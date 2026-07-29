Tellus Power lance Tellus Energy AI, un modèle d’IA vertical dédié au calcul informatique vert

Ce nouveau modèle d’IA spécialisé combine l’intelligence des prix de l’électricité, la prévision de charge, l’ordonnancement des ressources informatiques et les capacités V2G afin de réduire les coûts énergétiques et de libérer des capacités flexibles pour les réseaux électriques



IRVINE, Californie, 29 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Global Holding Limited (« Tellus Power » ou la « Société »), entreprise de technologies avancées spécialisée dans les systèmes de transfert d’énergie bidirectionnels destinés à alimenter l’économie de l’IA physique, a annoncé aujourd’hui le lancement de Tellus Energy AI, un modèle d’intelligence artificielle conçu spécifiquement (« modèle vertical ») pour les secteurs de l’énergie et de l’informatique. Ce modèle a été développé pour coordonner l’énergie et la puissance de calcul dans plusieurs directions, en faisant correspondre les charges de travail liées à l’IA avec la disponibilité et les prix de l’électricité en temps réel, tout en transformant les actifs distribués de recharge et de stockage en ressources réactives pour le réseau. Tellus Power estime faire partie des premiers acteurs du marché à proposer, au sein d’un seul modèle professionnel, une planification multidirectionnelle intégrée de l’énergie et du calcul informatique.

Tellus Energy AI offre cinq capacités principales :

Suivi des prix en temps réel – collecte et analyse les prix de gros de l’électricité presque en temps réel afin de soutenir les décisions de trading énergétique.

Prévision des charges électriques – fournit des prévisions multidimensionnelles de la demande afin d’orienter les décisions de répartition énergétique, de consommation et de négociation d’électricité.

Aide à la décision énergétique – recommande des actions fondées sur les prix et les charges en temps réel afin d’aider les clients à réduire leurs coûts d’électricité.

recommande des actions fondées sur les prix et les charges en temps réel afin d’aider les clients à réduire leurs coûts d’électricité. Coordination du réseau, arbitrage énergétique et services à valeur ajoutée – réagit aux signaux du réseau liés à la résilience, aux pics de demande et aux autres services auxiliaires, transformant les capacités de recharge inutilisées en nouvelles sources de revenus.

Plateforme ouverte d’agents IA – permet aux clients de développer leurs propres agents d’intelligence artificielle sur TPResearch, le cadre d’agents développé par Tellus Power, grâce à ses API publiées.









Le système Tellus Power Mission Control – vue représentative de l’état de santé des flottes, de la disponibilité des équipements et des diagnostics en temps réel.

Parallèlement à ce modèle, Tellus Power développe une infrastructure intégrée associant énergie et calcul informatique basée sur quatre piliers : une centrale électrique virtuelle reposant sur la technologie véhicule-réseau (V2G), un vaste réseau de recharge, des clusters de calcul haute densité refroidis par liquide et une plateforme avancée de gestion de l’énergie (EMS).

Ces éléments soutiennent quatre modèles d’application : répartition coordonnée entre calcul informatique et énergie, exploitation de sites V2G, aide à la décision pour le trading énergétique et traçabilité du calcul informatique vert. L’objectif est de répondre aux défis liés aux coûts énergétiques élevés, aux contraintes des réseaux électriques, à l’apport de capacité pour les micro-centres de données, à la certification de l’électricité verte et à la faible utilisation des actifs.

Dans ses premiers déploiements, Tellus Power vise une réduction des coûts d’électricité de 20 % à 40 % par rapport à une exploitation non optimisée, un indice PUE (Power Usage Effectiveness) inférieur à 1,1 pour les centres de données et jusqu’à 40 % de revenus supplémentaires issus des services auxiliaires avec une traçabilité complète de l’électricité verte afin de soutenir les rapports ESG.

Suivi quasi temps réel des prix de l’électricité et comparaison de scénarios de prévision des prix.

Tellus Power ouvre trois offres commerciales, Energy Intelligence Agent, le déploiement privé et une boîte à outils intelligente EMS, aux exploitants d’IA, aux centres de données et aux opérateurs des énergies nouvelles pour des partenariats et des intégrations avec son infrastructure de pointe.

Tellus Energy AI, accessible sur tous les canaux : les opérateurs peuvent interroger leur flotte en langage naturel depuis une tablette ou un smartphone.

Au cours des trois à cinq prochaines années, Tellus Power ambitionne de construire un réseau distribué de calcul informatique vert dépassant 1 GW de capacité, en développant une offre intégrée « énergie + calcul + IA » comme nouveau moteur de croissance et en contribuant à l’émergence d’un écosystème d’infrastructures informatiques bas carbone.

« La course à toutes les formes d’IA, qu’il s’agisse de l’IA générative, de l’IA d’inférence ou de l’IA physique, est avant tout une course à l’accès immédiat à l’énergie. La puissance de calcul existe déjà, mais la disponibilité d’une énergie abordable et propre pour l’alimenter constitue la véritable contrainte à la croissance de l’IA. Nous avons conçu Tellus Energy AI pour contribuer à lever cette contrainte, en transformant l’énergie, aujourd’hui principale source de coûts et de contraintes temporelles pour l’IA, en un levier d’efficacité, de résilience et de disponibilité immédiate », a déclaré Mike Calise, PDG de Tellus Power.

À propos de Tellus Power

Tellus Power est une entreprise de technologies avancées qui développe des systèmes de transfert d’énergie bidirectionnels destinés à alimenter l’économie de l’IA physique. Ses solutions intègrent la recharge des flottes et des véhicules particuliers, le stockage d’énergie par batteries et les capacités véhicule-réseau (V2G). Cette infrastructure permet un contrôle bidirectionnel des flux d’électrons à haute intensité au sein d’un système énergétique situé en périphérie du réseau électrique. Déployée à l’échelle mondiale, Tellus Power favorise la convergence de l’électrification, de la robotique, de l’autonomie et des ressources énergétiques distribuées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://telluspowergroup.com

Contact presse

Jessica Starman, MBA

hello@telluspower.com

Contact au sein de l’entreprise

Caitlin McCann

cmccann@telluspower.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits, objectifs et projets de Tellus Power, y compris les indicateurs de performance et les capacités futures du réseau. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de l’entreprise et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents. Tellus Power n’assume aucune obligation de mise à jour de ces déclarations.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/808768fa-df18-4f9b-b7cb-a8ab9a5958b0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6d596f15-4cc5-4762-a2d1-41383ee33358

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19177ea3-5342-43b3-9eab-8ef7eda227b5