BUREAU VERITAS - Engagements tenus avec une accélération séquentielle de la croissance organique au T2 et une amélioration continue des marges

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, France – 29 juillet 2026

Engagements tenus avec une accélération séquentielle de la croissance organique au T2

et une amélioration continue des marges

Chiffres clés1 du premier semestre 2026 (S1 2026)

Chiffre d'affaires (CA) de 3 258,4 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 2,1 % par rapport à l’exercice précédent et de 5,0 % sur une base organique (avec une amélioration séquentielle au deuxième trimestre 2026 à 5,5 % de croissance organique),

Résultat opérationnel ajusté de 506,5 millions d'euros, en hausse de 3,1 % par rapport aux 491,5 millions d'euros du premier semestre 2025, soit une marge opérationnelle ajustée de 15,5 %, en hausse de 15 points de base sur un an et de 29 points de base à taux de change constant,

Résultat opérationnel de 430,8 millions d'euros, en baisse de 16,0 % par rapport aux 513,1 millions d'euros du premier semestre 2025 2 ,

, Résultat net ajusté de 303,8 millions d'euros, en hausse de 3,9 % par rapport aux 292,4 millions d'euros du premier semestre 2025,

Bénéfice net ajusté par action de 0,68 euro au premier semestre 2026, en hausse de 4,8 % en données publiées par rapport au premier semestre 2025 (0,65 euro par action) et de 9.8 % à taux de change constant,

Résultat net part du Groupe de 237,9 millions d'euros, en baisse de 26,2 % par rapport aux 322,3 millions d'euros du premier semestre 2025,

Flux de trésorerie disponible de 157,7 millions d'euros, en hausse de 3,2 % sur une base organique et en baisse de 6,1 % sur un an en raison d’un effet de change défavorable,

Ratio dette nette ajustée / EBITDA de 1,45x au 30 juin 2026, en hausse sur une base annuelle comparative en raison de l’effet de calendrier du versement du dividende (T2 2026 versus T3 2025), tout en restant dans la fourchette indicative de 1,0x à 2,0x définie dans le cadre du plan LEAP | 28.

Faits marquants du premier semestre 2026

Croissance organique soutenue du chiffre d’affaires au premier semestre 2026 avec une amélioration séquentielle au deuxième trimestre, et poursuite de l’amélioration de la marge dans un contexte de conflit persistant au Moyen-Orient,

Forte dynamique dans le domaine des actifs critiques ( Mission Critical Assets ), dans les activités Capex Pétrole & Gaz, dans les Métaux & Minéraux, ainsi que dans les essais technologiques pour les Biens de consommation,

), dans les activités Pétrole & Gaz, dans les Métaux & Minéraux, ainsi que dans les essais technologiques pour les Biens de consommation, Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de recentrage du portefeuille de LEAP | 28, avec cinq acquisitions annoncées depuis le début de l’année, représentant environ 138 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé en 2025, ainsi que la signature d’un accord de cession majeure, représentant environ 450 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé en 2025. Une fois finalisées, ces opérations contribueront à porter la rotation 3 du portefeuille à près de 20 % depuis le lancement de la stratégie en 2024 et renforceront davantage l’exposition de Bureau Veritas à des marchés à plus forte croissance et à plus forte marge,

du portefeuille à près de 20 % depuis le lancement de la stratégie en 2024 et renforceront davantage l’exposition de Bureau Veritas à des marchés à plus forte croissance et à plus forte marge, Avancées dans la sortie planifiée des activités de « Services aux Gouvernements » par le Groupe et comptabilisation d’une provision au titre des risques associés.

Perspectives 2026 relevées après prise en compte des sorties d’activités engagées

Bureau Veritas poursuit activement la rotation de son portefeuille et l’exécution de sa stratégie LEAP | 28. Fort de la solidité de sa performance au premier semestre, d’un pipeline robuste et de la poursuite du recentrage de son portefeuille, incluant la sortie programmée des activités d’essais et d’inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon ainsi que des « Services aux Gouvernements », le Groupe renforce son profil de croissance et relève ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2026 comme suit :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires (contre une croissance organique modérée à un chiffre du chiffre d’affaires précédemment),

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant (inchangé),

Des flux de trésorerie à un niveau élevé (inchangé).

Le Groupe est pleinement engagé à réaliser les ambitions financières de son plan LEAP | 28, bénéficiant de tendances de marché favorables sur certains segments et d’une dynamique soutenue d’exécution des programmes stratégiques de portefeuille et de performance.

Hinda Gharbi, Directrice Générale, a commenté :

« Le premier semestre 2026 marque une nouvelle période de solide performance pour Bureau Veritas, avec une croissance organique soutenue de 5,0 % du chiffre d’affaires, avec une accélération à 5,5% au deuxième trimestre, et une progression continue de la marge dans un contexte géopolitique complexe. Je tiens à remercier tous nos collaborateurs pour leur engagement et leur contribution.

Dans un contexte mondial en pleine évolution, marqué par la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement et l’adoption accélérée de l’IA, nous continuons à faire de Bureau Veritas un partenaire privilégié et de confiance pour nos clients grâce à une mise en œuvre rigoureuse de notre stratégie LEAP | 28.

A mi-parcours de notre plan stratégique LEAP | 28, nos performances confirment la pertinence de la transformation de notre portefeuille. La rotation active de notre portefeuille renforce notre présence sur des marchés à forte croissance et à marges élevées.

Forts de nos performances du premier semestre, d’un solide carnet de commandes et de la sortie prévue des activités d’essais et d’inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon, ainsi que des « Services aux Gouvernements », nous améliorons notre dynamique de croissance. Par conséquent, nous revoyons à la hausse nos perspectives4 pour l’année 2026, visant désormais une croissance organique modérée à élevée du chiffre d’affaires, et nous prévoyons de poursuivre l’amélioration de nos marges et de maintenir une forte génération de flux de trésorerie.

Lors de notre Journée Investisseurs de septembre, nous ferons le point sur l’accélération de la réorientation de notre portefeuille et sur la manière dont nous ouvrons la voie à la prochaine phase de croissance et de création de valeur pour Bureau Veritas. »

CHIFFRES CLÉS DU S1 2026

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni le 28 juillet 2026, a arrêté les comptes pour le premier semestre 2026 (S1 2026). Les principaux éléments financiers consolidés sont présentés ci-dessous :

EN MILLIONS D’EUROS S1 2026 S1 2025 VARIATION À TAUX CONSTANTS Chiffre d’affaires 3 258,4 3 192,5 + 2,1 % + 4,8 % Résultat opérationnel ajusté(a) 506,5 491,5 + 3,1 % + 6,7 % Marge opérationnelle ajustée(a) 15,5 % 15,4 % + 15 pb + 29 pb Résultat opérationnel 430,8 513,1 (16,0) % (12,8) % Résultat net ajusté(a) 303,8 292,4 + 3,9 % + 9,0 % Résultat net part du Groupe 237,9 322,3 (26,2) % (22,0) % Bénéfice net ajusté par action(a) 0,68 0,65 + 4,8 % + 9,8 % Bénéfice par action 0,54 0,72 (25,6) % (21,3) % Flux net de trésorerie généré par l’activité 241,3 261,9 (7,9) % (3,8) % Flux de trésorerie disponible(a) 157,7 168,0 (6,1) % (1,0) % Dette financière nette ajustée(a) 1 688,6 1 254,7 + 34,6 % - (a) Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 8 de ce présent communiqué.

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2026

Résultats financiers du premier semestre 2026 en ligne avec les objectifs de l’exercice

Croissance organique modérée à un chiffre du chiffre d’affaires au premier semestre



Le chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2026 a progressé de 5,0 % sur une base organique par rapport au premier semestre 2025, incluant une hausse de 5,5 % en organique au deuxième trimestre tout en gérant l’impact du conflit au Moyen-Orient. Cette croissance a été portée par des tendances de marché robustes dans les activités Bâtiment & Infrastructures (B&I), Marine & Offshore (M&O) et Biens de consommation (CPS), ainsi que dans la plupart des zones géographiques.

Marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant



Le Groupe a enregistré une marge opérationnelle ajustée de 15,5 %, en hausse de 29 points de base à taux de change constant et de 15 points de base en données publiées par rapport au premier semestre 2025.

Flux de trésorerie à un niveau élevé





Rendement à deux chiffres pour les actionnaires

Conformément à sa stratégie LEAP | 28, le Groupe ambitionne de générer un rendement à deux chiffres pour ses actionnaires à taux de change constants sur la période 2024-2028. Au cours du premier semestre 2026, le bénéfice net ajusté par action a augmenté de 9,8 % à taux de change constant.

Les actionnaires de Bureau Veritas approuvent la distribution d’un dividende de 0,92 euro au titre de l’exercice 2025



À l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de Bureau Veritas, les actionnaires ont approuvé la distribution d’un dividende de 0,92 euro par action au titre de l’exercice 2025 (3ᵉ résolution approuvée à 99,94 %), avec une mise en paiement en numéraire le 28 mai 2026.

Programme de rachat d’actions



Poursuivant son engagement d'amélioration des rendements pour les actionnaires, le Groupe a annoncé le 25 février 2026 un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d’euros, à réaliser d’ici le mois de février 2027.

Conformément aux termes du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée générale, les actions rachetées seront destinées à tout usage autorisé par les actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle du 19 mai 2026.

Financement

En avril 2026, Moody’s a confirmé la notation de crédit à long terme de Bureau Veritas avec la note A3, assortie d’une perspective stable.

