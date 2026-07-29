Hermès International : Résultats du 1er semestre 2026

 | Source: Hermès International Hermès International

                                

Rapport d’informations semestrielles à fin juin 2026

Solide dynamique des ventes et excellents résultats au premier semestre
Le chiffre d’affaires s’élève à 8,2 Mds€
(+6 % au premier trimestre et +7 % au deuxième trimestre, à taux de change constants)
La rentabilité opérationnelle courante atteint 41,0 % des ventes
Le cash flow disponible ajusté progresse de 18 %

Paris, le 29 juillet 2026

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe au premier semestre 2026 s’élève à 8,2 Mds€, en croissance de 6 % à taux de change constants et de 2 % à taux de change courants par rapport à la même période en 2025. Toutes les régions sont en croissance, à l’exception du Moyen-Orient qui fait preuve d’une belle résistance dans un contexte difficile. L’Amérique, le Japon et l’Europe hors France affichent des progressions remarquables tant au premier qu’au deuxième trimestre. Le résultat opérationnel courant s’établit à 3,4 Mds€ (41,0 % des ventes), en légère hausse.

Les ventes du deuxième trimestre atteignent 4,1 Mds€ et progressent de 7 % à taux de change constants, en légère accélération par rapport au premier trimestre, notamment en France, au Japon et au Moyen-Orient.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré :         
« Au premier semestre 2026, Hermès réalise une performance solide, ce qui témoigne de la forte désirabilité de ses 16 métiers et de la fidélité de ses clients. Certains de la force de notre modèle artisanal unique et en maîtrise de nos grands équilibres, nous abordons le reste de l’année avec confiance. »

Activité à fin juin par zone géographique
(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin juin 2026, toutes les régions sont en progression à l'exception du Moyen-Orient en léger recul.

  • L’Asie hors Japon (+2 %) poursuit sa croissance, notamment en Grande Chine. La Corée réalise une excellente performance. En janvier, le nouveau magasin de Hanoï au Vietnam a ouvert ses portes, suivi de celui de Sanlitun à Pékin en Chine, début avril. Les magasins rénovés et agrandis de Hong Kong Elements et de Sogo Fuxing à Taipei ont rouvert leurs portes fin avril. L’événement itinérant Hermès in the Making, qui dévoile au public les savoir-faire des artisans de la maison, a fait escale à Shanghai en mai.

  • Le Japon (+11 %) enregistre une forte progression et accélère au deuxième trimestre. Cette performance s’appuie sur un trafic dynamique et la fidélité de la clientèle locale. Après l'agrandissement et la rénovation du magasin du Hilton Plaza East à Osaka en mai, la maison a inauguré en juin son nouveau magasin de Nagoya.

  • L’Amérique (+15 %) confirme une performance remarquable, dans la continuité d'un premier trimestre exceptionnel, avec une croissance solide et équilibrée de l'ensemble des pays et des métiers. En juin à Los Angeles, la maison a dévoilé le second chapitre de la collection prêt-à-porter femme automne-hiver 2026, avec un grand succès.

  • L’Europe hors France (+9 %) poursuit sa solide dynamique dans l’ensemble des pays de la région. Le magasin de Berlin en Allemagne, rénové et agrandi, a rouvert ses portes en mai. Une nouvelle Maison Hermès a par ailleurs été inaugurée le 16 juin au 166 New Bond Street à Londres au Royaume-Uni. Composée de six bâtiments déployés sur près de 2 000 mètres carrés, cette sixième Maison met à l’honneur la créativité et les savoir-faire exceptionnels d’Hermès.

  • La France (+2 %) réalise une belle accélération au deuxième trimestre, portée à la fois par sa clientèle locale et une reprise des flux touristiques.

  • La zone Autres (-4 %), qui comprend essentiellement le Moyen-Orient, fait preuve d’une résistance remarquable dans un contexte géopolitique instable. Le deuxième trimestre marque un redressement progressif, soutenu par la clientèle locale et la stratégie de valeur de la maison.

