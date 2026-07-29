Nokia Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
29.7.2026 klo 18.00
Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Pressner)
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
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Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pressner, Kristen
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation
LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 167965/4/4
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-07-29
Kauppapaikka: XHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 66324 Yksikköhinta: 7,8402 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 66324 Keskihinta: 7,8402 EUR
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Nokia
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