LEAP | 28 – POINT D’ETAPE SUR LE RECENTRAGE DU PORTEFEUILLE

Depuis le début de l'année, le Groupe a annoncé, signé ou finalisé sept transactions, pleinement alignées avec les priorités de portefeuille définies dans le cadre de LEAP | 28.

Cinq acquisitions, représentant un chiffre d'affaires annualisé cumulé d'environ 138 millions d'euros en 2025.

Une cession finalisée et un projet de cession, représentant un chiffre d'affaires annualisé cumulé d'environ 489 millions d'euros en 2025.

Une fois ces opérations finalisées, et en tenant compte des autres acquisitions réalisées depuis le début de l'année, le Groupe aura exécuté environ 20 % de rotation de son portefeuille depuis le lancement de LEAP | 28.

Renforcer les positions de leader existantes du Groupe :



L'accord en vue de l'acquisition de LotusWorks a été annoncé en avril 2026. Basée en Irlande, cette société est un acteur de premier plan dans les services de mise en service, d'assurance qualité et de contrôle qualité, de calibration, de maintenance et de gestion de la construction pour les installations critiques au service des fabricants de semi-conducteurs et des exploitants de centres de données. Présente aux États-Unis et en Europe, la société emploie 750 personnes, dont de nombreux experts hautement qualifiés. En 2025, LotusWorks a généré un chiffre d'affaires de 131 millions d'euros. Cette acquisition renforcera la croissance organique de Bureau Veritas, contribuera positivement à la marge opérationnelle ajustée du Groupe et aura un effet légèrement relutif sur le résultat dès 2026. L'acquisition a été finalisée le 27 juillet 2026.

Les acquisitions de Sustainable Construction Services (SCS) et de Verte (Royaume-Uni) ont été finalisées en janvier et février 2026. Ces sociétés fournissent des services de conseil en développement durable dans le secteur immobilier, spécialisées dans la certification des bâtiments durables, l'évaluation de l'efficacité énergétique, les stratégies net zéro carbone et la modélisation énergétique. Ensemble, les deux sociétés emploient 42 personnes et ont généré un chiffre d'affaires annualisé cumulé d'environ 4 millions d'euros en 2025. L'acquisition d' ADS COM (France) a été finalisée en janvier 2026. Cette société intervient dans le secteur public, en assurant l'instruction et l'examen des dossiers de demandes de permis de construire pour le compte de collectivités locales (délégation de service public). Elle emploie 13 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros en 2025. Cession : en janvier 2026, le Groupe a cédé son activité non stratégique de supervision technique sur des projets de construction en Chine (chiffre d'affaires annualisé d'environ 39 millions d'euros), afin d'améliorer le mix de son activité Bâtiment & Infrastructures dans le pays.

Créer de nouveaux bastions :



Dans les essais technologiques pour les Biens de consommation, le Groupe a acquis IPS Corporation en juin 2026. Basée au Japon, cette société fournit des services d'essais de compatibilité électromagnétique (CEM), de sécurité des produits et de calibration pour les dispositifs médicaux, les équipements informatiques et radio, ainsi que les produits électriques et électroniques. L'entreprise emploie 34 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros en 2025.





Optimiser la valeur et l’impact :

En juin 2026, le Groupe a signé un accord portant sur la cession des activités d’essais et d’inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon. En 2025, ces activités ont généré un chiffre d'affaires d'environ 450 millions d'euros, avec un réseau mondial d'opérations couvrant de nombreux pays et un maillage important en termes de sites opérationnels et d'employés. Ces activités affichaient une croissance inférieure à celle du Groupe et des marges dilutives. Cette cession aura un impact positif sur le profil de croissance organique du Groupe, sa marge opérationnelle ajustée et son rendement des capitaux employés. Après finalisation, attendue d'ici la fin du premier trimestre 2027, la transaction devrait être globalement neutre sur le résultat.

Cette transaction, basée sur une valeur d'entreprise de 470 millions d'euros, représente un multiple Valeur d'entreprise / EBIT de 11,1x sur la base des résultats 2025 post IFRS 16. Le produit de la cession sera réalloué vers des activités à plus forte croissance et à plus forte marge, conformément aux ambitions de développement de portefeuille définies dans le cadre de LEAP | 28.

Pour plus d'informations, les communiqués de presse sont disponibles en cliquant ici et des informations complémentaires figurent à l'Annexe 7.

MISE À JOUR SUR LES IRRÉGULARITÉS ANNONCÉES AU T1 2026

Comme annoncé en avril 2026, à la suite d’alertes internes, la Société a diligenté des vérifications ayant permis d’identifier des irrégularités dans la zone Moyen-Orient & Afrique, essentiellement au sein du sous-segment des « Services aux Gouvernements ». La Société a immédiatement informé les autorités françaises de cette situation, dans une démarche volontaire de transparence et de coopération.

Dans ce contexte, après avoir mis fin aux contrats concernés, la Société a finalisé sa revue des modalités de sortie du sous-segment des « Services aux Gouvernements » (qui a représenté environ 185 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025) et confirme sa décision de sortir de l’intégralité du sous-segment à court terme. Cette sortie a commencé au deuxième trimestre et se poursuivra de façon progressive tout au long de l’année 2026 dans le plus strict respect des engagements contractuels de la Société vis-à-vis de ses clients.

Au 30 juin 2026, la Société a provisionné un montant de 32,0 millions d’euros correspondant à sa meilleure appréciation à date de l’ensemble des conséquences financières auxquelles elle pourrait faire face.

CHANGEMENTS AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF

Bureau Veritas annonce de nouvelles nominations stratégiques au sein de son Comité Exécutif afin de soutenir la réalisation continue de ses ambitions LEAP | 28. Ces nominations prennent effet en juillet 2026.

Marios Broustas , expert reconnu en fusions-acquisitions, fort de 30 années d’expérience dans la banque d’investissement et la stratégie d’entreprise aux États-Unis et en Europe, est nommé Vice-Président Exécutif, Développement d’entreprise. Il succède à Juliano Cardoso, qui prend sa retraite après 28 années passées chez Bureau Veritas.

, expert reconnu en fusions-acquisitions, fort de 30 années d’expérience dans la banque d’investissement et la stratégie d’entreprise aux États-Unis et en Europe, est nommé Vice-Président Exécutif, Développement d’entreprise. Il succède à Juliano Cardoso, qui prend sa retraite après 28 années passées chez Bureau Veritas. Khurram Majeed est nommé Directeur Commercial, tout en conservant ses fonctions de Vice-Président Exécutif, Région Moyen-Orient, Caspienne & Afrique, qu’il occupe depuis 2024. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, il pilotera la performance des activités Ventes & Marketing de Bureau Veritas dans l’ensemble des régions et des lignes de produits du Groupe.

est nommé Directeur Commercial, tout en conservant ses fonctions de Vice-Président Exécutif, Région Moyen-Orient, Caspienne & Afrique, qu’il occupe depuis 2024. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, il pilotera la performance des activités Ventes & Marketing de Bureau Veritas dans l’ensemble des régions et des lignes de produits du Groupe. Noor Sait est nommé Directeur de la Performance. Il supervisera les équipes en charge de l’excellence opérationnelle, de l’intégrité technique, de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de la responsabilité sociétale, ainsi que l’ensemble des programmes de performance LEAP | 28 à l’échelle mondiale. Il a rejoint Bureau Veritas en 2025 en tant que Vice-Président chargé de l'excellence opérationnelle et de la performance pour les secteurs de l'industrie au Moyen-Orient, en Caspienne et en Afrique.

est nommé Directeur de la Performance. Il supervisera les équipes en charge de l’excellence opérationnelle, de l’intégrité technique, de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de la responsabilité sociétale, ainsi que l’ensemble des programmes de performance LEAP | 28 à l’échelle mondiale. Il a rejoint Bureau Veritas en 2025 en tant que Vice-Président chargé de l'excellence opérationnelle et de la performance pour les secteurs de l'industrie au Moyen-Orient, en Caspienne et en Afrique. Laurent Louail, jusqu’à présent Vice-Président Exécutif, Directeur de la Performance, évolue vers un rôle de Conseiller Senior rattaché à Hinda Gharbi. Il mettra son expertise au service de projets stratégiques et accompagnera la transition des activités de la fonction Performance. Après plus de 30 ans au sein de Bureau Veritas, il a décidé de prendre sa retraite d’ici octobre 2026.

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

Indicateurs clés – Responsabilité Sociale du Groupe (RSE)

ODD DES

NATIONS UNIES S1 2025 S1 2026 AMBITION

2028 ENVIRONNEMENT / CAPITAL NATUREL Émissions de CO 2 – (Scopes 1 et 2, 1 000 tonnes) 5 N° 13 131 123 107 CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 6 N° 3 0,22 0,24 0,23 Taux de féminisation des postes de direction (du Comité exécutif à la Bande II) 7 N° 5 28,4 % 29,8 % 36,0 % Nombre d’heures de formation par collaborateur (par an)8 N° 8 38,9 39,8 40,0 GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 98,5 % 99,6 % 99,0 %

Le Groupe continue à bénéficier d’une reconnaissance de premier plan par les agences de notation extra-financière.

Organisme Période Reconnaissance Transparency Awards Juillet 2026 Meilleur Document d’Enregistrement Universel (DEU) 2025. MSCI Juillet 2026 Notation AA. Axylia Juin 2026 Inclus dans l’indice Vérité 40® Ecovadis Décembre 2025 Notation Gold avec un score de 80/100 d'EcoVadis. Sustainalytics Décembre 2025 Score de 8.3 avec une notation « Risque Négligeable ». CDP Novembre 2025 Notation A- du CDP basée sur le reporting climatique du Groupe. ISS ESG Octobre 2025 Notation B- avec le statut Prime S&P Global Août 2025 Score de 84/100 obtenu lors du Corporate Sustainability Assessment (CSA)



Bureau Veritas se classe parmi les 1 % des entreprises les mieux notées du secteur des Services Professionnels.

