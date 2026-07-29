Vicat - Résultats du premier semestre 2026

Solide croissance du chiffre d’affaires : +10,8% à pcc 1 et +8,0% en publiée

Stabilité de l’activité en Europe, reprise aux États ‑ Unis et accélération dans les pays émergents

Dynamique de prix favorable dans la quasi-totalité des géographies, permettant de compenser les premiers effets de la hausse des coûts de l’énergie

Forte croissance de l’EBITDA : +13,6% à pcc et à +10,8% en publiée

Relèvement des objectifs 2026

Climate in Action : Inauguration et démarrage de l’installation Catch4climate, projet pilote de la technologie oxyfuel de seconde génération

(en millions d’euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 2 036 1 885 +8,0% +10,8% EBITDA 367 331 +10,8% +13,6% Taux de marge (en %) 18,0% 17,5% +0,5 pt EBIT courant 198 169 +17,3% +20,3% Taux de marge (en %) 9,7% 9,0% +0,7pt Résultat net consolidé 133 116 +15,0% +17,7% Taux de marge (en %) 6,5% 6,1% +0,4 pt Résultat net, part du Groupe 117 102 +14,7% +16,9% Résultat net dilué par action (euros) 2,60 2,27 +14,5% Cash-flow libre -36 44 n/s

*à périmètre et change constants

Guy Sidos, Président-Directeur Général, a déclaré :

« Une nouvelle fois, le Groupe livre de solides résultats, portés par des hausses de prix dans la quasi-totalité des géographies, la confirmation de la reprise des volumes aux États‑Unis et la très bonne dynamique des pays émergents. À cet égard, le nouveau four 6 au Sénégal contribue déjà significativement à l’amélioration de la performance industrielle et de la profitabilité du Groupe. Dans un contexte géopolitique incertain, ces résultats illustrent la résilience et la pertinence du modèle de croissance de Vicat, fondé sur un équilibre entre marchés développés et marchés émergents. Ils nous conduisent également à relever nos objectifs pour l’ensemble de l’année 2026. Par ailleurs, l’intelligence artificielle constitue un important levier de création de valeur, au service de l’efficacité opérationnelle, de la réduction des coûts et de l’accélération de notre trajectoire de décarbonation. L’acquisition d’Araïko, start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à l’industrie, vient renforcer et compléter les expertises de la “Digital Factory” du Groupe, le1817, et contribue à la création d’un pôle Systèmes destiné à répondre aux besoins internes de Vicat comme à ceux de partenaires externes. »

Les comptes consolidés du premier semestre 2026 ont été arrêtés par le Conseil d’administration réuni le 27 juillet 2026. Les procédures de revue limitée sur les comptes consolidés ont été effectuées. L’opinion a été émise le 29 juillet 2026 sans réserve ni observation.

Activité : forte croissance au premier semestre, grâce à une accélération dans les pays émergents et une reprise aux Etats-Unis

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 2 036 millions d’euros au premier semestre 2026, en progression de +10,8% à périmètre et change constants.

En base publiée, le chiffre d’affaires affiche une hausse de +8,0% incluant :

Un effet de change défavorable de -69 millions d’euros (-3,7%), sous l’effet de la dépréciation du dollar américain (principalement au 1 er trimestre 2026), de la roupie indienne, des livres turque et égyptienne, et ce, malgré une légère contribution positive du réal brésilien et du franc suisse ;

défavorable de -69 millions d’euros (-3,7%), sous l’effet de la dépréciation du dollar américain (principalement au 1 trimestre 2026), de la roupie indienne, des livres turque et égyptienne, et ce, malgré une légère contribution positive du réal brésilien et du franc suisse ; Un effet périmètre de +18 millions d’euros (+0,9%) correspondant principalement à la contribution de Realmix au Brésil, intégrée à compter de septembre 2025.

Le premier semestre a été marqué par une stabilisation de l’activité en Europe, portée par une dynamique de prix favorable, ainsi que par une nette reprise des volumes sur le marché américain. L’activité progresse fortement dans l’ensemble des pays émergents, grâce à la dynamique observée au Brésil ainsi qu’en Méditerranée et Afrique.



Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe progresse de +12,7% à périmètre et change constants (+11,5% en base publiée), après +8,5% au premier trimestre 2026, avec notamment une accélération de la croissance dans les zones Asie-Méditerranée et Afrique. Par ailleurs, le mois de juin a bénéficié d’un fort effet de rattrapage après que l’activité a été impactée par des facteurs calendaires défavorables en mai, liés aux fêtes de l’Aïd dans plusieurs pays musulmans et à un nombre réduit de jours ouvrés en Europe.

Toutes les activités ont contribué favorablement à la croissance du chiffre d’affaires consolidé du Groupe au premier semestre 2026 :

Activité Ciment : le chiffre d’affaires consolidé de l’activité Ciment progresse de +9,1% au premier semestre 2026, porté par la hausse des volumes et des prix. Cette performance reflète la reprise aux Etats-Unis, une très bonne dynamique dans les pays émergents notamment en Inde, en Turquie et en Afrique, ainsi qu’une stabilisation en Europe. Les prix du ciment ont progressé dans l’ensemble des géographies du Groupe, à l’exception des États-Unis, où les augmentations tarifaires ont été reportées à l’été. En Europe, des hausses de prix ont été mises en œuvre en début d’année et une surcharge énergétique a été appliquée en France, en mai, afin de compenser l’inflation lié au conflit au Moyen-Orient. Dans les pays émergents, le Brésil, le Kazakhstan et la zone Méditerranée affichent les progressions tarifaires les plus marquées ;

