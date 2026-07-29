Hermès International : Résultats du 1er semestre 2026

Rapport d’informations semestrielles à fin juin 2026

Solide dynamique des ventes et excellents résultats au premier semestre

Le chiffre d’affaires s’élève à 8,2 Mds€

(+6 % au premier trimestre et +7 % au deuxième trimestre, à taux de change constants)

La rentabilité opérationnelle courante atteint 41,0 % des ventes

Le cash flow disponible ajusté progresse de 18 %

Paris, le 29 juillet 2026

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe au premier semestre 2026 s’élève à 8,2 Mds€, en croissance de 6 % à taux de change constants et de 2 % à taux de change courants par rapport à la même période en 2025. Toutes les régions sont en croissance, à l’exception du Moyen-Orient qui fait preuve d’une belle résistance dans un contexte difficile. L’Amérique, le Japon et l’Europe hors France affichent des progressions remarquables tant au premier qu’au deuxième trimestre. Le résultat opérationnel courant s’établit à 3,4 Mds€ (41,0 % des ventes), en légère hausse.

Les ventes du deuxième trimestre atteignent 4,1 Mds€ et progressent de 7 % à taux de change constants, en légère accélération par rapport au premier trimestre, notamment en France, au Japon et au Moyen-Orient.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré :

« Au premier semestre 2026, Hermès réalise une performance solide, ce qui témoigne de la forte désirabilité de ses 16 métiers et de la fidélité de ses clients. Certains de la force de notre modèle artisanal unique et en maîtrise de nos grands équilibres, nous abordons le reste de l’année avec confiance. »

Activité à fin juin par zone géographique

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin juin 2026, toutes les régions sont en progression à l'exception du Moyen-Orient en léger recul.

L’Asie hors Japon (+2 %) poursuit sa croissance, notamment en Grande Chine. La Corée réalise une excellente performance. En janvier, le nouveau magasin de Hanoï au Vietnam a ouvert ses portes, suivi de celui de Sanlitun à Pékin en Chine, début avril. Les magasins rénovés et agrandis de Hong Kong Elements et de Sogo Fuxing à Taipei ont rouvert leurs portes fin avril. L’événement itinérant Hermès in the Making , qui dévoile au public les savoir-faire des artisans de la maison, a fait escale à Shanghai en mai.





, qui dévoile au public les savoir-faire des artisans de la maison, a fait escale à Shanghai en mai. Le Japon (+11 %) enregistre une forte progression et accélère au deuxième trimestre. Cette performance s’appuie sur un trafic dynamique et la fidélité de la clientèle locale. Après l'agrandissement et la rénovation du magasin du Hilton Plaza East à Osaka en mai, la maison a inauguré en juin son nouveau magasin de Nagoya.





L’Amérique (+15 %) confirme une performance remarquable, dans la continuité d'un premier trimestre exceptionnel, avec une croissance solide et équilibrée de l'ensemble des pays et des métiers. En juin à Los Angeles, la maison a dévoilé le second chapitre de la collection prêt-à-porter femme automne-hiver 2026, avec un grand succès.





L’Europe hors France (+9 %) poursuit sa solide dynamique dans l’ensemble des pays de la région. Le magasin de Berlin en Allemagne, rénové et agrandi, a rouvert ses portes en mai. Une nouvelle Maison Hermès a par ailleurs été inaugurée le 16 juin au 166 New Bond Street à Londres au Royaume-Uni. Composée de six bâtiments déployés sur près de 2 000 mètres carrés, cette sixième Maison met à l’honneur la créativité et les savoir-faire exceptionnels d’Hermès.





La France (+2 %) réalise une belle accélération au deuxième trimestre, portée à la fois par sa clientèle locale et une reprise des flux touristiques.





La zone Autres (-4 %), qui comprend essentiellement le Moyen-Orient, fait preuve d’une résistance remarquable dans un contexte géopolitique instable. Le deuxième trimestre marque un redressement progressif, soutenu par la clientèle locale et la stratégie de valeur de la maison.





Activité à fin juin par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin juin 2026, tous les métiers, à l’exception du métier Parfum et Beauté, sont en croissance. Les métiers Maroquinerie-Sellerie, Vêtement et Accessoires, Soie et Textiles ainsi que l’Horlogerie accélèrent au deuxième trimestre.

