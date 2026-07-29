Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 juin 2026

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2026

Le 29 juillet 2026,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mercredi 29 juillet 2026 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2026 – Comptes semestriels non audités, ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS

Le 1er semestre 2026 s’est inscrit dans un environnement économique marqué par des crises géopolitiques, le maintien de tensions commerciales et une croissance modérée en Europe.

Dans ce contexte, la Caisse régionale Brie Picardie a poursuivi son rôle de banque coopérative et mutualiste au service de son territoire. S’appuyant sur un modèle fondé sur la proximité, la solidité financière et la diversité de ses métiers, elle a continué d’accompagner ses clients et de soutenir le financement de l’économie locale.

Les performances de la Caisse régionale traduisent sa capacité à développer son activité tout en soutenant l’économie locale et en préservant sa solidité financière.

Face à un environnement toujours plus exigeant, la Caisse régionale fait le choix d’investir résolument dans le capital humain, le digital, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la transition environnementale, pour accélérer sa transformation, renforcer la qualité de service et accompagner durablement les évolutions de son territoire.

AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

À fin juin 2026, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint un niveau historique, à plus de 39,3Mds€, en hausse de 3,1% sur un an.

Cette progression résulte de la forte croissance des encours de collecte tierce, en hausse de 8,1% par rapport à juin 2025, soutenue par la bonne dynamique de l’assurance-vie.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes progresse de 1,9% sur un an, à plus de 766 700 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement affiche la même dynamique, avec une hausse de 1,9% sur un an.

Depuis début 2026, le Crédit Agricole Brie Picardie a accordé plus de 2,1Mds€ de nouveaux financements, notamment grâce à la collecte réalisée auprès de ses clients.

À fin juin 2026, la Caisse régionale confirme sa position de 1er financeur de son territoire.

L’encours de crédits atteint 29,6Mds€, en hausse de 1,4% sur un an, porté notamment par la bonne dynamique des crédits à l’équipement des professionnels et des entrepreneurs.

UNE BANQUE RÉSILIENTE ET PERFORMANTE





Base individuelle - NF (en M€) juin-25 juin-26 Var en % Produit Net Bancaire 411,4 441,2 +7,2% Charges de Fonctionnement Nettes 190,9 197,8 +3,6% Résultat Brut d'Exploitation 220,5 243,4 +10,4% Résultat Net social 154,5 159,1 +3,0%

En base individuelle, le Produit Net Bancaire atteint 441,2M€, en nette progression sur un an. Cette évolution est portée par la croissance de la marge d’intermédiation, soutenue par la baisse des coûts de refinancement et la hausse des intérêts de crédits. Le PNB d’activité est en progression de 6,4%.

Les Charges de Fonctionnement Nettes s’établissent à 197,8M€, en hausse de 3,6% sur un an, sous l’effet de l’inflation, des investissements - notamment informatiques - et du renforcement des équipes pour accompagner la croissance de l’activité et maintenir un haut niveau de service client.

Le Résultat Brut d’Exploitation progresse de 10,4% pour atteindre 243,4M€, tandis que le Coefficient d’Exploitation d’Activité s’établit à 65,3%.

Le coût du risque ressort à 38,2M€, en hausse de 5,3 M€ sous l’effet d’un renforcement des provisions collectives, soit 25,8bp sur encours.

Le Résultat Net social s’élève à 159,1M€, en progression de 3,0% par rapport à juin 2025.

Base consolidée - IFRS (en M€) juin-25 juin-26 Var en % Produit Net Bancaire 422,6 453,8 +7,4% Charges de Fonctionnement Nettes 194,1 200,7 +3,4% Résultat Brut d'Exploitation 228,5 253,1 +10,7% Résultat Net consolidé 165,6 175,5 +6,0%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire atteint 453,8M€, en hausse de 7,4%, porté notamment par la progression de la marge d’intermédiation.

Les Charges de Fonctionnement Nettes progressent de 3,4%, tandis que le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 253,1M€.

Le Résultat Net consolidé atteint 175,5M€ en juin 2026. Les capitaux propres consolidés, en progression, s’élèvent à 6,2Mds€, pour un total bilan consolidé de 41,9Mds€. À fin juin 2026, le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) ressort à 1,99%.

La Caisse régionale conserve un niveau de liquidité élevé puisque le LCR disclosure moyen sur 12 mois (Liquidity Coverage Ratio) s’établit à 114,1% pour un minimum réglementaire de 100%. Le ratio de solvabilité CET1 à fin mars 2026 s’élevait à 24,4% bien au-delà des exigences réglementaires.

CERTIFICATS COOPÉRATIFS D’INVESTISSEMENT (CCI)

Au 30 juin 2026, le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’établit à 36,33€.

L’actif net par titre ressort à 75,89€.

Le ratio entre la valorisation boursière et la quote-part du résultat 2025 attribuée aux CCI s’établit à 9,50.

Une rémunération de 1,15€ par CCI a été versée début deuxième trimestre, représentant un rendement de 3,2% sur le cours au 30 juin 2026.



L’Assemblée générale du 27 mars 2026 a validé la mise à jour du programme de rachat des CCI. Les rachats sont limités à 10% des CCI émis, avec un prix maximum de 72€ par titre et une enveloppe maximale de rachat de 50M€ pour 2026.

ANNEXES





Indicateurs alternatifs de performance Définition PNB D’activité Le PNB d’activité correspond à la différence entre les produits d’exploitation bancaire hors revenus de fonds propres et les charges d’exploitation bancaire, avant déduction des frais généraux et des provisions pour risques. LCR Disclosure moyen Ce ratio vise à favoriser la résilience à court terme du profil de risque de liquidité d’une banque. Le LCR oblige les banques à détenir un stock d’actifs sans risque, liquidable facilement sur les marchés, pour faire face aux paiements des flux sortants nets des flux entrants pendant trente jours de crise, sans soutien des banques centrales. Coefficient d’Exploitation d’Activité Le coefficient d’exploitation d’activité correspond au ratio entre les charges de fonctionnement nettes et le produit net d’activité. Coût du risque sur encours Le coût du risque en bp se définit par le rapport entre le coût du risque annualisé et l’encours de crédits à fin juin 2026. Taux de CDL Une créance douteuse est une créance en défaut. Un débiteur est considéré en situation de défaut lorsqu’au moins une des deux conditions suivantes est satisfaite :

- un arriéré de paiement significatif généralement supérieur à 90 jours sauf si des circonstances particulières démontrent que l’arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur ;

- l’entité estime improbable que le débiteur s’acquitte intégralement de ses obligations de crédit sans qu’elle ait recours à d’éventuelles mesures telles que la réalisation d’une sûreté. Actif net par titre L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux hors résultat de l’exercice (en normes françaises) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).















































































Retrouvez toutes les informations financières réglementaires publiées par la Caisse Régionale sur le site internet :

www.ca-briepicardie.com, rubrique « Finances ».

Contact relations investisseurs : Jean-Philippe JUGUET - communication.financiere@ca-briepicardie.fr

Contact presse : Lisa SUARD – lisa.suard@ca-briepicardie.fr – Tél. : 01.60.25.93.60

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS

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