Activité à fin juin par métier
(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin juin 2026, tous les métiers, à l’exception du métier Parfum et Beauté, sont en croissance. Les métiers Maroquinerie-Sellerie, Vêtement et Accessoires, Soie et Textiles ainsi que l’Horlogerie accélèrent au deuxième trimestre.

  • La Maroquinerie-Sellerie (+10 %) réalise une solide performance, avec une croissance légèrement supérieure au deuxième trimestre. Le métier bénéficie de la forte désirabilité des collections dans toutes les régions. Les nouveaux modèles Cliquetis, Kelly Hobo ou encore Double Longe, rencontrent un vif succès. L’augmentation des capacités de production s’est poursuivie avec l’inauguration début avril d’une vingt-cinquième maroquinerie à Loupes (Gironde). Trois nouvelles maroquineries ouvriront dans les prochaines années : Charleville-Mézières (Ardennes) à horizon 2027, Colombelles (Calvados) à horizon 2028 et Les Andelys (Eure) à horizon 2030. Hermès continue ainsi de renforcer son ancrage en France en développant l’emploi et la formation.

  • Le métier Vêtement et Accessoires (+2 %) bénéficie d’une amélioration notable au deuxième trimestre, portée par la belle dynamique du prêt-à-porter. La collection femme automne-hiver 2026 a été présentée avec succès début mars à la Garde républicaine, suivie par le second chapitre de la collection en juin à Los Angeles qui a suscité un très bel engouement.

  • Le métier Soie et Textiles (+10 %) réalise une performance remarquable, avec une accélération au deuxième trimestre grâce à une créativité foisonnante et la richesse des couleurs, des dessins et des formats. À l'occasion de l'ouverture de Maison Bond Street à Londres, les carrés Bouquet Final et Cocoricooooo ont été réinterprétés en hommage à la capitale anglaise, tandis que le carré The New Hermès Record a été présenté dans une version exclusive pour célébrer l’évènement, témoignant avec audace et élégance de la vitalité créative de la maison.

  • Le métier Parfum et Beauté (-4 %) poursuit le développement de son offre. L’univers parfum s’est enrichi d’une 7e création dans la collection Jardin, Un Jardin sous la Mer ainsi que d’une nouvelle Hermessence, Musc Pallida. Le premier fond de teint de la Beauté Hermès Plein Air, lancé en début d’année, reçoit un bel accueil.

  • L’Horlogerie, stable sur le semestre, affiche une belle progression au deuxième trimestre. Le métier s’appuie sur la solidité de ses lignes piliers comme la collection Cape Cod et l’enrichissement de son offre. À l’occasion du salon Watches & Wonders à Genève, la maison a notamment présenté une version squelette en titane de sa montre Hermès H08 équipée du nouveau calibre H1978. Le renforcement des capacités de production se poursuit, avec l’extension du site horloger du Noirmont en Suisse à horizon 2028.

  • Les Autres métiers Hermès (+5 %) qui regroupent la Bijouterie et l’univers de la Maison, poursuivent leur croissance, révélant toute la singularité et la force créative de la maison. La neuvième collection de Haute Bijouterie, Into the Horsescape, a été dévoilée avec succès début juillet à Paris, au Musée des Arts Décoratifs. Les collections Maison ont été particulièrement appréciées lors du Salone del Mobile en avril, illustrant l'excellence des savoir-faire de la maison.

Rentabilité élevée et forte progression du cash flow

Le résultat opérationnel courant s’élève à 3,4 Mds€ contre 3,3 Mds€ au premier semestre 2025, en légère hausse. La rentabilité opérationnelle courante, malgré l’impact négatif des devises, atteint
41,0 % contre 41,4 % à fin juin 2025.

Le résultat net part du groupe est stable à 2,2 Mds€. Il comprend, comme au premier semestre 2025, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France. Retraité de cette contribution, le résultat net part du groupe s’élève à 2,5 Mds€, soit 30,7 % des ventes.

Le cash flow lié à l’activité progresse fortement de 16 % à 2,7 Mds€, grâce à une stabilité de la variation du besoin en fonds de roulement résultant notamment d’une bonne maîtrise des stocks et d’exceptionnels taux d’écoulement des dernières collections.

