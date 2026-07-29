Paris, le 29 juillet 2026

Air France-KLM soumet une offre engageante (Binding Offer) en vue de l’acquisition d’une participation pouvant atteindre 49,9% du capital de TAP Air Portugal

L’offre du Groupe s’appuie sur un plan stratégique couvrant l’ensemble des activités de TAP — transport de passagers, fret, programme de fidélité et maintenance aéronautique (MRO) — afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie de TAP et de contribuer au développement du secteur aérien portugais.

Dans le cadre de ce plan stratégique, Air France-KLM entend notamment développer les activités de maintenance aéronautique (MRO) au Portugal aux côtés de TAP Maintenance & Engineering, son partenaire depuis plus de 20 ans. Cette initiative favoriserait le développement technologique, créerait des emplois hautement qualifiés au Portugal et soutiendrait les ambitions économiques du pays.

Delta Air Lines, partenaire d’Air France-KLM au sein de la joint-venture transatlantique, soutient et est aligné avec cette offre, et partage l’ambition de renforcer encore la connectivité du Portugal, en particulier de et vers l’Atlantique Nord.





Air France-KLM annonce aujourd’hui avoir remis à Parpública une offre engageante (binding offer) en vue de l’acquisition d’une participation comprise entre 44,9 % et 49,9 % du capital de TAP Air Portugal, marquant une étape clé dans le processus de privatisation de la compagnie. Cette offre s’appuie sur un plan stratégique global, destiné à accompagner le développement de TAP, assorti de projections détaillées en matière de création d’emplois et de valeur pour l’ensemble du Portugal.

Delta Air Lines, partenaire de joint-venture et actionnaire d’Air France-KLM, soutient et est aligné avec cette offre. Celle-ci reflète une ambition partagée en cas d’entrée de TAP dans le Groupe Air France-KLM : renforcer encore la connectivité internationale du Portugal, notamment sur l’Atlantique Nord.

Benjamin Smith, Directeur général du groupe Air France-KLM, a déclaré :

« Depuis trois ans, nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les parties prenantes portugaises pour élaborer la meilleure proposition possible pour TAP. Ce que nous soumettons aujourd’hui ne se résume pas à une offre financière pour une compagnie aérienne. C’est un projet stratégique ambitieux, de long terme pour TAP et pour le Portugal dans son ensemble. C’est aussi une vision de l’avenir de cette compagnie nationale emblématique, qui s’appuie sur l’héritage exceptionnel construit par les équipes de TAP depuis 81 ans. Nous sommes également heureux de pouvoir compter sur le soutien et l’alignement de notre partenaire de longue date, Delta Air Lines. Notre ambition est d’accompagner la croissance de TAP sur le long terme, non seulement à Lisbonne, mais aussi à Porto et dans d’autres villes du Portugal, au sein d’un groupe international solide, déterminé à créer de la valeur dans chacun des pays où ses compagnies sont implantées. À travers cette offre, Air France-KLM réaffirme son ambition de contribuer à l’émergence d’un champion européen du transport aérien de dimension mondiale, au service de la souveraineté européenne. »

Ed Bastian, Directeur général de Delta Air Lines, a déclaré : « Delta soutient le projet d’investissement dans TAP de notre partenaire de joint-venture Air France-KLM. Ce projet permettrait d’élargir l’offre de voyage transatlantique et de renforcer le positionnement du Portugal comme destination de premier plan, aussi bien pour les déplacements professionnels que pour les voyages de loisirs. Nous nous réjouissons de voir Air France-KLM et TAP poursuivre leur développement de part et d’autre de l’Atlantique dans les années à venir, en offrant aux voyageurs davantage de choix, une meilleure connectivité et un réseau renforcé.»

Une stratégie de long terme pour renforcer TAP et la connectivité du Portugal

Si son offre était retenue, Air France-KLM ferait de Lisbonne son hub unique en Europe du Sud, renforçant ainsi le réseau mondial du Groupe et sa connectivité vers des marchés clés, en particulier les Amériques et l’Afrique. La position de premier plan de TAP sur les liaisons stratégiques vers le Brésil viendrait renforcer de manière significative le portefeuille de destinations d’Air France-KLM, elles-mêmes connectées à un vaste réseau domestique au Brésil grâce à un partenariat de longue date entre le Groupe et la compagnie brésilienne GOL.

Si TAP venait à rejoindre Air France-KLM, la compagnie intégrerait le réseau commercial mondial du Groupe, aux côtés d’Air France, KLM et Transavia. Dès la désignation d’Air France-KLM comme investisseur retenu dans le cadre de la privatisation de TAP, Delta engagerait des discussions avec TAP en vue de conclure un accord commercial stratégique, incluant notamment des accords de partage de codes ainsi que des avantages réciproques liés aux programmes de fidélité. Delta partagerait également ses meilleures pratiques afin d’optimiser l’expérience proposée aux clients communs. Ce renforcement du partenariat commercial se traduirait par des bénéfices concrets pour les passagers, avec davantage de choix, une meilleure connectivité et un réseau transatlantique renforcé.

