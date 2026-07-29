Tenue de l’Assemblée Générale Annuelle 2026 de Soitec
Bernin (Grenoble), France, le 29 juillet 2026 – Soitec (Euronext Paris) a tenu son Assemblée Générale Annuelle, ce jour, sous la présidence de Frédéric Lissalde.
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle, réunissant un quorum de 51 % des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, l’ensemble des résolutions présentées par le Conseil d’administration a été adopté, à plus de 98 % des voix.
Les actionnaires ont notamment approuvé :
- les comptes sociaux et consolidés de la Société de l’exercice 2025-2026 ainsi que l’affectation du résultat ;
- la nomination de Laurent Rémont et de Didier Fontaine en qualité d’administrateurs pour une durée de trois ans ;
- le renouvellement des mandats d’administrateur de Christophe Gégout et de Delphine Segura Vaylet pour une durée de trois ans ;
- les éléments de rémunération des mandataires sociaux versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025-2026 ;
- les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2026-2027 ;
- diverses autorisations et délégations financières au Conseil d’administration ; et
- une modification statutaire visant à permettre la convocation des actionnaires par tous moyens.
La présentation faite lors de l'Assemblée Générale et le résultat détaillé des votes sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.soitec.com) dans la rubrique Investisseurs – Actionnaires et Analystes - Assemblées Générales – Assemblée Générale 2026. Le compte-rendu de la réunion sera mis à disposition prochainement dans la même section du site Internet de la Société.
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À propos de Soitec
Soitec (Euronext - Tech Leaders - SBF 120), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros au cours de son exercice fiscal 2025-2026. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de près de 2000 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 800 brevets ont été déposés par Soitec.
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