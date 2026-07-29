Les résultats du premier semestre 2026 confirment la résilience commerciale et opérationnelle dans un environnement de marché difficile - La transformation progresse selon le calendrier avec notamment la cession du site de Brindisi

Communiqué de presse

Paris, le 29 juillet 2026

Chiffre d’affaires de 356,5 millions d’euros, en baisse de 13,5% par rapport au S1 2025 et de -11,8% sur une base comparable1

Comme prévu, incluant un impact négatif de 13 millions d’euros lié à l’arrêt programmé de certains APIs non différenciés dans le cadre de l’optimisation du portefeuille produits.

Core EBITDA de 20,7 millions d’euros (marge de 5,8%) contre 39,5 millions d’euros au S1 2025 (marge de 9,6%)

Baisse des frais commerciaux et administratifs, reflétant une meilleure maitrise des coûts, compensée par la baisse de l’activité de production

EBITDA de (43,1) millions d’euros comparé à 5,0 millions d’euros au S12025

(42,5) millions d’euros de charges exceptionnelles relatives aux frais de personnel et liées à l’exécution du plan FOCUS-27.

Résultat net de (141,5) millions d’euros contre (28,5) millions d’euros au S1 2025

Dette nette de (37,9) millions d’euros à fin juin 2026

Dépenses d'investissement (CAPEX) optimisées, dont 64 % consacrées à la croissance.

Poursuite de la rationalisation de l’empreinte industrielle avec la signature d’un accord portant sur la cession à Huvepharma du site de Brindisi

David Seignolle, Directeur général d’EUROAPI, a déclaré : “Le premier semestre démontre les progrès continus accomplis dans l’exécution de notre plan de transformation, en dépit d’un environnement difficile. Nous continuons à avancer avec discipline et détermination, franchissant une étape importante avec la signature de l’accord de cession de notre site de Brindisi, tout en poursuivant la simplification de nos process et le renforcement de notre cadre opérationnel. Dans le même temps, nous continuons à renforcer notre organisation commerciale pour mieux servir nos clients et soutenir l’ambition à long terme de l’entreprise. Parallèlement à la poursuite de cette transformation, nous confortons progressivement le positionnement concurrentiel d’EUROAPI et posons les bases de la prochaine phase de développement de l’entreprise.”

Perspectives 2026 ajustées en raison d’un effet de change défavorable

Malgré un environnement de plus en plus difficile, le chiffre d’affaires 2026 devrait être en ligne avec les perspectives initiales2. Pour le reste de l'année, les améliorations opérationnelles et la discipline des coûts générées par notre transformation seront plus que compensées par l'impact sur notre base de coûts locale de la récente appréciation du Forint hongrois, qui devrait peser environ (9) millions d'euros sur le Core EBITDA de l'exercice 2026. En conséquence, la marge de Core EBITDA 2026 est désormais attendue aux alentours de 6%3.



Chiffres clés du premier semestre 2026

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Chiffre d'affaires 356,5 412,1 Variation annuelle en % -13,5% -8,2% Variation annuelle à taux de change constant en % -14,7% -7,6% Variation annuelle sur base comparable (à périmètre et taux de change constants) en % -11,8% NA Marge brute 55,8 76,6 Marge brute (en %) 15,7% 18,6% EBITDA (43,1) 5,0 Core EBITDA 20,7 39,5 Marge de Core EBITDA 5,8% 9,6% Résultat net (141,5) (28,5) BNPA (en euros) (1,49) (0,30)

Chiffre d’affaires du S1 2026

Le chiffre d’affaires d’EUROAPI a atteint 356,5 millions d’euros au S1 2026, en baisse de 13,5% par rapport au S1 2025 et de 11,8% sur une base comparable (à périmètre et taux de change constants4).