L’approche d’Air France-KLM en matière de consolidation repose sur une logique de coopération, dans un cadre clair visant à maximiser les synergies économiques et opérationnelles, au bénéfice de toutes les parties, avec une attention soutenue au dialogue social. TAP tirerait pleinement parti d’une intégration fluide au sein d’un groupe plus vaste et robuste, bénéficiant d’économies d’échelle et d’une présence mondiale, permettant de renforcer durablement sa position concurrentielle. Cette coopération couvrirait l’ensemble des activités et accorderait également une place centrale à la décarbonation, priorité stratégique pour Air France-KLM comme pour TAP.

Soutenir le développement des activités de maintenance aéronautique au Portugal aux côtés de TAP Maintenance & Engineering

Dans le cadre de l’offre engageante soumise aujourd’hui, Air France-KLM a présenté son projet visant à développer de nouvelles activités de maintenance aéronautique (MRO) au Portugal, en complément du développement continu de ses propres activités en France et aux Pays-Bas. Ce projet serait mis en œuvre en étroite coopération entre les divisions MRO d’Air France-KLM et de TAP, partenaires historiques depuis plus de 20 ans.

La feuille de route envisagée inclurait l’ouverture de nouveaux sites de maintenance dans des zones stratégiques au Portugal, dédiées à la maintenance des avions et moteurs de dernière génération, un domaine d’expertise clé pour les deux partenaires. Ces investissements permettraient de créer des emplois hautement qualifiés, au bénéfice de l’économie portugaise.

TAP accéderait également à de nouvelles opportunités commerciales ainsi qu’aux technologies innovantes du groupe Air France-KLM, notamment dans les domaines du digital et de l’intégration de l’intelligence artificielle appliquée au MRO.

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance figure parmi les principaux acteurs mondiaux du MRO, avec plus de 3 000 appareils entretenus pour le compte de plus de 200 clients à travers le monde. Le Groupe investit en continu dans les capacités de nouvelle génération afin de renforcer sa position sur ce marché en forte croissance.

Préserver et renforcer les actifs stratégiques de TAP

L’offre d’Air France-KLM répond pleinement aux exigences définies par le gouvernement portugais. Elle vise à maximiser les synergies dans l’ensemble des activités, tout en préservant et en valorisant les actifs stratégiques de TAP, notamment son équipe dirigeante, sa marque, son réseau et son siège social au Portugal, ainsi que son hub de Lisbonne.

Dans le cadre du processus de privatisation, des représentants d’Air France-KLM, y compris des membres de la direction générale, ont rencontré les principales parties prenantes au Portugal afin de mieux comprendre leurs attentes et leurs priorités. Fort de son expérience aux côtés d’actionnaires publics, le Groupe considère la connectivité aérienne comme un enjeu vital et stratégique pour un pays, à même de soutenir son développement économique et son rayonnement international.

L’offre engageante a été déposée auprès de Parpública le 29 juillet 2026. Elle confirme l’intérêt constant et résolu du Groupe pour TAP Air Portugal.

À propos d’Air France-KLM

Acteur mondial solidement ancré en Europe, le groupe Air France-KLM exerce principalement ses activités dans le transport de passagers, le transport de fret et la maintenance aéronautique. Air France-KLM figure parmi les premiers groupes aériens en matière de trafic international au départ de l’Europe. Il offre à ses clients l’accès à un réseau mondial couvrant plus de 320 destinations, desservies par Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Transavia, principalement depuis ses hubs et bases de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Amsterdam-Schiphol.

Son programme de fidélité Flying Blue est l’un des leaders en Europe, avec plus de 35 millions de membres. Avec ses partenaires Delta Air Lines et Virgin Atlantic, Air France-KLM exploite la plus grande coentreprise entre l’Europe et les États-Unis en capacité de sièges offerte. Air France-KLM est également membre fondateur de SkyTeam, alliance qui vise à offrir aux passagers une expérience de voyage plus fluide à chaque étape de leur parcours, grâce à la coopération de 19 compagnies aériennes au sein d’un vaste réseau mondial.

Les compagnies du groupe Air France-KLM — Air France, KLM et Transavia — desservent le Portugal depuis 1940 et opèrent vers cinq aéroports portugais : Lisbonne, Porto, Faro, Funchal et Ponta Delgada. Le 27 mars 2026, Air France-KLM a présenté un programme de vols ambitieux pour la saison été 2026, marqué par une augmentation de capacité de 11 % au Portugal et jusqu’à 346 fréquences hebdomadaires sur 29 lignes reliant le Portugal à la France, aux Pays-Bas et à la Belgique.

Depuis 2019, Air France et KLM ont augmenté leur capacité au Portugal de 44 %.

En 2025, Air France-KLM a transporté 103 millions de passagers avec une flotte de plus de 580 appareils. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 33 milliards d’euros et emploie 80 000 collaborateurs dans le monde.

Relations Investisseurs

Michiel Klinkers Loulou de Winter

michiel.klinkers@airfranceklm.com loulou-de.winter@airfranceklm.com

Site Internet: www.airfranceklm.com

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