ÉVOLUTION DU REPORTING DU GROUPE

La mise en œuvre du plan LEAP | 28 redéfinit le portefeuille d’activités de Bureau Veritas, accélère son expansion sur les marchés à forte croissance et transforme le mix de ses activités. Cela a entraîné une évolution de l’organisation du Groupe, et sa structure de reporting s’adapte en conséquence. Afin de mieux refléter cette transformation et de fournir au marché une vision plus claire de ses activités, Bureau Veritas passe de six lignes de reporting à quatre, alignant ainsi son reporting externe sur son organisation actuelle.

Le reporting s'articulera désormais autour des lignes suivantes :

Activités Industrielles et Matières Premières ;

Bâtiment & Infrastructures ;

Business Assurance ;

; Tests et Services Produits.

Ce changement entrera en vigueur à compter du 1er juillet et sera reflété dans la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2026.

Nouveau reporting S1 2026 (illustratif)

Chiffre



d’affaires Croissance organique Résultat opérationnel ajusté



Marge opérationnelle ajustée en million d’euros en % en million d’euros en % Activités Industrielles et Matières Premières 1 103,5 3,8 % 166,4 15,1 % Bâtiment & Infrastructures 1 026,1 8,7 % 136,9 13,3 % Business Assurance 285,7 1,9 % 43,9 15,4 % Tests et Services Produits 522,4 5,6 % 111,0 21,3 % Sous-total 2 937,7 5,6 % 458,2 15,6 % Activités dont la sortie est engagée 320,7 0,0 % 48,3 15,1 % Total Groupe 3 258,4 5,0 % 506,5 15,5 %

PERSPECTIVES 2026 ET AMBITIONS 2028

Perspectives 2026 relevées après prise en compte des sorties d’activités engagées

Bureau Veritas poursuit activement la rotation de son portefeuille et l’exécution de sa stratégie LEAP | 28. Fort de la solidité de sa performance au premier semestre, d’un pipeline robuste et de la poursuite du recentrage de son portefeuille, incluant la sortie programmée des activités d’essais et d’inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon ainsi que des « Services aux Gouvernements », le Groupe renforce son profil de croissance et relève ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2026 comme suit :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires (contre une croissance organique modérée à un chiffre du chiffre d’affaires précédemment),

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant (inchangé),

Des flux de trésorerie à un niveau élevé (inchangé).

Le Groupe est pleinement engagé à réaliser les ambitions financières de son plan LEAP | 28, bénéficiant de tendances de marché favorables sur certains segments et d’une dynamique soutenue d’exécution des programmes stratégiques de portefeuille et de performance.

Ambitions « LEAP | 28 »

Le 20 mars 2024, Bureau Veritas a annoncé sa nouvelle stratégie « LEAP | 28 », avec les ambitions suivantes :

2024-2028 CROISSANCE TCAM 9 Une croissance totale élevée à un chiffre 10



du chiffre d’affaires Avec : une croissance organique



modérée à élevée à un chiffre Et : une accélération des fusions et acquisitions



et une optimisation du portefeuille MARGE Amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée 10 CROISSANCE DU BPA TCAM 9,10 +



RENDEMENT DES DIVIDENDES Retours annuels à deux chiffres TRÉSORERIE Fort taux de conversion du cash 11 : supérieur à 90 %

Au cours de la période 2024-2028, l'utilisation du flux de trésorerie généré par les activités du Groupe sera équilibrée entre les dépenses d'investissement (Capex), les fusions et acquisitions (M&A) et le retour aux actionnaires (dividendes).

HYPOTHÈSES CAPEX Environ 2,5 % à 3,0 % du chiffre d'affaires du Groupe M&A Accélération des fusions et acquisitions DIVIDENDE Distribution de 65 % du résultat net ajusté RATIO



D’ENDETTEMENT NET Entre 1,0x et 2,0x d'ici 2028

ANALYSE DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE

Chiffre d'affaires en hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente (+ 4,8 % à taux de change constant)

Chiffre d'affaires total : au premier semestre 2026, Bureau Veritas a enregistré un chiffre d'affaires total de 3 258,4 millions d'euros, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à l’année précédente.

au premier semestre 2026, Bureau Veritas a enregistré un chiffre d'affaires total de 3 258,4 millions d'euros, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à l’année précédente. Croissance organique : le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de 5,0 % sur une base organique par rapport au premier semestre 2025, avec une hausse de 5,5 % au deuxième trimestre 2026. Cette croissance a été portée par des tendances sous-jacentes solides au sein des activités Bâtiment & Infrastructures, Marine & Offshore et Biens de consommation, ainsi que dans la plupart des zones géographiques.

le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de 5,0 % sur une base organique par rapport au premier semestre 2025, avec une hausse de 5,5 % au deuxième trimestre 2026. Cette croissance a été portée par des tendances sous-jacentes solides au sein des activités Bâtiment & Infrastructures, Marine & et Biens de consommation, ainsi que dans la plupart des zones géographiques. Répartition géographique : Amériques (25 % du chiffre d'affaires) : la région a affiché une croissance organique solide de 3,4 % sur le premier semestre de l’année (avec une amélioration séquentielle atteignant 4,9 % au deuxième trimestre), soutenue par la forte dynamique des activités de mise en service des centres de données et des marchés de l’énergie en Amérique du Nord. Europe (37 % du chiffre d'affaires) : l’Europe a enregistré une croissance organique de 4,6 % au premier semestre (incluant une amélioration séquentielle de 5,6 % au deuxième trimestre), portée par un niveau d’activité particulièrement élevé en Europe du Nord et de l’Ouest. Asie-Pacifique (28 % du chiffre d'affaires) : la région Asie-Pacifique a réalisé une forte croissance organique de 7,6 % au premier semestre, soutenue par une croissance à deux chiffres en Chine, en Corée et en Inde. Moyen-Orient & Afrique (10 % du chiffre d'affaires) : la région Moyen-Orient & Afrique a réalisé une croissance organique résiliente de 3,5 % au premier semestre malgré le contexte de conflit persistant au Moyen-Orient. Elle a bénéficié de la poursuite des programmes d’urbanisation et de développement des infrastructures, ainsi que du maintien des investissements dans le secteur de l’énergie au sein des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG).

Effet périmètre négatif : l’effet de périmètre a contribué négativement à la croissance totale à hauteur de 0,2 % au premier semestre. Cette évolution résulte des acquisitions bolt-on réalisées au cours des derniers trimestres, qui ont apporté une contribution positive de 1,4 %. Cet effet a été entièrement compensé par les cessions réalisées au cours des douze derniers mois, notamment l’activité de tests alimentaires et les activités de construction en Chine, représentant une baisse totale de 1,6 %.

l’effet de périmètre a contribué négativement à la croissance totale à hauteur de 0,2 % au premier semestre. Cette évolution résulte des acquisitions réalisées au cours des derniers trimestres, qui ont apporté une contribution positive de 1,4 %. Cet effet a été entièrement compensé par les cessions réalisées au cours des douze derniers mois, notamment l’activité de tests alimentaires et les activités de construction en Chine, représentant une baisse totale de 1,6 %. Effet de change négatif : les fluctuations de change ont eu un impact négatif de 2,7 % au premier semestre, avec un effet défavorable plus limité de 0,6 % au deuxième trimestre. Cette évolution s’explique par la force de l’euro face à la plupart des devises.



Un résultat opérationnel ajusté en hausse de 3,1 % à 506,5 millions d’euros (une marge en progression de 29 points de base à taux de change constant)

Le résultat opérationnel semestriel ajusté a augmenté de 3,1 %, atteignant 506,5 millions d’euros, en croissance de 29 points de base à taux de change constant.

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPERATIONNEL AJUSTÉ ET DE LA MARGE Résultat opérationnel ajusté en million d'euros Marge opérationnelle ajustée en pourcentage et points de base Résultat / marge opérationnels ajustés au 30 juin 2025 491,5 15,4 % Variation organique 26,9 +7 pb Résultat / marge opérationnels ajustés organiques 518,4 15,5 % Effet périmètre 6,2 +22 pb Résultat / marge opérationnels ajustés à taux de change constant 524,6 15,7 % Effet de change (18,0) (14) pb Résultat / marge opérationnels ajustés au 30 juin 2026 506,5 15,5 %

Cela représente une marge opérationnelle ajustée de 15,5 %, soit une hausse de 15 points de base par rapport au premier semestre 2025 :

La marge opérationnelle ajustée a progressé de 7 points de base en organique sur un an pour atteindre 15,5 %, portée par une amélioration du levier opérationnel, la poursuite des gains d’efficacité issus des programmes de performance en cours, une maîtrise rigoureuse des coûts, ainsi que par un effet mix favorable. Par division, Marine & Offshore , Bâtiment & Infrastructures et Biens de Consommation ont enregistré une amélioration de leur marge, soutenue par un mix d’activités favorable et la contribution des acquisitions réalisées au cours des périodes précédentes. Ces gains ont largement compensé la baisse des marges dans les activités Agroalimentaire & Matières Premières et Industrie, impactées par la situation au Moyen-Orient. Les activités de Certification ont également affiché une marge en baisse, sous l’effet d’un ralentissement temporaire de la croissance et d’une contribution encore progressive des acquisitions récentes.

favorable. Par division, Marine & , Bâtiment & Infrastructures et Biens de Consommation ont enregistré une amélioration de leur marge, soutenue par un d’activités favorable et la contribution des acquisitions réalisées au cours des périodes précédentes. Ces gains ont largement compensé la baisse des marges dans les activités Agroalimentaire & Matières Premières et Industrie, impactées par la situation au Moyen-Orient. Les activités de Certification ont également affiché une marge en baisse, sous l’effet d’un ralentissement temporaire de la croissance et d’une contribution encore progressive des acquisitions récentes. L’effet périmètre a eu un impact positif de 22 points de base, reflétant les bénéfices de la rotation du portefeuille, notamment à la suite de la cession des activités de tests alimentaires et des activités de construction en Chine.

