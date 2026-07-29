Sanoma Oyj, pörssitiedote, 29.7.2026 klo 8.30

Sanoma Oyj, Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2026: Hyvä ensimmäinen vuosipuolisko

KOKO VUODEN OIKAISTUN LIIKEVOITON MERKITTÄVÄ PARANNUS ETENEE SUUNNITELLUSTI

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman puolivuosikatsauksesta ajalta 1.1.-30.6.2026. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q2 2026

Liikevaihto oli 334,7 milj. euroa (2025: 339,8). Learningin liikevaihto kasvoi. Vertailukelpoinen myynti oli suhteellisen vakaa. Oppimateriaalien myynti erityisesti Hollannissa sekä digitaalisten alustojen myynti Puolassa kasvoivat, kun taas Espanjassa ja Italiassa merkittävä osa myynnistä siirtyi kolmannelle vuosineljännekselle, mikä heikensi liikevaihtoa. Vicens Vives -yritysosto kasvatti liikevaihtoa. Media Finlandin liikevaihto laski mainonnan ja tapahtumien vähäisemmän määrän vuoksi. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -3 % (2025: -1 %).

Oikaistu liikevoitto oli 62,6 milj. euroa (2025: 62,0). Learningin tulos oli vakaa myynnin kasvun positiivisen vaikutuksen kompensoidessa opetussuunnitelmauudistuksia edeltäviä korkeampia myynti- ja markkinointikustannuksia. Media Finlandin tulosta paransivat erityisesti tapahtumien kannattavuus sekä alhaisemmat paperiin ja TV-ohjelmiin liittyvät kulut.

Liikevoitto oli vakaa 48,1 milj. euroa (2025: 48,9). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6,3 milj. euroa (2025: -4,4) ja koostuivat pääasiassa viimeaikaisiin yritysostoihin ja teknologiatransformaatioon liittyvistä kuluista. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 8,2 milj. euroa (2025: 8,7).

Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (2025: 0,21).

Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (2025: 0,19).

Varsinainen yhtiökokous päätti 7.5.2026, että vuodelta 2025 maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta (2024: 0,39). Osinko maksetaan kolmessa samansuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,14 euroa maksettiin 19.5., toinen erä, 0,14 euroa, maksetaan 22.9. ja kolmas erä, 0,14 euroa, 10.11.

Sanoma ilmoitti 30.4. vahvistavansa asemaansa Espanjassa ostamalla Vicens Vivesin, yhden Espanjan merkittävistä perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tarjoajista.





H1 2026

Liikevaihto oli 555,8 milj. euroa (2025: 560,9). Learningin liikevaihto kasvoi, vaikka merkittävä osa myynnistä siirtyi kolmannelle vuosineljännekselle. Kasvua vauhdittivat oppimateriaalien myynti Hollannissa, digitaalisten alustojen myynti Puolassa sekä Vicens Vives -yritysosto. Media Finlandin liikevaihto laski pääasiassa mainosmyynnin vetämänä. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -2 % (2025: -1 %), ollen 1 % Learningissä ja -5 % Media Finlandissa.

Oikaistu liikevoitto kasvoi 46,4 milj. euroon (2025: 43,3). Learningin tulos oli vakaa myynnin kasvun positiivisen vaikutuksen kompensoidessa opetussuunnitelmauudistuksia edeltäviä korkeampia myynti- ja markkinointikustannuksia. Media Finlandin tulos parani.

Liikevoitto kasvoi 19,2 milj. euroon (2025: 17,6). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -11,5 milj. euroa (2025: -8,1) ja koostuivat pääasiassa viimeaikaisiin yritysostoihin ja teknologiatransformaatioon liittyvistä kuluista. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 15,7 milj. euroa (2025: 17,6).

Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (2025: 0,04).

Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (2025: 0,00).

Vapaa rahavirta oli oppimisliiketoiminnalle tyypillisen kausivaihtelun mukaisesti negatiivinen ja laski -73,4 milj. euroon (2025: -67,7) heijastellen pääasiassa korkeampia investointeja eri puolilla liiketoimintaa.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 3,0 (2025: 2,5), mikä oli kausiluonteisesti tavoitetason (alle 2,5) yläpuolella. Velkaantuneisuuteen vaikuttivat oppimisliiketoiminnalle tyypillinen kausiluonteisuus, 150 milj. euron hybridilainan takaisinmaksu sekä Vicens Vivesin yritysosto.