La Maroquinerie-Sellerie (+10 %) réalise une solide performance, avec une croissance légèrement supérieure au deuxième trimestre. Le métier bénéficie de la forte désirabilité des collections dans toutes les régions. Les nouveaux modèles Cliquetis , Kelly Hobo ou encore Double Longe , rencontrent un vif succès. L’augmentation des capacités de production s’est poursuivie avec l’inauguration début avril d’une vingt-cinquième maroquinerie à Loupes (Gironde). Trois nouvelles maroquineries ouvriront dans les prochaines années : Charleville-Mézières (Ardennes) à horizon 2027, Colombelles (Calvados) à horizon 2028 et Les Andelys (Eure) à horizon 2030. Hermès continue ainsi de renforcer son ancrage en France en développant l’emploi et la formation.





, ou encore , rencontrent un vif succès. L’augmentation des capacités de production s’est poursuivie avec l’inauguration début avril d’une vingt-cinquième maroquinerie à Loupes (Gironde). Trois nouvelles maroquineries ouvriront dans les prochaines années : Charleville-Mézières (Ardennes) à horizon 2027, Colombelles (Calvados) à horizon 2028 et Les Andelys (Eure) à horizon 2030. Hermès continue ainsi de renforcer son ancrage en France en développant l’emploi et la formation. Le métier Vêtement et Accessoires (+2 %) bénéficie d’une amélioration notable au deuxième trimestre, portée par la belle dynamique du prêt-à-porter. La collection femme automne-hiver 2026 a été présentée avec succès début mars à la Garde républicaine, suivie par le second chapitre de la collection en juin à Los Angeles qui a suscité un très bel engouement.





Le métier Soie et Textiles (+10 %) réalise une performance remarquable, avec une accélération au deuxième trimestre grâce à une créativité foisonnante et la richesse des couleurs, des dessins et des formats. À l'occasion de l'ouverture de Maison Bond Street à Londres, les carrés Bouquet Final et Cocoricooooo ont été réinterprétés en hommage à la capitale anglaise, tandis que le carré The New Hermès Record a été présenté dans une version exclusive pour célébrer l’évènement, témoignant avec audace et élégance de la vitalité créative de la maison.





et ont été réinterprétés en hommage à la capitale anglaise, tandis que le carré a été présenté dans une version exclusive pour célébrer l’évènement, témoignant avec audace et élégance de la vitalité créative de la maison. Le métier Parfum et Beauté (-4 %) poursuit le développement de son offre. L’univers parfum s’est enrichi d’une 7 e création dans la collection Jardin, Un Jardin sous la Mer ainsi que d’une nouvelle Hermessence , Musc Pallida . Le premier fond de teint de la Beauté Hermès Plein Air , lancé en début d’année, reçoit un bel accueil.





création dans la collection Jardin, ainsi que d’une nouvelle , . Le premier fond de teint de la Beauté Hermès , lancé en début d’année, reçoit un bel accueil. L’Horlogerie, stable sur le semestre, affiche une belle progression au deuxième trimestre. Le métier s’appuie sur la solidité de ses lignes piliers comme la collection Cape Cod et l’enrichissement de son offre. À l’occasion du salon Watches & Wonders à Genève, la maison a notamment présenté une version squelette en titane de sa montre Hermès H08 équipée du nouveau calibre H1978. Le renforcement des capacités de production se poursuit, avec l’extension du site horloger du Noirmont en Suisse à horizon 2028.





et l’enrichissement de son offre. À l’occasion du salon Watches & Wonders à Genève, la maison a notamment présenté une version squelette en titane de sa montre équipée du nouveau calibre H1978. Le renforcement des capacités de production se poursuit, avec l’extension du site horloger du Noirmont en Suisse à horizon 2028. Les Autres métiers Hermès (+5 %) qui regroupent la Bijouterie et l’univers de la Maison, poursuivent leur croissance, révélant toute la singularité et la force créative de la maison. La neuvième collection de Haute Bijouterie, Into the Horsescape, a été dévoilée avec succès début juillet à Paris, au Musée des Arts Décoratifs. Les collections Maison ont été particulièrement appréciées lors du Salone del Mobile en avril, illustrant l'excellence des savoir-faire de la maison.