Chiffre d’affaires par type d’activité

(en millions d'euros) S1 2026 S1 2025



Retraité de l’affectation des ventes d’Opella de Sanofi vers les autres clients Variation S1 2025



Tel que publié API Solutions – Autres clients 178,3 200,1 -11,0% 175,9 API Solutions – Sanofi 63,6 99,6 -36,2% 123,8 API Solutions 241,9 299,7 -19,3% 299,7 CDMO – Autres clients 55,2 60,2 -8,2% 60,2 CDMO – Sanofi 59,5 52,2 +13,8% 52,2 CDMO 114,7 112,4 +2,0% 112,4 Chiffre d’affaires 356,5 412,1 -13,5% 412,1 Chiffre d’affaires – Sanofi 123,0 151,8 -19,0% 176,1 Chiffre d’affaires – Autres clients 233,5 260,3 -10,3% 236,0



API Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité API Solutions a reculé de 19,3% pour s’établir à 241,9 millions d’euros. Les ventes de produits arrêtés dans le cadre du plan FOCUS-27 se sont élevées à 13 millions d’euros au S1 2026, contre 26 millions d’euros au S1 2025.

Les ventes à Sanofi ont reculé de 36,2% à périmètre comparable 5 pour atteindre 63,6 millions d’euros. Hors cession du site de Haverhill, les ventes auraient diminué de 28,4%, une baisse principalement imputable à l’arrêt d’APIs. Les ventes aux autres clients ont diminué de 11,0% à périmètre comparable 4 , en raison notamment d’une baisse des ventes dans les corticostéroïdes et les petites molécules complexes, ainsi que des ventes stables de vitamine B12.

pour atteindre 63,6 millions d’euros. Hors cession du site de Haverhill, les ventes auraient diminué de 28,4%, une baisse principalement imputable à l’arrêt d’APIs.

CDMO

Le chiffre d’affaires de l’activité CDMO a progressé de 2,0% pour atteindre 114,7 millions d’euros.

Les projets CMO en phase commerciale représentaient 94% du total de l’activité CDMO, soit 107,6 millions d’euros, en croissance de 11,5% par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires de l’activité CMO inclut un élément exceptionnel lié à l’arrêt d’un projet de Grosses Molécules. En dehors de cet impact, les ventes CMO du premier semestre auraient progressé de 8%, soutenues par le développement de projets avec Sanofi, tels que l’acide Poly-L-Lactique (PLLA) produit au cours du S1.

Les projets CDMO en Phase I, II et III représentaient 6% des ventes totales de l’activité CDMO, soit 7,1 millions d’euros.

Performance financière

(en millions d'euros) S1 2026 S1 2025 Chiffre d'affaires 356,5 412,1 Autres revenus 0,0 2,4 Marge brute 55,8 76,6 Marge brute (en %) 15,7% 18,6% EBITDA (43,1) 5,0 Coûts de restructuration et assimilés non-récurrents 63,8 34,6 Core EBITDA 20,7 39,5 Marge de Core EBITDA 5,8% 9,6% Résultat opérationnel (135,7) (27,8) Produits/charges financiers (3,4) (2,3) Résultat avant impôt (139,2) (30,1) Charge d'impôt sur le revenu (2,4) 1,5 Résultat (perte) net(te) (141,5) (28,5) BNPA (en euros) (1,49) (0,30) Nombre moyen d'actions en circulation (en millions) 94,7 94,6 BNPA entièrement dilué (en euros) (1,49) (0,30) Nombre moyen d'actions après dilution (en millions) 95,1 94,8

La marge brute s’est établie à 55,8 millions d’euros, contre 76,6 millions d’euros au S1 2025. Le taux de marge brute a atteint 15,7% contre 18,6% au S1 2025. Le Core EBITDA s’est établi à 20,7 millions d’euros, à comparer à 39,5 millions d’euros au S1 2025. La marge de Core EBITDA a atteint 5,8%, contre 9,6% au S1 2025. La diminution des charges de personnel et les économies réalisées sur les coûts externes ont reflété la poursuite de la mise en œuvre du programme de réduction des coûts. Toutefois, ces effets positifs ont été plus que compensés par l’impact sur la performance industrielle d’un niveau plus faible d’activité de production.