Näkymät vuodelle 2026 (ennallaan)

Vuonna 2026 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon olevan 1,29–1,34 mrd. euroa (2025: 1,30) ja konsernin oikaistun liikevoiton olevan 205–225 milj. euroa (2025: 188).

Näkymät perustuvat seuraaviin olettamuksiin:

Oppimateriaalien kysynnän odotetaan kasvavan tiettyjen toimintamaiden opetussuunnitelmauudistusten vetämänä.

Suomen mainosmarkkina tulee olemaan suhteellisen vakaa.



Toimitusjohtaja Rob Kolkman:

Etenemme suunnitellusti kohti konsernin oikaistun liikevoiton merkittävää parannusta vuonna 2026; näkymät vuodelle 2026 ennallaan

Learningillä hyvät edellytykset kasvuun syksyn huippusesongissa

Learningissä kolme yritysostoa tähän mennessä vuonna 2026





”Ensimmäinen vuosipuoliskomme oli hyvä, ja etenemme suunnitellusti kohti konsernin oikaistun liikevoiton merkittävää parannusta vuonna 2026. Learningin kolmannen vuosineljänneksen huippusesonki on ratkaiseva, ja lähdemme siihen hyötyen mittakaavastamme sekä tehokkaasta kustannusten hallinnasta eri puolilla liiketoimintaamme.

Learningin liikevaihto kasvoi, vaikka n. 15 milj. euroa myynnistä siirtyi kolmannelle vuosineljännekselle opetussuunnitelmauudistuksiin ja tilauksiin liittyneiden päätösten viivästyttyä erityisesti Espanjassa ja Italiassa. Liikevaihtoa kasvattivat oppimateriaalien myynti Hollannissa, digitaalisten alustojen myynti Puolassa sekä Vicens Vivesin yritysosto. Learningin oikaistu liikevoitto oli vakaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä heijasteli myynnin ajoittumista sekä noin 8 milj. euroa korkeampia investointeja myyntiin ja markkinointiin Espanjassa ja Puolassa ennen opetussuunnitelmauudistuksia. Odotamme niiden tukevan kannattavuutta toisella vuosineljänneksellä opetussuunnitelmauudistusten myötä. Etenemme suunnitellusti kohti Learningin oikaistun liikevoittoprosentin selvästi yli 23 %:in tasoa vuonna 2026.

Lähdemme Learningin tärkeään huippusesonkiin hyvin valmistautuneina ja olemme julkaisseet markkinoillamme yli 60 uutta oppimateriaalisarjaa. Ruotsissa lukion opetussuunnitelmauudistus tuo jo vahvaa kasvua. Hollannissa uudet äidinkielen ja matematiikan materiaalit on otettu hyvin vastaan, ja Italiassa uusi toisen asteen matematiikan materiaalimme on myynyt hyvin. Espanjassa olemme uudistaneet lippulaivasarjamme ja lanseeranneet Construyendo Nuevos Mundosin menestyksekkään Construyendo Mundos -sarjan seuraavana sukupolvena. Puolan koulutusuudistukseen päivitetty tarjontamme on saanut hyvän vastaanoton ja sitä tukee 20 %:in lisäys valtion oppikirjarahoitukseen.

Olemme vahvistaneet johtavaa asemaamme Euroopan perus- ja toisen asteen oppimisen markkinassa kolmella tähän mennessä vuoden 2026 aikana toteutetulla yritysostolla Espanjassa, Puolassa ja Hollannissa. Nämä strategiamme mukaiset yritysostot vahvistavat asemaamme markkinoilla, joilla jo toimimme (lisätietoja yritysostoista raportin sivulla 10). Tuorein yritysostomme toteutui heinäkuun alussa, kun ostimme puolalaisen Fluentben. Sen mukana saimme osaamista tekoälypohjaisessa digitaalisessa kieltenopiskelussa sekä ristiinmyyntimahdollisuuksia Puolan nykyisten, yli 2 miljoonan digikäyttäjämme kanssa.