le chiffre d’affaires consolidé de l’activité Ciment progresse de +9,1% au premier semestre 2026, porté par la hausse des volumes et des prix. Cette performance reflète la reprise aux Etats-Unis, une très bonne dynamique dans les pays émergents notamment en Inde, en Turquie et en Afrique, ainsi qu’une stabilisation en Europe. Les prix du ciment ont progressé dans l’ensemble des géographies du Groupe, à l’exception des États-Unis, où les augmentations tarifaires ont été reportées à l’été. En Europe, des hausses de prix ont été mises en œuvre en début d’année et une surcharge énergétique a été appliquée en France, en mai, afin de compenser l’inflation lié au conflit au Moyen-Orient. Dans les pays émergents, le Brésil, le Kazakhstan et la zone Méditerranée affichent les progressions tarifaires les plus marquées ; Activité Béton & Granulats : le chiffre d’affaires consolidé progresse de +7,7% au premier semestre. Les volumes de béton sont en hausse, portés par la bonne dynamique de la zone Amériques, notamment dans le Sud-Est des États-Unis et au Brésil, où l’intégration de Realmix contribue à la croissance, ainsi qu’en Turquie. Cette progression est toutefois partiellement compensée par le recul observé en France. Les volumes de granulats enregistrent une forte hausse, portée par l’ensemble des régions du Groupe à l’exception de l’Europe, pénalisée par le recul des volumes en France et l’activité de décharge en Suisse. La dynamique demeure particulièrement soutenue au Sénégal, bénéficiant de la reprise des grands projets d’infrastructures, ainsi qu’en Turquie. Les prix du béton et des granulats restent globalement bien orientés sur la période. Les hausses de prix enregistrées en France, au Brésil et en Turquie dans le béton, ainsi qu’au Brésil, en Turquie et au Sénégal dans les granulats, soutiennent cette performance ;

le chiffre d’affaires consolidé progresse de +7,7% au premier semestre. Les volumes de béton sont en hausse, portés par la bonne dynamique de la zone Amériques, notamment dans le Sud-Est des États-Unis et au Brésil, où l’intégration de Realmix contribue à la croissance, ainsi qu’en Turquie. Cette progression est toutefois partiellement compensée par le recul observé en France. Les volumes de granulats enregistrent une forte hausse, portée par l’ensemble des régions du Groupe à l’exception de l’Europe, pénalisée par le recul des volumes en France et l’activité de décharge en Suisse. La dynamique demeure particulièrement soutenue au Sénégal, bénéficiant de la reprise des grands projets d’infrastructures, ainsi qu’en Turquie. Les prix du béton et des granulats restent globalement bien orientés sur la période. Les hausses de prix enregistrées en France, au Brésil et en Turquie dans le béton, ainsi qu’au Brésil, en Turquie et au Sénégal dans les granulats, soutiennent cette performance ; Activité Autres Produits & Services : le chiffre d’affaires consolidé de l’activité Autres Produits & Services progresse de +3,7% au premier semestre 2026. Cette évolution reflète la bonne performance des activités Transport et de Vicat Matériaux Formulés dans la chimie de la construction en France, ainsi que la reprise de l’activité Rail en Suisse, qui bénéficie d’un effet de base plus favorable depuis le début de l’année.





EBITDA : hausse de +13,6% à périmètre et change constants au premier semestre 2026 ; impact du change défavorable de -3,0%

L’EBITDA du Groupe s’élève à 367 millions d’euros au premier semestre 2026, en progression de +13,6% à périmètre et change constants.

Cette performance reflète la forte contribution des pays émergents, en particulier de l’Afrique, du Brésil, de l’Égypte et du Kazakhstan, dont la progression a plus que compensé le recul aux États-Unis et en Inde, alors que l’Europe est restée résiliente sur la période. L’amélioration de la performance au Sénégal constitue l’un des principaux moteurs de la croissance des résultats du Groupe au premier semestre.

En données publiées, l’EBITDA affiche une progression de +10,8%, incluant un effet de change défavorable de -10 millions d’euros et un effet périmètre de +1 million d’euros.

La marge d’EBITDA du Groupe s’établit à 18,0%, en hausse de +0,5 point par rapport à son niveau du premier semestre 2025.

La progression de l’EBITDA à périmètre et change constants au premier semestre est portée par la croissance des volumes et par des hausses de prix mises en œuvre dans l’ensemble des géographies du Groupe, à l’exception des Etats-Unis, afin de compenser l’augmentation des coûts, notamment énergétiques :

L’effet volume est positif à +33 millions d’euros au premier semestre, soutenu par la forte croissance des volumes de ciment en Afrique, en Turquie et en Inde, la reprise aux États-Unis, ainsi que par la très forte progression des volumes de granulats au Sénégal ;

L’effet prix contribue positivement à hauteur de +140 millions d’euros au premier semestre 2026, grâce aux hausses tarifaires mises en œuvre en Europe et dans les pays émergents ;

Les coûts progressent de 134 millions d’euros au premier semestre 2026 : Les coûts de l’énergie augmentent de +11,6% sur la période, principalement sous l’effet de la hausse des volumes. Hors effet volume, la progression demeure plus contenue grâce à la politique de couverture du Groupe. La hausse des coûts énergétiques des cimenteries devrait toutefois se matérialiser davantage au second semestre ; Les coûts de carburant liés au transport ont augmenté de +27,3 % au premier semestre à 45 millions d’euros. Cette hausse a été en grande partie compensée par les clauses d’indexation contractuelles et les augmentations de prix mises en œuvre par le Groupe ; Les coûts de maintenance progressent sensiblement, impactés principalement par un effet calendaire lié aux arrêts annuels de maintenance en Turquie, intervenus au premier semestre cette année et au second semestre en 2025, ainsi que par un niveau exceptionnellement élevé de dépenses de maintenance à Ragland, aux États-Unis. Ces éléments devraient se normaliser au cours du second semestre ; La masse salariale progresse également au premier semestre, portée principalement par l’augmentation des effectifs moyens du Groupe, qui s’établissent à 10 428 collaborateurs à fin juin 2026 (+269 sur un an), notamment en raison de l’intégration de Realmix au Brésil.

Les performances industrielles de l’activité Ciment sont en amélioration sur la période, avec notamment la contribution positive du four 6 sur la base de coûts du Groupe.





L’EBIT courant s’établit à 198 millions d’euros, en hausse de +17,3% en base publiée (progression de +20,3% à périmètre et change constants), avec un taux de marge en amélioration de +70 points de base.

