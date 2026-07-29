Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (20 au 24 juillet 2026)

Le 28 juillet 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 20 au 24 juillet 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 20-Jul-26 FR0000073298 7 723 36,5001 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 20-Jul-26 FR0000073298 3 600 36,4494 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 21-Jul-26 FR0000073298 8 315 36,5430 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 21-Jul-26 FR0000073298 3 000 36,4203 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-Jul-26 FR0000073298 8 771 36,6657 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-Jul-26 FR0000073298 2 500 36,6279 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Jul-26 FR0000073298 14 250 40,1734 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Jul-26 FR0000073298 5 500 40,2005 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Jul-26 FR0000073298 10 328 39,8459 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Jul-26 FR0000073298 7 300 39,6608 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe