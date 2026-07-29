DANONE : Forte performance au T2 et résultats solides au 1er semestre, reflétant la pertinence de notre portefeuille de produits axé sur la santé

Résultats du 1er semestre 2026

Communiqué de presse – Paris, le 29 juillet 2026, à 7h30

Forte performance au T2 et résultats solides au 1er semestre,

reflétant la pertinence de notre portefeuille de produits axé sur la santé

Chiffre d’affaires en hausse de +4,2% en données comparables au T2 2026 , avec +1,9% de volume/mix et +2,3% d’effet prix, dont : +3,6% en EMEA, avec une solide croissance des Produits Laitiers et d’Origine Végétale (EDP) et l’amélioration progressive de la Nutrition Spécialisée +4,3% dans les Amériques, soutenue par la forte dynamique de la Nutrition Spécialisée dans l’ensemble de la région et l’amélioration progressive de la catégorie EDP en Amérique du Nord +5,2% en APAC, avec une croissance compétitive dans les laits infantiles en Chine et une forte performance d’ Aqua dans les Eaux

en hausse de , avec +1,9% de volume/mix et +2,3% d’effet prix, dont : Chiffre d’affaires de 13 936 millions d’euros au S1 2026, en hausse de +3,5% en données comparables , avec un volume/mix de +1,7% et un effet prix de +1,8%

, avec un volume/mix de +1,7% et un effet prix de +1,8% Marge opérationnelle courante en hausse de +12 pb à 13,3% au S1 2026 , grâce à de forts gains de productivité dans un environnement inflationniste

, grâce à de forts gains de productivité dans un environnement inflationniste BNPA courant en progression de +0,9% à 1,92 euro , porté par la performance opérationnelle

, porté par la performance opérationnelle Free cash-flow à 0,9 milliard d’euros

Objectifs 2026 confirmés, en ligne avec l’ambition moyen-terme : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% ; croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires





Chiffres clés du premier semestre 2026





en millions d’euros sauf mention contraire S1 2025 S1 2026 Variation en données publiées Variation en données comparables Chiffre d’affaires 13 737 13 936 +1,4% +3,5% Résultat opérationnel courant 1 811 1 854 +2,3% Marge opérationnelle courante 13,2% 13,3% +12 pb Produits et charges opérationnels non courants (238) (161) +77 Résultat opérationnel 1 573 1 693 +7,6% Marge opérationnelle 11,5% 12,1% +70 pb Résultat net courant – Part du Groupe 1 231 1 246 +1,2% Résultat net non courant – Part du Groupe (191) (71) +120 Résultat net – Part du Groupe 1 040 1 175 +13,0% BNPA dilué courant (en €) 1,91 1,92 +0,9% BNPA dilué (en €) 1,61 1,81 +12,5% Trésorerie provenant de l’exploitation 1 519 1 258 -17,1% Free cash-flow1 1 172 852 -27,3%

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Commentaire d’Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général

Nous avons clos un premier semestre solide, qui démontre une nouvelle fois la pertinence de notre portefeuille centré sur la santé et la force de notre modèle de croissance diversifiée.

Au deuxième trimestre, nous avons enregistré une performance de qualité, avec un chiffre d’affaires en données comparables en forte croissance de +4,2 %, portée par l'ensemble de nos catégories et de nos géographies. La demande est restée soutenue pour nos plateformes de croissance, comme les produits hyper-protéinés et la Nutrition Médicale dans toutes les régions – de même que pour le skyr, le kéfir et les produits d'origine végétale en Europe. Nous avons constaté des progrès en Amérique du Nord dans la catégorie EDP et une amélioration des tendances dans les laits infantiles en EMEA.

Au cours du semestre, nous avons poursuivi le renforcement de notre portefeuille dans des catégories attractives axées sur la santé, grâce à une approche disciplinée en matière d’acquisitions. Cela s’est notamment traduit par la signature d’accords en vue d’acquérir Huel et, plus récemment, Made Group en Asie-Pacifique, deux entreprises à fort potentiel dans des géographies clés.

Alors que certains domaines nécessitent encore des progrès et que l’environnement reste instable, nous abordons le second semestre avec confiance ; 2026 sera une nouvelle année d’atteinte de nos objectifs, pleinement alignée avec notre modèle de création de valeur et nos ambitions de moyen terme.

I. RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026

Chiffre d’affaires du second trimestre et du premier semestre

Au T2 2026, le chiffre d’affaires s’est établi à 7 215 millions d’euros, en croissance de +4,2% en données comparables, avec une contribution de +1,9% du volume/mix et un effet prix de +2,3%. En données publiées, le chiffre d’affaires a progressé de +4,4%, incluant un effet périmètre positif de +0,8%, reflétant principalement la consolidation de Kate Farms dans les Amériques et de la co-entreprise avec Saputo Dairy Australia en Asie-Pacifique, ainsi qu’un effet de change négatif de -1,0%. Par ailleurs, l’hyperinflation ainsi que l’application de la norme IAS29 ont contribué positivement au chiffre d’affaires publié à hauteur de +0,2% et +0,1%, respectivement.

Au S1 2026, le chiffre d’affaires s’est établi à 13 936 millions d’euros, en progression de +3,5% en données comparables, avec une contribution de +1,7% du volume/mix et de +1,8% du prix. En données publiées, le chiffre d’affaires a progressé de +1,4%, incluant un effet de périmètre positif de +0,7%, reflétant principalement la consolidation de Kate Farms et de la co-entreprise avec Saputo Dairy Australia, ainsi qu’un effet de change négatif de -3,3%. L’hyperinflation ainsi que l’application de la norme IAS29 ont eu un effet positif, à hauteur de +0,3% et +0,5%, respectivement.

Chiffre d’affaires par segment opérationnel

En millions d’euros

Excepté % T2

2025 T2

2026 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix S1

2025 S1

2026 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EMEA 3 094 3 165 +2,3% +3,6% +2,2% 6 099 6 133 +0,6% +2,1% +0,4% Amériques 2 260 2 394 +5,9% +4,3% +0,3% 4 591 4 688 +2,1% +3,9% +1,4% APAC 1 559 1 656 +6,2% +5,2% +3,5% 3 048 3 116 +2,2% +5,6% +4,8%



PAR CATÉGORIE EDP 3 261 3 372 +3,4% +3,8% +2,4% 6 632 6 681 +0,7% +3,6% +2,3% Nutrition Spécialisée 2,307 2 453 +6,3% +4,5% +0,7% 4 606 4 730 +2,7% +3,2% +1,0% Eaux 1 345 1 390 +3,4% +4,7% +2,6% 2 500 2 525 +1,0% +3,6% +1,5% TOTAL 6 913 7 215 +4,4% +4,2% +1,9% 13 737 13 936 +1,4% +3,5% +1,7%

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires de la zone EMEA a progressé de +3,6% en données comparables, porté par un volume/mix de +2,2% et un effet prix de +1,5%. Au sein de la zone, l’Europe a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires en données comparables de +0,6%, avec un volume/mix de +0,3% et un effet prix de +0,3%.

La catégorie EDP a poursuivi sa dynamique dans l’ensemble de la zone, portée par une forte demande pour les produits laitiers fonctionnels et pour Alpro. La Nutrition Spécialisée a enregistré une amélioration de sa performance, soutenue par un rattrapage au Moyen-Orient ainsi qu’une reprise progressive en Europe au cours du deuxième trimestre. Les Eaux ont réalisé un solide début de saison estivale, portées par Volvic.

Dans les Amériques, le chiffre d’affaires a progressé de +4,3% en données comparables au deuxième trimestre, avec un volume/mix de +0,3% et un effet prix de +4,0%. Au sein de la zone, le chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord a enregistré une croissance de +2,6% en données comparables, avec un volume/mix de +0,7% et un effet prix de +2,0%.

La catégorie EDP a réalisé une solide performance dans l’ensemble de la zone, portée par les yaourts fonctionnels. L’Amérique du Nord a continué de s’améliorer progressivement, avec la poursuite de la forte croissance des produits riches en protéines et une dynamique plus favorable dans les crèmes pour café. Dans la Nutrition Spécialisée, la Nutrition Médicale – portée par Neocate - ainsi que les laits infantiles à travers l’Amérique latine ont enregistré une croissance compétitive à deux chiffres.

En Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires a progressé de +5,2% en données comparables au deuxième trimestre, porté par un volume/mix de +3,5% et un effet prix de +1,6%. Au sein de la zone, le chiffre d’affaires de la Chine, l’Asie du Nord et l’Océanie (CNAO) a enregistré une croissance de +3,6% en données comparables, avec un volume/mix de +1,5% et un effet prix de +2,2%.

La Nutrition Spécialisée a réalisé une performance solide, avec une croissance compétitive des laits infantiles en Chine, dans un contexte de normalisation de la catégorie. Au Japon, le fort niveau d’activation commerciale et marketing a continué de soutenir la demande pour Oikos et Activia dans la catégorie EDP. Dans les Eaux, la performance reflète la forte croissance compétitive d’Aqua en Indonésie, tandis que Mizone en Chine évolue dans un contexte de catégorie peu dynamique.

Chiffre d’affaires par géographie par catégorie

T2 2026



EMEA Amériques APAC Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 1 435 +3,1% 1 799 +3,7% 139 +13,0% 3 372 +3,8% Nutrition Spécialisée 1 087 +2,9% 301 +12,9% 1 065 +4,4% 2 453 +4,5% Eaux 643 +6,0% 295 +1,3% 453 +5,2% 1 390 +4,7% Total 3 165 +3,6% 2 394 +4,3% 1 656 +5,2% 7 215 +4,2%





S1 2026



EMEA Amériques APAC Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 2 878 +3,2% 3 569 +3,3% 234 +13,5% 6 681 +3,6% Nutrition Spécialisée 2 092 -0,6% 558 +11,1% 2 080 +5,8% 4 730 +3,2% Eaux 1 162 +4,8% 561 +1,9% 802 +3,0% 2 525 +3,6% Total 6 133 +2,1% 4 688 +3,9% 3 116 +5,6% 13 936 +3,5%

Marge opérationnelle courante

Résultat opérationnel courant (M€) et marge opérationnelle courante (%)



S1 2025 S1 2026 Variation en

données publiées M€ Marge (%) M€ Marge (%)



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EMEA 635 10,4% 635 10,4% -6 pb Amériques 425 9,3% 448 9,6% +31 pb APAC 751 24,6% 771 24,7% +9 pb



PAR CATÉGORIE EDP 515 7,8% 473 7,1% -68 pb Nutrition Spécialisée 1 012 22,0% 1 044 22,1% +10 pb Eaux 284 11,4% 337 13,3% +196 pb Total 1 811 13,2% 1 854 13,3% +12 pb

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 1 854 millions d'euros au S1 2026, en hausse de +2,3% par rapport à l’année précédente. La marge opérationnelle courante a atteint 13,3%, en hausse de +12 points de base (pb). Cette performance a été réalisée grâce à de forts gains de productivité, y compris sur les frais généraux (+84 pb), dans un contexte de pression sur la marge des opérations (-54 pb), notamment liée au rappel des produits de laits infantiles en EMEA et aux premiers effets de l’inflation. La poursuite des réinvestissements dans les principaux moteurs de compétitivité - publicité et promotion (A&P), supériorité des produits, compétences clés – a eu un impact de -25 pb au premier semestre. Enfin, les autres effets ont eu un impact combiné de +7 pb.

Résultat net et Bénéfice net par action

S1 2025 S1 2026 (en millions d’euros excepté %) Courant Non-courant Total Courant Non-courant Total Résultat opérationnel 1 811 (238) 1 573 1 854 (161) 1 693 Coût de l’endettement financier net (90) (90) (104) (104) Autres produits et charges financiers (48) (47) (95) (40) (40) (80) Résultat avant impôts 1 674 (285) 1 388 1 710 (201) 1 509 Impôt sur les bénéfices (458) 84 (373) (453) 19 (434) Taux d’imposition effectif 27,3% 26,9% 26,5% 28,7% Résultat net des sociétés intégrées 1 216 (201) 1 015 1 257 (182) 1 075 Résultat net des sociétés mises en équivalence 71 (11) 59 49 110 159 Résultat net 1 286 (213) 1 074 1 306 (72) 1 235 • Part du groupe 1 231 (191) 1 040 1 246 (71) 1 175 • Part des intérêts minoritaires 55 (22) 34 60 (0) 60 BNPA dilué (€) 1,91 1,61 1,92 1,81

Le BNPA courant s’est établi à 1,92 euro au S1 2026, en progression de +0,9%, portée par l’amélioration du résultat opérationnel courant.