Progression du résultat net consolidé : +15,0% au premier semestre

Le résultat financier s’établit à -17 millions d’euros au premier semestre 2026, en amélioration de +11 millions d’euros par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution reflète la progression des autres produits et charges financiers, qui bénéficient notamment d’un résultat de change positif lié à l’appréciation de certaines positions de trésorerie, ainsi que la baisse du coût moyen de l’endettement brut après couverture, ressortant à 3,78% au 30 juin 2026 contre 3,90% un an plus tôt.

La charge d’impôts augmente de 6 millions d’euros par rapport au premier semestre 2025, principalement sous l’effet d’une hausse du résultat avant impôt. Le taux d’imposition apparent s’établit à 26,1%, contre 26,5% au 30 juin 2025. Cette légère baisse s’explique notamment par l’absence de contribution additionnelle en France en 2026 par rapport à 2025 et à la baisse du taux d’impôt en Turquie.

Le résultat net consolidé atteint 133 millions d’euros, en hausse de +17,7% à périmètre et change constants, et de +15,0% en données publiées. La marge nette s’établit à 6,5%, en progression de +40 points de base.

Le résultat net part du Groupe augmente de +16,9% à périmètre et change constants et de +14,7% en base publiée.

Analyse par zones géographiques

Chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2026 :

(en millions d’euros)



30 juin 2026



30 juin 2025



Variation

publiée



Dont Variation

à pcc* Effet change Effet périmètre Europe 836 823 +1,6% +0,9% +0,6% +0,0% Amériques 499 465 +7,3% +7,0% -3,4% +3,8% Asie-Méditerranée 474 416 +14,0% +27,7% -13,7% - Afrique 227 181 +25,5% +26,2% -0,7% - TOTAL 2 036 1 885 +8,0% +10,8% -3,7% +0,9%

*à périmètre et change constants

EBITDA au premier semestre 2026 :

(en millions d’euros)



30 juin 2026



30 juin 2025



Variation

publiée



Dont Variation

à pcc* Effet change Effet périmètre Europe 138 138 -0,4% -1,3% +0,9% +0,0% Amériques 90 91 -1,9% -0,7% -1,9% +0,7% Asie-Méditerranée 83 81 +2,8% +13,8% -11,0% - Afrique 56 21 +174,3% +176,1% -1,8% - TOTAL 367 331 +10,8% +13,6% -3,0% +0,2%

*à périmètre et change constants

En Europe (France, Suisse et Italie), l’activité a enregistré une croissance modérée au premier semestre. Les volumes ont légèrement reculé en France, sous l’effet de la poursuite de l’atterrissage du marché résidentiel, et sont demeurés stables en Suisse, en comparaison avec un premier semestre 2025 particulièrement dynamique. Les prix ont poursuivi leur progression en Europe, reflétant l’intégration du coût du CO₂ ainsi que la hausse des coûts de l’électricité en France, liée à la fin du dispositif ARENH. Dans ce contexte, les résultats de la zone ont fait preuve d’une bonne résilience au premier semestre. Par ailleurs, l’appréciation du franc suisse a contribué favorablement à la performance de la période.

L’activité de la zone Amériques est en nette progression, reflétant la reprise progressive des volumes aux États-Unis ainsi que la poursuite de la forte dynamique au Brésil, soutenue par la croissance des volumes et un environnement de prix très favorable. Aux États-Unis, l’activité Ciment enregistre un net rebond au premier semestre, porté par la reprise des volumes en Californie, qui bénéficient d’un effet de base favorable, et par le redressement du segment non résidentiel, notamment dans le Sud-Est grâce au dynamisme de la demande liée aux data centers. Au Brésil, l’activité Ciment poursuit sa progression, soutenue par la demande dans la région Centre-Ouest, par la contribution de Realmix ainsi que par des prix particulièrement bien orientés. Malgré cette croissance de l’activité, les résultats de la zone demeurent stables. L’amélioration de la profitabilité au Brésil est compensée par un recul aux États-Unis, pénalisés par des écarts prix/coûts défavorables et par un niveau exceptionnel de frais de maintenance dans le Sud-Est. Par ailleurs, le dollar US a négativement contribué à la performance de la période.

L’activité de la zone Asie-Méditerranée (Inde, Kazakhstan, Turquie et Egypte) a été particulièrement soutenue au premier semestre, portée par l’ensemble des pays de la région. Les volumes ont progressé en Inde, en Turquie et en Egypte, sur le marché domestique, tandis que les prix ont affiché une dynamique particulièrement soutenue en Égypte et au Kazakhstan. Les résultats de la zone sont en progression grâce aux solides performances de l’Égypte et du Kazakhstan, tandis que la rentabilité en Inde a été pénalisée par la hausse des coûts de production. À l’exception du tengé kazakh au deuxième trimestre, l’évolution des devises de la zone a eu un impact défavorable sur les résultats du semestre.

L’activité en zone Afrique a enregistré une forte progression au premier semestre, portée principalement par la bonne dynamique observée au Sénégal. L’activité Ciment au Sénégal a bénéficié d’une croissance modérée des volumes et d’un redressement des prix domestiques à la suite des hausses mises en œuvre en début d’année. L’activité Granulats affiche également une solide progression, soutenue par les grands projets d’infrastructures, notamment la construction du port de Ndayane. Les performances enregistrées au Mali, malgré un contexte politique et sécuritaire toujours volatil, ainsi qu’en Mauritanie, ont également contribué favorablement à la croissance de la zone. Ainsi, la zone Afrique constitue le principal moteur de croissance des résultats du Groupe sur la période. Cette performance s’appuie notamment sur la contribution du four 6 au Sénégal, qui a permis une amélioration sensible des coûts de production, ainsi que sur les hausses de prix du ciment mises en œuvre au Sénégal.

Une analyse plus détaillée des performances par zones géographiques est disponible en annexe à ce communiqué.

Investissements & génération de trésorerie

Au premier semestre 2026, les investissements industriels nets décaissés s’élèvent à 130 millions d’euros, en ligne avec le niveau du premier semestre 2025 (124 millions d’euros). Cette enveloppe comprend notamment des investissements stratégiques de croissance, incluant des décaissements liés au four 6 au Sénégal ainsi que des acquisitions foncières en Turquie et en Inde destinées à accompagner le développement futur du Groupe.

