Communiqué de presse

Paris, le 29 juillet 2026 à 17h30

Rubrique chiffre d’affaires

HOPSCOTCH GROUPE

Activité consolidée au premier semestre 2026

42,8 M€ de marge brute,

une activité résistante dans un contexte international perturbé



En milliers d’euros

(données non auditées) Premier semestre

2026 Premier semestre

2025 Variation Chiffre d’affaires 116 606 118 522 -1,6% Marge Brute 42 776 45 727 -6,8%

HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital, des relations publics et de l’événement, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés pour le premier semestre 2026.

Sur la période, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 116,6 millions d’euros, comparable à l’an passé. La marge brute semestrielle s’élève à 42,8 millions d’euros, représentant un recul de 6,8% par rapport au premier semestre 2025.

L’activité facturée depuis la France est identique à celle de l’an passé à 31,0 M d’euros de marge brute avec un bon soutien de l’événementiel.

L’international explique la totalité du recul constaté : les activités événementielles ainsi que la communication touristique de la zone des pays du Golfe sont temporairement à l’arrêt, dans l’attente de la fin des hostilités qui ne manquera pas de signer une forte reprise. Notamment en Arabie Saoudite mais aussi au Qatar et à Dubai où des dossiers gagnés ont été annulés.

Dans une moindre mesure la zone US est également dans l’attente en raison des « tariffs » erratiques imposés par l’administration en place et qui pénalisent plusieurs de nos clients.

A noter que le Japon avait l’an passé connu une année exceptionnelle avec les opérations liées à l’exposition universelle d’Osaka ce qui génère un phénomène de base défavorable.

Hopscotch a annoncé en début d’année le lancement de son agence 100% IA Sublime Agency, pour mettre tous les outils IA au service de la créativité et de l’innovation. Cette agence créative rencontre d’ores et déjà de beaux succès commerciaux.

Avec la perspective du Mondial de l’Automobile en octobre prochain qui s’annonce dynamique, et au vu des projets en cours, Hopscotch reste confiant sur un second semestre porteur, pour une année 2026 satisfaisante au final.

En parallèle, le groupe poursuit l’optimisation de ses charges de production et de structure afin d’accroître sa marge bénéficiaire.

Calendrier des prochaines publications :

Résultats du 1er semestre 2026 : Mercredi 30 septembre 2026

Chiffre d'affaires de l’année 2026 : Jeudi 4 février 2027

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Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 – pfmoley@hopscotch.one

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 – jodiekc@hopscotch.one

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A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.

HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.

Avec plus de 1200 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services.

HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers :

Événements: Hopscotch Event, Hopscotch Congrès, Hopscotch Moments, Sagarmatha

Relations Publics : Hopscotch PR, Le Public Système PR, Human to Human, Hopscotch Décideurs

Digital et Marketing : heaven, AD Crew, Hopscotch Digital Studio

Média : Hopscotch Media

Expertises sectorielles : Hopscotch Cinéma, Hopscotch Luxe, Hopscotch Season, Hopscotch Sport, Hopscotch Tourism

HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Gold EcoVadis).

En 2026, HOPSCOTCH a été nommée « European Agency of the Year » par PRovoke Media.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 270,8 millions € et 98,8 millions € de marge brute en 2025.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram / Bluesky @HOPSCOTCHgroupe

Elligible PEA PME

Pièce jointe