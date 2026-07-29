Tenue de l’Assemblée Générale Annuelle 2026 de Soitec

Bernin (Grenoble), France, le 29 juillet 2026 – Soitec (Euronext Paris) a tenu son Assemblée Générale Annuelle, ce jour, sous la présidence de Frédéric Lissalde.

Lors de l’Assemblée Générale Annuelle, réunissant un quorum de 51 % des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, l’ensemble des résolutions présentées par le Conseil d’administration a été adopté, à plus de 98 % des voix.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

les comptes sociaux et consolidés de la Société de l’exercice 2025-2026 ainsi que l’affectation du résultat ;

la nomination de Laurent Rémont et de Didier Fontaine en qualité d’administrateurs pour une durée de trois ans ;

le renouvellement des mandats d’administrateur de Christophe Gégout et de Delphine Segura Vaylet pour une durée de trois ans ;

les éléments de rémunération des mandataires sociaux versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025-2026 ;

les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2026-2027 ;

diverses autorisations et délégations financières au Conseil d’administration ; et

une modification statutaire visant à permettre la convocation des actionnaires par tous moyens.





La présentation faite lors de l'Assemblée Générale et le résultat détaillé des votes sont disponibles sur le site Internet de la Société ( www.soitec.com ) dans la rubrique Investisseurs – Actionnaires et Analystes - Assemblées Générales – Assemblée Générale 2026. Le compte-rendu de la réunion sera mis à disposition prochainement dans la même section du site Internet de la Société.

*****

À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders - SBF 120), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros au cours de son exercice fiscal 2025-2026. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de près de 2000 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 800 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations, consultez soitec.com et suivez-nous sur LinkedIn et X : @Soitec_Official

*****

Relations Investisseurs : investors@soitec.com

Relations Media : media@soitec.com

Pièce jointe