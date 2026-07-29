Paris, le 29 juillet 2026, 18h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rebond de l’EBITDA au S1 2026 ; réalisation en cours du plan de financement, essentiel pour le Groupe au S2

Chiffres clés

Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) EBITDA ajusté1 276 191 + 85 + 45 % Free Cash-Flow ajusté1 7 - 266 + 273 n.a. Résultat Net part du Groupe (hors SLN)1,2 - 146 - 101 - 45 n.a. Endettement net (Trésorerie nette) 1 868 1 935 - 67 - 3 %

1 A compter de 2024, les indicateurs clés de performance du Groupe sont présentés en excluant la SLN, car l'entité calédonienne n'a plus d'impact sur la performance financière et économique du Groupe. Les tableaux de réconciliation avec les comptes IFRS sont présentés en Annexe 1. Les définitions figurent dans le glossaire financier en Annexe 9.

2 Après dépréciation des actifs Sables minéralisés au S1 2026 (à hauteur de - 112 M€)

Faits marquants du semestre

Engagements ESG

Sécurité : baisse du taux de fréquence des accidents sur le semestre, mais deux accidents mortels déplorés à PT WBN en Indonésie

Mine responsable : 1er site du Groupe à atteindre le niveau de performance IRMA 50 (Sénégal)

Avancées opérationnelles décisives

Lithium : production à 90 % de la capacité nominale en juin en Argentine ; avancement des études pour l'extension de l'usine de Centenario

production à 90 % de la capacité nominale en juin en Argentine ; avancement des études pour l'extension de l'usine de Centenario Manganèse : croissance de + 6 % des volumes de minerai transportés au Gabon grâce aux améliorations du transport ferroviaire

croissance de + 6 % des volumes de minerai transportés au Gabon grâce aux améliorations du transport ferroviaire Sables minéralisés : redémarrage partiel de la production au Sénégal fin avril, deux mois après l'incendie couvert par des indemnités d'assurance à hauteur de 50 M€

Amélioration de la performance financière : rebond de l’EBITDA et FCF ajusté à l’équilibre

EBITDA ajusté 1 à 276 M€, en hausse de 45 %, porté par la croissance des volumes de lithium et de manganèse, et par les économies du programme ReSolution

en hausse de 45 %, porté par la croissance des volumes de lithium et de manganèse, et par les économies du programme ReSolution Retour à l'équilibre du Free Cash-Flow ajusté1 à + 7 M€, reflétant le rebond de l'EBITDA, la forte maîtrise des investissements et la gestion rigoureuse du BFR

Résultat Net part du Groupe (hors SLN)1 à - 146 M€, après dépréciation des actifs Sables minéralisés (- 112 M€) à la suite de l'incendie et de l'actualisation des réserves minières au Sénégal

Renforcement du bilan toujours nécessaire

Levier ajusté 1 à 4,5x et gearing à 129 % ; dette nette, retraitée de la SLN 2 , stable à 2 Mds€

à et à ; dette nette, retraitée de la SLN , stable à 2 Mds€ Liquidité à 1,3 Mds€, y compris le RCF (935 M€) entièrement tiré fin janvier 2026

Exécution du plan de financement selon le calendrier prévu

Programme ReSolution : gains sur achats et de productivité confirmés ; réduction significative des capex (- 53%)

Augmentation de capital de 500 M€ approuvée en AG (mai 2026) et qui reste essentielle pour le plan de financement ; réalisation prévue au T4 2026

Objectifs 2026 confirmés

Minerai de manganèse : 6,4 - 6,8 Mt transportés, cash cost FOB 1 : 2,4 - 2,6 $/dmtu

transportés, cash cost FOB : Carbonate de lithium : 17 - 20 kt-LCE , capacité nominale proche de 100 % fin 2026

, capacité nominale proche de 100 % fin 2026 Minerai de nickel vendu à l’externe : 9 Mth , sur la base du RKAB initial de 12 Mth, dans l’attente de l’obtention d’une révision en hausse déposée début juillet

, sur la base du RKAB initial de 12 Mth, dans l’attente de l’obtention d’une révision en hausse déposée début juillet Sables minéralisés : 300 - 400 kt-HMC , retour à pleine capacité prévu au T1 2027

, retour à pleine capacité prévu au T1 2027 Capex : entre 250 et 290 M€ (grâce au strict contrôle des investissements, malgré 35 M€ pour les réparations au Sénégal)

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale :

Au premier semestre 2026, nos résultats témoignent d'avancées concrètes sur tous les fronts. En Argentine, notre usine de Centenario a atteint 90 % de sa capacité nominale en juin, confirmant la valeur de cet actif de premier rang. Au Gabon, les efforts menés sur la logistique se traduisent par une croissance tangible des volumes. Au Sénégal, nos équipes ont su redémarrer les opérations deux mois seulement après l'incendie de février.

Sur le plan financier, le retour à l'équilibre du Free Cash-Flow et le rebond de l'EBITDA reflètent l'efficacité de nos actions. Notre plan de financement avance selon le calendrier prévu, avec une augmentation de capital essentielle pour le Groupe à exécuter d’ici la fin de l’année. Nous mettons en place les conditions qui permettront à Eramet de renouer avec une croissance rentable et durable.

La présentation des résultats semestriels se tiendra le jeudi 30 juillet 2026 à 9h30 (heure de Paris). Pour assister en direct à la présentation en anglais de Christel Bories, Présidente-Directrice Générale, et de Simon Henochsberg, Directeur Financier, vous pouvez vous connecter au site www.eramet.com. L’enregistrement de cette conférence sera disponible sur le site www.eramet.com à l’issue de l’événement.

Plan d’amélioration de la génération de cash et de renforcement du bilan

Le plan de financement d'Eramet, annoncé en février 2026, est en cours d'exécution.

Le plan comprend trois volets et doit permettre au Groupe de normaliser progressivement ses ratios de crédit (gearing et leverage), tout en sécurisant sa liquidité et son accès au marché obligataire.

Amélioration de la performance et de la génération de cash

La performance intrinsèque du S1 reflète notamment les premiers résultats concrets des actions d’amélioration de la performance dans le cadre du programme ReSolution.

