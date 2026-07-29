Voyager avec un bébé : selon KAYAK, les familles françaises privilégient les vols courts cet été

PARIS, 29 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Voyager avec un bébé influence la manière dont les familles choisissent leurs vacances. D’après de nouvelles données de recherche de KAYAK, les parents français prévoyant un voyage pendant l’été 2026 avec un enfant de moins de deux ans privilégient majoritairement les séjours balnéaires ensoleillés accessibles en un court trajet. La majorité des destinations les plus recherchées se situent à environ trois heures de vol ou moins de la France.

Les destinations méditerranéennes arrivent largement en tête du classement. L’Espagne, le Portugal, le Maroc et la Tunisie figurent parmi les pays les plus plébiscités. Cet engouement s’explique notamment par des temps de vol réduits, un climat agréable et des villes faciles à parcourir avec un jeune enfant : autant d’éléments qui contribuent à rendre le voyage plus serein.

Les chiffres confirment cette tendance : neuf des dix destinations les plus recherchées sont accessibles en environ trois heures de vol ou moins. Pour les parents voyageant avec un bébé, chaque heure passée dans l’avion peut compliquer la gestion des siestes, des repas ou du confort de l’enfant. Les destinations proches apparaissent donc comme une solution particulièrement attractive.

Top 10 des destinations les plus recherchées pour l’été 2026 sur KAYAK.fr par les familles voyageant avec un enfant de moins de deux ans Classement Destinations Prix moyen d’un

vol aller-retour Temps de vol moyen

depuis la France Prix moyen

d’une nuit d’hôtel 1 Alger, Algérie 303 € 2 h 05 76 € 2 Tunis, Tunisie 330 € 2 h 20 78 € 3 Marrakech, Maroc 206 € 3 h 05 114 € 4 Porto, Portugal 204 € 2 h 20 101 € 5 Houmt Souk, Tunisie 283 € 2 h 50 84 € 6 Ajaccio, France 196 € 1 h 30 127 € 7 Palma de Majorque, Espagne 114 € 1 h 50 199 € 8 Lisbonne, Portugal 202 € 2 h 30 118 € 9 Dakar, Sénégal 672 € 5 h 40 50 € 10 Barcelone, Espagne 130 € 1 h 40 145 €



« Lorsqu’elles voyagent avec un bébé, les familles n’abordent pas le choix de leur destination de la même manière. Le temps de trajet, le rythme du séjour ou encore la praticité de l’hébergement deviennent des critères essentiels », a commenté Eva Fouquet, vice-présidente principale chez KAYAK. « Cela explique probablement pourquoi de nombreuses familles se tournent vers des destinations proches cet été. Des outils comme le filtre “Voyages en famille”, disponible sur la page KAYAK Explore, permettent également aux parents d’identifier plus facilement des options adaptées à leurs préférences en matière de dates, de budget ou encore de durée de vol. »

À propos de KAYAK

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