Le cash-flow libre ressort à -36 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 44 millions d’euros un an plus tôt. Pour rappel, la génération de cash-flow libre du Groupe présente une forte saisonnalité avec une contribution de l’EBITDA plus importante au second semestre et une amélioration du besoin en fonds de roulement en fin d’année. Au premier semestre 2026, la variation du besoin en fonds de roulement a reflété à la fois la croissance soutenue de l’activité, le pic de saisonnalité annuelle et l’inflation des coûts des combustibles.

Le Groupe est confiant dans sa capacité à générer un niveau élevé de cash-flow libre en 2026, grâce notamment à des investissements industriels nets décaissés maîtrisés.

Une situation bilantielle solide avec une poursuite du désendettement sur 1 an

(en millions d’euros) 30 juin 2026 31 déc. 2025 30 juin 2025 Endettement brut 1 819 1 680 1 904 Trésorerie -491 -528 -529 Endettement net 1 327 1 151 1 375 Ratio de leverage 1,65x 1,49x 1,81x





Au 30 juin 2026, le Groupe conserve une structure financière robuste, caractérisée par un niveau élevé de capitaux propres et un endettement financier net en baisse de 48 millions d’euros sur un an. Le ratio de leverage s’établit à 1,65x (contre 1,81x au 30 juin 2025).

Le Groupe dispose de lignes de financement confirmées, non utilisées et non affectées à la couverture du risque de liquidité sur les NEU CP pour un montant de 578 millions d’euros au 30 juin 2026 (678 millions d’euros au 30 juin 2025). Ces lignes de financement assurent une forte liquidité au Groupe.

Performance climat

30 juin

2026 30 juin 2025 Variation Objectifs 2030 Émissions spécifiques directes

(kg de CO 2 net / tonne de ciment équivalent) 575 569 +1,1% 497 Émissions spécifiques directes en Europe

(kg de CO 2 net / tonne de ciment équivalent) 466 488 -4,5% 430 Taux de combustibles de substitution (%) 34,5% 38,9% -4,4 pts 50,0% Taux de Clinker (%) 75,8% 76,1% -0,3 pt 69,0%





À fin juin 2026, la performance climat du Groupe est pénalisée par une hausse temporaire des émissions spécifiques aux États-Unis et en Inde, ainsi que par un effet de mix géographique défavorable. Les progrès réalisés en Europe, notamment en France, ainsi qu’au Sénégal grâce aux gains d’efficacité énergétique liés à la contribution du four 6 (baisse de la consommation thermique), n’ont permis que de compenser partiellement cette dégradation.

En France, le taux de substitution continue de s’améliorer pour atteindre plus de 73%, soit une progression de +5 points sur un an. Cette performance repose sur la contribution de l’ensemble des 5 cimenteries du Groupe en France, dont 3 sites – Créchy, Xeuilley et Montalieu – affichent désormais un taux de substitution supérieur à 80 %. Le facteur clinker a également baissé de -2 points en France, grâce aux succès commerciaux de la gamme DECA.

Par ailleurs, Paprec et Vicat ont inauguré ALTèreNATIVE, une nouvelle unité de valorisation des déchets, capable de produire chaque année 50 000 tonnes de combustibles solides de récupération (CSR) à partir de déchets non recyclables. Cette installation alimentera en combustibles alternatifs la cimenterie Vicat de La Grave-de-Peille (Alpes-Maritimes), contribuant ainsi à la réduction de son empreinte carbone et à la sécurisation de ses approvisionnements énergétiques.

Aux États-Unis, le taux de substitution s’est temporairement dégradé à la suite d’arrêts de maintenance non planifiés sur le site de Ragland. Cette situation devrait se normaliser progressivement au cours du second semestre. En Inde, le taux de substitution a également reculé en raison de problèmes temporaires de qualité des déchets utilisés comme combustibles alternatifs.

L’évolution du mix géographique des ventes du Groupe (exports en Egypte, progression des volumes à Mumbai en Inde…) a également limité la baisse du taux de clinker au premier semestre.

Faits marquants

Le 16 juin 2026, Vicat a annoncé l'acquisition d'Araïko, start up spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie.

Cette opération vise à renforcer les expertises de la « digital factory » de Vicat, le1817, et à accélérer le déploiement de solutions d’intelligence artificielle au sein du Groupe.

Fondée en 2019, Araïko accompagne des PME et ETI industrielles dans l'intégration de l'intelligence artificielle générative, des systèmes multi-agents et de la data science afin d'améliorer la performance opérationnelle et la diffusion des connaissances au sein des organisations. Cette expertise complète celle de le1817, spécialisé dans l'optimisation des procédés industriels, l'efficacité énergétique et l'amélioration de la performance des équipements grâce au machine learning, à la data et à l'algorithmique avancée.

Ensemble, les deux entités réunissent 42 collaborateurs et couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle, de l'optimisation des procédés de production à la transformation des métiers et des organisations.

Avec cette acquisition, Vicat entend accélérer sa propre transformation, développer de nouveaux services à destination des industriels et contribuer à la modernisation durable des filières industrielles, renforçant ainsi son positionnement à l'intersection de l'industrie, de la data et de l'intelligence artificielle.

Le 8 juillet 2026 : inauguration et démarrage de l’installation Catch4climate à Mergelstetten, en Allemagne.

Porté conjointement par 4 cimentiers européens – Buzzi, Heidelberg Materials, Schwenk Zement et Vicat –réunis depuis 2019 au sein de la société de recherche CI4C, le projet Catch4climate représente un investissement majeur de plus de 120 millions d’euros.

Cette inauguration marque la mise en service du premier centre mondial de recherche et développement dédié à la technologie de captage du carbone par oxycombustion de seconde génération (« Pure Oxyfuel ») mise au point par Thyssenkrupp Polysius, ingénierie cimentière européenne. Ce démonstrateur doit permettre de valider les conditions techniques, opérationnelles et économiques nécessaires au déploiement à grande échelle de cette technologie dans l’industrie cimentière.

