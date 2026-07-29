Paris, le 29 juillet 2026





COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE

Communiqué précisant les modalités de mise à disposition du Rapport financier semestriel 2026 de Crédit Mutuel Home Loan SFH





Crédit Mutuel Home Loan SFH informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur, à l’adresse suivante :

https://www.creditmutuel-homeloansfh.eu/en/covered-bonds/documentation/investor-documents.html

Ce document est également disponible sur le site de l’AMF.





Contact Relations Investisseurs

Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Sandrine Cao Dac Viola : BFCM-WEB@bfcm.creditmutuel.fr

Pièce jointe