La bonne performance opérationnelle du transport ferroviaire au Gabon s’inscrit dans cette dynamique, avec un tonnage transporté par Setrag en hausse de + 9 % par rapport au S1 2025 pour l’ensemble des utilisateurs de la voie ferrée.

Des gains de productivité, des gains sur achats, ainsi que des réductions de coûts ont également été enregistrés, tandis que la réduction des capex est engagée, avec une baisse de 53 % par rapport au S1 2025.

Revue stratégique d’actifs avec des options de monétisation

Eramet a lancé une revue stratégique de son portefeuille visant une monétisation ciblée d’actifs qui pourrait se concrétiser par la signature d’accords avec des partenaires d’ici fin 2026. Plusieurs options sont envisagées, en particulier une ou des cessions de participation minoritaires dans certaines activités du Groupe.

Projet de renforcement des fonds propres

Lors de l'Assemblée générale annuelle du 27 mai 2026, les actionnaires ont approuvé à une large majorité les résolutions autorisant le Conseil d'administration à procéder à une augmentation de capital de la Société par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant maximal de 500 M€.

Par ailleurs, le Groupe a reçu plusieurs marques d'intérêt d'investisseurs souhaitant participer à l'opération. Ces marques d'intérêt restent non engageantes et les discussions se poursuivent à ce stade.

L’augmentation de capital est prévue au Q4 2026. Cette opération reste clé pour l’ensemble du plan de financement.





Engagements RSE

Sécurité

La performance en matière de sécurité a été contrastée au premier semestre 2026. Le taux de fréquence TF23 est en amélioration et s’établit à 0,5 au niveau du Groupe (contre 0,6 au S1 2025), nettement meilleur que la limite fixée par la feuille de route RSE pour 2026 (< 1,0).

En revanche, le Groupe déplore un deuxième accident mortel survenu à PT WBN en Indonésie début mai impliquant un employé d'une entreprise sous-traitante. Des mesures conservatoires immédiates ont été prises.

ESG

La notation Sustainalytics d’Eramet s’établit à 29,2 au terme du semestre, en légère amélioration.

En mai 2026, Eramet a publié le montant de ses contributions économiques dans ses pays d’implantation. Celles-ci se sont élevées à 2,5 Md€ pour l'année 2025, confirmant son rôle d'ancrage structurant dans les territoires où il opère. Le communiqué de presse correspondant est disponible sur le site internet du Groupe (lien).

Eramet a officiellement rejoint l'Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) en tant que membre représentant le secteur minier, rendu possible par l'obtention du niveau IRMA 50 sur le site d'Eramet Grande Côte. Le Groupe s'engage à soumettre l'ensemble de ses sites miniers à un audit selon le Standard IRMA, et participe désormais à la gouvernance de l'initiative aux côtés des parties prenantes de l'aval, des communautés, des syndicats, des ONG et des financeurs4.

Sur le volet environnemental, Eramet a organisé en juin sa première Semaine de l'Environnement mondiale, mobilisant ses collaborateurs et les représentants de la société civile dans ses implantations autour de la biodiversité, priorité centrale de sa feuille de route Act for Positive Mining.

En parallèle, le Groupe a présenté un livre blanc sur le rôle des alliages de manganèse bas carbone dans la décarbonation des filières industrielles, appuyant le développement de son offre eraLow qui positionne Eramet comme partenaire concret de ses clients dans la réduction de leurs émissions de Scope 3.

Le Groupe poursuit par ailleurs ses essais industriels de substitution du coke fossile par des bioréducteurs produits localement au Gabon, à partir de résidus de l’industrie forestière.





Chiffres clés du groupe Eramet au S1 20265

Millions d’euros1 S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) Chiffre d’affaires ajusté2 1 649 1528 + 121 + 8 % Chiffre d’affaires 1 545 1 404 141 + 10 % EBITDA ajusté2 276 191 + 85 45% EBITDA 179 71 + 108 + 152 % Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)2 80 9 + 71 + 789 % Résultat Net part du Groupe - 195 -152 - 43 n.a. Résultat Net part du Groupe (hors SLN)2 - 146 -101 - 45 n.a. Free Cash-Flow du Groupe - 50 - 414 + 364 n.a. Free Cash-Flow ajusté2,3 7 - 266 + 273 n.a. Millions d’euros1 30/06/26 31/12/25 Var. (M€) Var.1 (%) Endettement net (Trésorerie nette) 1 868 1 935 - 67 - 3 % Endettement net (Trésorerie nette), retraitée de la trésorerie nette de la SLN4 2 046 2 046 - - Capitaux propres 1 447 1 495 - 48 - 3 % Levier ajusté2 (Endettement net retraité4 / EBITDA ajusté) 4,5x 5,5x n.a. - 1,0 pts Levier (Endettement net / EBITDA) 8,0x 14,9x n.a. - 6,9 pts Gearing (Endettement net / capitaux propres) 129 % 129 % n.a. - Gearing au sens des covenants bancaires5 125 % 125 % n.a. - ROCE (ROC / capitaux employés6 de l’année n-1) - 1 % 2 % n.a. - 3,0 pts





1 Données arrondies au million le plus proche ou au % supérieur ou inférieur.

2 A compter de 2024, les indicateurs clés de performance du Groupe sont présentés en excluant la SLN, car l'entité calédonienne n'a plus d'impact sur la performance financière et économique du Groupe. Les tableaux de réconciliation avec les comptes IFRS sont présentés en Annexe 1. Les définitions figurent dans le glossaire financier en Annexe 9.

3 Net des financements accordés par l’Etat français à la SLN en quasi-fonds propres (148 M€ au S1 2025 et 57 M€ au S1 2026).

4 Retraité de la trésorerie nette de la SLN au 30 juin 2026 (179 M€ vs 111 M€ au 31 décembre 2025).

5 Ratio endettement net sur capitaux propres, hors impact IFRS 16.

6 Somme des capitaux propres, de l’endettement financier net, des provisions pour remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors capitaux employés PT WBN.





Chiffre d’affaires ajusté1 à 1 649 M€, + 8 % par rapport au S1 2025 (+ 14 % à périmètre et change constants6, avec un effet change de - 6%) : effet prix positif (+ 9 %) et effet volume favorable (+ 5 %) porté par la croissance des activités manganèse et lithium.