Principaux composants de la variation de la marge de Core EBITDA S1 2026 / S1 2025

en points

(Chiffres arrondis) Marge de Core EBITDA S1 2025 9,6% Effet Volume +1,8 pt Prix et Mix +1,1 pt Performance industrielle -5,9 pts Energie et matières premières +0,3 pt Taux de change -0,6 pt Charges d’exploitation (frais de vente, généraux et administratifs et R&D) -0,3 pt Site de Brindisi 0,2 pt Site de Haverhill -0,5 pt Marge de Core EBITDA S1 2026 5,8%

L’EBITDA s’est établi à (43,1) millions d’euros contre 5,0 millions d’euros au S1 2025. Les charges non-récurrentes représentaient 63,8 millions d’euros, et sont réparties comme suit :

11,1 millions d’euros de coûts de sous-activité 6 liés à l’exécution de FOCUS-27

liés à l’exécution de FOCUS-27 10,1 millions d’euros de coûts internes et externes liés à la transformation de l’entreprise

42,5 millions d’euros de charges exceptionnelles relatives aux frais de personnel, et reflétant le calendrier de la comptabilisation des provisions associées, notamment à Francfort. Les dépenses de personnel liées au plan seront sensiblement inférieures au deuxième semestre 2026.





Le résultat opérationnel s’est établi à (135,7) millions d’euros comparé à (27,8) millions d’euros au S1 2025. Les 63 millions d’euros de dépréciations sont dus à la révision de la demande à moyen terme pour certaines petites molécules fabriquées à Francfort (impact de 26,8 millions d’euros), ainsi qu’à l’impact de la cession de Brindisi sur la base de l’accord signé avec Huvepharma le 29 juillet 2026 (impact de 35,7 millions d’euros ).

Le résultat financier s’est établi à (3,4) millions d’euros, contre (2,3) millions d’euros au S1 2025. Le revenu avant impôt s’est établi à (139,2) millions d’euros, et le résultat net à (141,5) millions d’euros.

Dette financière et Cash Flow

(en millions d’euros) 30 Juin 2026 Trésorerie/(dette) nette – décembre 2025 68,2 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (64,3) Dont variation du fonds de roulement opérationnel (Augmentation)/diminution des stocks (42,7) (Augmentation)/diminution des créances clients 3,2 Augmentation/(diminution) des dettes clients 12,8 Autres actifs et passifs courants (15,6) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (39,1) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (4,2) Effets de change 1,4 Trésorerie/(dette) nette – juin 2026 (37,9)

La position nette de trésorerie était de (37,9) millions d’euros contre 68,2 millions d’euros à fin décembre 2025. L’augmentation des stocks s’explique à parts égales par la hausse des volumes, reflétant un décalage des ventes vers le second semestre, ainsi que par l’impact de l’internalisation de la production d’un intermédiaire précédemment fabriqué par Sanofi dans le cadre du contrat CMO. Les créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage s’élevaient à 17,6 millions d’euros à fin juin 2026.

Les Autres Actifs et Passifs Courants du S1 2026 incluent les charges constatées d’avance liées aux licences informatiques et aux frais d’assurance. Pour rappel, les autres actifs et passifs courants du S1 2025 incluaient 18 millions d’euros versés par Sanofi pour réserver une capacité minimale disponible pour cinq produits sélectionnés dans le cadre du financement de FOCUS-27.

Les Capex ont atteint (39,1) millions d’euros (11,0% du chiffre d’affaires), dont 64% destinés à financer des projets de croissance. Pour l’ensemble de l’exercice 2026, les Capex sont attendues à environ 8% du chiffre d’affaires, conformément aux objectifs du Groupe.

Les Flux de Trésorerie Disponible avant activités de financement s’élèvent à (103,4) millions d’euros, comparés à (19,9) millions d’euros à fin juin 20257.

(en millions d’euros) 30 juin 2026 31 décembre 2025 Solde bancaire 52,0 113,8 Découvert bancaire et instruments dérivés 0,1 (0,6) Revolving Credit Facilities (90,0) (45,0) Trésorerie (37,9) 68,2

Cession du site de Brindisi conformément au plan FOCUS-27

Dans le cadre de la poursuite de l’exécution du plan de transformation FOCUS-27 EUROAPI a signé le 29 juillet 2026 un accord (Share Purchase Agreement - SPA) portant sur la cession d’EUROAPI Italy S.R.L., la filiale exploitant son site de production de Brindisi, à Huvepharma EOOD une entreprise pharmaceutique en croissance rapide, centrée sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de santé humaine et animale, ainsi que de compléments alimentaires.

Selon les termes de la transaction, Huvepharma va acquérir 100% d’EUROAPI Italy S.R.L. pour 5 millions d’euros (Valeur d’Entreprise). EUROAPI va soutenir le site durant une période de transition de deux ans, avec des contributions totalisant 60 millions d’euros, destinées à financer les dépenses opérationnelles, les investissements et les initiatives de transformation (33% seront payés à la finalisation de la transaction et le reste au cours de cette période de deux ans).

La finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l’année 2026 et reste soumise aux ajustements de clôture usuels, fondés sur le besoin en fonds de roulement et les comptes de clôture.

En 2025, les ventes du site de Brindisi se sont élevées à environ 38,4 millions d’euros (dont 65% réalisées avec Sanofi), et le Core EBITDA à (22,1) millions d’euros. Au S1 2026, le chiffre d’affaires était de 12 millions d’euros et le Core EBITDA de (11) millions d’euros.



Glossaire et définition des indicateurs non-GAAP

Chiffre d’affaires à taux de change constants (TCC)

Le chiffre d’affaires du S1 2026 est calculé aux taux de change du S1 2025.

Sur une base comparable

A périmètre et taux de change constants. Les chiffres à périmètre constant excluent l’impact des acquisitions et des cessions intervenues durant l’année en cours ou l’année précédente, jusqu’à la date anniversaire de la transaction.

EBITDA et Core EBITDA

L'EBITDA correspond au résultat opérationnel retraité des amortissements et des dépréciations nettes des immobilisations incorporelles et corporelles.

Le Core EBITDA correspond ainsi à l'EBITDA retraité des coûts de restructuration et éléments assimilés (hors amortissements), des dotations nettes de reprises de provisions pour risques environnementaux non utilisées, et d'autres éléments non représentatifs de la performance opérationnelle courante du Groupe ou liés aux effets des acquisitions ou cessions.

Cash-Flow avant activités de financement

Le Cash-Flow avant activités de financement correspond à la somme du Cash Flow des activités opérationnelles et du Cash Flow des activités d’investissements tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés.

Projets en phases initiales et avancées

Phases initiales : phases pré-cliniques, phase 1 et phase 2

Phases avancées : phase 3, phase de validation et phase commerciale



Présentation des résultats du premier semestre 2026

Une conférence téléphonique dédiée aux analystes et organisée par la direction d’EUROAPI se tiendra demain (30 juillet 2026), à 8h30 CET, lors d’un webcast audio (en direct et en replay). La présentation des résultats semestriels 2026 sera disponible sur le site internet de la Société Résultats du 1er semestre 2026.

Le rapport financier semestriel sera publié le 31 juillet 2026.

A propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes via notre activité de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à cinq sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Nos 3000 collaborateurs sont pleinement engagés pour façonner, ensemble, l’avenir de la santé publique en innovant et en garantissant un accès sûr et durable aux principes actifs essentiels qui constituent le cœur de la chaîne de valeur de la santé. EUROAPI est coté sur Euronext Paris : EAPI. Rendez-vous sur www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez-nous sur LinkedIn.

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Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 27 mars 2026. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.



Annexe

Chiffre d’affaires par type de molécule

(en millions d'euros) S1 2026 S1 2025 Variation Grosses molécules 31,1 29,8 +4,3% Molécules hautement actives 34,9 30,9 +12,9% Molécules biochimiques issues de la fermentation 40,8 52,8 -22,7% Molécules de synthèse chimique complexe 249,8 298,6 -16,4% Chiffre d'affaires 356,5 412,1 -13,5%

Compte de résultat consolidé

(in € millions) 30 juin 2026 30 juin 2025 Chiffre d'affaires 356,5 412,1 Autres revenus 0,0 2,4 Coût des ventes (300,7) (337,9) Marge brute 55,8 76,6 Frais commerciaux et de distribution (15,8) (17,0) Frais de recherche et développement (12,6) (10,2) Frais administratifs et généraux (36,1) (39,4) Autres produits et charges opérationnels 0,7 0,8 Dépréciation des actifs (63,0) (3,0) Coûts de restructuration et assimilés (64,8) (40,3) Autres gains et pertes, et litiges 0,0 4,7 Résultat opérationnel (135,7) (27,8) Charges financières (8,8) (4,9) Produits financiers 5,4 2,6 Résultat avant impôts (139,2) (30,1) Charges d'impôt sur le résultat (2,4) 1,5 Résultat net de l'ensemble consolidé (141,5) (28,5)