Rentabilité élevée et forte progression du cash flow

Le résultat opérationnel courant s’élève à 3,4 Mds€ contre 3,3 Mds€ au premier semestre 2025, en légère hausse. La rentabilité opérationnelle courante, malgré l’impact négatif des devises, atteint

41,0 % contre 41,4 % à fin juin 2025.

Le résultat net part du groupe est stable à 2,2 Mds€. Il comprend, comme au premier semestre 2025, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France. Retraité de cette contribution, le résultat net part du groupe s’élève à 2,5 Mds€, soit 30,7 % des ventes.

Le cash flow lié à l’activité progresse fortement de 16 % à 2,7 Mds€, grâce à une stabilité de la variation du besoin en fonds de roulement résultant notamment d’une bonne maîtrise des stocks et d’exceptionnels taux d’écoulement des dernières collections.

Le cash flow disponible ajusté atteint 2,2 Mds€, en croissance de 18 %, après prise en compte des investissements opérationnels (0,3 Md€) et du remboursement des dettes de loyers (0,2 Md€).

Après distribution des dividendes pour 1,9 Mds€ et des rachats d’actions destinés à l’actionnariat salarié pour 0,2 Md€, la trésorerie nette retraitée s’élève à 12,9 Mds€ à fin juin 2026, contre 12,8 Mds€ à fin décembre 2025.

Un modèle durable et responsable

Fidèle à ses engagements d’employeur responsable, Hermès poursuit ses créations d’emplois et a renforcé ses effectifs de plus de 600 personnes au premier semestre, dont plus de 300 en France. À fin juin 2026, le groupe emploie ainsi 27 107 personnes, dont 16 656 en France.

La maison a distribué en février une prime de 3 000 € à l’ensemble de ses collaborateurs dans le monde au titre de 2025 afin de partager les fruits de la croissance avec celles et ceux qui y contribuent au quotidien.

En mars 2026, Hermès a mené une nouvelle enquête intitulée « Hermès à l'écoute », invitant l'ensemble de ses collaborateurs à travers le monde à s'exprimer sur leur bien-être au travail et leur niveau d’engagement. Cette enquête, à laquelle ont répondu 90 % des collaborateurs, a mis en exergue leur fort engagement ainsi que leur fierté d’appartenance à la maison.

Hermès poursuit son action en faveur de la nature en validant les deux premières étapes de l’initiative Science Based Target for Nature (SBTN). L'évaluation de matérialité et la priorisation des impacts constituent une base scientifique rigoureuse pour définir des cibles ambitieuses et mesurables. Cette validation indépendante témoigne de la solidité de l’approche d’Hermès et son engagement à intégrer la préservation de la biodiversité au cœur de sa stratégie.

Par ailleurs, Hermès a participé au lancement du quatrième fonds de Livelihoods dont la maison est partenaire depuis 2012 et qui allie lutte contre le changement climatique, soutien à la transition vers l’agriculture régénérative et amélioration des conditions de vie des communautés locales.

Enfin, Hermès a reçu le prix du plan de vigilance des Transparency Awards qui distingue la clarté de sa communication sur sa chaîne d’approvisionnement et la qualité de son information extra-financière.

Autres faits marquants

À fin juin 2026, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable significatif de plus de 360 M€ sur le chiffre d’affaires.

Au premier semestre, Hermès International a procédé au rachat de 94 846 actions pour 160 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Le groupe poursuit son développement avec confiance, grâce à son modèle artisanal fortement intégré, à son réseau de distribution équilibré, à la créativité de ses collections et à la fidélité de sa clientèle.

Fort de son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le thème de l’année L’appel du large, est une invitation à découvrir de nouveaux horizons et à sans cesse renouveler sa curiosité.

Les comptes consolidés semestriels résumés ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur.

Le rapport semestriel d’activité, le communiqué de presse et la présentation des résultats semestriels 2026 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com

Prochains événements :