EBITDA ajusté1 à 276 M€, + 45 %, reflétant :

Performance intrinsèque positive (+ 164 M€) , tirée principalement par le lithium avec la poursuite de la montée en cadence de Centenario (+ 90 M€), ainsi que par la bonne performance opérationnelle des activités manganèse et des réductions de coûts sur l’ensemble des sites ;

, tirée principalement par le lithium avec la poursuite de la montée en cadence de Centenario (+ 90 M€), ainsi que par la bonne performance opérationnelle des activités manganèse et des réductions de coûts sur l’ensemble des sites ; Impact négatif d'éléments non-récurrents (- 32 M€) , reflétant un ajustement de valeur des stocks de minerai de manganèse lié à la révision de leur durée d'écoulement ;

, reflétant un ajustement de valeur des stocks de minerai de manganèse lié à la révision de leur durée d'écoulement ; Impact négatif des facteurs externes (- 47 M€), résultant d'un effet prix favorable (+ 63 M€), notamment sur le minerai de manganèse et le nickel, plus que compensé par les contraintes de permis à PT WBN (- 49 M€), la hausse du fret (- 31 M€), l’inflation (- 9 M€), ainsi que la détérioration du dollar face à l'euro (- 26 M€).

Résultat net part du Groupe (hors SLN)1 à - 146 M€, après prise en compte d’une dépréciation complémentaire des actifs de l’activité Sables minéralisés (- 112 M€, le test d’impairment effectué suite à l’incendie prenant en compte la mise à jour des réserves constatée dans le cadre de la révision du plan minier).

Investissements financés par le Groupe7 à 100 M€, - 53 % par rapport au S1 2025, dont 51 M€ d’investissements de développement (35 M€ au Gabon et 16 M€ au Sénégal).

Free Cash-Flow ajusté1 (« FCF ajusté ») positif à + 7 M€, sous l’effet de la hausse de l’EBITDA, de l’optimisation du BFR et du strict contrôle des capex, malgré l’absence de dividendes de PT WBN au S1, la mine étant en Care & Maintenance depuis mai compte tenu des contraintes de permis (RKAB).

Dette nette, retraitée de la trésorerie nette de la SLN, à 2 046 M€ au 30 juin 2026, stable par rapport au 31 décembre 2025 :

Aucun dividende versé aux actionnaires d’Eramet au titre de 2025 ; dividendes aux actionnaires minoritaires de Comilog limités à 12 M€, versés fin juillet ;

Ratio de levier ajusté 1 en amélioration à 4,5x , porté par la hausse de l’EBITDA ajusté ;

en amélioration à , porté par la hausse de l’EBITDA ajusté ; Liquidité à 1,3 Mds€ , y compris le RCF ( Revolving Credit Facility ) entièrement tiré fin janvier 2026 ; recul sur le semestre exclusivement lié au remboursement d’un découvert et de certains prêts ;

, y compris le RCF ( ) entièrement tiré fin janvier 2026 ; recul sur le semestre exclusivement lié au remboursement d’un découvert et de certains prêts ; Waiver obtenu au T1 des prêteurs au titre du RCF et du Term Loan , à l’unanimité, sur le covenant de gearing de juin et décembre 2026 ;

obtenu au T1 des prêteurs au titre du RCF et du , à l’unanimité, sur le covenant de de juin et décembre 2026 ; Signature d’un accord entre Setrag, Proparco et l'IFC (Banque mondiale), portant sur un prêt de 225 M€ et le refinancement d'une dette antérieure de 87 M€ ; premier tirage prévu au S2 2026.

Financements reçus par la SLN à hauteur de 236 M€ au titre de l’année 2026, dont 111 M€ reçu par anticipation en décembre 2025, et 125 M€ de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (« TSDI ») supplémentaires souscrits par l’État français en mai.

Notations de crédit long terme : B2 chez Moody's (perspective stable) et B chez Fitch (perspective négative)8.

Chiffres clés par activité5,9

Millions d’euros1 S1 2026 S1 2025 Var.

(M€) Var.

(%) Manganèse CA 998 949 49 + 5 % EBITDA 209 197 12 + 6 % Lithium CA 136 4 132 n.a. EBITDA 61 -37 98 n.a. Nickel (hors SLN) CA ajusté2 225 231 - 6 - 3 % EBITDA ajusté2 56 51 5 + 10 % Sables minéralisés CA 56 135 - 79 - 59 % EBITDA 12 53 - 41 - 77 %





1 Données arrondies au million le plus proche et au % supérieur ou inférieur.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 9.





Manganèse

EBITDA de l’activité Manganèse à 209 M€, + 6 % par rapport au S1 2025 :

Minerai : 170 M€ (- 3 %) ; hors impact de l’ajustement de valeur des stocks de minerai de manganèse, l'EBITDA a progressé de + 15 % porté par la hausse des volumes vendus (+ 4 %) et du prix de vente réalisé (+ 14 %) ;

; hors impact de l’ajustement de valeur des stocks de minerai de manganèse, l'EBITDA a progressé de + 15 % porté par la hausse des volumes vendus (+ 4 %) et du prix de vente réalisé (+ 14 %) ; Alliages : 39 M€ (+ 77 %), porté par la progression des volumes vendus (+ 9 %), des gains de productivité et des économies de coûts.

Minerai de manganese S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€1 570 525 + 45 + 9 % EBITDA - M€2 170 175 - 5 - 3 % Transport de minerai et aggloméré - Mt 3,2 3,0 + 0,2 + 6 % Ventes externes de minerai - Mt 2,8 2,7 + 0,1 + 4 % Cash cost FOB (nouvelle définition) - $/dmtu3 2,4 2,3 + 0,1 + 5 % Alliages de manganese S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 428 424 + 4 + 1 % EBITDA - M€ 39 22 + 17 + 77 % Ventes d’alliages - kt 337 310 + 27 + 9 % Dont affinés - % 52 % 50 % + 2 pts + 4 %





1 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 35 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (vs. 35 M€ au S1 2025).

