Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (20 au 24 juillet 2026)

Le 28 juillet 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 20 au 24 juillet 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|20-Jul-26
|FR0000073298
|7 723
|36,5001
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|20-Jul-26
|FR0000073298
|3 600
|36,4494
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|21-Jul-26
|FR0000073298
|8 315
|36,5430
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|21-Jul-26
|FR0000073298
|3 000
|36,4203
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|22-Jul-26
|FR0000073298
|8 771
|36,6657
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|22-Jul-26
|FR0000073298
|2 500
|36,6279
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|23-Jul-26
|FR0000073298
|14 250
|40,1734
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|23-Jul-26
|FR0000073298
|5 500
|40,2005
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|24-Jul-26
|FR0000073298
|10 328
|39,8459
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|24-Jul-26
|FR0000073298
|7 300
|39,6608
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe