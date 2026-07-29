Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (20 au 24 juillet 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 28 juillet 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 20 au 24 juillet 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8720-Jul-26FR00000732987 72336,5001XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8720-Jul-26FR00000732983 60036,4494DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8721-Jul-26FR00000732988 31536,5430XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8721-Jul-26FR00000732983 00036,4203DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8722-Jul-26FR00000732988 77136,6657XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8722-Jul-26FR00000732982 50036,6279DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8723-Jul-26FR000007329814 25040,1734XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8723-Jul-26FR00000732985 50040,2005DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8724-Jul-26FR000007329810 32839,8459XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8724-Jul-26FR00000732987 30039,6608DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 07 28_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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