2 Dont 28 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (24 M€ au S1 2025).





3 Définition mise à jour (cf. Glossaire financier en Annexe 9), excluant désormais les taxes et les redevances minières (non-contrôlables) qui représentent 6 % du chiffre d’affaires FOB.

Opérations

Minerai

Au Gabon, la production de la mine de Moanda affiche une baisse de 11 % à 3,2 Mt, en raison de la disponibilité limitée de certains équipements sur le semestre. En revanche, la très bonne performance opérationnelle de Setrag a permis de transporter 3,2 Mt de minerai sur le semestre (+ 6 %). La dynamique observée au T1, aussi bien pour les flux de Comilog que pour les autres utilisateurs de la voie ferrée, s'est confirmée au T2, portant la capacité de transport globale à + 9 % sur le semestre. Cette performance s'appuie sur le bon avancement des travaux de modernisation du Transgabonais : remplacement de 34 km de traverses (+ 38 % vs. S1 2025) et de 34 km de voie (x3 vs. S1 2025).

Les volumes vendus à l'externe se sont élevés à 2,8 Mt (+ 4 %), avec un prix de vente réalisé en hausse de 14 %, surperformant l'indice de référence 44 % CIF Chine, grâce à un meilleur mix produit et un mix géographique favorable (part accrue de ventes réalisées hors Chine).

Le cash cost FOB1 de l’activité minerai s’établit à 2,4 $/dmtu sur le semestre (+ 5 %), sous l’effet d’un effet change défavorable. Les taxes et redevances minières s’établissent à 0,3 $/dmtu (+9%). Les coûts de transport maritime à la tonne sont en nette hausse à 0,9 $/dmtu (+ 18 %), en lien avec l’augmentation des taux d’affrètement et du fioul.

Un ajustement de valeur de - 32 M€ a été comptabilisé sur le semestre sur les stocks de minerai suite à la revue de leur durée d’écoulement.

Alliages

La production d'alliages s'établit à 359 kt au S1 2026, en hausse de 11 %, portée par la bonne performance opérationnelle de l’activité, notamment la montée en cadence de l’usine de Dunkerque. Les ventes progressent également de + 9 %, à 337 kt, avec un mix produit plus favorable (52 % d'affinés).

En revanche, la détérioration du mix géographique (dû à la faiblesse de la demande européenne) et le recul des prix aux Etats-Unis (- 15 %) ont fortement pesé sur le prix de vente moyen, tandis que le coût des intrants consommés a diminué sur le semestre.

Perspectives

Au S2, la demande de minerai de manganèse devrait légèrement progresser, soutenue par l’amélioration de la production mondiale d'acier carbone et d’alliages de manganèse (atténuation de la baisse en Chine, compensée par une hausse dans le reste du monde, notamment en Inde, où Eramet est bien implanté). L'offre devrait rester en hausse, portée par une production toujours soutenue en Afrique du Sud et la normalisation de la production en Australie.

Le consensus de marché pour le minerai de manganèse haute teneur (44 % CIF Chine) s’établit actuellement à environ 5,2 $/dmtu10 en moyenne pour le S2 2026, un niveau qui apparaît élevé au regard de l’indice actuel.

Minerai

L’objectif de volumes de minerai transporté est confirmé entre 6,4 Mt et 6,8 Mt en 2026, de même que celui du cash cost FOB1 entre 2,4 et 2,6 $/dmtu.

Les capex de développement, destinés à l'amélioration de la chaîne logistique au Gabon, restent estimés à environ 70 M€ pour 2026. La majorité s’inscrit dans le cadre du Programme de Modernisation et de Sécurisation (PMS) du Transgabonais11 à horizon 2031. Ce programme a pour objectif de renforcer la fiabilité du réseau ferroviaire et d’augmenter significativement la capacité totale de transport, en portant notamment celle réservée à Comilog au niveau de la capacité de production de la mine. Les investissements privés engagés dans le cadre de ce programme seront financés en partie via le prêt IFC-Proparco de 225 M€ annoncé en juillet le reste étant autofinancé par Setrag. Ce nouveau financement s’inscrit en complément des financements publics alloués par l’AFD et par l’Union européenne à l’Etat du Gabon pour réaliser sa part des travaux du PMS.

Par ailleurs, le 20 juillet, Eramet et la République gabonaise ont signé un protocole d'accord pour transformer durablement la chaîne de valeur du manganèse au Gabon. Cet accord définit notamment une feuille de route industrielle conjointe, avec trois scénarios à l'étude pour transformer jusqu'à 700 kt de minerai par an d'ici fin 2031. Il définit également un cadre de travail structuré pour suivre et valider les conditions nécessaires à la viabilité économique des projets et à leur mise en œuvre avant toute décision d'investissement. L’accès à une énergie compétitive est en particulier un prérequis que la République gabonaise s’engage à assurer. Eramet évaluera la rentabilité des projets de façon autonome afin de ne mettre en œuvre que des options industrielles rentables. Le communiqué de presse correspondant est disponible sur le site internet du Groupe (lien).

Alliages

Les ventes d’alliages sont attendues en hausse sur l’année, avec toutefois une hausse du coût des intrants au S2, compte tenu de l’impact différé de la hausse des prix du minerai de manganèse et des réducteurs du T2 (délai d’environ 3 mois entre la date d’achat et la date de consommation).

Lithium

Poursuite avec succès de la montée en cadence de la production de l’usine d’extraction directe de lithium (« DLE ») à Centenario, en Argentine, atteignant en moyenne 90 % de la capacité nominale en juin.

EBITDA de l'activité Lithium à 61 M€ au S1 2026, porté par l’augmentation significative des volumes vendus ainsi que par un rebond des prix.

Lithium S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 136 4 + 132 n.m. EBITDA - M€ 61 - 37 + 98 n.m. Production de carbonate de lithium - t-LCE 8 440 710 + 7 730 + 1 089 % Ventes de carbonate de lithium - t-LCE 8 320 520 + 7 800 + 1 500 %

Opérations

En Argentine, l'usine de Centenario poursuit la montée en cadence de sa production de carbonate de lithium.

Après un T1 impacté en février par une limitation de l’approvisionnement de l’usine en gaz et une opération sur un équipement, la production a atteint 85 % de la capacité nominale en moyenne sur le T2, avec une cadence de 90 % en juin, en ligne avec le calendrier.

Les volumes produits de carbonate de lithium ont atteint 8 440 t-LCE sur le S1 2026. Les volumes vendus se sont établis à 8 320 t-LCE.

La montée en cadence réussie de l'usine s’est traduite par une amélioration sensible du cash cost Ex-Works qui converge vers l'objectif cible à pleine capacité.

Les capex de maintenance se sont élevés à 6 M€ sur la période.

Perspectives

La croissance de la demande de lithium devrait continuer à être forte au S2, portée par la poursuite de l’adoption des véhicules électriques dans le monde, notamment en Chine où le taux de pénétration devrait atteindre 60% au total en 2026 et en Europe où le seuil de 30 % devrait être franchi.

La demande est également tirée par la croissance rapide du déploiement massif des ESS en Chine, le premier marché, et leur montée en puissance en Europe et en Amérique du Nord.

Du côté de l'offre, la croissance de la production mondiale devrait se poursuivre, portée par la reprise des mines australiennes et le développement de nouveaux projets africains. Ce rebond resterait toutefois insuffisant pour absorber pleinement la croissance de la demande.

Le consensus de marché (carbonate de lithium qualité batterie, CIF Asie) se positionne actuellement à environ 23 100 $/t-LCE10 en moyenne au S2 2026.

La montée en cadence de l'usine de Centenario se poursuit, avec pour objectif d'atteindre un niveau proche de 100 % de la capacité nominale d'ici fin 2026 (24 kt-LCE par an). La guidance de volumes de carbonate de lithium produits reste ainsi attendue entre 17 et 20 kt-LCE sur l’année.

En parallèle, le Groupe continue de travailler sur l’optimisation du cash cost (Ex-Works) qui devrait s’établir entre 5 400 et 5 800 $/t-LCE (aux conditions économiques de 2025) à capacité nominale, restant positionné dans le premier quartile de la courbe des coûts.

Eramet continue d'explorer les options brownfield et greenfield de développement du salar de Centenario-Ratones, dont les ressources drainables supérieures à 15 Mt-LCE, les conditions géologiques favorables, et les ressources en eau douce suffisantes, soutiennent un potentiel de développement à long terme substantiel.

L'étude de préfaisabilité (« PFS ») de la première phase de l'expansion brownfield d’une capacité de production additionnelle de 11 kt-LCE a été finalisée et les études détaillées sont lancées. Une décision finale d’investissement pourrait être prise d’ici fin 2027. Ce projet d’expansion vise une intensité capitalistique réduite et un positionnement renforcé dans le premier quartile de la courbe de coûts de l’industrie. Il est par ailleurs éligible au RIGI (« Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones »), dispositif argentin d'incitation aux grands investissements dans des secteurs stratégiques tels que le secteur minier.

Par ailleurs, Eramet a signé en juillet 2026 un accord de farm-in pour conduire des activités d'exploration au Canada avec Harfang Exploration, ciblant principalement le potentiel en lithium rocheux du projet Serpent. En finançant 100 % des dépenses d'exploration, Eramet pourra acquérir une participation pouvant atteindre 65 % dans le projet.

Nickel – PT Weda Bay Nickel (« PT WBN »)

EBITDA ajusté1 de l’activité Nickel à 56 M€, + 10 % par rapport au S1 2025 :

Quote-part d'EBITDA de PT WBN (hors contrat d'off-take) : 56 M€ (+ 2 %), reflétant la hausse des prix de vente tirée par le LME et les primes élevées, compensée par la baisse des volumes (- 15 %) et l’augmentation des coûts de production.

Minerai de nickel S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Quote-part du chiffre d’affaires de PT WBN (38,7%)1 - M€ 136 156 - 20 - 13 % Quote-part de l’EBITDA de PT WBN (38.7%) - M€ 56 55 + 1 + 2 % Ventes externes de minerai de nickel (100%) - Mth 9,4 11,0 - 1,6 - 15 % Dont saprolites – Mth 5,7 8,3 - 2,6 - 31 % Dont latérites – Mth 3,7 2,7 + 1,0 + 36 % Nickel Pig Iron (NPI) S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires de l’offtake - M€ 89 75 + 14 + 19 % EBITDA de l’offtake - M€ 4 1 + 3 n.m. Production de NPI (100%) – kt 16,7 17,0 - 0,3 - 2 % Ventes de NPI (43% offtake) – kt 7,1 7,4 - 0,3 - 4 % Fonctions supports S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) EBITDA2 -4 -5 + 1 n.a.





1 Hors offtake de NPI.

2 Coûts de supervision de l’entité indonésienne.





Opérations

En Indonésie, PT WBN a obtenu un RKAB initial de 12 Mth de minerai de nickel en 2026 (volume annuel de production et de ventes, dont 3 Mth de ventes internes), en baisse de plus de 70 % par rapport à 2025 (32 Mth initialement accordé, puis révisé à la hausse à 42 Mth en juillet la même année).

Dans ce contexte, les ventes externes de minerai12 ont atteint 9,4 Mth sur le S1 2026, en baisse de 15 % par rapport au S1 2025, la mine ayant été mise en Care & Maintenance courant mai suite à l’atteinte du quota du RKAB initial. Les saprolites vendues à l'externe s’élèvent à 5,7 Mth, en recul de 31 %, avec une légère baisse de la teneur moyenne à 1,5 %. À l’inverse, les latérites vendues sont en hausse de 36 %, à 3,7 Mth. La consommation interne de l’usine de NPI représente 1,8 Mth sur la période.

Au S1 2026, PT WBN a continué de bénéficier de primes significatives sur le prix de vente des saprolites haute teneur (> 100 %), dans le contexte de limitation de l’offre domestique. L’application de la nouvelle formule du HPM (cf. analyse de marché en Annexe 3) n’a pas impacté les ventes sur le S1 2026.

Comme attendu, les coûts de production de la mine ont significativement augmenté, compte tenu de la nécessaire adaptation du plan minier liée aux contraintes de permis, et de la hausse du prix de l’énergie.