Tekoäly on yhä kiinteämpi osa tapaamme työskennellä sekä Learningissä että Mediassa ja korostamme aina sen vastuullista käyttöä ihmisen varmistamana. Learningissä tekoäly edistää yksilöllisen oppimisen tarjoomaamme ja tukee opettajia heidän päivittäisessä työssään. Opettajille tarjoamamme tekoälytyökalu, AI Teacher Assistant, auttaa heitä laatimaan tehtäviä, kokeita, tuntisuunnitelmia ja muita materiaaleja luotettavien oppimateriaaliemme ja pedagogiikkamme pohjalta. Työkalu lanseerattiin aiemmin tänä keväänä seitsemällä markkinalla ja 88 % ensimmäisenä sitä käyttäneestä opettajaryhmästä arvioi materiaalien olevan vähintään yhtä hyviä tai parempia kuin heidän itse laatimansa. Olemme myös jatkaneet tekoälypohjaisen oppilasavustajamme, AI Student Assistantin, kehittämistä ja integroineet siihen hiljattain ostamamme Mr. Chaddin ominaisuuksia. Media Finlandissa tekoäly nopeuttaa digitaalista tuotekehitystä ja antaa journalisteille mahdollisuuden tunnistaa ja hyödyntää dataa tavoilla, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia, mikä vahvistaa omaleimaista ja laadukasta journalismia. Yhdessä tuotantoyhtiöiden kanssa tutkimme tapoja vahvistaa tarinankerrontaa ja tuotannollisia kyvykkyyksiä videolla ja TV:ssä.

Media Finlandin oikaistu liikevoitto parani, vaikka liikevaihto laski mainosmarkkinan pehmeänä jatkuneen kehityksen ja vertailukautta vähäisemmän tapahtumien määrän seurauksena. Tilausmyynti pysyi vakaana digitaalisten tilausten kasvun kompensoidessa painetun median laskua, ja tilausmäärien kehitys eri tuotteissa jatkui hyvänä. Olemme tyytyväisiä tapahtumaliiketoiminnan kehitykseen. Sitä tukivat hiottu portfoliomme ja onnistunut ohjelmisto, joka houkutteli viime vuotta enemmän kävijöitä koko kesäsesongin ajan. Suomen mainosmarkkinoilla nähtiin joitakin rohkaisevia merkkejä vuosineljänneksen loppua kohden. Media Finlandin oikaistun liikevoiton paranemista tukivat kustannusten tehokas hallinta sekä tapahtumaliiketoiminnan kannattavuuden parantuminen.

Vapaa rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla negatiivinen liiketoiminnan tavanomaisen kausiluonteisuuden mukaisesti. Kehitykseen vaikuttivat myös Learningin korkeammat myynti- ja markkinointikulut sekä investoinnit eri liiketoiminnoissa, mukaan lukien TV:n ohjelmaoikeusinvestointien ajoittuminen. Vuonna 2026 odotamme vapaan rahavirran kasvavan maltillisesti vuoteen 2025 verrattuna (129 milj. euroa) ja painottuvan viime vuotta enemmän neljännelle vuosineljännekselle.

Nettovelkamme ja velkaantuneisuutemme (nettovelka / oikaistu käyttökate) olivat kausiluonteisesti korkeimmillaan ja kasvoivat vertailukaudesta. Tämä johtui pääasiassa 150 milj. euron hybridilainan jälleenrahoituksesta pankkilainalla maaliskuussa sekä Vicens Vives -yritysostosta huhtikuun lopussa. Vuoden loppua kohti odotamme velkaantuneisuuden laskevan toisella vuosipuoliskolla kertyvän positiivisen ja kasvavan vapaan rahavirran tukemana.

Positiivinen vaikutuksemme ja vahva vastuullisuustyömme saivat lisää tunnustusta kesän aikana. Kesäkuussa Sanoma valittiin ensimmäistä kertaa TIMEn ja Statistan maailman vastuullisimpien yhtiöiden listalle. Heinäkuussa arvosanamme S&P Global Corporate Sustainability Assessment -arvioinnissa parani kolmella pisteellä tasolle 58/100, millä olemme toimialamme johtavien yhtiöiden joukossa.

Lähdemme toiselle vuosipuoliskolle hyvistä asemista. Learningille kolmas vuosineljännes on ratkaiseva ja Media Finlandin kannalta keskeinen muuttuja on Suomen mainosmarkkinan kehitys. Tähänastisen kehityksen ja nykyisen näkyvyyden perusteella pidämme näkymämme vuodelle 2026 ennallaan ja odotamme oikaistun liikevoiton paranevan merkittävästi vuoteen 2025 verrattuna.