Le cash flow disponible ajusté atteint 2,2 Mds€, en croissance de 18 %, après prise en compte des investissements opérationnels (0,3 Md€) et du remboursement des dettes de loyers (0,2 Md€).

Après distribution des dividendes pour 1,9 Mds€ et des rachats d’actions destinés à l’actionnariat salarié pour 0,2 Md€, la trésorerie nette retraitée s’élève à 12,9 Mds€ à fin juin 2026, contre 12,8 Mds€ à fin décembre 2025.

Un modèle durable et responsable

Fidèle à ses engagements d’employeur responsable, Hermès poursuit ses créations d’emplois et a renforcé ses effectifs de plus de 600 personnes au premier semestre, dont plus de 300 en France. À fin juin 2026, le groupe emploie ainsi 27 107 personnes, dont 16 656 en France.

La maison a distribué en février une prime de 3 000 € à l’ensemble de ses collaborateurs dans le monde au titre de 2025 afin de partager les fruits de la croissance avec celles et ceux qui y contribuent au quotidien.

En mars 2026, Hermès a mené une nouvelle enquête intitulée « Hermès à l'écoute », invitant l'ensemble de ses collaborateurs à travers le monde à s'exprimer sur leur bien-être au travail et leur niveau d’engagement. Cette enquête, à laquelle ont répondu 90 % des collaborateurs, a mis en exergue leur fort engagement ainsi que leur fierté d’appartenance à la maison.

Hermès poursuit son action en faveur de la nature en validant les deux premières étapes de l’initiative Science Based Target for Nature (SBTN). L'évaluation de matérialité et la priorisation des impacts constituent une base scientifique rigoureuse pour définir des cibles ambitieuses et mesurables. Cette validation indépendante témoigne de la solidité de l’approche d’Hermès et son engagement à intégrer la préservation de la biodiversité au cœur de sa stratégie.

Par ailleurs, Hermès a participé au lancement du quatrième fonds de Livelihoods dont la maison est partenaire depuis 2012 et qui allie lutte contre le changement climatique, soutien à la transition vers l’agriculture régénérative et amélioration des conditions de vie des communautés locales.

Enfin, Hermès a reçu le prix du plan de vigilance des Transparency Awards qui distingue la clarté de sa communication sur sa chaîne d’approvisionnement et la qualité de son information extra-financière.

Autres faits marquants

À fin juin 2026, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable significatif de plus de 360 M€ sur le chiffre d’affaires.

Au premier semestre, Hermès International a procédé au rachat de 94 846 actions pour 160 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Le groupe poursuit son développement avec confiance, grâce à son modèle artisanal fortement intégré, à son réseau de distribution équilibré, à la créativité de ses collections et à la fidélité de sa clientèle.

Fort de son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le thème de l’année L’appel du large, est une invitation à découvrir de nouveaux horizons et à sans cesse renouveler sa curiosité.

Les comptes consolidés semestriels résumés ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur.

Le rapport semestriel d’activité, le communiqué de presse et la présentation des résultats semestriels 2026 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com

        

Prochains événements :

  • 22 octobre 2026 : publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2026
  • 11 février 2027 : publication des résultats annuels 2026
  • 22 avril 2027 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2027
  • 28 avril 2027 : Assemblée générale des actionnaires

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2026

En millions d'euros1er semestre 202620251er semestre 2025
    
Chiffre d'affaires8 16316 0028 034
Croissance à taux courants vs n-11,6 %5,5 %7,1 %
Croissance à taux constants vs n-1 (1)6,1 %8,9 %8,1 %
    
Résultat opérationnel courant (2)3 3516 5693 327
en % du chiffre d'affaires41,0 %41,0 %41,4 %
    
Résultat opérationnel3 3516 5693 327
en % du chiffre d'affaires41,0 %41,0 %41,4 %
    
Résultat net - Part du groupe2 2384 5242 246
en % du chiffre d'affaires *27,4 %28,3 %28,0 %
    
Capacité d'autofinancement2 6945 6072 733
    
Investissements opérationnels3441 161316
    
Cash flow disponible ajusté (3)2 1823 8801 847
    
Capitaux propres - Part du groupe19 02318 84016 602
    
Trésorerie nette (4)12 31012 23910 319
    
Trésorerie nette retraitée (5)12 92612 77310 723
    
Effectifs (en nombre de personnes) (6)27 10726 49425 697

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe. 

