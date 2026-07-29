Tellus Power bringt „Tellus Energy AI“ auf den Markt – ein vertikales Großmodell für umweltfreundliches KI-Computing

Das neue vertikale KI-Modell kombiniert Strompreisinformationen, Lastprognosen, Rechenplanung und V2G-Ressourcen, um die Stromkosten zu senken und flexible Netzkapazitäten zu erschließen



IRVINE, Kalifornien, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Global Holding Limited („Tellus Power“ oder das „Unternehmen“), ein Deep-Technology-Unternehmen, das bidirektionale Energieübertragungssysteme zur Versorgung der physischen KI-Wirtschaft entwickelt, hat heute die Einführung von „Tellus Energy AI“, einem speziell für den Energie- und Rechensektor entwickelten („vertikalen“) KI-Modell, bekanntgegeben. Das Modell ist darauf ausgelegt, Energie und Rechenleistung in mehrere Richtungen aufeinander abzustimmen, wobei KI-Rechenlasten an die Echtzeit-Verfügbarkeit und den Preis von Strom angepasst werden, während dezentrale Lade- und Speicheranlagen in netzreaktive Ressourcen umgewandelt werden. Tellus Power ist der Ansicht, zu den ersten Anbietern zu gehören, die eine mehrdimensionale Energie- und Rechenauslastung in einem einzigen professionellen Modell auf den Markt bringen.

Tellus Energy AI bietet fünf Kernfunktionen:

Echtzeit-Preisüberwachung – erfasst und analysiert Großhandelsstrompreise nahezu in Echtzeit, um Entscheidungen im Stromhandel zu unterstützen.

Lastprognose – mehrdimensionale Lastvorhersage als Grundlage für Entscheidungen in den Bereichen Energieeinsatz, Verbrauch und Energiehandel.

Entscheidungshilfe im Energiebereich – empfiehlt Maßnahmen auf der Grundlage von Echtzeitpreisen und Lastdaten, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Stromkosten zu senken.

empfiehlt Maßnahmen auf der Grundlage von Echtzeitpreisen und Lastdaten, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Stromkosten zu senken. Netzkoordination, Energiearbitrage und Mehrwertdienste – reagiert auf Netzsignale hinsichtlich Resilienz, Spitzenlast und anderer Signale für Hilfsdienste und wandelt ungenutzte Ladekapazität in zusätzliche Einnahmen um.

Offene Agentenplattform – Kunden können über die veröffentlichten APIs auf TPResearch, dem Agenten-Framework von Tellus Power, maßgeschneiderte KI-Agenten entwickeln.









Die „Tellus Power Mission Control“-Plattform – Zustand der Flotte, Verfügbarkeit und Live-Diagnose auf einen Blick (beispielhafte Ansicht).

Neben dem Modell baut Tellus Power eine integrierte Energie-KI-Rechenkapazität auf, die auf vier Säulen basiert: einem auf Vehicle-to-Grid (V2G) basierenden virtuellen Kraftwerk, einem flächendeckenden Ladenetz, flüssigkeitsgekühlten Rechenclustern mit hoher Rechendichte sowie einem fortschrittlichen EMS (Energiemanagement-System).

Zusammen unterstützen diese vier anwendungsorientierte Modelle – die auf Rechenleistung abgestimmte Lastverteilung, den V2G-Standortbetrieb, die Entscheidungsfindung im Stromhandel sowie die Rückverfolgbarkeit umweltfreundlicher Rechenleistung –, die darauf abzielen, hohe Energiekosten und Netzengpässe zu bewältigen, Kapazitäten für Mikro-Rechenzentren zu erschließen, die Zertifizierung als Ökostrom-Anbieter zu ermöglichen und eine geringe Anlagenauslastung zu beheben.

Bei den ersten Implementierungen strebt Tellus Power eine Senkung der Stromkosten um 20 % bis 40 % im Vergleich zum nicht optimierten Betrieb, einen PUE-Wert des Rechenzentrums von unter 1,1 sowie zusätzliche Einnahmen aus Nebenleistungen von bis zu 40 % an, wobei eine lückenlose Rückverfolgbarkeit des Ökostroms zur Unterstützung der ESG-Berichterstattung gewährleistet wird.

Verfolgung der Strompreise nahezu in Echtzeit und Vergleich von Preisprognoseszenarien.

Tellus Power stellt drei kommerzielle Angebote – den „Energy Intelligence Agent“, die private Bereitstellung sowie ein EMS-Smart-Toolkit – KI-Betreibern, Rechenzentren und Betreibern von Anlagen für neue Energien zur Verfügung, um Partnerschaften und die Integration in die hochmoderne Infrastruktur des Unternehmens zu ermöglichen.

Tellus Energy AI ist über jeden Kanal erreichbar – die Bediener können die Flotte per Tablet oder Smartphone in einfacher Sprache abfragen.

In den nächsten drei bis fünf Jahren strebt Tellus Power den Aufbau eines dezentralen Netzwerks für umweltfreundliche Rechenleistung mit einer Leistung von über 1 GW an, um ein integriertes Angebot aus den Bereichen „Energie + Rechenleistung + KI“ als zweite Wachstumskurve zu entwickeln und einen Beitrag zu einem Ökosystem für eine kohlenstoffarme Recheninfrastruktur zu leisten.

„Der Wettlauf um alle Arten von KI – einschließlich generativer KI, Inferenz-KI und physikalischer KI – ist im Grunde ein Wettlauf um sofort verfügbare Energie. Die Rechenleistung ist zwar vorhanden, doch die Fähigkeit, diese kostengünstig und umweltfreundlich zu nutzen, stellt das eigentliche Hindernis für das Wachstum der KI dar. „Wir haben Tellus Energy AI entwickelt, um diese Einschränkung zu beseitigen und Energie – bislang der größte Kosten- und Zeitaufwand bei KI – in eine Quelle für Effizienz, Ausfallsicherheit und sofortige Verfügbarkeit zu verwandeln“, sagt Mike Calise, Vorstandsvorsitzender von Tellus Power.

Über Tellus Power

Tellus Power ist ein Deep-Technology-Unternehmen, das bidirektionale Energieübertragungssysteme entwickelt, um die physische KI-Wirtschaft mit Energie zu versorgen. Unsere Produkte vereinen Ladelösungen für Fuhrparks und Personenkraftwagen, Batteriespeicher sowie Vehicle-to-Grid-Funktionen. Diese Infrastruktur ermöglicht die bidirektionale Steuerung von Elektronen mit hohem Durchsatz über ein Energiesystem am Netzrand. Tellus Power ist weltweit tätig und ermöglicht die Verschmelzung von Elektrifizierung, Robotik, Autonomie und dezentralen Energiequellen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://telluspowergroup.com

Medienkontakt

Jessica Starman, MBA

hello@telluspower.com

Unternehmenskontakt

Caitlin McCann

cmccann@telluspower.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten, Zielen und Plänen von Tellus Power, einschließlich Leistungskennzahlen und zukünftiger Netzwerkkapazität. Diese spiegeln die aktuellen Erwartungen wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Tellus Power übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

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