Les fluctuations de change ont eu un impact négatif de 14 points de base sur la marge du Groupe en raison de la force de l'euro par rapport aux autres devises.



Les autres éléments d’ajustement ont représenté une charge nette de 75,7 millions d’euros, contre un produit net de 21,6 millions d’euros au premier semestre 2025. Cette évolution s’explique principalement par des pertes nettes sur cessions et acquisitions de 9,8 millions d’euros (à comparer à des plus-values nettes de 64,9 millions d’euros enregistrées au premier semestre 2025) ainsi que des coûts relatifs à la sortie des activités de « Services aux Gouvernements ». Des informations complémentaires sont présentées à l’Annexe 6.

Le résultat opérationnel s’est élevé à 430,8 millions d’euros, en baisse de 16,0 % par rapport aux 513,1 millions d’euros enregistrés au premier semestre 2025. Cette diminution s’explique par une base de comparaison particulièrement élevée l’an dernier, qui incluait une plus-value non-récurrente significative liée à la cession des activités de tests alimentaires.

Un bénéfice net ajusté par action de 0,68 euro, en hausse de 4,8 % par rapport à l’exercice précédent et de 9,8 % à taux de change constant

La charge financière nette s'est élevée à 55,5 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 56,0 millions d’euros sur la même période l’année précédente. D’une part, le coût de l’endettement financier net a augmenté par rapport à l’année précédente en raison de l’émission d’un programme obligataire de 700 millions d’euros en octobre 2025. D’autre part, le Groupe a enregistré des effets de change défavorables plus limités que l’an dernier, avec une perte de 6,2 millions d’euros (contre une perte de 15,8 millions d’euros au premier semestre 2025).

Les autres éléments (incluant le coût financier des régimes de retraite et autres charges financières) se sont établis à (9,0) millions d'euros, contre (10,2) millions d'euros au premier semestre 2025.

La charge d'impôt sur les résultats consolidés s'est élevée à 122,6 millions d’euros au premier semestre 2026. Ce montant intègre l’impact de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, dont la part calculée sur l’impôt dû au titre de l’exercice 2025 a été intégralement comptabilisée au 30 juin 2026. À titre de comparaison, la charge d'impôt consolidée était de 119.0 millions d'euros au premier semestre 2025.

Cela représente un taux effectif d'impôt (TEI – charge d'impôt divisée par le montant du résultat avant impôt) de 32,7 % sur la période contre 26,1 % au premier semestre 2025. La variation résulte principalement de la cession des activités de tests alimentaires qui avait bénéficié en 2025 d'un taux d’imposition plus favorable que le taux effectif d’impôt standard du Groupe.

Le taux effectif d'impôt ajusté a augmenté de 10 points de base par rapport à 2025, pour atteindre 29,3 %. Il correspond au TEI corrigé de l’effet d’impôt sur les éléments d’ajustements.

Le résultat net part du Groupe pour la période s’est élevé à 237,9 millions d'euros, contre 322,3 millions d'euros au premier semestre 2025. Le bénéfice par action (BPA) s’est établi à 0,54 euro, contre 0,72 euro au premier semestre 2025.

Le résultat net ajusté part du Groupe s’est élevé à 303,8 millions d’euros au premier semestre 2026, en progression de 3,9 % par rapport aux 292,4 millions d’euros du premier semestre 2025. Le bénéfice ajusté par action est de 0,68 euro au premier semestre 2026, soit une hausse de 4,8 % par rapport au premier semestre 2025 (0,65 euro par action) et de 9,8 % à taux de change constant.

Un flux de trésorerie disponible de 157,7 millions d’euros (- 6,1 % sur un an, + 3,2 % sur une base organique)

Le flux net de trésorerie généré par l’activité (cash-flow opérationnel) du premier semestre 2026 s’est élevé à 241,3 millions, à comparer à 261,9 millions d’euros au premier semestre 2025. Cette légère baisse résulte d’une détérioration de la variation du besoin en fonds de roulement (BFR) qui s’est traduite par une sortie de trésorerie de 224,8 millions d’euros, contre 193,7 millions d’euros au premier semestre 2025.

Le BFR s’élève à 403,1 millions d’euros au 30 juin 2026, contre 439,0 millions d’euros au 30 juin 2025. En pourcentage du chiffre d’affaires, le BFR est resté stable par rapport au premier semestre 2025 à un niveau bas de 6,8 %12. Cette performance témoigne de l'attention constante portée par l'ensemble de l'organisation aux indicateurs de trésorerie.

Le montant total des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, net des cessions (Capex nets), est de 69,2 millions d’euros au premier semestre 2026, en hausse de 6,5 %, à comparer aux 65,0 millions d’euros du premier semestre 2025. Cette évolution s’explique notamment par l’augmentation des investissements dans les activités de laboratoire, telles que Métaux & Minéraux et Biens de Consommation. Le ratio des dépenses nettes d’investissement rapportées au chiffre d’affaires du Groupe atteint 2,1 %, un niveau stable par rapport au premier semestre 2025.

Le flux de trésorerie disponible, (flux net de trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts financiers et acquisitions nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles) s’est élevé à 157,7 millions d’euros, en baisse de 6,1 % sur un an, en comparaison avec les 168,0 millions d’euros du premier semestre 2025. Cette diminution s'explique notamment par les effets fiscaux non récurrents des processus de cessions d'activité et des effets de change. Sur une base organique, le flux de trésorerie disponible a progressé de 3,2% sur un an.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE EN MILLIONS D’EUROS Flux de trésorerie disponible au 30 juin 2025 168,0 Variation organique 5,3 Flux de trésorerie disponible organique 173,3 Effet périmètre (7,1) Flux de trésorerie disponible à taux constant 166,2 Effet de change (8,5) Flux de trésorerie disponible au 30 juin 2026 157,7

Une situation financière solide

Bureau Veritas présente une structure financière solide, sans échéance significative de refinancement avant 2027. Au 30 juin 2026, le Groupe disposait de 942,1 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, ainsi que de 600 millions d’euros de lignes de crédit confirmées non tirées.

Au 30 juin 2026, la dette financière nette ajustée était en hausse par rapport au 31 décembre 2025, en raison principalement du versement du dividende intervenu au deuxième trimestre 2026 (contrairement à l’année précédente). Le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA s’établissait à 1,45x, contre 1,1x au 31 décembre 2025. La maturité moyenne de la dette financière du Groupe atteignait 5,5 ans et son coût moyen pondéré de financement ressortait à 3,2 % (hors impact IFRS 16), contre 2,9 % au 31 décembre 2025.

Au 30 juin 2026, la dette financière nette ajustée s’élevait à 1 688,6 millions d’euros. L’augmentation de 435,3 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2025 (1 253,3 millions d’euros), incluant l’impact de la dette des sociétés acquises, s’explique principalement par les éléments suivants :

Un flux de trésorerie disponible de 157,7 millions d’euros,

Un paiement de dividendes à hauteur de 427,7 millions d’euros, comprenant des dividendes versés aux minoritaires et des retenues à la source sur les dividendes intra-groupe,

Des augmentations de capital liées à l’exercice d’options de souscription d’actions ainsi qu’à la cession d’actions auto-détenues, générant une entrée de trésorerie de 8,9 millions d’euros,

Des acquisitions nettes et le remboursement de sommes dues aux actionnaires, représentant un décaissement de 52,5 millions d’euros,

Un remboursement des dettes de location et le paiement d’intérêts liés à l’application de la norme IFRS 16, représentant 68,4 millions d’euros,

D’autres éléments venant augmenter l’endettement du Groupe de 53,3 millions d’euros (y compris les effets de change).

REVUE DES ACTIVITÉS DU PREMIER SEMESTRE 2026

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 293,6 278,0 + 5,6 % + 8,7 % - (3,1) % Résultat opérationnel ajusté 77,2 65,7 + 17,6 % Marge opérationnelle ajustée 26,3 % 23,6 % + 267 pb + 323 pb - (56) pb

L’activité Marine & Offshore a enregistré de solides résultats au premier semestre 2026, avec une croissance organique de 8,7 %, dont 6,3 % au deuxième trimestre, portée par :

Une forte croissance à deux chiffres des activités de Nouvelles Constructions (51 % du chiffre d’affaires de la division), soutenue par une demande robuste pour les services de certification des équipements et par la conversion d’un solide carnet de commandes. Au 30 juin 2026, le Groupe a sécurisé 7,4 millions de tonneaux bruts de nouvelles commandes, portant le carnet de commandes à 34,6 millions de tonneaux bruts, en hausse de 8,5 % sur un an.

