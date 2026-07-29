Vanguard annonce un changement de nom de Fonds et d’indice pour le FNB indiciel américain marché total Vanguard et le FNB indiciel américain marché total (couvert en $ CA) Vanguard

TORONTO, 29 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. (le « gestionnaire ») annonce, avec prise d’effet le 29 juillet 2026, que le nom du FNB indiciel américain marché total Vanguard (TSX : VUN) et du FNB indiciel américain marché total (couvert en $ CA) Vanguard (TSX : VUS) (chacun, un « FNB Vanguard ») a changé, comme il est indiqué ci-après. De plus, le nom des indices reproduits par chaque FNB Vanguard a changé, comme il est indiqué ci-après. Sinon, chaque fonds et objectif de placement demeureront les mêmes.

Nom du FNB Vanguard Nouveau nom du FNB Vanguard Nom de l’indice Nouveau nom de l’indice FNB indiciel américain

marché total Vanguard FNB indiciel Morningstar

marché total américain

Vanguard Indice CRSP US

Total Market Indice Morningstar

US Total Market FNB indiciel américain

marché total (couvert

en $ CA) Vanguard FNB indiciel Morningstar

marché total américain

(couvert en $ CA)

Vanguard Indice CRSP US

Total Market

(couvert en $ CA) Indice Morningstar

US Total Market

(couvert en $ CA)



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À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 196 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 155 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2026), actuellement réparti entre 41 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d’employeur. Vanguard gère un actif de 12 800 milliards de dollars américains (17 700 milliards de dollars canadiens) à l’échelle mondiale, dont plus de 4 600 milliards de dollars américains (6 300 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 avril 2026). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 482 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d’investisseurs partout dans le monde. Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité qu’elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

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