L’usine de NPI de PT WBN a poursuivi ses activités normalement, avec une production de 16,7 kt-Ni (- 2 %). Les ventes réalisées dans le cadre du contrat d’off-take (activité de négoce), sont quasi stables, à 7,1 kt-Ni.

En juin, PT WBN a engagé un accord avec les autorités indonésiennes en règlement de la procédure initiée en septembre 2025 concernant des permis forestiers. À ce titre, une provision a été comptabilisée au S1, correspondant à près de 34 M€ pour la quote-part de 38.7% d’Eramet, conduisant à un résultat net négatif de la JV pour la période.

Perspectives

Au S2 2026, la demande de nickel primaire devrait continuer de progresser, soutenue principalement par la production d’acier inoxydable en Chine et en Inde, ainsi que par la récente accélération de la demande pour les batteries à base de nickel.

La production de nickel primaire devrait se redresser progressivement tandis que les usines HPAL devraient continuer à subir d’importantes perturbations au T3 dues à la hausse du prix du soufre. Selon l’évolution de la situation réglementaire en Indonésie, le marché du nickel pourrait se rapprocher de l’équilibre, tout en restant déficitaire au global sur l’année.

Le consensus de marché du LME s’établit actuellement à environ 17 650 $/t-Ni10 en moyenne pour le S2 2026.

En Indonésie, une demande de révision à la hausse du RKAB 2026 initial a été déposée par PT WBN en juillet auprès des autorités compétentes13. Cette demande, cohérente avec les niveaux autorisés les années précédentes, vise à mieux répondre à la demande croissante du parc industriel d'IWIP, dont les besoins en minerai (estimés à plus de 110 Mth / an) restent très largement supérieurs aux volumes actuellement autorisés.

Dans l’intervalle, la mine de Weda Bay restera en Care & Maintenance et PT WBN veillera à réduire ses coûts tout en limitant le plus possible l’impact social et les conséquences sur les communautés locales.

Sables Minéralisés

EBITDA de l’activité Sables Minéralisés à 12 M€, - 77% par rapport au S1 2025 :

Fort repli des prix de marché (- 11% pour l’ilménite et - 12 % pour le zircon) ;

Impact financier limité de l'incendie survenu en février sur le site d'Eramet Grande Côte, grâce à une bonne maîtrise des coûts et à la prise en compte d’une partie des indemnités d’assurance couvrant en totalité les pertes d’exploitation du semestre consécutives à l'arrêt de la production.

Sables minéralisés S1 2026 S1 2025 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 56 135 - 79 - 59 % EBITDA - M€ 12 53 - 41 - 77 % Production de sables minéralisés – kt 177 489 - 312 - 64 % Ventes d’ilménite – kt 147 292 - 145 - 50 % Ventes de zircon - kt 20 33 - 13 - 40 %

Opérations

Au Sénégal, l’incendie survenu en février dans l'unité de concentration humide (« WCP14 »), où les minéraux lourds sont séparés du sable extrait, a entraîné l’arrêt de la production. Grâce à la forte mobilisation des équipes locales, le Groupe a pu redémarrer partiellement la production à la fin du mois d’avril via les unités d’extraction à sec (« SDM15 »), à un niveau d’environ 30 % de la capacité nominale.

En conséquence, les volumes produits de sables minéralisés ont été limités à 177 kt-HMC16 (- 64 %) et les volumes produits d'ilménite et de zircon sont en retrait de respectivement - 60 % et - 67 %.

Suite à l’épuisement des stocks, les ventes de produits finis ont été suspendues à partir d’avril et les volumes vendus d’ilménite et de Zircon sont en retrait de respectivement - 50 % et - 40 %. Le cas de force majeure applicable aux contrats clients et fournisseurs reste en vigueur à ce jour.

Le montant des capex s’établit à 26 M€ au S1 2026, dont 16 M€ relatifs à la fin du projet de dégoulottage et décarbonation des opérations, engagés avant l’incendie.

Perspectives

Les réductions de production du zircon engagées par les producteurs fin 2025 devraient conduire à un rééquilibrage progressif du marché et, potentiellement, à un prix moyen au S2 2026 supérieur à celui du S1.

En revanche, le déséquilibre observé dans le marché des produits titanifères devrait se poursuivre, voire légèrement s’amplifier compte tenu de la faiblesse persistante de la demande, conduisant à un prix moyen sur l’année inférieur à 2025.

Au Sénégal, les solutions temporaires mises en œuvre permettent de reconstituer progressivement les volumes de HMC nécessaires à l'usine de séparation des minéraux lourds (« MSP17 »), qui a redémarré en juillet. Celle-ci fonctionnera de manière intermittente selon la disponibilité des stocks. Les premières expéditions limitées de produits finis sont prévues au plus tard début août.

La production de sables minéralisés, est désormais estimée entre 300 et 400 kt-HMC en 2026, comme annoncé fin mai.

Le Groupe a également engagé les travaux de reconstruction à l'identique des installations endommagées de la WCP, qui devraient redémarrer en fin d’année avec un retour à pleine capacité de production au T1 2027. L'impact cash net total de l'incendie, après déduction des indemnités d’assurance, est estimé à environ 45 M€ en 2026. Il comprend environ 45 M€ de pertes d'exploitation et environ 50 M€ de capex de reconstruction (dont 35 M€ payés en 2026) pour des indemnités d'assurance de 50 M€.

Par ailleurs, les investissements initialement prévus afin de finaliser l'augmentation de la capacité de production et d'accompagner la décarbonation des opérations, ont été révisés à la baisse. Ils restent estimés à environ 20 M€ en 2026, la majorité de ces travaux ayant déjà été contractuellement engagée antérieurement à l'incendie.

Perspectives

Les consensus de prix18 et de taux de change19 pour le S2 2026 s’élèvent actuellement à :

c. 5,2 $/dmtu en moyenne pour le minerai de manganèse (soit 5,2 $/dmtu en 2026) ;

en moyenne pour le minerai de manganèse (soit 5,2 $/dmtu en 2026) ; c. 17 650 $/t-Ni pour le nickel au LME (soit c.17 700 $/t en 2026) ;

pour le nickel au LME (soit c.17 700 $/t en 2026) ; c. 23 100 $/t-LCE pour le carbonate de lithium, qualité batterie, CIF Asie (soit c.21 900 $/t en 2026) ;

pour le carbonate de lithium, qualité batterie, CIF Asie (soit c.21 900 $/t en 2026) ; 1,17 pour le taux de change EUR/USD (soit 1,17 en 2026).