(51 % du chiffre d’affaires de la division), soutenue par une demande robuste pour les services de certification des équipements et par la conversion d’un solide carnet de commandes. Au 30 juin 2026, le Groupe a sécurisé 7,4 millions de tonneaux bruts de nouvelles commandes, portant le carnet de commandes à 34,6 millions de tonneaux bruts, en hausse de 8,5 % sur un an. Une croissance stable de l’activité Navires en service (40 % du chiffre d’affaires de la division), avec un léger repli au deuxième trimestre résultant d’une combinaison de bases de comparaison exigeantes et d’un effet de saisonnalité sur certains types d’inspections. Au 30 juin 2026, la flotte classée par Bureau Veritas comptait 12 573 navires, soit une hausse de 3,2 % sur un an. Le tonnage brut total classé a atteint 171,3 millions de tonneaux, en progression de 9,6 % par rapport à l’année précédente, principalement grâce à l’augmentation significative du tonnage en Corée.

(40 % du chiffre d’affaires de la division), avec un léger repli au deuxième trimestre résultant d’une combinaison de bases de comparaison exigeantes et d’un effet de saisonnalité sur certains types d’inspections. Au 30 juin 2026, la flotte classée par Bureau Veritas comptait 12 573 navires, soit une hausse de 3,2 % sur un an. Le tonnage brut total classé a atteint 171,3 millions de tonneaux, en progression de 9,6 % par rapport à l’année précédente, principalement grâce à l’augmentation significative du tonnage en Corée. Un repli de l’activité Services (9 % du chiffre d’affaires de la division, incluant l’Offshore), lié à la réduction des activités de conseil non stratégiques, une évolution qui devrait contribuer à améliorer le profil de marge de la division.



La division continue de bénéficier de la croissance des projets énergétiques offshore et de la complexité croissante des actifs en mer. Afin d’accompagner ces tendances, Bureau Veritas a récemment lancé un nouveau Centre d’Excellence Offshore en Asie-Pacifique, réunissant une expertise régionale et un réseau technique mondial afin d’accompagner les projets pétroliers, gaziers et d’énergies renouvelables offshore à l’échelle internationale.

La marge opérationnelle ajustée du premier semestre s’est significativement améliorée pour atteindre 26,3 % en données publiées, contre 23,6 % au premier semestre 2025, grâce à un fort effet de levier opérationnel, un mix d’activités favorable et la sortie d’activités de conseil non stratégiques à faible rentabilité.

Réalisations en matière d’objets verts

Au deuxième trimestre 2026, Bureau Veritas a fourni des services de classification et de support technique pour la construction du plus grand méthanier au monde, contribuant au développement de solutions de transport de GNL de nouvelle génération et à la transition énergétique du secteur maritime. Le Groupe a également délivré des services de classification, de revue de conception et de supervision de construction pour le plus grand navire de croisière à voiles au monde, pour un opérateur français de premier plan.



AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 578,1 590,9 (2,2) % + 3,3 % (4,2) % (1,3) % Résultat opérationnel ajusté 77,0 84,7 (9,1) % Marge opérationnelle ajustée 13,3 % 14,3 % (101) pb (146) pb + 31 pb + 14 pb

L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a enregistré une croissance organique de 3,3 % au premier semestre 2026, avec une accélération séquentielle de 4,4 % au deuxième trimestre.

Le segment des Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 32 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré un léger recul organique à un chiffre au premier semestre, reflétant les importantes perturbations des flux commerciaux au Moyen-Orient ainsi qu’une activité plus faible sur plusieurs marchés énergétiques traditionnels.

Le segment Métaux & Minéraux (M&M, 40 % du chiffre d’affaires de la division) a délivré une croissance organique à deux chiffres au premier semestre, portée par la poursuite des investissements miniers, les dépenses d’exploration et la demande croissante pour les services de laboratoires externalisés. Les activités amont ont enregistré une croissance organique élevée à deux chiffres, bénéficiant de programmes de forage soutenus et d’un niveau d’activité élevé dans l’or et le cuivre. Les activités liées aux échanges commerciaux ont affiché une croissance organique élevée à un chiffre, soutenue par l’augmentation des flux de matières premières et la hausse des volumes d’inspection.

Les activités Agricoles (11 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré un léger recul organique à un chiffre de leur chiffre d’affaires au premier semestre. Les activités agricoles amont ont réalisé une croissance organique élevée à un chiffre, soutenue par une saison de récolte particulièrement favorable et prolongée avec une hausse des volumes d’inspection au Brésil. Les activités de négoce agricole ont en revanche connu un recul organique élevé à un chiffre, reflétant les perturbations des flux commerciaux et de l’activité des clients liées à la situation au Moyen-Orient. Le Groupe poursuit actuellement le renforcement de ses positions sur les principaux corridors d’exportation agricoles.

Les Services aux Gouvernements (17 % du chiffre d’affaires de la division) ont affiché une croissance organique modérée à un chiffre au premier semestre 2026. Conformément à l’annonce effectuée en avril 2026, le Groupe poursuit son retrait progressif de cette activité.

La marge opérationnelle ajustée de l’activité Agroalimentaire & Matières Premières s’est établie à 13,3 % au premier semestre, en recul de 101 points de base par rapport à 14,3 % un an auparavant. Cette baisse s’explique principalement par la forte contraction des activités de tests dans les Produits Pétroliers & Pétrochimiques résultant des perturbations observées au Moyen-Orient.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 675,1 679,1 (0,6) % + 1,0 % + 2,3 % (3,9) % Résultat opérationnel ajusté 82,3 89,5 (8,1) % Marge opérationnelle ajustée 12,2 % 13,1 % (99) pb (55) pb (24) pb (20) pb

L’activité Industrie a enregistré une croissance organique de 1,0 % au premier semestre 2026, dont 1,2 % au deuxième trimestre, dans un contexte marqué par des retards de projets et par les répercussions persistantes du conflit au Moyen-Orient sur la performance de la division.

Par marché, les activités du segment Pétrole & Gaz (34 % du chiffre d’affaires de la division) ont réalisé une croissance organique faible à un chiffre. Les activités liées aux investissements (Capex) ont affiché une croissance organique à deux chiffres, portée par la solide performance des opérations en Amérique du Nord et à la résilience de certaines activités Capex au Moyen-Orient. Cette dynamique reflète un cycle d’investissement soutenu, notamment dans le gaz, ainsi que la résilience des activités dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Les services liés à l’exploitation (Opex) ont en revanche poursuivi leur repli organique, reflétant un niveau d’activité plus faible en Amérique latine et le report de certaines prestations liées aux arrêts d’unités industrielles dans un contexte d’instabilité régionale au Moyen-Orient.

Les services Power & Utilities (16 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré un léger repli organique de leur chiffre d’affaires au premier semestre 2026. Les activités liées aux investissements (Capex) continuent leur croissance organique modérée à un chiffre, soutenue par une dynamique favorable des projets d’infrastructures de distribution et de stockage d’électricité en Asie et en Europe. Les services liés aux projets d’énergies renouvelables ont également poursuivi leur forte croissance. Cette performance a toutefois été compensée par la pression persistante sur les activités Opex, en particulier en Amérique latine, qui a pesé sur la performance du premier semestre. Les contrats récemment remportés devraient démarrer au cours du second semestre de l’année, tandis que les services liés au nucléaire devraient monter progressivement en puissance.

Les services de Certification des Produits Industriels (18 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré une croissance élevée à un chiffre au premier semestre 2026, soutenue par une demande robuste dans les secteurs du Transport & Logistique et des Équipements sous pression en Europe et sur le continent américain.

Les activités d’Essais Environnementaux (9 % du chiffre d’affaires de la division) ont réalisé une croissance organique faible à un chiffre au premier semestre 2026, avec une amélioration progressive au cours de la période grâce à des conditions météorologiques plus favorables.

Les Autres services liés à l’Industrie (23 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré un léger recul à un chiffre sur la période.

La marge opérationnelle ajustée de l’activité Industrie a reculé de 99 points de base, à 12,2 % au premier semestre 2026. Sur une base organique, elle s’est contractée de 55 points de base, reflétant notamment une baisse des volumes sur les activités Opex.

Réalisations en matière d’objets verts

Le Groupe a remporté un contrat portant sur la réalisation de services d’inspection sur site et de supervision Santé, Sécurité et Environnement (HSE) pour l’un des plus importants projets hydroélectriques d’Asie centrale.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 1 026,1 960,8 + 6,8 % + 8,7 % + 0,2 % (2,1) % Résultat opérationnel ajusté 136,9 115,5 + 18,6 % Marge opérationnelle ajustée 13,3 % 12,0 % + 132 pb + 90 pb + 54 pb (12) pb

L’activité Bâtiment & Infrastructures a été l’une des activités les plus performantes du Groupe au premier semestre 2026, avec une croissance organique de 8,7 %, dont 10,2 % au deuxième trimestre. Cette performance a été portée par le dynamisme de la construction des centres de données ainsi que par une activité soutenue sur l’ensemble des marchés à mesure que la stratégie de croissance de l’activité Bâtiment & Infrastructures prend de l’ampleur.

Par marché, les activités Bâtiment Capex (39 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré une croissance organique à deux chiffres, tirée par les services liés aux Mission Critical Assets, notamment les activités de QA/QC et de mise en service (commissioning), dont la croissance a dépassé 40 %. Cette dynamique a été soutenue par les investissements continus des hyperscalers et des fournisseurs de services cloud. Dans les centres de données, Bureau Veritas a élargi son offre One-Stop Solution en remportant plusieurs mandats stratégiques de gestion de projets. Le Groupe a également poursuivi le renforcement de sa plateforme dédiée aux Mission Critical Assets, notamment grâce à l’intégration prévue de LotusWorks à compter d’août 2026.