Grâce à l’utilisation d’oxygène pur en remplacement de l’air lors de la combustion liée à la fabrication du clinker, la technologie d’oxyfuel de seconde génération génère un flux de CO₂ fortement concentré, facilitant sa captation. Son objectif est de réduire significativement le coût global du captage du carbone, aujourd’hui caractérisé par des besoins d’investissement (CAPEX) et des coûts d’exploitation (OPEX) particulièrement élevés.

Le projet Catch4climate vise ainsi à accélérer le développement des technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS2), tout en démontrant leur viabilité technique et économique.

Perspectives 2026

Dans un contexte macroéconomique et géopolitique marqué par des incertitudes persistantes, les résultats solides enregistrés par le Groupe au premier semestre lui permettent de relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2026. Ces objectifs reposent sur l’hypothèse d’une absence de nouvelle dégradation significative du conflit au Moyen-Orient, compte tenu de ses effets potentiels sur l’activité du Groupe.

Croissance de +7% à +9% du chiffre d’affaires à périmètre et change constants

Précédemment : Croissance modérée du chiffre d’affaires à périmètre et change constants

Croissance de +7% à +9% de l’EBITDA à périmètre et change constants

Précédemment : Croissance modérée de l’EBITDA à périmètre et change constants

Investissements industriels nets décaissés de l’ordre de 290 millions d’euros

Objectif inchangé

La croissance au deuxième semestre devrait être plus modérée, compte tenu d’un effet de base moins favorable au Brésil, en Turquie, en Egypte ainsi que dans l’activité Granulats au Sénégal.

Le groupe Vicat réaffirme par ailleurs ses orientations financières et stratégiques à moyen terme :

Poursuite de la trajectoire de désendettement, avec l’atteinte d’un ratio de levier financier inférieur ou égal à 1,0x à fin 2027, sous réserve d’éventuelles opportunités de croissance externe de type « bolt-on » susceptibles de se présenter dans les zones d’implantation du Groupe ;

Maintien d’un niveau de marge d’EBITDA au moins égal à 20% sur l’ensemble de la période 2025-2027.





Perspectives par zones géographiques pour 2026 :

En France, après avoir montré des signes de stabilisation au second semestre 2025, le marché de la construction résidentielle devrait poursuivre son atterrissage. En Suisse, le marché devrait poursuivre sa trajectoire de reprise grâce à des fondamentaux économiques solides et des taux d’intérêt très bas. De grands projets d’infrastructures en France et en Suisse devraient soutenir l’activité. L’intégration progressive du coût de la décarbonation devrait soutenir la tendance favorable des prix en Europe.

Aux États‑Unis, dans un contexte d’incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes, la visibilité pour 2026 demeure limitée. La reprise du marché de la construction résidentielle ne devrait se matérialiser qu’après une baisse des taux d’intérêt hypothécaires. Sur le marché non-résidentiel, une légère reprise est attendue dans un contexte économique qui demeure résilient. Des hausses de prix ont été annoncées à compter de l’été afin de compenser l'inflation sous-jacente et énergétique.

L’activité dans les pays émergents devrait rester bien orientée malgré la persistance d’effets de change négatifs, notamment dans la zone Asie-Méditerranée. En Égypte, la croissance devrait se poursuivre à un rythme plus modéré, tirée par les exportations et l’amélioration du marché domestique. En Turquie, malgré un contexte d’hyperinflation persistante, la dynamique devrait rester favorable, soutenue par la dépense publique. Au Brésil, la visibilité au second semestre est plus limitée dans la perspective des échéances électorales d’octobre 2026. En Inde, la visibilité reste faible avec des prix qui devraient rester volatils, notamment dans le Sud où le contexte concurrentiel est toujours tendu. Le Sénégal devrait bénéficier de la contribution du four 6 en année pleine ainsi que de la poursuite de la bonne dynamique dans l’activité Granulats, avec néanmoins une base de comparaison moins favorable.

Conférence téléphonique

Dans le cadre de cette publication, le groupe Vicat organise le 30 juillet 2026 une conférence téléphonique en anglais à 15h, heure de Paris (14h Londres et 9h New York).

Cette conférence téléphonique sera retransmise via webcast à partir du site internet de Vicat ou directement via le lien suivant :

Vicat 2026 HY Results

L’enregistrement de cette conférence téléphonique sera immédiatement disponible à partir du site internet de Vicat ou via ce même lien.

Prochains événements

Chiffre d’affaires 9 mois 2026 5 novembre 2026 – publication après bourse

(Période d’embargo : 21 octobre 2026)

Contacts

Relations Investisseurs

Pierre PEDROSA

Tél : +33 (0)6 73 25 98 06

pierre.pedrosa@vicat.fr Presse

Raphael Hinninger

Tél : +33 (0)7 61 74 86 52

raphael.hinninger@vicat.fr





À propos du groupe Vicat

Depuis plus de 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie plus de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 854 millions d’euros en 2025. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

Avertissements

Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées en variation annuelle (2026/2025), et à périmètre et change constants ;





Les indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions de périmètre et change constants, de chiffre d’affaires opérationnel, d’EBITDA, d’EBIT courant, d’endettement net, ou encore de leverage, font l’objet d’une définition accessible dans ce communiqué de presse ;





Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations correspondent à des tendances ou à des objectifs et ne doivent pas être considérées comme des prévisions de résultats ni comme des indicateurs de performance futurs. Elles sont, par nature, soumises à des risques et aléas, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel du Groupe, disponible sur le site Internet www.vicat.fr. En conséquence, les performances futures du Groupe Vicat pourraient différer sensiblement de celles évoquées dans ces informations. Le Groupe ne s’engage en aucune manière à les mettre à jour.





Des informations plus exhaustives sont disponibles sur le site Internet www.vicat.fr.

Définition des indicateurs alternatifs de performance "IAP"

Les données à périmètre et change constants permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure.





permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure. Le chiffre d’affaires opérationnel d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité).





d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité). EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires.





: il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires. EBIT Courant : (Earnings Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires.





il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires. Cash-flow libre : il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende.





il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende. L’endettement financier net représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette.





représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette. Le leverage est un ratio correspondant à l’endettement financier net divisé par l’EBITDA consolidé sur douze mois.





Groupe Vicat – Annexes

Comptes consolidés simplifiés au 30 juin 2026

(en millions d’euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires Consolidé 2 036 1 885 +8,0% +10,8% EBITDA 367 331 +10,8% +13,6% Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires -168 -162 -4,0% -7,2% EBIT courant 198 169 +17,3% +20,3% Résultat d’exploitation 198 184 +7,9% +10,7% Résultat financier -17 -28 +37,7% +38,4% Impôts sur les résultats -47 -41 -14,4% -19,8% Résultat net consolidé 133 116 +15,0% +17,7% Part attribuable aux intérêts minoritaires -16 -14 -17,1% -24,1% Résultat net – Part du Groupe 117 102 +14,7% +16,9% Résultat par action (en euros)

Résultat net part du groupe de base par action 2,62 2,28 +14,3% Résultat par action (en euros)

Résultat net part du groupe de base et dilué par action 2,60 2,27 +14,5% ROCE3 8,1% 7,9% +16 pb Capacité d’autofinancement4 302 270 +12,1% +15,1% Variation du besoin en fonds de roulement -180 -87 -105,9% Flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles 122 182 -33,0% Investissements industriels nets de cessions -130 -124 -5,0% Investissements financiers nets de cessions -29 -15 -94,4% Cash-Flow libre -36 44 n/s Taux de conversion du cash-flow libre5 -9,9% 13,3% -23,2 pp Dividendes -103 -111 +7,5% Remboursement dette locative -29 -27 -10,4% Autres variations -8 -45 Variation endettement financier net +176 +138 Endettement financier net 1 327 1 375 -3,5%

*à périmètre et change constants

Résultats au 30 juin 2026 par zones géographiques

Europe (France, Suisse et Italie)

(en millions d’euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 836 823 +1,6% +0,9% EBITDA 138 138 -0,4% -1,3% EBIT Courant 61 65 -5,1% -6,4%

*à périmètre et change constants

L’activité Ciment en France a bénéficié au premier semestre d’une hausse modérée des prix de vente mise en œuvre en début d’année, tandis que les volumes ont enregistré un léger recul sous l’effet de la poursuite de l’atterrissage progressif du marché résidentiel. L’amélioration des indicateurs avancés de la construction ne se traduit pas, à ce stade, par une reprise des volumes. La visibilité demeure limitée compte tenu des incertitudes liées à la géopolitique et aux échéances électorales, ainsi que de leurs effets potentiels sur l’environnement macroéconomique et l’évolution des taux d’intérêt. Les prix du ciment ont progressé de manière modérée en début d’année, permettant de compenser la hausse des coûts de l’électricité liée au passage du dispositif ARENH au CAPN, ainsi que l’intégration progressive du coût du CO₂. Par ailleurs, une surcharge énergétique de 3,5 €/tonne a été mise en œuvre en mai afin de compenser l’inflation des coûts de l’énergie engendrée par le conflit au Moyen-Orient. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Ciment progresse de +1,4% au premier semestre. L’EBITDA recule de -1,7% sur la période, reflétant l’effet de levier opérationnel négatif associé au recul des volumes.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats en France affiche un recul limité de -1,0% au premier semestre. La hausse des prix du béton et des granulats, dont le rythme s’est accéléré au deuxième trimestre, a partiellement compensé la contraction des volumes, principalement liée à des conditions météorologiques défavorables au premier trimestre. L’EBITDA est stable, à +0,7% sur la période.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services en France progresse de +5,5% en base publiée, porté par la bonne dynamique des activités de transport ainsi que par la contribution de « Vicat Matériaux Formulés », nouvelle entité résultant de la fusion de Cermix et VPI, dédiée aux métiers de la chimie du bâtiment. L’EBITDA de l’activité Autres Produits & Services baisse de -5,2% sur la période, avec un taux de marge sur chiffre d’affaires opérationnel de 4,5%, en recul de -50 points de base.

Après une année 2025 particulièrement dynamique, l’activité Ciment en Suisse a légèrement progressé depuis le début de l’année. Les volumes sont restés proches des niveaux élevés de l’année précédente. Si les perspectives du marché suisse demeurent globalement favorables, la dynamique de croissance devrait toutefois ralentir. Dans ce contexte, le Groupe poursuit sa stratégie de création de valeur avec la commercialisation de ses solutions bas carbone, telles que la gamme Progresso. Les prix du ciment ont enregistré une hausse soutenue afin de refléter la mise en service du CBAM6 et la baisse des allocations gratuites de CO 2 . Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Ciment en Suisse progresse de +1,3% à périmètre et change constants et de +3,9% en base publiée, bénéficiant de l’appréciation du franc suisse face à l’euro. L’EBITDA progresse de +5,8% en base publiée.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats en Suisse est stable à périmètre et change constants, sous l’effet d’augmentations de prix ayant compensé la baisse de l’activité décharges. En base publiée, le chiffre d’affaires opérationnel augmente de +2,7%. L’EBITDA baisse de -13,3% à périmètre et change constants (-11,1% en base publiée), sous l’effet d’un mix produits plus défavorable lié à la baisse des volumes décharges.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services en Suisse a progressé de +3,1% à périmètre et change constants grâce à une reprise de l’activité Rail et à un effet de base plus favorable. L’EBITDA progresse de +9,7% sur la période à périmètre et change constants.

En Italie, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +8,3% au premier semestre, grâce à une forte progression des volumes de ciment au deuxième trimestre, à la suite du démarrage d’un projet d’infrastructure (axe routier en Sardaigne), alors que les prix sont restés stables au premier semestre. L’EBITDA croît de +11,8% grâce à un strict contrôle des coûts.