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD sans condition d’ancienneté.

* Après retraitement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, le résultat
net - part du groupe représente 30,7 % du chiffre d’affaires au premier semestre 2026, contre 31,2 % au premier semestre 2025 et 30,3 % sur l’exercice 2025.

INFORMATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (1)

  À fin juinÉvolutions /2025
En M€ 20262025PubliéesÀ taux de change constants
France 7537401,8 %1,8 %
Europe (hors France) 1 1651 0887,1 %8,8 %
Total Europe 1 9181 8284,9 %6,0 %
Japon 798815(2,1 %)11,0 %
Asie-Pacifique (hors Japon) 3 5333 574(1,2 %)2,4 %
Total Asie 4 3304 389(1,3 %)4,0 %
Amériques 1 5851 4558,9 %15,3 %
Autres (Moyen-Orient) 330362(8,9 %)(4,2 %)
TOTAL 8 1638 0341,6 %6,1 %


  2e trimestreÉvolutions /2025
En M€ 20262025PubliéesÀ taux de change constants
France 4073836,2 %6,2 %
Europe (hors France) 6275886,6 %8,3 %
Total Europe 1 0339716,4 %7,4 %
Japon 394394(0,2 %)12,3 %
Asie-Pacifique (hors Japon) 1 6511 6033,0 %2,5 %
Total Asie 2 0451 9972,4 %4,4 %
Amériques 84676011,3 %13,7 %
Autres (Moyen-Orient) 170177(4,1 %)(2,4 %)
TOTAL 4 0943 9054,8 %6,7 %

(1) Ventes par destination.

INFORMATIONS PAR MÉTIER

  À fin juinÉvolutions /2025
En M€ 20262025PubliéesÀ taux de change constants
Maroquinerie-Sellerie (1) 3 7613 5785,1 %9,8 %
Vêtement et Accessoires (2) 2 1982 255(2,5 %)2,0 %
Soie et Textiles 4694474,8 %9,7 %
Autres métiers Hermès (3) 1 0651 0560,8 %5,4 %
Parfum et Beauté 233248(6,1 %)(4,5 %)
Horlogerie 269281(4,2 %)0,2 %
Autres produits (4) 168168(0,2 %)2,8 %
TOTAL 8 1638 0341,6 %6,1 %


  2e trimestreÉvolutions /2025
En M€ 20262025PubliéesÀ taux de change constants
Maroquinerie-Sellerie (1) 1 9121 7658,4 %10,2 %
Vêtement et Accessoires (2) 1 1231 1061,5 %3,6 %
Soie et Textiles 21219210,6 %12,2 %
Autres métiers Hermès (3) 5255122,4 %4,0 %
Parfum et Beauté 107119(10,3 %)(9,5 %)
Horlogerie 1341303,0 %4,4 %
Autres produits (4) 82820,4 %1,9 %
TOTAL 4 0943 9054,8 %6,7 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

RAPPEL – PREMIER TRIMESTRE 2026

INFORMATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (1)

  1er trimestreÉvolutions /2025
En M€ 20262025PubliéesÀ taux de change constants
France 347357(2,8 %)(2,8 %)
Europe (hors France) 5385017,6 %9,7 %
Total Europe 8858573,2 %4,5 %
Japon 404421(3,9 %)9,6 %
Asie-Pacifique (hors Japon) 1 8811 971(4,6 %)2,2 %
Total Asie 2 2852 392(4,5 %)3,5 %
Amériques 7396956,4 %17,2 %
Autres (Moyen-Orient) 160185(13,4 %)(5,9 %)
TOTAL 4 0704 129(1,4 %)5,6 %

(1) Ventes par destination.