Par géographie, aux États-Unis, les services de conformité au Code ont enregistré une croissance élevée à un chiffre, tandis que les services transactionnels ont affiché une très forte progression. En Europe, la croissance a été portée par le Royaume-Uni, bénéficiant du renforcement des réglementations en matière de sécurité des bâtiments et de la demande liée aux infrastructures numériques. L’Europe continentale a bénéficié du développement de services de gestion de projets à plus forte valeur ajoutée. En France, l’activité est restée globalement stable, avec un portefeuille d’opportunités en progression dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie de pointe, des technologies et des Mission Critical Assets. Au Moyen-Orient, la croissance est demeurée solide, portée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis grâce à d’importants programmes de développement urbain. En Asie-Pacifique, le Japon a maintenu une solide dynamique, soutenue par l’élargissement des services de conformité réglementaire.

Les services Opex Bâtiment (42 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré une croissance organique modérée à un chiffre, soutenue par les activités liées à la sécurité des bâtiments, à la conformité réglementaire, à l’environnement, à la santé-sécurité (HSE), au diagnostic et à la gestion des actifs. En France, la croissance a été portée par les mesures environnementales, les activités QHSE et les services liés aux dispositifs publics de rénovation. En Europe, les activités HSE, de diagnostic et de conformité réglementaire ont affiché de bonnes performances.

L’activité Infrastructures (19 % du chiffre d’affaires de la division) délivre de solides résultats, avec une croissance organique modérée à un chiffre, soutenue par les programmes publics de transport et d’infrastructures en Amérique du Nord, les projets de rénovation aéroportuaire et les grands projets au Moyen-Orient, ainsi que par les investissements publics dans les infrastructures en Europe du Sud.

La marge opérationnelle ajustée du premier semestre a progressé de 132 points de base, pour atteindre 13,3 %, contre 12,0 % au premier semestre 2025. Sur une base organique, elle a augmenté de 90 points de base, grâce au mix d’activités favorable porté par les Mission Critical Assets ainsi qu’à la contribution relutive des acquisitions réalisées ces dernières années. La cession des activités en Chine a également contribué positivement à la rentabilité de la division.

Réalisations en matière de services de transition

Au deuxième trimestre 2026, Bureau Veritas a remporté un contrat de certification LEED pour les bâtiments existants (LEED EB) auprès d’une importante société d’investissement immobilier en Asie, afin d’accompagner la gestion durable et la performance environnementale de son portefeuille d’actifs.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 285,7 283,6 + 0,7 % + 1,9 % + 0,6 % (1,8) % Résultat opérationnel ajusté 43,9 50,7 (13,5) % Marge opérationnelle ajustée 15,4 % 18,0 % (253) pb (236) pb (11) pb (6) pb

L’activité Certification a délivré une croissance organique de 1,9 % au premier semestre 2026, dont 1,5 % de croissance organique au deuxième trimestre.

Les solutions QHSE & Schémas Spécialisés (53 % du chiffre d’affaires de la division) ont affiché une performance faible à un chiffre au premier semestre 2026, dans un contexte de conditions de marché plus modérées dans les économies matures. L’activité a continué d’être soutenue par l’adoption croissante de schémas de certification dans les marchés émergents, en particulier en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, où Bureau Veritas a poursuivi ses gains de parts de marché. La demande est demeurée solide pour les systèmes de management de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l’environnement, tandis que les schémas liés au transport et à la mobilité ont bénéficié de la préparation des clients aux prochains cycles de renouvellement des certifications.

Les solutions liées à la Durabilité et les activités de Certification Numérique (Cyber) (35 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre au premier semestre 2026. Les services liés à l’environnement et au carbone sont restés le principal moteur de croissance, soutenus par une demande accrue pour les services de décarbonation, d’évaluation de l’empreinte carbone et de conformité aux réglementations climatiques dans l’ensemble des régions. Les solutions liées aux enjeux sociaux et à l’approvisionnement responsable ont également continué de bénéficier de l’attention croissante portée par les clients à la transparence des chaînes d’approvisionnement et à la performance ESG. Les activités de cybersécurité ont poursuivi leur développement, portées par une demande croissante dans le secteur industriel. L’activité commerciale est demeurée soutenue, les clients accordant une importance accrue à la cyber-résilience, à la continuité opérationnelle et à la protection des actifs critiques.

Les autres solutions, incluant la Formation (12 % du chiffre d’affaires de la division), ont affiché une performance stable au premier semestre 2026. La bonne dynamique des activités de formation a permis de compenser une demande plus modérée dans les autres lignes de services.

La marge opérationnelle ajustée de l’activité Certification s’est établie à 15,4 % au premier semestre 2026. Sur une base organique, elle a reculé de 236 points de base, reflétant une croissance du chiffre d’affaires plus modérée ainsi qu’une montée en puissance au premier semestre plus lente qu’anticipée pour les acquisitions réalisées au cours des dernières années.

Réalisations en matière de services de transition

Au deuxième trimestre 2026, Bureau Veritas a renouvelé plusieurs contrats stratégiques dans les domaines de la durabilité, de la cybersécurité et des achats responsables. Parmi les projets majeurs figurent un programme multinational d’audits ESG de chaînes d’approvisionnement pour un grand constructeur automobile mondial, le renouvellement d’un accord-cadre relatif aux services de durabilité avec un important groupe international de biens de consommation, ainsi que plusieurs missions de conformité en cybersécurité au service d’acteurs des secteurs technologique et industriel.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 399,8 400,1 (0,1) % + 5,1 % (0,3) % (4,9) % Résultat opérationnel ajusté 89,2 85,4 + 4,4 % Marge opérationnelle ajustée 22,3 % 21,4 % + 98 pb + 49 pb + 53 pb (4) pb

L’activité Biens de Consommation a enregistré une croissance organique de 5,1 % au premier semestre 2026, dont une hausse de 5,7 % au deuxième trimestre.

Le segment Textiles, Biens durables & Jouets (48 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une croissance organique faible à modérée à un chiffre au premier semestre 2026, malgré des perturbations de l’approvisionnement énergétique dans la plupart des régions manufacturières mondiales. La croissance a principalement été portée par la Chine, illustrant la résilience et la flexibilité des chaînes d’approvisionnement, les grands distributeurs et marques ayant rapidement réorienté leurs approvisionnements depuis les pays affectés afin de tirer parti de l’échelle, de la rapidité d’exécution et de l’écosystème industriel complet de la Chine.

Le segment Cosmétique (incluant la Beauté et l’Hygiène) (8 % du chiffre d’affaires de la division), a enregistré une croissance organique faible à un chiffre au premier semestre 2026. La performance s’est progressivement améliorée au deuxième trimestre, soutenue par une demande domestique solide en Chine et par la reprise des activités aux États-Unis.

Les activités de Chaîne d’approvisionnement et Durabilité (14 % du chiffre d’affaires de la division) ont affiché une croissance organique élevée à un chiffre, portée par une bonne dynamique en Amérique du Nord et par une forte demande pour les services liés à la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Le segment des Technologies (30 % du chiffre d’affaires de la division) a maintenu une trajectoire de croissance soutenue au deuxième trimestre, affichant une croissance organique élevée à un chiffre sur l’ensemble du premier semestre. La dynamique est restée particulièrement forte en Asie de l’Est, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, portée par la reprise de la demande pour les produits technologiques et par l’accélération plus générale des cycles d’innovation. La croissance a bénéficié du déploiement croissant de l’intelligence artificielle au sein des équipements matériels, générant des besoins additionnels en services d’essais, d’inspection et de certification. Au premier semestre 2026, Bureau Veritas a acquis IPS Corporation afin de poursuivre la diversification de son portefeuille de services et de produits au Japon.

La marge opérationnelle ajustée du premier semestre a progressé de 98 points de base, à 22,3 % contre 21,4 % au premier semestre 2025. Sur une base organique, elle s’est améliorée de 49 points de base, grâce à la reprise du segment Technologies et aux bénéfices des mesures de restructuration. Les effets de périmètre ont contribué à hauteur de 53 points de base supplémentaires, reflétant la cession de petits laboratoires d’essais automobiles.

Réalisations en matière de services de transition

Au premier semestre 2026, les services de transition ont poursuivi leur développement, Bureau Veritas accompagnant ses clients dans leur transformation ESG. Le Groupe a remporté un programme mondial d’audits d’approvisionnement responsable couvrant 12 pays dans plusieurs régions du monde pour un acteur de référence du secteur de la chaussure et de la maroquinerie.

Bureau Veritas a également été sélectionné par un important distributeur brésilien pour déployer un programme d’approvisionnement responsable visant à évaluer le niveau de maturité des fournisseurs et identifier des opportunités d’amélioration tout au long de sa chaîne d’approvisionnement.