Keskitymme edelleen innostavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen eri puolilla liiketoimintaamme, oikaistun liikevoiton kasvattamiseen vuosina 2026–2030 sekä pitkän aikavälin arvon luomiseen kaikille sidosryhmillemme. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia Sanoman työntekijöitä vahvasta suorituksesta sekä jatkuvasta sitoutumisesta ja intohimoisesta suhtautumisesta asiakkaidemme tukemiseen.”

Avainlukuja

milj. euroa Q2 2026 Q2 2025 Muutos H1 2026 H1 2025 Muutos 2025 Liikevaihto 334,7 339,8 -1 % 555,8 560,9 -1 % 1 302,5 Oikaistu käyttökate 1) 103,0 107,2 -4 % 129,5 133,2 -3 % 366,1 prosentti 1) 30,8 % 31,5 % 23,3 % 23,7 % 28,1 % Oikaistu liikevoitto 2) 62,6 62,0 1 % 46,4 43,3 7 % 188,2 prosentti 2) 18,7 % 18,3 % 8,4 % 7,7 % 14,4 % Liikevoitto 48,1 48,9 -2 % 19,2 17,6 9 % 48,6 Tilikauden tulos 32,5 33,0 -2 % 8,4 4,6 85 % 19,9 Vapaa rahavirta 3) -34,5 -29,6 -17 % -73,4 -67,7 -8 % 128,6 Omavaraisuusaste 4) 29,7 % 38,5 % 47,1 % Nettovelka 775,8 659,0 18 % 486,1 Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 5) 3,0 2,5 23 % 1,8 Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 1) 0,23 0,21 10 % 0,10 0,04 162 % 0,57 Osakekohtainen tulos, euroa 0,20 0,19 7 % 0,04 0,00 3116 % 0,06 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 3) -0,21 -0,18 -17 % -0,45 -0,42 -9 % 0,79 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 4 632 4 655 0 % 4 645 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 4 957 4 845 2 % 4 554



1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja

3) Vuonna 2026 vapaan rahavirran määritelmään on lisätty vuokrasopimusvelkojen maksut. Aiemman määritelmän mukaan vapaa rahavirta oli -22,1 milj. euroa kaudella Q2 2025, -51,7 milj. euroa kaudella H1 2025 ja 159,7 milj. euroa vuonna 2025 ja osakekohtainen vapaa rahavirta oli -0,14 euroa kaudella Q2 2025, -0,32 euroa kaudella H1 2025 ja 0,98 euroa vuonna 2025.

4) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 160,4 milj. euroa kaudella H1 2026 (2025: 159,8).

5) Suhdeluvun laskennassa käytettävä oikaistu käyttökate on 12 kuukauden rullaava oikaistu käyttökate, joka sisältää ostetut toiminnot mutta ei myytyjä toimintoja, ja jossa ohjelma- ja sisältöoikeudet on siirretty käyttökatteen yläpuolelle.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo 11.30 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Rob Kolkman ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.events.inderes.com/q2-2026. Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Esittääkseen kysymyksiä puhelimitse osallistujan on rekisteröidyttävä osoitteessa https://events.inderes.com/sanoma/q2-2026/dial-in. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Halutessaan esittää kysymyksiä osallistujan on näppäiltävä puhelimestaan *5 liittyäkseen jonoon.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Ensiluokkaiset oppimateriaalimme ja -ratkaisumme tukevat opettajia ja oppilaita eri puolilla Eurooppaa auttaen kaikkia oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset. Yhdistämällä vahvan pedagogisen osaamisen laadukkaisiin oppimateriaaleihin ja edistykselliseen teknologiaan muokkaamme perus- ja toisen asteen koulutuksen tulevaisuutta.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Meillä on perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnassa selkeä orgaaninen kasvunpolku ja haluamme vauhdittaa kasvua arvoa luovilla yritysostoilla. Hyödynnämme vastuullisesti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kaikkialla liiketoiminnassamme, korostaen aina voimakkaasti sen käyttöä ihmisen varmistamana. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa ja oikaistu liikevoittoprosenttimme 14,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

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