Les Produits et charges opérationnels non-courants se sont établis à -161 millions d’euros, contre -238 millions au S1 2025. Ils incluent essentiellement des coûts liés à des projets de transformation ainsi que des coûts associés au rappel de produits de laits infantiles. Ainsi, le BNPA publié a atteint 1,81 euro au S1 2026 contre 1,61 euro au S1 2025.

Flux de trésorerie et endettement

La génération de free cash-flow s’est élevée à 852 millions d’euros au S1 2026. Elle reflète la forte performance opérationnelle ainsi qu’une gestion rigoureuse des charges financières. Les investissements industriels sont en hausse et ont atteint 414 millions d’euros en raison d’investissements additionnels au service des plateformes de croissance. Enfin, la variation du besoin en fonds de roulement (BFR) a été impactée par les mesures prises pour sécuriser l’approvisionnement dans le contexte de la situation au Moyen-Orient.

Au 30 juin 2026, la dette nette s’est établie à 9,0 milliards d’euros, en légère hausse par rapport aux 8,4 milliards d’euros enregistrés fin décembre 2025. Cette évolution reflète le versement du dividende annuel en mai 2026, partiellement compensé par la forte génération de free cash-flow sur le premier semestre.

II. OBJECTIFS 2026

Les objectifs 2026 sont confirmés, en ligne avec l’ambition moyen-terme : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% ; croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

III. GOUVERNANCE

Nomination d’une nouvelle administratrice

Le Conseil d’administration, réuni le 28 juillet 2026, sur recommandation du Comité Nomination, Rémunération et Gouvernance, a décidé de soumettre à l’Assemblée générale du 29 avril 2027 la nomination d’Emmanuelle Menning en qualité d’administratrice indépendante pour une durée de trois ans.

Emmanuelle Menning, de nationalités française et allemande, est Directrice générale adjointe en charge des finances de Veolia et membre du Comité exécutif du Groupe depuis septembre 2024. Depuis avril 2026, ses responsabilités ont été élargies au management de l’Allemagne.

Sa nomination permettrait au Conseil d’administration de bénéficier de son expertise reconnue en matière financière, stratégique et opérationnelle, grâce à son parcours au sein d’un groupe international coté de premier plan. Son expérience des opérations de croissance externe, des transformations d’entreprise, et des enjeux de durabilité viendrait renforcer les compétences et la diversité d’expériences du Conseil d’administration de Danone.

IV. ÉVENEMENTS IMPORTANTS RÉCENTS

22 juin 2026 : Danone a annoncé la signature de deux accords définitifs qui lui permettront d’étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique (APAC) dans les segments en forte croissance de la nutrition saine avec : L’acquisition de MADE Group, une entreprise australienne à forte croissance disposant d’un portefeuille axé sur la santé. L’acquisition des 49 % restants dans sa co-entreprise de produits laitiers frais en Australie développée en partenariat avec Saputo Dairy Australia.





Danone a annoncé la signature de deux accords définitifs qui lui permettront d’étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique (APAC) dans les segments en forte croissance de la nutrition saine avec :

La réalisation de ces deux opérations est soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, et devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2026.

23 avril 2026 : Danone a annoncé que son Assemblée Générale des actionnaires s’est réunie à Paris le 23 avril 2026, sous la présidence de Gilles Schnepp, Président du Conseil d’Administration. 73,08% du capital social de Danone était présent ou représenté à cette Assemblée Générale. L’Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote notamment les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2025 ainsi que la distribution d’un dividende de 2,25 euros par action en numéraire, en hausse de +4,7% par rapport à celui de l’année précédente. La date de détachement du dividende de l’action (ex-date) a été fixée au 4 mai 2026 et sa mise en paiement est intervenue le 6 mai 2026.





V. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DEFINIS PAR LES NORMES IFRS

IAS 29 : impact sur les données publiées

Danone applique la norme IAS 29 aux pays en hyperinflation au sens des normes IFRS. La norme IAS 29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs des pays en hyperinflation ainsi que leur compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entraînant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistré en résultat net. De plus, les états financiers de ces pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS 29 sur les données publiées

(en millions d’euros sauf %) T2 2026 S1 2026 Chiffre d’affaires 3,8 30,5 Croissance du chiffre d’affaires (%) 0,05% 0,22% Résultat opérationnel courant -14 Résultat Net – Part du groupe -20

Répartition du chiffre d’affaires du S1 2026 par trimestre après application d’IAS 29

Le chiffre d’affaires du S1 2026 est obtenu en additionnant :

le chiffre d’affaires du T2 2026 publié ;

le chiffre d’affaires du T1 2026 résultant de l’application d’IAS 29 jusqu’au 30 juin 2026 au chiffre d’affaires des entités des pays en hyperinflation (application du taux d’inflation des entités des pays en hyperinflation jusqu’au 30 juin 2026 et conversion en euros au taux de clôture du 30 juin 2026) présentés dans le tableau ci-dessous pour information (données non auditées).

En millions d’euros T1 20261 T2 2026 S1 2026 EMEA 2 968 3 165 6 133 Amériques 2 293 2 394 4 688 APAC 1 459 1 656 3 116 Total 6 721 7 215 13 936

1Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 30 juin 2026 au chiffre d’affaires T1 des entités des pays en hyperinflation

Définitions des zones géographiques

EMEA désigne les pays européens, la Turquie, le Moyen Orient, l’Afrique et la CEI.

Amériques désigne l’Amérique du Nord (les Etats-Unis et le Canada) et l’Amérique Latine (dont le Mexique, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay).

APAC, ou Asie‑Pacifique, désigne la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande (l’ancienne région CNAO, Chine, Asie du Nord & Océanie) ainsi que le reste de l’Asie (dont l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et l’Inde).

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).





Depuis le 1er janvier 2023, tous les pays ayant une économie hyperinflationniste sont inclus dans les variations en données comparables comme suit : la croissance du chiffre d'affaires dans ces pays en hyperinflation, supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS) est désormais exclue du calcul de la croissance du chiffre d'affaires en données comparables.

Passage des données comparables aux données publiées

(en million d’euros sauf %) Chiffre d’affaires 2025 Variations en données comparables Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS29 Contribution de l’hyperinflation Variations en données publiées Chiffre d’affaires 2026 T2 6 913 +4,2% +0,8% -0,9% +0,2% +4,4% 7 215 S1 13 737 +3,5% +0,7% -3,0% +0,3% +1,4% 13 936

La marge des opérations désigne le ratio marge brute sur chiffre d’affaires, la marge brute correspondant au chiffre d’affaires diminué des coûts industriels (hors initiatives de réingénierie) et des coûts logistiques et de transport.

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

dans le cadre de la norme IAS 36, les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 et IFRS 10, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

Les autres produits et charges financiers non courants correspondent aux produits et charges financiers qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la gestion financière courante de Danone. Ils incluent notamment les variations de valeur des participations non consolidées et les gains et pertes sur position monétaire nette.

Les impôts sur bénéfices non courants correspondent aux impôts relatifs aux éléments non courants ainsi qu’aux produits et charges d’impôts qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante de Danone.

Le taux d’imposition effectif courant mesure le taux d’imposition effectif relatif à la performance courante de Danone et correspond au ratio produits et charges d'impôts relatifs aux éléments courants sur le résultat courant avant impôts.

Le résultat des sociétés mises en équivalence non courant comprend des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de ces sociétés et altèrent l’appréciation de leur performance courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession de sociétés et de participations mises en équivalence ;

les dépréciations des titres mis en équivalence ;

les éléments non courants tels que définis par Danone et issus de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.





Le résultat net courant (ou résultat net courant – part du groupe) correspond à la part du Groupe dans le Résultat net courant consolidé. Le Résultat net courant exclut les éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance courante et son évolution. Les éléments non courants correspondent aux Autres produits et charges opérationnels, aux Autres produits et charges financiers non courants, aux impôts sur bénéfices non courants ainsi qu’au Résultat des sociétés mises en équivalence non courant. Ces éléments, exclus du Résultat net courant, représentent le Résultat net non courant.

Le BNPA courant (ou résultat net courant – part du groupe, par action après dilution) correspond au ratio Résultat net courant – Part du Groupe ajusté du financement hybride sur nombre d’actions dilué. En effet, conformément aux normes IFRS, le résultat utilisé pour le calcul du BNPA est ajusté du coupon dû au titre de la période présenté net d’impôts.