INFORMATIONS PAR MÉTIER

  1er trimestreÉvolutions /2025
En M€ 20262025PubliéesÀ taux de change constants
Maroquinerie-Sellerie (1) 1 8491 8132,0 %9,4 %
Vêtement et Accessoires (2) 1 0761 149(6,4 %)0,4 %
Soie et Textiles 2572560,4 %7,8 %
Autres métiers Hermès (3) 540544(0,6 %)6,8 %
Parfum et Beauté 127129(2,2 %)0,2 %
Horlogerie 135151(10,3 %)(3,7 %)
Autres produits (4) 8687(0,7 %)3,6 %
TOTAL 4 0704 129(1,4 %)5,6 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

ANNEXE - EXTRAIT DES COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d’euros 1er semestre 20261er semestre 2025
Chiffre d’affaires 8 163 8 034
Coût des ventes (2 356)(2 356)
Marge brute 5 807 5 678
Frais administratifs et commerciaux (1 899)(1 832)
Autres produits et charges (558)(519)
Résultat opérationnel courant 3 351 3 327
Autres produits et charges non courants --
Résultat opérationnel 3 351 3 327
Résultat financier 90 148
Résultat avant impôt 3 441 3 475
Impôt sur les résultats (1 217)(1 230)
Part dans le résultat des entreprises associées 23 26
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 2 247 2 271
Intérêts ne conférant pas le contrôle (9)(25)
RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE 2 238 2 246
Résultat de base par action (en euros) 21,36 21,43
Résultat dilué par action (en euros) 21,32 21,39

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

En millions d’euros 1er semestre 20261er semestre 2025
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 2 247 2 271
Variation des écarts de conversion 135 (501)
Couvertures des flux de trésorerie futurs en devises  (142)250
Eléments recyclables en résultat (7)(250)
Actifs évalués à la juste valeur 1 (41)(25)
Gains et pertes actuariels 1 --
Eléments non recyclables en résultat (41)(25)
Autres éléments du résultat global  (48)(275)
RÉSULTAT GLOBAL NET 2 200 1 996
 
  • dont part du groupe
  2 190 1 976
 
  • dont intérêts ne conférant pas le contrôle
 9 21
(1)  Net d’impôts.


BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF

En millions d’euros 30/06/202631/12/2025  
Goodwill 185 180   
Immobilisations incorporelles 228 231   
Droits d’utilisation 1 934 2 002   
Immobilisations corporelles 3 563 3 486   
Immobilisations financières 1 230 1 196   
Participations dans les entreprises associées 245 227   
Actifs d’impôts différés 1 089 914   
Autres débiteurs non courants 201 176   
Actifs non courants 8 674 8 412   
Stocks et en-cours 2 704 2 575   
Créances clients et comptes rattachés 532 418   
Créances d’impôts exigibles 63 45   
Autres débiteurs 298 370   
Instruments financiers dérivés 214 262   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 310 12 239   
Actifs courants 16 121 15 911   
TOTAL ACTIF 24 795 24 322   

PASSIF

En millions d’euros30/06/202631/12/2025
Capital social54 54
Primes50 50
Actions d’autocontrôle(836)(677)
Réserves17 117 14 443
Écarts de conversion(38)(173)
Écarts de réévaluation438 621
Résultat net – part du groupe2 238 4 524
Capitaux propres – part du groupe19 023 18 840
Intérêts ne conférant pas le contrôle2 6
Capitaux propres19 025 18 846
Emprunts et dettes financières à plus d’un an4 34
Dettes de loyers à plus d’un an1 934 1 987
Provisions non courantes37 38
Engagements de retraites et autres avantages au personnel à plus d’un an160 146
Passifs d’impôts différés13 14
Autres créditeurs non courants68 72
Passifs non courants2 217 2 291
Emprunts et dettes financières à moins d’un an1 0
Dettes de loyers à moins d’un an345 325
Provisions courantes114 122
Engagements de retraites et autres avantages au personnel à moins d’un an19 19
Fournisseurs et comptes rattachés717 792
Instruments financiers dérivés159 61
Passifs d’impôts exigibles787 452
Autres créditeurs courants1 411 1 414
Passifs courants3 553 3 186
TOTAL PASSIF24 795 24 322


ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

En millions d’euros

 		Nombre d’actions

 		Capital

 		Primes

 		Actions d’auto- contrôleRéserves consolidées et résultat net – part
du groupe

 		Écarts actuariels

 		Écarts de conversionÉcarts de réévaluationCapitaux propres
part du groupe		Intérêts ne
conférant
pas le contrôle		Capitaux propres
Investis- sements et placements financiersCouvertures de flux de trésorerie futurs en devises
Au 1er janvier 2025105 569 412 54 50 (670)17 163 (95)355 551 (80)17 327 7 17 334
Résultat net----4 524----4 524364 560
Autres éléments du résultat global-----9(525)(25)174(367)2(365)
Résultat global----4 5249(525)(25)1744 157384 195
Variation de capital et primes associées------------
Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle---(7)(2)----(9)-(9)
Paiements en actions----132----132-132
Distributions effectuées----(2 753)----(2 753)(43)(2 796)
Autres----(12)-(3)--(15)4(11)
Au 31 décembre 2025105 569 412 54 50 (677)19 054 (87)(173)526 95 18 840 6 18 846
Résultat net du 1er semestre 2026----2 238----2 23892 247
Autres éléments du résultat global du 1er semestre 2026------135(41)(142)(48)0(48)
Résultat global du
1er semestre 2026		----2 238-135(41)(142)2 19092 200
Variation de capital et primes associées------------
Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle---(159)(4)----(162)-(162)
Paiement en actions----66----66-66
Distributions effectuées----(1 915)----(1 915)(9)(1 924)
Autres----3-(0)--3(4)(1)
AU 30 JUIN 2026105 569 412 54 50 (836)19 443 (87)(38)485 (47)19 023 2 19 025
               


               
Au 1er janvier 2025105 569 412 54 50 (670)17 163 (95)355 551 (80)17 327 7 17 334   
Résultat net du 1er semestre 2025----2 246----2 246252 271  
Autres éléments du résultat global du 1er semestre 2025------(497)(25)250(271)(4)(275)  
Résultat global du 1er semestre 2025----2 246-(497)(25)2501 976211 996  
Variation de capital et primes associées------------  
Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle---(5)(2)----(7)-(7)  
Paiement en actions----66----66-66  
Distributions effectuées----(2 753)----(2 753)(12)(2 764)  
Autres----(5)-(3)--(8)0(8)  
Au 30 Juin 2025105 569 412 54 50 (675)16 717 (95)(145)526 171 16 602 16 16 617   
               

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

En millions d’euros 1er semestre 20261er semestre 2025
Résultat net – part du groupe 2 2382 246
Amortissements des immobilisations, droits d'utilisation et pertes de valeur 521463
Gains et pertes de change sur variations de juste valeur (57)23
Mouvements des provisions 167
Part dans le résultat net des entreprises associées (23)(26)
Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle 925
Plus ou moins-values de cession et incidence des variations de périmètre (5)(3)
Variation des impôts différés (45)(41)
Charges et produits cumulés liés au paiement en actions 6666
Produits de dividendes (27)(27)
Autres (0)(0)
Capacité d’autofinancement 2 6942 733
Variation du besoin en fonds de roulement 6(403)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ (A) 2 6992 330
Investissements opérationnels (344)(316)
Acquisitions de titres consolidés (48)(56)
Acquisitions d’autres immobilisations financières (84)(46)
Cessions d’immobilisations opérationnelles 01
Cessions de titres consolidés et incidence des pertes de contrôle --
Cessions d’autres immobilisations financières 37
Variation de dettes et de créances liées aux opérations d’investissement (40)(26)
Dividendes reçus 4451
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (B) (469)(384)
Dividendes versés (1 924)(2 764)
Remboursement des dettes de loyers (173)(167)
Rachats d’actions propres nets de cessions (160)(6)
Souscriptions d’emprunts -9
Remboursements d’emprunts (0)(9)
Autres  01
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C) (2 257)(2 937)
Variation de change (D) 98(331)
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D) 70(1 322)
Trésorerie nette à l’ouverture 12 23911 642
Trésorerie nette à la clôture 12 31010 319

Pièce jointe


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