22 octobre 2026 : publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2026

11 février 2027 : publication des résultats annuels 2026

22 avril 2027 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2027

28 avril 2027 : Assemblée générale des actionnaires

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2026

En millions d'euros 1er semestre 2026 2025 1er semestre 2025 Chiffre d'affaires 8 163 16 002 8 034 Croissance à taux courants vs n-1 1,6 % 5,5 % 7,1 % Croissance à taux constants vs n-1 (1) 6,1 % 8,9 % 8,1 % Résultat opérationnel courant (2) 3 351 6 569 3 327 en % du chiffre d'affaires 41,0 % 41,0 % 41,4 % Résultat opérationnel 3 351 6 569 3 327 en % du chiffre d'affaires 41,0 % 41,0 % 41,4 % Résultat net - Part du groupe 2 238 4 524 2 246 en % du chiffre d'affaires * 27,4 % 28,3 % 28,0 % Capacité d'autofinancement 2 694 5 607 2 733 Investissements opérationnels 344 1 161 316 Cash flow disponible ajusté (3) 2 182 3 880 1 847 Capitaux propres - Part du groupe 19 023 18 840 16 602 Trésorerie nette (4) 12 310 12 239 10 319 Trésorerie nette retraitée (5) 12 926 12 773 10 723 Effectifs (en nombre de personnes) (6) 27 107 26 494 25 697

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD sans condition d’ancienneté.

* Après retraitement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, le résultat

net - part du groupe représente 30,7 % du chiffre d’affaires au premier semestre 2026, contre 31,2 % au premier semestre 2025 et 30,3 % sur l’exercice 2025.

INFORMATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (1)

À fin juin Évolutions /2025 En M€ 2026 2025 Publiées À taux de change constants France 753 740 1,8 % 1,8 % Europe (hors France) 1 165 1 088 7,1 % 8,8 % Total Europe 1 918 1 828 4,9 % 6,0 % Japon 798 815 (2,1 %) 11,0 % Asie-Pacifique (hors Japon) 3 533 3 574 (1,2 %) 2,4 % Total Asie 4 330 4 389 (1,3 %) 4,0 % Amériques 1 585 1 455 8,9 % 15,3 % Autres (Moyen-Orient) 330 362 (8,9 %) (4,2 %) TOTAL 8 163 8 034 1,6 % 6,1 %





2e trimestre Évolutions /2025 En M€ 2026 2025 Publiées À taux de change constants France 407 383 6,2 % 6,2 % Europe (hors France) 627 588 6,6 % 8,3 % Total Europe 1 033 971 6,4 % 7,4 % Japon 394 394 (0,2 %) 12,3 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 651 1 603 3,0 % 2,5 % Total Asie 2 045 1 997 2,4 % 4,4 % Amériques 846 760 11,3 % 13,7 % Autres (Moyen-Orient) 170 177 (4,1 %) (2,4 %) TOTAL 4 094 3 905 4,8 % 6,7 %

(1) Ventes par destination.

INFORMATIONS PAR MÉTIER

À fin juin Évolutions /2025 En M€ 2026 2025 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 3 761 3 578 5,1 % 9,8 % Vêtement et Accessoires (2) 2 198 2 255 (2,5 %) 2,0 % Soie et Textiles 469 447 4,8 % 9,7 % Autres métiers Hermès (3) 1 065 1 056 0,8 % 5,4 % Parfum et Beauté 233 248 (6,1 %) (4,5 %) Horlogerie 269 281 (4,2 %) 0,2 % Autres produits (4) 168 168 (0,2 %) 2,8 % TOTAL 8 163 8 034 1,6 % 6,1 %





2e trimestre Évolutions /2025 En M€ 2026 2025 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 912 1 765 8,4 % 10,2 % Vêtement et Accessoires (2) 1 123 1 106 1,5 % 3,6 % Soie et Textiles 212 192 10,6 % 12,2 % Autres métiers Hermès (3) 525 512 2,4 % 4,0 % Parfum et Beauté 107 119 (10,3 %) (9,5 %) Horlogerie 134 130 3,0 % 4,4 % Autres produits (4) 82 82 0,4 % 1,9 % TOTAL 4 094 3 905 4,8 % 6,7 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

RAPPEL – PREMIER TRIMESTRE 2026

INFORMATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (1)

1er trimestre Évolutions /2025 En M€ 2026 2025 Publiées À taux de change constants France 347 357 (2,8 %) (2,8 %) Europe (hors France) 538 501 7,6 % 9,7 % Total Europe 885 857 3,2 % 4,5 % Japon 404 421 (3,9 %) 9,6 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 881 1 971 (4,6 %) 2,2 % Total Asie 2 285 2 392 (4,5 %) 3,5 % Amériques 739 695 6,4 % 17,2 % Autres (Moyen-Orient) 160 185 (13,4 %) (5,9 %) TOTAL 4 070 4 129 (1,4 %) 5,6 %

(1) Ventes par destination.

