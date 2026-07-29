Walmart Canada, ses associés et ses clients recueillent 7,2 millions de dollars pour soutenir les hôpitaux pour enfants partout au Canada

MISSISSAUGA, Ontario, 29 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Walmart Canada, ses associés et ses clients se sont de nouveau mobilisés ce printemps et ont recueilli 7,2 millions de dollars pour soutenir les fondations d’hôpitaux pour enfants partout au pays. Les fonds recueillis contribueront à fournir de l’équipement qui transforme des vies, à faire progresser la recherche novatrice, à soutenir la formation spécialisée et à améliorer les programmes qui permettent aux enfants d’avoir accès aux soins dont ils ont besoin près de chez eux.

Depuis plus de 32 ans, Walmart Canada, ses associés et ses clients soutiennent Children’s Miracle Network et ont recueilli et versé plus de 250 millions de dollars depuis 1994. Chaque dollar recueilli reste dans la communauté et appuie directement les fondations d’hôpitaux pour enfants dans les communautés partout au Canada.

La campagne de cette année, qui s’est déroulée du 7 au 31 mai, a été lancée grâce à un don de 1 million de dollars de Walmart Canada et a été soutenue tout au long du mois par les dons des clients au moment de passer à la caisse en succursale et en ligne à Walmart.ca. Les associés de Walmart ont joué un rôle important pour donner vie à la campagne et encourager le soutien dans leurs communautés locales, en se mobilisant dans les succursales et les centres de distribution partout au pays.

« Chaque don représente une personne qui reconnaît l’importance de soutenir l’hôpital pour enfants de sa communauté et qui comprend qu’ensemble, de petits gestes de générosité peuvent avoir un impact considérable », a déclaré Adam Starkman, président et chef de la direction des Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada. « Walmart Canada continue de rassembler les gens de façon remarquable afin d’aider nos 13 hôpitaux pour enfants à disposer des ressources dont ils ont besoin pour répondre aux besoins changeants des enfants et des familles partout au pays. »

« Chaque année, nos associés et nos clients nous inspirent par leur générosité pendant cette campagne annuelle au profit de Children’s Miracle Network, en se rassemblant pour faire une réelle différence pour les enfants et les familles partout au Canada », a déclaré Sara Gugula, chef des ressources humaines chez Walmart Canada. « Nous sommes fiers de la campagne de cette année et de la façon dont nous continuons à nous unir pour redonner aux communautés que nous servons d’une manière aussi significative. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de la campagne de cette année. »

Tout au long de la campagne, des patients ambassadeurs ont visité des succursales Walmart partout au Canada pour raconter leur histoire personnelle et aider les associés et les clients à voir l’incidence de leurs dons. Derrière chaque don se trouvent un enfant et une famille dont la vie a été transformée parce que leur hôpital pour enfants local disposait des soins, de l’expertise et du soutien appropriés au moment où ils en avaient le plus besoin.

Loukian est l’un de ces enfants. Né à seulement 27 semaines, Loukian a été confronté à de graves problèmes respiratoires et on lui a diagnostiqué une paralysie cérébrale à l’âge de 15 mois. Lorsqu'il était bébé, il a subi une trachéostomie pour l'aider à respirer. Grâce aux donateurs, des thérapies de réadaptation spécialisées au CHU Sainte-Justine ont permis à Loukian d'apprendre à marcher et de surmonter ses difficultés motrices. Loukian respire désormais de façon autonome et devient chaque jour de plus en plus fort.

Pour en savoir plus sur Children’s Miracle Network et le soutien de Walmart Canada aux hôpitaux pour enfants, visitez walmartcanada.ca ou childrensmiraclenetwork.ca.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal mené par les associés et propulsé par la technologie qui compte plus de 400 succursales à l’échelle nationale servant plus de 1,5 million de clients par jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est également visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l’échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 940 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

À propos de Children’s Miracle Network

Children’s Miracle Network® (CMN) recueille des fonds au profit de 170 hôpitaux pour enfants au Canada et aux États-Unis, dont 13 au Canada.

Les dons restent dans la communauté et aident les hôpitaux à répondre à leurs besoins les plus prioritaires — qu’il s’agisse d’équipement pédiatrique essentiel, de recherche novatrice, de soutien aux familles ou d’environnements favorisant la guérison. Les partenaires et programmes de collecte de fonds de CMN soutiennent sa mission : offrir de l’espoir, des possibilités et un avenir à tous les enfants. Au Canada, les campagnes et programmes de Children’s Miracle Network sont mis en œuvre par les Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada.

Visitez ChildrensMiracleNetwork.ca pour en savoir plus.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires :

Lesley Goldstein

Directrice, Communications et services aux membres

Children’s Miracle Network

lgoldstein@childrenshospitals.ca

Felicia Fefer

Affaires de la Compagnie

Walmart Canada

Felicia.Fefer@walmart.com