PRÉSENTATION

Les résultats semestriels 2026 seront présentés le mercredi 29 juillet 2026 à 15h00 (heure de Paris)

Une vidéo conférence sera retransmise en direct, accessible via : Lien vers la vidéo conférence

Les diapositives de la présentation seront disponibles sur : https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/resultats-financiers

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CALENDRIER 2026 & 2027

Journée Investisseurs : 22 septembre 2026

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2026 : 21 octobre 2026 (avant ouverture de la bourse)

trimestre 2026 : 21 octobre 2026 (avant ouverture de la bourse) Résultats annuels 2026 : 25 février 2027 (avant ouverture de la bourse)

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2027 : 22 avril 2027 (avant ouverture de la bourse)

trimestre 2027 : 22 avril 2027 (avant ouverture de la bourse) Résultats semestriels 2027 : 27 juillet 2027 (avant ouverture de la bourse)

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2027 : 21 octobre 2027 (avant ouverture de la bourse)

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Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 82 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques du Groupe aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

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Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n’ont de valeur qu’au jour de leur formulation et Bureau Veritas n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

Annexe 1 : Chiffre d’affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2026 par activité

EN MILLIONS D'EUROS T2 / S1

2026 T2 / S1

2025(a) VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 149,7 141,8 + 5,6 % + 6,3 % - (0,7) % Agroalimentaire & Matières Premières 299,8 293,8 + 2,0 % + 4,4 % (3,7) % + 1,3 % Industrie 351,9 343,3 + 2,5 % + 1,2 % + 2,3 % (1,0) % Bâtiment & Infrastructures 529,9 484,6 + 9,4 % + 10,2 % (0,6) % (0,2) % Certification 151,8 149,5 + 1,5 % + 1,5 % + 0,6 % (0,6) % Biens de Consommation 228,3 220,8 + 3,4 % + 5,7 % + 0,1 % (2,4) % Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 1 711,4 1 633,8 + 4,7 % + 5,5 % (0,2) % (0,6) % Marine & Offshore 293,6 278,0 + 5,6 % + 8,7 % - (3,1) % Agroalimentaire & Matières Premières 578,1 590,9 (2,2) % + 3,3 % (4,2) % (1,3) % Industrie 675,1 679,1 (0,6) % + 1,0 % + 2,3 % (3,9) % Bâtiment & Infrastructures 1 026,1 960,8 + 6,8 % + 8,7 % + 0,2 % (2,1) % Certification 285,7 283,6 + 0,7 % + 1,9 % + 0,6 % (1,8) % Biens de consommation 399,8 400,1 (0,1) % + 5,1 % (0,3) % (4,9) % Chiffre d’affaires du premier semestre 3 258,4 3 192,5 + 2,1 % + 5,0 % (0,2) % (2,7) %

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2025 ont été retraités en raison d'un reclassement impactant principalement les activités Agroalimentaire & Matières Premières, Industrie et Bâtiment & Infrastructures (pour un montant d'environ 0,9 millions d'euros sur le premier semestre).

Annexe 2 : Chiffre d'affaires 2026 par trimestre

EN MILLIONS D'EUROS T1 T2 Marine & Offshore 143,9 149,7 Agroalimentaire & Matières Premières 278,3 299,8 Industrie 323,2 351,9 Bâtiment & Infrastructures 496,2 529,9 Certification 133,9 151,8 Biens de Consommation 171,5 228,3 Total Groupe 1 547,0 1 711,4

ANNEXE 3 : Résultat et marge opérationnels ajustés par activité

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

AJUSTÉ MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 2026 2025(a) VARIATION 2026 2025(a) VARIATION EN MILLIONS D'EUROS Marine & Offshore 77,2 65,7 + 17,6 % 26,3 % 23,6 % + 267 pb Agroalimentaire & Matières Premières 77,0 84,7 (9,1) % 13,3 % 14,3 % (101) pb Industrie 82,3 89,5 (8,1) % 12,2 % 13,1 % (99) pb Bâtiment & Infrastructures 136,9 115,5 + 18,6 % 13,3 % 12,0 % + 132 pb Certification 43,9 50,7 (13,5) % 15,4 % 18,0 % (253) pb Biens de Consommation 89,2 85,4 + 4,4 % 22,3 % 21,4 % + 98 pb Total Groupe 506,5 491,5 + 3,1 % 15,5 % 15,4 % + 15 pb

Les chiffres par activité du premier semestre 2025 ont été retraités à la suite d'une reclassification ayant un impact sur les divisions Agroalimentaire & Matières Premières, Industrie, Bâtiment & Infrastructures et Certification (environ 0,8 million d'euros sur le premier semestre).

Annexe 4 : Extraits des états financiers consolidés semestriels

Extraits des états financiers au 30 juin 2026, audités et arrêtés par le Conseil d’administration du 28 juillet 2026. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés du semestre ont été effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 Chiffre d’affaires 3 258,4 3 192,5 Frais de mission refacturés aux clients 102,8 101,9 Chiffre d'affaires et frais de mission refacturés aux clients 3 361,2 3 294,4 Achats et charges externes (1 005,8) (987,0) Frais de personnel (1 721,1) (1 711,7) Impôts et taxes (21,0) (25,4) (Dotations) / reprises de provisions (42,1) (13,2) Dotations aux amortissements (139,4) (134,7) Autres produits et charges d’exploitation (1,0) 90,7 Résultat opérationnel 430,8 513,1 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (0,7) (0,4) Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 430,1 512,7 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 12,1 10,8 Coût de l'endettement financier brut (52,4) (40,8) Coût de l'endettement financier net (40,3) (30,0) Autres produits et charges financiers (15,2) (26,0) Résultat financier (55,5) (56,0) Résultat avant impôts 374,6 456,7 Charge d'impôt (122,6) (119,0) Résultat net 252,0 337,7 Résultat net revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 14,1 15,4 Résultat net part du Groupe 237,9 322,3 Résultat par action (en euros) : Résultat net 0,54 0,72 Résultat net dilué 0,53 0,71





ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE EN MILLIONS D'EUROS 30 JUNE 2026 31 DÉC. 2025 Écarts d'acquisition 2 179,0 2 273,7 Immobilisations incorporelles 321,3 393,4 Immobilisations corporelles 349,9 379,5 Droits d'utilisation 388,1 434,4 Actifs financiers non courants 84,2 82,5 Impôts différés actifs 139,2 136,9 Total actif non courant 3 461,7 3 700,4 Clients et autres débiteurs 1 672,4 1 617,0 Actifs sur contrats 316,2 261,9 Impôt sur le résultat – actif 90,7 56,3 Instruments financiers dérivés 10,4 3,2 Autres actifs financiers courants 3,9 9,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 942,1 1 366,1 Total actif courant 3 035,7 3 314,3 Actifs destinés à être cédés 495,5 48,7 TOTAL ACTIF 6 992,9 7 063,4 Capital 54,5 54,5 Réserves et résultat consolidés 1 603,5 1 656,5 Capitaux propres revenant aux actionnaires de la Société 1 658,0 1 711,0 Participations ne donnant pas le contrôle 46,0 42,2 Total capitaux propres 1 704,0 1 753,2 Dettes financières non courantes 1 890,7 2 389,9 Dettes de location non courantes 289,4 347,6 Autres passifs financiers non courants 24,5 43,1 Impôts différés passifs 68,8 84,5 Avantages au personnel à long terme 140,0 144,3 Provisions pour risques et charges 130,1 96,8 Total passif non courant 2 543,5 3 106,2 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 302,3 1 394,4 Passifs sur contrats 283,2 247,7 Impôt sur le résultat exigible 101,0 96,9 Dettes financières courantes 740,3 229,9 Dettes de location courantes 121,7 118,0 Instruments financiers dérivés 10,1 2,8 Autres passifs financiers courants 39,1 73,7 Total passif courant 2 597,7 2 163,4 Passifs destinés à être cédés 147,7 40,6 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 6 992,9 7 063,4













































































TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 Résultat avant impôts 374,6 456,7 Élimination des flux des opérations de financement et d'investissement 39,9 (110,4) Provisions et autres éléments sans incidence sur la trésorerie 55,1 106,7 Amortissements et dépréciations 139,4 134,7 Variations du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (224,8) (193,7) Impôts payés (142,9) (132,1) Flux net de trésorerie généré par l'activité 241,3 261,9 Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise (13,8) (30,2) Cessions de filiales et d'activités, nettes de la trésorerie cédée 1,6 138,2 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (71,2) (67,2) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2,0 2,2 Acquisitions d'actifs financiers non courants (6,7) (9,0) Cessions d'actifs financiers non courants 3,0 10,7 Variation des prêts et avances consentis (0,3) (0,6) Dividendes reçus 0,1 0,5 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (85,3) 44,6 Augmentation de capital social 8,4 12,2 Acquisition / Cession d'actions propres 0,5 (192,5) Dividendes versés (427,7) (25,5) Augmentation des emprunts et autres dettes financières 1,0 210,2 Remboursement des emprunts et autres dettes financières (3,4) (503,6) Remboursement des dettes et transactions avec les actionnaires (40,3) (6,8) Remboursement des dettes et intérêts de location (68,4) (68,3) Intérêts payés (14,4) (28,9) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (544,3) (603,2) Incidence des écarts de change 4,6 (39,5) Trésorerie et équivalents de trésorerie classés en actifs destinés à être cédés (42,1) - Variation de la trésorerie nette (425,8) (336,2) Trésorerie nette au début de la période 1 362,0 1 200,6 Trésorerie nette à la fin de la période 936,2 864,4 dont trésorerie et équivalents de trésorerie 942,1 867,5 dont concours bancaires courants (5,9) (3,1)

Annexe 5 : Résultat financier détaillé

RÉSULTAT FINANCIER EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 Coût de l'endettement financier net (40,3) (30,0) Résultat de change (6,2) (15,8) Coût financier des régimes de retraites (1,9) (1,7) Autres (7,1) (8,5) Résultat financier (55,5) (56,0)

Annexe 6 : Indicateurs alternatifs de performance

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 Résultat opérationnel 430,8 513,1 Amortissements des actifs incorporels issus des acquisitions 23,4 26,1 Charges de restructuration 9,6 11,1 Résultats de cession de filiales et d'activités et autres charges et produits relatifs aux acquisitions 9,8 (64,9) Autres éléments non récurrents 32,9 6,1 Total des éléments d'ajustement 75,7 (21,6) Résultat opérationnel ajusté 506,5 491,5





