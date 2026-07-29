EssilorLuxottica: Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2026

Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2026

Paris, France (29 juillet 2026 – 18h00) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 28 juillet 2026, a arrêté les comptes consolidés résumés du premier semestre 2026.

EssilorLuxottica a publié aujourd’hui son Rapport financier semestriel 2026. Le Rapport financier semestriel comprend le Rapport d’activité semestriel 2026, les États financiers semestriels consolidés résumés, le Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle et la Déclaration du responsable du Rapport financier semestriel 2026.

Ce document est disponible sur le site Internet d’EssilorLuxottica dans la rubrique Investisseurs – Publications.

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