Amériques (Etats-Unis et Brésil)

(en millions d’euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 499 465 +7,3% +7,0% EBITDA 90 91 -1,9% -0,7% EBIT Courant 46 52 -11,1% -10,4%

*à périmètre et change constants

Aux États-Unis, après une année 2025 contrastée, l’activité Ciment a enregistré une amélioration de ses volumes au premier semestre, portée par un rebond en Californie et par une poursuite de la croissance dans le Sud-Est. La Californie a bénéficié d’un effet de base particulièrement favorable au premier trimestre 2026, les incendies de Los Angeles ainsi que des conditions météorologiques défavorables ayant pesé sur l’activité un an plus tôt. Par ailleurs, le Groupe observe une reprise du segment non-résidentiel sur l’ensemble du marché américain. À l’inverse, l’activité résidentielle demeure atone dans un contexte de taux d’intérêt toujours élevés. Dans le Sud-Est, la dynamique des volumes de ciment demeure favorable, soutenue en particulier par la demande liée aux data centers. L’environnement tarifaire est resté globalement stable au cours du premier semestre. Des ajustements de prix sont toutefois attendus à compter de l’été, ce qui pourrait contribuer au soutien des performances de l’activité sur la seconde partie de l’année. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Ciment progresse de +8,4% à périmètre et change constants, et de +1,6% en base publiée, pénalisé par la dépréciation du dollar face à l’euro. L’EBITDA s’est dégradé de -7,5% à périmètre et change constants, et de -13,3% en base publiée. Cette évolution reflète des écarts prix-coûts négatifs et un niveau exceptionnel des coûts de maintenance à Ragland au premier semestre, qui devrait se normaliser au second semestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton aux États-Unis progresse de +3,9% à périmètre et change constants, sous l’effet de la progression des volumes dans le Sud-Est, alors que les prix sont restés stables dans les deux régions. En base publiée, l’évolution du chiffre d’affaires opérationnel ressort à -2,6% du fait de la dépréciation du dollar face à l’euro. L’EBITDA s’est détérioré de -42,8% en base publiée, du fait de la hausse des coûts des intrants (granulats) alors que les prix de ventes du béton sont restés stables sur la période.

Au Brésil, l’activité Ciment a bénéficié d’un début d’année particulièrement dynamique, portée par une solide performance commerciale dans la région Centre-Ouest. Après un premier trimestre soutenu, les volumes se sont maintenus à un niveau comparable à celui de l’an passé au deuxième trimestre, dans un contexte de marché toujours favorable. Intégrée depuis septembre 2025, Realmix est le principal moteur de croissance des volumes de ciment au cours du semestre. Le Groupe a poursuivi une stratégie privilégiant la rentabilité plutôt que les volumes. Les prix du ciment ont enregistré une progression soutenue depuis le début de l’année, bénéficiant à la fois des hausses embarquées de l’année dernière et d’une nouvelle hausse amorcée en avril afin de compenser l’inflation des coûts de l’énergie. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment progresse de +15,1% à périmètre et change constants, et de +20,4% en base publiée, bénéficiant de l’appréciation du real brésilien au deuxième trimestre. L’EBITDA augmente de +31,0% (+25,2% à périmètre et change constants), grâce à une amélioration de l’écart prix-coûts et à la progression des volumes.

L’activité Béton et Granulats au Brésil enregistre une progression des volumes depuis le début de l’année, grâce à la contribution de Realmix. Les prix du béton et des granulats ont également contribué sensiblement. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +10,7% à périmètre et change constants et de +53,0% en base publiée, bénéficiant de l’effet périmètre lié à l’intégration de Realmix. L’EBITDA progresse de +91,5% (+71,7% à périmètre et change constants).

Asie-Méditerranée (Inde, Kazakhstan, Turquie et Égypte)

(en millions d’euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 474 416 +14,0% +27,7% EBITDA 83 81 +2,8% +13,8% EBIT Courant 55 52 +5,6% +15,8%

*à périmètre et change constants

Après un premier trimestre particulièrement dynamique, l’activité Ciment en Inde enregistre une progression des volumes au deuxième trimestre à un rythme plus modéré, alors que les prix sont restés stables comparativement à l’année dernière, malgré une hausse en avril. En effet, la demande a été plus faible dans les états du Sud, impactée par des élections locales dans certains états et par des températures élevées, qui ont provoqué des tensions sur la ressource en eau, nécessaire à la production du béton. Cette évolution a été partiellement compensée par une amélioration de la demande dans le Maharashtra, sur le marché de Mumbai. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +13,7% à périmètre et change constants et baisse de -1,4% en base publiée, pénalisé par la dépréciation de la roupie indienne face à l’euro. L’EBITDA recule de -21,3% (-9,3% à périmètre et change constants). Cette baisse résulte de la hausse des coûts énergétiques et de la baisse temporaire du taux de substitution à l’usine de Bharati, qui devrait se normaliser au deuxième semestre.

Au Kazakhstan, les prix de vente ont progressé, bénéficiant à la fois des hausses tarifaires mises en œuvre en 2025 et de nouvelles augmentations appliquées depuis le début de l’année afin de compenser la hausse des coûts de l’énergie. Dans le même temps, les volumes ont reculé au premier semestre sous l’effet de perturbations logistiques temporaires. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +19,0% à périmètre et change constants et de +17,4% en base publiée en raison de la dépréciation du tengé face à l’euro au premier trimestre. L’EBITDA progresse très fortement en base publiée.