Pour rappel, le Groupe avait exceptionnellement mis en place début janvier une couverture sur son exposition EUR/USD. Celle-ci porte sur environ la moitié de son exposition annuelle20 à fin juin, avec un taux à 1,20.

En Europe, les prix de vente des alliages de manganèse affinés devraient rester bien orientés au S2 2026, soutenus par les effets du CBAM21, tandis que ceux des alliages standards devraient rester exposés à une plus forte volatilité, en lien avec l'exemption de nombreux pays des mesures de sauvegarde des ferroalliages22. Aux Etats-Unis, et malgré la forte demande, les prix devraient quant à eux rester sous pression, en raison des imports indiens.

Les prix de marché du minerai de nickel en Indonésie devraient rester bien orientés, soutenus à la fois par un cours du nickel élevé et par l’entrée en vigueur de la nouvelle formule du HPM, dans un contexte de tension persistante sur l'offre de minerai domestique.

Les sensibilités de l’EBITDA ajusté6 aux prix des métaux, au carburant et au taux de change sont présentées en annexe 6.

Au S2 2026, les taux de fret maritime devraient rester soutenus, dans un contexte de forte volatilité liée aux zones de tension du commerce maritime mondial.

Les coûts de l'énergie et ceux des réducteurs devraient quant à eux rester à des niveaux élevés sur l’ensemble de l’année, dans un contexte de forte volatilité, compte tenu d’un contexte géopolitique au Moyen-Orient toujours incertain ; les sites de production d'alliages, fortement électro-intensifs, bénéficient toutefois de couvertures partielles sur le coût de l’électricité.

Guidance

Objectifs pour 2026

Activités Indicateur Guidance 2026

(23/04/20263) Guidance 2026 (29/07/2026) Manganèse Volumes transportés 6,4 - 6,8 Mt Confirmé Cash cost FOB1,2 2,4 - 2,6 $/dmtu Confirmé Ventes d'alliages Stable vs. 2025 En hausse vs. 2025 Lithium Volumes produits 17 - 20 kt-LCE Confirmé Minerai de nickel Volumes vendus à l’externe (Mth) Limité à 9 Mth sur la base du RKAB initial de 12 Mth Confirmé Sables minéralisés Production d'HMC 300-400 kt-HMC Confirmé

1 Définitions dans glossaire financier en Annexe 9.

2 Pour un taux de change $/€ de 1,19 au 23/04/2026 et de 1,17 au 29/07/2026.

3 Mise à jour le 27/05/2026 pour les Sables minéralisés

Le montant des investissements7 est estimé entre 250 et 290 M€ en 2026, grâce au strict contrôle des investissements, malgré 35 M€ de capex de réparation suite à l’incendie au Sénégal.

Capex Activité Guidance 2026

(23/04/2026) Guidance 2026 (29/07/2026) Maintenance Groupe 150 - 190 M€ 160 - 200 M€ Dégoulottage Groupe, dont : env. 100 M€ env. 90 M€ Manganèse - Amélioration de la chaîne logistique au Gabon env. 70 M€ Confirmé Sables minéralisés - Fin du projet d’augmentation de la capacité de production et décarbonation des opérations env. 30 M€ env. 20 M€

Calendrier

30.07.2026 : Présentation des résultats semestriels 2026

29.10.2026 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2026

A PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

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Annexe 1 : Tableaux de réconciliation

Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) Chiffre d’affaires – comptes publiés 1,545 1,404 + 141 + 10 % Quote-part de PT WBN (38,7% hors contrat d’off-take) 137 156 - 19 - 12 % Chiffre d’affaires ajusté 1,682 1,560 + 122 + 8 % Chiffre d'affaires exclu de la SLN1 - 33 - 32 - 1 n.a. Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)2 1,649 1,528 + 121 + 8 %





1 Chiffre d’affaires lié à la vente de minerai de nickel et autres ; le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN étant comptabilisé au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.





Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) EBITDA 179 71 + 108 + 152% Quote-part de PT WBN (38.7%) 56 55 + 1 + 2% EBITDA ajusté 235 126 + 109 + 87% EBITDA exclu de la SLN1 41 65 - 24 - 37% EBITDA ajusté (hors SLN)2 276 191 + 85 + 45%





1 EBITDA généré au niveau de la SLN correspondant à la vente de ferronickel à Eramet S.A. et à la vente externe de minerai et autres ; la marge de commercialisation sur la vente du ferronickel de la SLN étant comptabilisée au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.





Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) Résultat Opérationnel Courant 32 - 64 + 96 n.a. Dont SLN 48 73 - 25 - 34% Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)1 80 9 + 71 + 789%





1 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.





Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) Résultat Net part du Groupe - 195 - 152 - 43 n.a Dont SLN 49 51 - 2 - 4% Résultat Net part du Groupe (hors SLN)1 - 146 - 101 - 45 n.a





1 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.





Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Free Cash-Flow - 50 - 414 Retraité des éléments suivants : (+) Financements accordés par l'État français à la SLN (TSDI) pour l’année1 57 148 Free Cash-Flow ajusté2 7 - 266





1 Financement apporté pour couvrir en cash les besoins de l’année en cours.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.





Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel

En millions d’euros1 T2

2026 T1

2026 T4

2025 T3

2025 T2

2025 T1

2025 Manganèse 535 464 474 421 492 457 Activité minerai de Mn2 299 271 264 221 275 250 Activité alliages de Mn2 235 193 210 200 217 207 Lithium 79 57 30 7 4 0 Nickel ajusté (hors SLN)2 62 163 245 142 117 114 Sables Minéralisés 17 39 55 51 67 68 Holding, éliminations & autres3 117 117 105 98 105 104 Groupe Eramet ajusté (hors SLN) 809 840 907 720 786 742 Chiffre d’affaires SLN4 25 8 7 9 13 19 Groupe Eramet comptes publiés 813 732 708 641 716 688





1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 9.