TAUX EFFECTIF D'IMPÔT AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 Résultat avant impôts 374,6 456,7 Charge d'impôt 122,6 119,0 Taux Effectif d'impôt (TEI)(a) 32,7% 26,1% Taux Effectif d'Impôt (TEI) ajusté(b) 29,3% 29,2% TEI = Charge d'impôt / résultat avant impôt TEI ajusté = Charge d'impôt ajustée des effets d'impôt sur les éléments d'ajustement / résultat avant impôt, avant prise en compte des éléments d'ajustement

RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 Résultat net part du Groupe 237,9 322,3 BPA(a) (en euro par action) 0,54 0,72 Éléments d’ajustement 75,7 (21,6) Effet d’impôt sur les éléments d'ajustement (9,4) (8,2) Intérêts minoritaires (0,5) (0,1) Résultat net ajusté part du Groupe 303,8 292,4 BPA ajusté(a) (en euro par action) 0,68 0,65 (a) Calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions de 443 849 323 au premier semestre 2026 et 447 541 814 au premier semestre 2025





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS Résultat net ajusté part du Groupe au 30 juin 2025 292,4 Variation organique et effet périmètre 26,2 Résultat net ajusté part du Groupe à taux de change constant 318,6 Effet de change (14,8) Résultat net ajusté part du Groupe au 30 juin 2026 303,8





FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE EN MILLIONS D'EUROS S1 2026 S1 2025 Flux net de trésorerie généré par l’activité

(Cash-flow opérationnel) 241,3 261,9 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (71,2) (67,2) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2,0 2,2 Intérêts payés (14,4) (28,9) Flux de trésorerie disponible 157,7 168,0





ÉVOLUTION DU FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS Flux net de trésorerie généré par l'activité au 30 juin 2025 261,9 Variation organique 7,5 Flux net de trésorerie généré par l'activité organique 269,4 Effet périmètre (17,4) Flux net de trésorerie généré par l'activité à taux constants 252,0 Effet de change (10,7) Flux net de trésorerie généré par l'activité au 30 juin 2026 241,3

















DETTE FINANCIÈRE NETTE AJUSTÉE EN MILLIONS D'EUROS 30 JUIN 2026 31 DÉC. 2025 Dette financière brute 2 631,0 2 619,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie (942,1) (1 366,1) Dette financière nette 1 688,9 1 253,7 Instruments de couverture de devises (0,3) (0,4) Dette financière nette ajustée 1 688,6 1 253,3





Annexe 7 : acquisitions réalisée en 2026

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUALISÉ PAYS / RÉGION DATE DE CLÔTURE / SIGNATURE DOMAINE D’EXPERTISE Renforcer les positions de leader Bâtiment & Infrastructures LotusWorks 131 M€ États-Unis/ Irlande Juillet

2026 Services de mise en service et d'étalonnage pour les installations de mission critique ADS COM 1 M€ France Janvier

2026 Examen des dossiers de demande de permis de construire pour les autorités locales SCS 2 M€ Royaume- Uni Janvier

2026 Conseil en développement durable dans le secteur immobilier (certification bâtiment écologique, performance énergétique des actifs, zéro carbone net) Verte 2 M€ Royaume- Uni Février

2026 Conseil en développement durable dans le secteur immobilier (certification bâtiment écologique, performance énergétique des actifs, zéro carbone net) Créer de nouveaux bastions Biens de consommation - Technologie IPS 2 M€ Japon Juin

2026 Services d'essais de compatibilité électromagnétique (CEM), de sécurité des produits et de calibration pour les dispositifs médicaux, les équipements informatiques et radio, ainsi que les produits électriques et électroniques

















































Annexe 8 : Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en trois éléments :

La croissance organique ;

L'effet périmètre ;

L’effet de change.





Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités. Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constant sur des périodes comparables :

À périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois,

À taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Effet périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

Pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N,

Pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1,

Pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N,

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N, Pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ET MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

Les deux indicateurs mentionnés ci-après correspondent à des indicateurs clés pour mesurer la performance de l’activité, en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance sous-jacente et intrinsèque du Groupe. En outre, Bureau Veritas estime que ces indicateurs, présentés au niveau du Groupe et pour chaque activité, sont plus représentatifs de la performance opérationnelle de son secteur d’activité.

Résultat opérationnel ajusté

Le résultat opérationnel ajusté correspond au résultat opérationnel avant prise en compte des éléments d’ajustement suivants :

Les amortissements des actifs incorporels issus des acquisitions,

Les pertes de valeurs des écarts d’acquisition,

Les charges de restructuration,

Les résultats de cession d’activités comprenant notamment : Les honoraires et charges d’acquisition d’activités, y compris lorsque applicables, les coûts externes relatifs à leur intégration au sein du Groupe, Les ajustements des compléments de prix d’acquisition des activités, Les résultats de cession d’activités.

D’autres éléments non récurrents, non directement liés aux activités opérationnelles, pouvant par exemple inclure certaines dépréciations et mises au rebut d’actifs.

Lorsqu’une acquisition est réalisée en cours d’exercice, le montant des amortissements des actifs incorporels associés est calculé en tenant compte d’un prorata temporis.

Étant donné la durée de la période d’ajustement permettant de déterminer la juste valeur des actifs et passifs acquis (12 mois), l’amortissement des actifs incorporels de l’année d’acquisition peut, dans certains cas, reposer sur une évaluation temporaire et être légèrement ajusté l’année suivante, lorsque la valeur finale des actifs incorporels est connue.

Le résultat opérationnel ajusté organique représente le résultat opérationnel ajusté à périmètre et taux de change constant sur des périodes comparables :

À périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois,

À taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Les effets de périmètre et de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du résultat opérationnel et du résultat opérationnel ajusté.

Marge opérationnelle ajustée

La marge opérationnelle ajustée, présentée en pourcentage, correspond au résultat opérationnel ajusté rapporté au chiffre d’affaires. La marge opérationnelle ajustée peut être exprimée sur une base organique ou à taux de change constant, permettant dans ce dernier cas d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe.

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT AJUSTÉ

Le taux effectif d’impôt (TEI) représente la charge d’impôt divisée par le montant du résultat avant impôt.

Le taux effectif d’impôt ajusté (TEI ajusté) représente la charge d'impôt ajustée de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement divisée par le résultat avant impôt avant prise en compte des éléments d'ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté).

RÉSULTAT NET AJUSTÉ

Résultat net ajusté part du Groupe

Le résultat net ajusté part du Groupe est défini comme le résultat net part du Groupe ajusté des éléments d’ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté) et de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement. Le résultat net ajusté part du Groupe exclut la part des intérêts minoritaires sur les éléments d’ajustement et ne concerne que les activités poursuivies.

Le résultat net ajusté part du Groupe peut être exprimé à taux de change constant, permettant ainsi d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe. L’effet de change est calculé sur la base de la conversion des différents éléments du compte de résultat de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

Résultat net ajusté part du Groupe par action

Le résultat net ajusté part du Groupe par action, ou bénéfice net ajusté par action (BPA ajusté), correspond au résultat net ajusté part du Groupe divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation sur l’exercice, à l’exclusion des actions propres détenues par le Groupe.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Le flux de trésorerie disponible correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité (ou cash-flow opérationnel) retraité des éléments suivants :

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles,

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles,

Intérêts payés.



Il est à noter que le flux net de trésorerie généré par l’activité est présenté après impôts payés.

Le flux de trésorerie disponible organique représente le flux de trésorerie disponible à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

À périmètre de consolidation constant : retraité des effets de variation de périmètre sur la base d’une période de douze mois,

À taux de change constant : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Les effets périmètre et de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du flux net de trésorerie généré par l’activité et du flux de trésorerie disponible.

ENDETTEMENT FINANCIER

Endettement brut

L’endettement brut (ou dette financière brute) correspond aux emprunts et dettes (obligataires, auprès d’établissements de crédits, etc…) auxquels s’ajoutent les concours bancaires.

Endettement net

L’endettement net (ou dette financière nette) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement brut diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués des valeurs mobilières et créances assimilées ainsi que des disponibilités.

Endettement net ajusté

L’endettement net ajusté (ou dette financière nette ajustée) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement net tenant compte des instruments de couverture de devises et de taux d’intérêt.

EBITDA

L’EBITDA correspond au résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et provisions ajusté entre autres de l’impact des 12 derniers mois d’acquisition tels que définis dans la documentation bancaire.

1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans l’annexe 8 de ce communiqué.

2 Le chiffre de 2025 inclut les plus-values réalisées à la suite de la cession des activités de tests alimentaires.

3 Chiffre d’affaires acquis ou cédé depuis le lancement de LEAP | 28, rapporté au chiffre d’affaires du Groupe en 2023.

4 En tenant compte de l’évolution du portefeuille suite à la sortie du périmètre des activités d’essais et d’inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon ainsi que des « Services aux Gouvernements ».

5 Les émissions de Scopes 1 et 2 sont calculées sur une période glissante de 12 mois consécutifs. Le trimestre le plus récent est estimé sur la base du trimestre correspondant de l’exercice précédent.

6 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

7 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

8 Le nombre d’heures de formation par collaborateur est calculé sur une période glissante de 12 mois consécutifs.

9 Taux de Croissance Annuel Moyen.

10 A taux constant.

11 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

12 Chiffre d’affaires ajusté des activités dont la sortie est engagée

Pièce jointe