En Turquie, l’activité Ciment a accéléré au deuxième trimestre après un premier trimestre déjà solide. En effet, la croissance des volumes est restée portée par une demande domestique toujours bien orientée en Anatolie centrale, ainsi que par une remobilisation des capacités domestiques vers les marchés à l’exportation, notamment la Syrie. Les comparables devraient toutefois devenir plus exigeants au second semestre, compte tenu du niveau d’activité particulièrement soutenu enregistré l’an passé. Dans un contexte d’hyperinflation persistante, les prix de vente ont poursuivi leur progression tout au long du semestre afin de compenser l’impact de l’inflation persistante sur les coûts de production. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment progresse de +58,3% à périmètre et change constants, et de +39,4% en base publiée, toujours pénalisé par la dépréciation de la livre turque face à l’euro. L’EBITDA s’inscrit en hausse de +2,2% en base publiée (+16,0% à périmètre et change constants). Cette évolution reflète principalement la hausse des coûts de l’énergie ainsi qu’un effet calendaire lié aux arrêts annuels de maintenance, dont le phasage diffère de celui observé l’an dernier. Cette situation devrait toutefois se normaliser au cours du second semestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton & Granulats en Turquie progresse de +51,3% à périmètre et change constants, et de +33,3% en base publiée due à l’évolution du taux de change. L’EBITDA recule fortement sur la période, de -196,4% (-236,4% à périmètre et change constants). Les hausses de prix mises en œuvre dans le béton et granulats n’ont que très partiellement compensé l’impact de l’inflation (salariale, énergie, ciment) sur les coûts de production. Cette situation devrait toutefois s’améliorer au second semestre, sous l’effet des hausses des prix et de la croissance des volumes.

Au premier semestre, l’activité Ciment en Égypte a bénéficié à la fois de la bonne orientation du marché domestique et d’une excellente dynamique des prix, particulièrement sur les marchés à l’export. L’activité domestique a accéléré au deuxième trimestre, portée par la demande publique, avec notamment le lancement de la construction de la première phase du monorail du Caire. Les prix sur le marché local sont restés bien orientés, bénéficiant notamment des hausses embarquées de 2025. A contrario, l’effet de base sur les prix domestiques devrait être plus défavorable au second semestre. À l’export, l’activité a continué de bénéficier d’un environnement de prix extrêmement favorable. Les volumes ont toutefois ralenti au cours du semestre en raison de perturbations logistiques indirectement liées au contexte géopolitique au Moyen-Orient. Le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +18,1% à périmètre et change constants et de +10,6% en base publiée, impacté par la dépréciation de la livre égyptienne face à l’euro. L’EBITDA s’inscrit en hausse de +30,8% en base publiée.

Afrique (Sénégal, Mali, Mauritanie)

(en millions d’euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 227 181 +25,5% +26,2% EBITDA 56 21 +174,3% +176,1% EBIT Courant 36 1 n/s n/s

*à périmètre et change constants

Au Sénégal, l’activité Ciment évolue dans un environnement plus favorable depuis le début de l’année : les volumes affichent une progression par rapport au premier semestre 2025, tandis que les prix de vente sur le marché domestique se sont redressés grâce aux hausses tarifaires mises en œuvre depuis le début de l’année, permettant de compenser à la fois l’érosion des prix enregistrée en 2025 et l’augmentation attendue des coûts de l’énergie. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Sénégal progresse de +7,8% sur le semestre. L’EBITDA s’inscrit en forte hausse de +247,1%, bénéficiant d’une amélioration significative de la base de coûts grâce à la contribution du four 6 et de la hausse des prix de ventes. Si cette nouvelle installation délivre déjà des résultats très positifs, certains paramètres d’exploitation demeurent en cours d’optimisation avant l’atteinte de l’ensemble de ses performances nominales.

Le chiffre d’affaires opérationnel Granulats au Sénégal progresse de +82,9% sur le semestre, porté par une forte accélération des volumes. Malgré un ralentissement ponctuel de l’activité au mois de mai lié aux célébrations de l’Aïd, la demande est restée soutenue grâce à la bonne dynamique des grands projets d’infrastructures publiques, notamment la construction du port de Ndayane, au sud de Dakar, ainsi que de plusieurs projets autoroutiers. Les prix de vente des granulats ont également progressé. Ainsi, l’EBITDA ressort en très forte hausse.

Au Mali, l’activité Ciment a poursuivi son redressement malgré un environnement sécuritaire et politique toujours complexe et volatil. Les volumes ont enregistré une forte progression au premier semestre, bénéficiant d’un meilleur accès à l’approvisionnement en clinker grâce à des ajustements logistiques mis en œuvre par le Groupe, dans un contexte où la disponibilité du clinker demeure particulièrement contrainte sur le marché domestique. Les prix de vente ont également progressé par rapport à l’an dernier. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Mali progresse de +88,7% sur le semestre et l’EBITDA de +259,8%. La visibilité reste néanmoins extrêmement limitée.

Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Mauritanie a également progressé de +15,9% en données publiées. L’EBITDA progresse de +12,2%.

Chiffre d’affaires au 30 juin 2026 par activités

Activité Ciment

(en millions d’euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes

(milliers de tonnes) 14 737 13 746 +7,2% CA Opérationnel 1 270 1 166 +8,9% +13,8% CA Consolidé 1 093 1 001 +9,1% +14,3% EBITDA 285 252 +13,3% +17,4% EBIT Courant 181 149 +21,2% +25,5%

*à périmètre et change constants

Activité Béton & Granulats

(en millions d’euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes Béton

(milliers de m3) 4 596 4 397 +4,5% Volume Granulats

(milliers de tonnes) 12 611 11 321 +11,4% CA Opérationnel 769 709 +8,5% +8,8% CA Consolidé 737 685 +7,7% +7,8% EBITDA 66 64 +4,2% +2,2% EBIT Courant 14 15 -7,5% -15,9%

*à périmètre et change constants

Activité Autres Produits & Services

(en millions d’euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* CA Opérationnel 279 261 +6,9% +7,5% CA Consolidé 207 200 +3,7% +3,4% EBITDA 15 15 -2,4% -2,9% EBIT Courant 3 5 -26,8% -28,4%

*à périmètre et change constants

1 Périmètre et change constants

2Carbon Capture Storage & Usage

3 ROCE = EBIT courant après impôts / Capitaux investis

4 CAF = Résultat net comptable – autres produits non encaissables (reprises d’exploitation, reprises financières et non ordinaires) – produits de cession d’éléments d’actif + autres charges non décaissables (dotations d’exploitation, dotations financières et non ordinaires) + valeur nette comptable d’éléments d’actifs cédés – quote-part des subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice

5 Taux de conversion de cash-flow libre = cash-flow libre / EBITDA

6 Carbon Border Adjustment Mechanism

Pièce jointe