Dormer Pramet stellt auf der AMB 2026 seine neuesten Werkzeuginnovationen vor

ERLANGEN, Germany, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet wird auf der AMB 2026 in Stuttgart seine neuesten Innovationen im Bereich der Zerspanungswerkzeuge präsentieren und den Besuchern die Möglichkeit bieten, die neuesten Ergänzungen seines Sortiments für das Drehen, Fräsen und Bohren kennenzulernen.

Besucher des Standes 3B76 in Halle 3 können Werkzeuglösungen entdecken, die Herstellern dabei helfen, die Produktivität zu steigern, die Leistung zu optimieren und eine höhere Prozesssicherheit in einem breiten Spektrum von Zerspanungsanwendungen zu erreichen.

Neben den neuesten Produktentwicklungen stehen die Experten von Dormer Pramet während der gesamten Messe zur Verfügung, um praxisnahe Beratung und technische Unterstützung anzubieten, die auf die individuellen Anforderungen der Fertigung zugeschnitten sind.

Entwickelt für Hersteller, die Stahl, Edelstahl und Gusseisen bearbeiten, kombinieren die neuesten Ergänzungen des Portfolios fortschrittliche Beschichtungstechnologien, optimierte Geometrien und ein kosteneffizientes Wendeschneidplattendesign.

Ob es darum geht, die Standzeit zu verlängern, die Spanbildung zu verbessern oder die Prozessstabilität zu erhöhen – die neue Produktreihe wurde entwickelt, um in anspruchsvollen Produktionsumgebungen eine konstant hohe Leistung zu liefern.

Neue Produkte zum Drehen

Drehsorte T9425: Die neue Drehsorte T9425 kombiniert ein funktionelles Gradient Substrat mit einer fortschrittlichen MT-CVD-Beschichtung, um eine hervorragende Verschleißfestigkeit und eine gleichbleibende Leistung bei Anwendungen in Stahl und Edelstahl zu gewährleisten. Eine texturierte α-Al2O3-Schicht, eine stabile Nachbehandlung und goldfarbene TiN-beschichtete Freiflächen zur einfachen Verschleißerkennung sorgen für eine längere Standzeit des Werkzeugs und geringere Ausfallzeiten, selbst unter schwierigen Bedingungen.

Sorte T5405: Die neue CVD-Drehsorte T5405 wurde für die hochproduktive Bearbeitung von Grauguss entwickelt und bietet eine verlängerte Standzeit der Werkzeuge und zuverlässige Leistung bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. Die fortschrittliche Beschichtung und die präzisionsgeschliffene Sitzfläche sorgen für überragende Verschleißfestigkeit, Hitzestabilität und gleichbleibende Ergebnisse bei stabilen Bedingungen.

ML-Spanbrecher: Der neue ML-Spanbrecher wurde für mittlere Drehanwendungen in Stahl entwickelt und bietet eine präzise Spankontrolle und eine gleichmäßige, stabile Leistung bei geringen Schnitttiefen und mittleren bis hohen Vorschüben. In Verbindung mit den Sorten T9425 oder T9415 gewährleistet es zuverlässige Produktivität und gleichbleibende Ergebnisse in anspruchsvollen Umgebungen der Automobil-, Lager- und allgemeinen Maschinenbau.

Sorte G8415: Die neue Sorte G8415 kombiniert eine mehrschichtige PVD-Beschichtung der nächsten Generation mit einer TiBN-Gleitschicht, um eine zuverlässige Verschleißfestigkeit und stabile Leistung bei Stählen, Edelstahl, Gusseisen und gehärteten Materialien zu gewährleisten. Sie wurde für das Abstechen, Einstechen und Kopierdrehen entwickelt und gewährleistet einen reibungslosen Spanfluss, eine lange Standzeit der Werkzeuge und gleichbleibende Ergebnisse bei anspruchsvollen Anwendungen.

Neue Vollhartmetall-Schaftfräser

S9xx Erweitertes Vollhartmetall-Schaftfräser-Sortiment: Das erweiterte S9xx-Vollhartmetall-Schaftfräser-Sortiment umfasst 204 neue Fräser mit verschiedenen Eckenvarianten in metrischen und zölligen Abmessungen und verschiedenen Spannutenlängen, die eine präzise und dauerhafte Leistung bei Anwendungen in Stahl, Edelstahl und Gusseisen bieten. Mit TiAlN-Beschichtung und optimierter Spannutgeometrie sorgt er für hohe Standzeiten, Prozesssicherheit und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei anspruchsvollen Fräsarbeiten.

Force Bohrlösungen

Zu den neuen Bohrern gehören Vollhartmetallbohrer der Force X Generation 2 für zuverlässige Leistung in ISO P-, M- und K-Materialien, Force Micro Drills für hochpräzise Mikroanwendungen von 0,7-2,95 mm und Force Deep Hole Drills (DHD), die für Bohrungen bis zu 20xD mit effizientem Spantransport und hoher Positioniergenauigkeit entwickelt wurden.

PSC-Halter

Polygonschaft-Halter bieten eine modulare und wirtschaftliche Lösung für das radiale Aussendrehen. Kompatibel mit den vorhandenen BS-Schwertern und für die rechts- oder linksseitige Montage ausgelegt, was die Vielseitigkeit ohne zusätzliche Investitionen in die Schwerter erhöht.

S-Halter

Neue ISO S-Halter für das Innendrehen mit integrierter Kühlung für eine stabile Standzeit der Werkzeuge. Große Längen ermöglichen die Bearbeitung von tiefen Bohrungen und schwer zugänglichen Innengeometrien. Ausgewählte bisherige Werkzeug-Typen werden mit dieser Einführung auslaufen.

Brian Davis, Vizepräsident für PM und F&E, sagte:

"Diese neuen Produkte zum Drehen und Fräsen spiegeln unseren kontinuierlichen Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und praktische Innovation wider. Durch die Kombination fortschrittlicher Werkstoffe mit intelligentem Design helfen wir den Herstellern, mit größerer Zuversicht und Kontrolle zu arbeiten."

Die neuen Produkte sind weltweit über Dormer Pramet-Vertreter und Vertragshändler erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter dormerpramet.com.

Über Dormer Pramet

Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Werkzeugen für die Metallzerspanung und damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt Hersteller in über 100 Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netz von Vertriebsbüros und Fertigungszentren vereinen wir Lösungen zum Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.

Wir können auf eine über 100-jährige Erfahrung zurückblicken und arbeiten eng mit Händlern und Endverbrauchern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische Ratschläge und zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen, mit Zuversicht zu arbeiten. Indem wir starke Produktmarken und ein globales Liefernetzwerk vereinen, erleichtern wir unseren Partnern den Zugang zu den richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichen es ihnen, effizient zu arbeiten und mit Sicherheit auf Schritt und Tritt zu wachsen.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

communications@dormerpramet.com

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