Bilan consolidé

(en millions d'euros) 30 juin 2026 31 décembre 2025 Goodwill 0,0 0,0 Immobilisations corporelles 435,4 450,9 Droits d'utilisation 34,4 35,7 Immobilisations incorporelles 23,9 26,7 Autres actifs non courants 3,9 4,4 Actifs d'impôts différés 18,6 18,5 Actifs non courants 516,1 536,3 Stocks 518,3 495,2 Clients et comptes rattachés 108,4 114,9 Autres actifs courants 47,0 44,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 52,0 113,8 Actifs disponibles à la vente 0,0 0,0 Actifs courants 725,6 768,4 Total des actifs 1 241,8 1 304,7





(en millions d'euros) 30 juin 2026 31 décembre 2025 Capitaux propres – part du Groupe 668,0 788,0 Total des capitaux propres 668,0 788,0 Passifs locatifs non courants 14,9 16,3 Provisions 147,3 150,6 Autres passifs non courants 51,3 54,7 Passifs d'impôts différés 0,0 0,0 Passifs non courants 213,4 221,6 Fournisseurs et comptes rattachés 117,5 110,5 Autres passifs courants 126,8 135,5 Passifs locatifs courants 3,6 3,6 Dettes à court terme et autres passifs financiers 90,5 45,5 Passifs directement associés aux actifs détenus en vue de la vente 21,9 0,0 Passifs courants 360,3 295,1 Total des capitaux propres et passifs 1 241,8 1 304,7

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Résultat net (141,5) (211,2) Amortissements et dépréciations 92,6 140,5 Gains et pertes sur cessions d’actifs non courants, nets d’impôt 0,0 (4,4) Charges d'impôt sur le résultat 2,4 72,9 Autres éléments du résultat sans effet sur la trésorerie et reclassement des intérêts 24,5 10,5 Marge brute d'autofinancement (22,1) 8,4 (Augmentation)/diminution des stocks (42,7) 38,9 (Augmentation)/diminution des créances clients et comptes rattachés 3,2 45,4 Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs et comptes rattachés 12,8 1,6 Variation nette des autres actifs courants et autres passifs courants (15,6) 34,3 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (64,3) 128,5 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (39,1) (78,5) Acquisitions de titres consolidés et de participations dans des sociétés mises en équivalence (0,0) 1,5 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (39,1) (76,9) Augmentations de capital - - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - Remboursement des passifs locatifs (2,6) (5,4) Variation nette des emprunts à moins d'un an 45,0 (5,0) Charges financières payées (1,2) (3,0) Acquisitions et cessions d'actions autodétenues (0,5) 0,0 Autres flux de trésorerie liés aux activités de financement (0,1) 0,2 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 40,7 (13,3) Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 0,9 0,3 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (61,8) 38,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 113,8 75,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture(e) 52,0 113,8





Réconciliation du résultat opérationnel consolidé (EBIT) et du Core EBITDA retraité

(en millions d’euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Résultat opérationnel (135,7) (27,8) Dépréciations et amortissements 92,6 32,7 EBITDA (43,1) 5,0 Coûts de restructuration et assimilés (hors amortissements

et dépréciations) 63,8 39,3 Dont coûts de sous activité 11,1 20,6 Dont dépenses liées au personnel 42,5 12,4 Dont coûts internes et externes liés à la transformation 0,5 4,1 Dont Autres 9,6 2,2 Dotations nettes de reprises de provisions non utilisées pour risques environnementaux - - Autres - (4,7) Core EBITDA 20,7 39,5





1 A périmètre et taux de change constants

2 Baisse d'environ 10 % sur une base comparable

3 Sur la base du périmètre 2025, soit hors l’impact sur le chiffre d’affaires et le Core EBITDA de la déconsolidation du site de Brindisi avant la fin de l’année

4 Excluant le site de Haverhill, cédé le 30 juin 2025

5 Retraités de la modification de la répartition des ventes d’Opella entre Sanofi et les Autres Clients (en 2025, la répartition des ventes entre Sanofi et les Autres Clients a évolué à la suite du changement d’actionnaire majoritaire d’Opella).

6 Coûts de sous-activité liés à la mise en œuvre de FOCUS-27

7 Voir le tableau des flux de trésorerie consolidés page 11

Pièce jointe