Communiqué précisant les modalités de mise à disposition du Rapport financier semestriel 2026 de Crédit Mutuel Home Loan SFH

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Paris, le 29 juillet 2026


COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE

Communiqué précisant les modalités de mise à disposition du Rapport financier semestriel 2026 de Crédit Mutuel Home Loan SFH


Crédit Mutuel Home Loan SFH informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur, à l’adresse suivante :

https://www.creditmutuel-homeloansfh.eu/en/covered-bonds/documentation/investor-documents.html

Ce document est également disponible sur le site de l’AMF.


Contact Relations Investisseurs

Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Sandrine Cao Dac Viola :  BFCM-WEB@bfcm.creditmutuel.fr

Pièce jointe


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