S1 2025 S1 2026 Courant Total Courant Total Résultat net - Part du Groupe (en millions d’euros) 1 231 1 040 1 246 1 175 Coupon relatif au financement hybride net d’impôts

(en millions d’euros) (2) (2) (9) (9) Nombre d'actions • Avant dilution 642 916 473 642 916 473 640 757 020 640 757 020 • Après dilution 644 414 852 644 414 852 643 109 091 643 109 091 BNPA (en €) • Avant dilution 1,91 1,62 1,93 1,82 • Après dilution 1,91 1,61 1,92 1,81

Le free cash-flow représente le solde de la trésorerie provenant de l’exploitation après prise en compte des investissements industriels nets de cession et, dans le cadre de la norme IFRS 3, avant prise en compte (i) des coûts d'acquisition relatifs aux sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) des flux de trésorerie liés aux compléments de prix d’acquisition versés ultérieurement à une prise de contrôle.

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2026 Trésorerie provenant de l'exploitation 1 519 1 258 Investissements industriels (373) (414) Cessions et réalisations d'actifs industriels & frais d’acquisitions avec prise de contrôle1 26 8 Free cash-flow 1 172 852

1 Correspond aux frais d'acquisition relatifs aux prises de contrôle effectivement versés au cours de l'exercice

La dette financière nette représente la part de dette nette portant intérêt. Elle est calculée sur la base des dettes financières courantes et non courantes, (i) après exclusion des Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle, et (ii) nette des Disponibilités et équivalents de trésorerie (incluant les Placements à court-terme) et des Instruments dérivés – actifs en gestion de la dette nette.

(en millions d’euros) 31 décembre 2025 30 juin 2026 Dettes financières non courantes 10 074 10 923 Dettes financières courantes 3 799 5 409 Placements à court terme (4 588) (6 475) Disponibilités (1 983) (1 864) Découverts bancaires 1 246 1 095 Instruments dérivés – actifs non courants1 (84) (49) Instruments dérivés – actifs courants1 (33) (65) Dette nette 8 431 8 975 Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle - part non courante (49) (56) Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle - part courante (323) (362) Dette financière nette 8 059 8 557

1En gestion de la dette uniquement

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DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone qui comportent de nombreux risques et incertitudes. Généralement, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire ou par l’utilisation de dates futures. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Ces déclarations comportent de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au Document d’Enregistrement Universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs,

sera diffusée en direct aujourd’hui à 8h15 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com .

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.



ANNEXE – Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique et par catégorie (en millions d’euros)

T1 T2 S1 2025 2026 2025 2026 2025 2026



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EMEA 3 007 2 959 3 094 3 165 6 099 6 133 Amériques 2 348 2 290 2 260 2 394 4 591 4 688 APAC 1 489 1 459 1 559 1 656 3 048 3 116



PAR CATÉGORIE EDP 3 381 3 304 3 261 3 372 6 632 6 681 Nutrition Spécialisée 2 306 2 271 2 307 2 453 4 606 4 730 Eaux 1 156 1 134 1 345 1 390 2 500 2 525 TOTAL 6 844 6 708 6 913 7 215 13 737 13 936





T1 2026 T2 2026 S1 2026 Variation en données publiées Variation en données comparables Variation en données Variation en données comparables Variation en données Variation en données comparables



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EMEA -1,6% +0,6% +2,3% +3,6% +0,6% +2,1% Amériques -2,5% +3,4% +5,9% +4,3% +2,1% +3,9% APAC -2,0% +6,0% +6,2% +5,2% +2,2% +5,6%



PAR CATÉGORIE EDP -2,3% +3,4% +3,4% +3,8% +0,7% +3,6% Nutrition Spécialisée -1,6% +1,9% +6,3% +4,5% +2,7% +3,2% Eaux -1,9% +2,3% +3,4% +4,7% +1,0% +3,6% TOTAL -2,0% +2,7% +4,4% +4,2% +1,4% +3,5%





Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels courants, marge des opérations, résultat net courant, taux d’imposition courant, BNPA courant, free cash-flow et dette financière nette, correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figurent en pages 6 à 8 ci-après

Pièce jointe