game Changers Coalition de l’UNICEF au Bangladesh, en Indonésie et en Bolivie

VICTORIA, Seychelles, 29 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Game Changers Coalition (GCC) de l’UNICEF étend désormais ses activités au Bangladesh, en Indonésie et en Bolivie. Ce programme, qui permet aux jeunes d’acquérir des compétences tournées vers l’avenir, telles que l’éducation au numérique, l’IA et la culture financière grâce au développement de jeux vidéo, bénéficie du soutien de Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, dans le cadre d’un partenariat de trois ans lancé en 2025.

Cette expansion de la coalition porte désormais la présence de l’initiative à 11 pays dans le monde et s’inscrit dans la continuité de ses efforts visant à améliorer l’accès à l’éducation numérique dans les pays émergents. À ce jour, la GCC a été déployée en Arménie, au Brésil, au Cambodge, en Inde, au Kazakhstan, en Malaisie, au Maroc et en Afrique du Sud, ainsi que dans les pays récemment intégrés : le Bangladesh, l’Indonésie et la Bolivie.

Bitget a rejoint la coalition en 2025 dans le cadre d’une collaboration de trois ans avec l’UNICEF visant à promouvoir l’éducation financière, notamment sur la blockchain, et le développement des compétences numériques chez les jeunes, en particulier chez les filles, au sein des économies émergentes. À travers ce partenariat, Bitget contribue aux programmes de la GCC en mettant à disposition des ressources pédagogiques, parmi lesquelles des contenus de formation sur la blockchain et un accompagnement assuré par des mentors de l’écosystème Web3.



Après avoir connu une expansion rapide au cours de l’année écoulée, la coalition touche aujourd’hui plus de 642 000 jeunes, parents et enseignants à travers le monde. Les filles représentent 52 % des participants. Grâce au programme de la GCC, plus de 20 000 jeux vidéo ont été créés par des jeunes.

En décembre 2025, l’équipe de Bitget a pu constater l’impact concret du programme lors du National Game Jam du Cambodge où plus de 1 000 jeunes ont relevé un défi de 48 heures consistant à créer des jeux vidéo à fort impact social. Des équipes cambodgiennes avaient remporté quatre des sept catégories lors du précédent Game Jam mondial de l’UNICEF, une initiative de 40 jours qui a permis à de jeunes créateurs issus des économies émergentes de concevoir des jeux vidéo originaux grâce à des séances de mentorat et à un cours en ligne à suivre à son propre rythme. « Au Cambodge, l’UNICEF nous a offert un aperçu des aptitudes des jeunes. De la programmation d’un jeu de tri des déchets à la conception d’un jeu promouvant une alimentation saine, ces jeunes ont développé toute une série de jeux créatifs répondant à des problématiques concrètes », a déclaré Simran Alphonso, responsable des relations publiques chez Bitget. « Grâce aux solides compétences pédagogiques des enseignants, nous sommes confiants quant au succès de notre prochain programme de formation et des initiatives futures qui contribueront à accompagner ces leaders de demain », a-t-elle ajouté.

« Si ce partenariat compte autant pour moi, c’est notamment parce que j’ai pu constater par moi-même à quelle vitesse les jeunes s’épanouissent lorsqu’ils bénéficient des bonnes opportunités », a souligné Gracy Chen, PDG de Bitget. « J’enseigne toujours à temps partiel à la HKUST, car cette activité me permet de rester en phase avec les besoins de la nouvelle génération. L’extension de la Game Changers Coalition de l’UNICEF à trois nouveaux marchés signifie qu’un bien plus grand nombre de jeunes, et en particulier de filles, auront bientôt la possibilité d’acquérir ces compétences dès leur plus jeune âge. C’est une avancée qui revêt une importance toute particulière à mes yeux. »

« L’extension de la Game Changers Coalition au Bangladesh, en Indonésie et en Bolivie marque une étape clé de notre mission, qui consiste à doter les jeunes, et tout particulièrement les filles, des compétences financières et STEAM du XXIe siècle, afin de leur permettre de façonner l’avenir. Grâce à des partenaires comme Bitget, nous faisons bien plus que développer l’accès à l’éducation : nous favorisons l’inclusion, préparons la prochaine génération de femmes dirigeantes et favorisons l’autonomisation économique dans les pays émergents », a expliqué Sandra Visscher, directrice exécutive d’UNICEF Luxembourg.

La GCC répond à un enjeu économique majeur : les lacunes en compétences numériques des filles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire entraînent des pertes estimées à 15 milliards de dollars par an. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.unicef.org/innovation/gender-equality/game-changers-coalition .

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Elle offre à plus de 120 millions d’utilisateurs un accès aux cryptomonnaies, aux actifs tokenisés ainsi qu’à des outils de trading basés sur l’IA sur les principales blockchains. Son écosystème comprend Bitget Wallet, une application de gestion financière quotidienne utilisée par plus de 80 millions de personnes. Bitget favorise l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats conclus avec MotoGP™ et l’UNICEF.

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À propos de l’UNICEF

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UNICEF Luxembourg apporte son soutien à cette mission mondiale en mobilisant des partenariats avec le secteur privé et des contributions volontaires. En mettant l’accent sur la réduction des inégalités, la promotion de l’égalité des sexes, la lutte contre la pauvreté infantile, le soutien au bien-être mental et l’amélioration de l’accès à la justice pour chaque enfant, elle milite également à l’échelle nationale pour le respect des droits des enfants.