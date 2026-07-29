Réside Etudes choisit Aimie, une IA agentique pour renforcer la performance de la fonction finance

Réside Etudes, acteur majeur français de la résidence urbaine avec services, choisit Aimie, agent autonome d'intelligence artificielle dédié à la relance clients. Développée par Sidetrade, acteur mondial des solutions Order-to-Cash basées sur l'IA, Aimie a pour mission d’interagir directement avec les clients, de qualifier les factures et d’optimiser de manière autonome les stratégies de recouvrement.

Cette décision s'inscrit dans une réalité opérationnelle : des équipes décentralisées et confrontées à un volume de transactions élevé. Dans ce contexte, les approches traditionnelles de recouvrement, qu'elles soient manuelles ou partiellement externalisées, atteignent rapidement leurs limites en termes de couverture et de réactivité. L'IA agentique promet d’apporter une réponse structurelle à cet enjeu de capacité.

Pour répondre à ces enjeux, Réside Etudes se tourne vers Aimie pour instaurer un nouveau mode opératoire. Cette IA agentique transforme la fonction Order-to-Cash, traditionnellement scriptée et cantonnée au back-office, en un système d'intelligence autonome et auto-optimisé. Aimie intervient sur les activités de la gestion du recouvrement.

Spécialement conçue pour la finance d'entreprise et adossée au Data Lake de Sidetrade, Aimie vise à apporter une intelligence contextuelle à chaque interaction via :

Des appels autonomes et contextualisés ;

; Un apprentissage continu des comportements de paiement et des interactions en temps réel pour personnaliser les dialogues ;

des comportements de paiement et des interactions en temps réel pour personnaliser les dialogues ; Une intégration native à la plateforme Sidetrade, actualisant automatiquement la stratégie Order-to-Cash et la gestion des litiges, sans intervention humaine.

Aimie promet une exécution cohérente, conforme aux politiques internes, à grande échelle. Cet agent s’engage à générer des gains en trésorerie mesurables, un allègement considérable des tâches manuelles et la possibilité pour les équipes finance de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.





Prochaine communication

Résultats du premier semestre 2026 : 22 septembre 2026 (après Bourse)

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif 00 33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est une entreprise d’IA qui redéfinit la manière dont les organisations sécurisent et accélèrent leurs flux de trésorerie. Au cœur de ses solutions se trouve Aimie, l’IA agentique de Sidetrade, entraînée sur plus de 8 000 milliards de dollars de transactions inter-entreprises. Grâce à ce Data Lake propriétaire et à une expertise métier, Aimie opère de façon autonome sur l’ensemble du cycle Order-to-Cash. Cette collaboratrice favorise l’agilité, éclaire la prise de décision et assure une exécution avec consistance. Sidetrade aide ainsi les équipes financières, commerciales et les services clients à améliorer le besoin en fonds de roulement et à renforcer leur résilience. Sidetrade accompagne ses clients dans 85 pays et compte 450 collaborateurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

À propos de de Réside Etudes

Réside Études, expert de la gestion-exploitation de résidences étudiantes et hôtelières avec services depuis plus de 35 ans, propose des lieux de vie qui facilitent le quotidien des étudiants, voyageurs, et salariés en mobilité, tout en valorisant durablement les biens de ses propriétaires-bailleurs.

En 2026, grâce à un parc locatif de plus 27 000 logements sous différentes marques, Réside Études fait partie des acteurs majeurs de résidences urbaines avec services en France, avec 200 résidences exploitées. Pour répondre à une forte demande, les résidences gérées par Réside Études sont très présentes en Ile-de-France, mais également dans toutes les grandes villes et métropoles en développement.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.





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