INFORMATIONS PAR MÉTIER

1er trimestre Évolutions /2025 En M€ 2026 2025 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 849 1 813 2,0 % 9,4 % Vêtement et Accessoires (2) 1 076 1 149 (6,4 %) 0,4 % Soie et Textiles 257 256 0,4 % 7,8 % Autres métiers Hermès (3) 540 544 (0,6 %) 6,8 % Parfum et Beauté 127 129 (2,2 %) 0,2 % Horlogerie 135 151 (10,3 %) (3,7 %) Autres produits (4) 86 87 (0,7 %) 3,6 % TOTAL 4 070 4 129 (1,4 %) 5,6 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

ANNEXE - EXTRAIT DES COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d’euros 1er semestre 2026 1er semestre 2025 Chiffre d’affaires 8 163 8 034 Coût des ventes (2 356) (2 356) Marge brute 5 807 5 678 Frais administratifs et commerciaux (1 899) (1 832) Autres produits et charges (558) (519) Résultat opérationnel courant 3 351 3 327 Autres produits et charges non courants - - Résultat opérationnel 3 351 3 327 Résultat financier 90 148 Résultat avant impôt 3 441 3 475 Impôt sur les résultats (1 217) (1 230) Part dans le résultat des entreprises associées 23 26 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 2 247 2 271 Intérêts ne conférant pas le contrôle (9) (25) RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE 2 238 2 246 Résultat de base par action (en euros) 21,36 21,43 Résultat dilué par action (en euros) 21,32 21,39

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

En millions d’euros 1er semestre 2026 1er semestre 2025 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 2 247 2 271 Variation des écarts de conversion 135 (501) Couvertures des flux de trésorerie futurs en devises 1 (142) 250 Eléments recyclables en résultat (7) (250) Actifs évalués à la juste valeur 1 (41) (25) Gains et pertes actuariels 1 - - Eléments non recyclables en résultat (41) (25) Autres éléments du résultat global (48) (275) RÉSULTAT GLOBAL NET 2 200 1 996 dont part du groupe 2 190 1 976 dont intérêts ne conférant pas le contrôle 9 21 (1) Net d’impôts.



BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF

En millions d’euros 30/06/2026 31/12/2025 Goodwill 185 180 Immobilisations incorporelles 228 231 Droits d’utilisation 1 934 2 002 Immobilisations corporelles 3 563 3 486 Immobilisations financières 1 230 1 196 Participations dans les entreprises associées 245 227 Actifs d’impôts différés 1 089 914 Autres débiteurs non courants 201 176 Actifs non courants 8 674 8 412 Stocks et en-cours 2 704 2 575 Créances clients et comptes rattachés 532 418 Créances d’impôts exigibles 63 45 Autres débiteurs 298 370 Instruments financiers dérivés 214 262 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 310 12 239 Actifs courants 16 121 15 911 TOTAL ACTIF 24 795 24 322

PASSIF

En millions d’euros 30/06/2026 31/12/2025 Capital social 54 54 Primes 50 50 Actions d’autocontrôle (836) (677) Réserves 17 117 14 443 Écarts de conversion (38) (173) Écarts de réévaluation 438 621 Résultat net – part du groupe 2 238 4 524 Capitaux propres – part du groupe 19 023 18 840 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 6 Capitaux propres 19 025 18 846 Emprunts et dettes financières à plus d’un an 4 34 Dettes de loyers à plus d’un an 1 934 1 987 Provisions non courantes 37 38 Engagements de retraites et autres avantages au personnel à plus d’un an 160 146 Passifs d’impôts différés 13 14 Autres créditeurs non courants 68 72 Passifs non courants 2 217 2 291 Emprunts et dettes financières à moins d’un an 1 0 Dettes de loyers à moins d’un an 345 325 Provisions courantes 114 122 Engagements de retraites et autres avantages au personnel à moins d’un an 19 19 Fournisseurs et comptes rattachés 717 792 Instruments financiers dérivés 159 61 Passifs d’impôts exigibles 787 452 Autres créditeurs courants 1 411 1 414 Passifs courants 3 553 3 186 TOTAL PASSIF 24 795 24 322



ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

En millions d’euros



Nombre d’actions



Capital



Primes



Actions d’auto- contrôle Réserves consolidées et résultat net – part

du groupe



Écarts actuariels



Écarts de conversion Écarts de réévaluation Capitaux propres

part du groupe Intérêts ne

conférant

pas le contrôle Capitaux propres Investis- sements et placements financiers Couvertures de flux de trésorerie futurs en devises Au 1er janvier 2025 105 569 412 54 50 (670) 17 163 (95) 355 551 (80) 17 327 7 17 334 Résultat net - - - - 4 524 - - - - 4 524 36 4 560 Autres éléments du résultat global - - - - - 9 (525) (25) 174 (367) 2 (365) Résultat global - - - - 4 524 9 (525) (25) 174 4 157 38 4 195 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle - - - (7) (2) - - - - (9) - (9) Paiements en actions - - - - 132 - - - - 132 - 132 Distributions effectuées - - - - (2 753) - - - - (2 753) (43) (2 796) Autres - - - - (12) - (3) - - (15) 4 (11) Au 31 décembre 2025 105 569 412 54 50 (677) 19 054 (87) (173) 526 95 18 840 6 18 846 Résultat net du 1er semestre 2026 - - - - 2 238 - - - - 2 238 9 2 247 Autres éléments du résultat global du 1er semestre 2026 - - - - - - 135 (41) (142) (48) 0 (48) Résultat global du

1er semestre 2026 - - - - 2 238 - 135 (41) (142) 2 190 9 2 200 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle - - - (159) (4) - - - - (162) - (162) Paiement en actions - - - - 66 - - - - 66 - 66 Distributions effectuées - - - - (1 915) - - - - (1 915) (9) (1 924) Autres - - - - 3 - (0) - - 3 (4) (1) AU 30 JUIN 2026 105 569 412 54 50 (836) 19 443 (87) (38) 485 (47) 19 023 2 19 025





Au 1er janvier 2025 105 569 412 54 50 (670) 17 163 (95) 355 551 (80) 17 327 7 17 334 Résultat net du 1er semestre 2025 - - - - 2 246 - - - - 2 246 25 2 271 Autres éléments du résultat global du 1er semestre 2025 - - - - - - (497) (25) 250 (271) (4) (275) Résultat global du 1er semestre 2025 - - - - 2 246 - (497) (25) 250 1 976 21 1 996 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle - - - (5) (2) - - - - (7) - (7) Paiement en actions - - - - 66 - - - - 66 - 66 Distributions effectuées - - - - (2 753) - - - - (2 753) (12) (2 764) Autres - - - - (5) - (3) - - (8) 0 (8) Au 30 Juin 2025 105 569 412 54 50 (675) 16 717 (95) (145) 526 171 16 602 16 16 617

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

En millions d’euros 1er semestre 2026 1er semestre 2025 Résultat net – part du groupe 2 238 2 246 Amortissements des immobilisations, droits d'utilisation et pertes de valeur 521 463 Gains et pertes de change sur variations de juste valeur (57) 23 Mouvements des provisions 16 7 Part dans le résultat net des entreprises associées (23) (26) Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle 9 25 Plus ou moins-values de cession et incidence des variations de périmètre (5) (3) Variation des impôts différés (45) (41) Charges et produits cumulés liés au paiement en actions 66 66 Produits de dividendes (27) (27) Autres (0) (0) Capacité d’autofinancement 2 694 2 733 Variation du besoin en fonds de roulement 6 (403) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ (A) 2 699 2 330 Investissements opérationnels (344) (316) Acquisitions de titres consolidés (48) (56) Acquisitions d’autres immobilisations financières (84) (46) Cessions d’immobilisations opérationnelles 0 1 Cessions de titres consolidés et incidence des pertes de contrôle - - Cessions d’autres immobilisations financières 3 7 Variation de dettes et de créances liées aux opérations d’investissement (40) (26) Dividendes reçus 44 51 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (B) (469) (384) Dividendes versés (1 924) (2 764) Remboursement des dettes de loyers (173) (167) Rachats d’actions propres nets de cessions (160) (6) Souscriptions d’emprunts - 9 Remboursements d’emprunts (0) (9) Autres 0 1 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C) (2 257) (2 937) Variation de change (D) 98 (331) VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D) 70 (1 322) Trésorerie nette à l’ouverture 12 239 11 642 Trésorerie nette à la clôture 12 310 10 319

Pièce jointe