3 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.

4 Chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres.





Annexe 3 : Productions et ventes

T2

2026 T1 2026 T4 2025 T3 2025 T2 2025 T1 2025 S1 2026 S1 2025 Manganèse Production de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 1 574 1 595 1 680 1 874 1 764 1 785 3 169 3 549 Transport de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 1 614 1 608 1 517 1 586 1 659 1 386 3 222 3 045 Ventes externes de minerai de manganèse (Mt) 1 430 1 359 1 572 1 245 1 432 1 240 2 789 2 672 Production d’alliages de manganèse (kt) 191 168 157 174 160 162 359 322 Ventes d’alliages de manganèse (kt) 179 158 174 156 161 149 337 310 Lithium Production de carbonate de lithium

(t-LCE) 4 720 3 720 3 900 2 080 270 440 8 440 710 Ventes de carbonate de lithium

(t-LCE) 4 400 3 920 3 900 1 000 480 40 8 320 520 Nickel Production de minerai de nickel commercialisable – PT WBN à 100 % (kth)1 1 842 10 042 13 303 12 323 7 080 9 169 11 884 16 249 Ventes externes de minerai de nickel – PT WBN à 100 % (kth) 1 073 8 340 18 234 9 271 5 639 5 399 9 413 11 038 Dont saprolites (kth) 970 4 762 10 907 6 243 4 574 3 757 5 732 8 331 Dont latérites (kth) 102 3 579 7 327 3 028 1 065 1 642 3 681 2 707 Production de NPI – PT WBN à 100 % (kt-Ni contenu) 7,7 9,0 9,4 9,4 7,9 9,1 16,7 17,0 Ventes de NPI – PT WBN – Off-take 43 % Eramet (kt-Ni contenu) 3,3 3,8 4,4 4,1 3,5 3,9 7,1 7,4 Sables minéralisés Production de sables minéralisés (kt) 56 121 254 239 253 236 177 489 Production d’ilménite (kt) 0 121 168 145 174 130 121 304 Production de zircon (kt) 0 12 19 17 19 16 12 35 Ventes d’ilménite (kt) 53 94 177 115 166 126 147 292 Ventes de zircon (kt) 4 16 15 17 16 17 20 33





1 Avec l’approbation d’une nouvelle étude de faisabilité (plan minier long terme) à l’été 2024, certains minerais pauvres en nickel, qui étaient considérés comme des stériles et non comptabilisés dans la production de minerai officielle, sont désormais classés comme minerais et enregistrés en production.









Annexe 4 : Tendances de marchés et prix

S1

2026 S2

2025 S1

2025 Var S1 2026 – S1 2025 Var S1 2026 – S2 2025 Manganèse Mn CIF China 44 % ($/dmtu)1 5,24 4,43 4,64 + 13 % + 18 % Ferromanganèse MC – Europe (€/t)1 1 563 1 333 1 460 + 7 % + 17 % Silico-manganèse – Europe (€/t)1 1 133 1 020 1 078 + 5 % + 11 % Lithium Carbonate de Lithium, qualité batteries, Ex-Works Chine hors TVA ($/t LCE)2 20 987 9 969 8 657 + 142 % + 111 % Nickel Ni LME ($/t)3 17 757 14 945 15 372 + 16 % + 19 % Ni LME ($/lb)3 8,05 6,78 6,97 + 16 % + 19 % NPI SMM Index ($/t)4 14 013 11 451 11 876 + 18 % + 22 % SMM CIF 1,6% ($/wmt) 5 69 52 50 + 37 % + 31 % HPM Nickel prices 1,6 %/35 % ($/wmt) 6 46 26 27 + 70 % + 76 % Sables minéralisés Zircon ($/t)7 1 550 1 565 1 770 - 12 % - 1 % Ilménite voie chlorure (USD/t)8 251 266 283 - 11 % - 6 % Change EUR/USD ($/€)9 1,17 1,17 1,09 + 7 % + 0 %





1 Moyenne des prix de marché (sur base prix mensuels Index CRU), calcul et analyse Eramet.

2 SMM (Shanghai Metals Market) : carbonate de lithium Ex-Works Chine qualité batterie spot price, hors TVA.

3 Prix LME (London Metal Exchange).

4 Indice SMM NPI 10-12 % à compter de janvier 2026 (anciennement 8-12 %, abandonné à fin 2025). L’indice SMM a été ajusté pour refléter la structure actuelle du marché du nickel, dominée par le NPI indonésien à haute teneur (>10 %) ; ce changement n'a pas d'impact significatif sur les prix, les transactions couvertes par les deux indices étant quasi-équivalentes.

5 Indice de prix de marché pour le minerai indonésien de teneur 1,6 % et d’humidité 35 %, incluant le prix plancher HPM et le niveau de prime sur ce dernier.

6 Indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel en Indonésie. Nouvelle formule de calcul entrée en vigueur mi-avril, ayant tiré l’indice fortement à la hausse sur le T2 2026.

7 Analyse marché et Eramet (zircon premium).

8 Analyse marché et Eramet.

9 Bloomberg.





Manganèse23,24

La production mondiale d'acier au carbone s'établit à 948 Mt au S1 2026 (- 1 % vs S1 2025), avec des dynamiques contrastées : recul en Chine (- 3 %) et en Europe (- 2 %), progression en Inde (+ 7 %) et en Amérique du Nord (+ 5 %).

L'offre de minerai (+ 8 % à 10,6 Mt-Mn) dépasse la demande (+ 3 % à 10,2 Mt-Mn, tirée par la demande liée à la production mondiale d’alliages de manganèse, notamment en Chine), dégageant un léger surplus.

Concernant l’offre, l'Afrique du Sud maintient des niveaux record (+ 8 %, environ 50 % du seaborne) et le Gabon progresse (+ 7 %), tandis que l'Australie se normalise mais reste en forte hausse vs S1 2025 (x3).

Les stocks aux ports chinois atteignent 5,7 Mt fin juin, soit 11 semaines de consommation.

Malgré ce surplus, l'indice CRU CIF Chine 44 % du minerai de manganèse progresse de 13 % à 5,2 $/dmtu en moyenne, soutenu par un léger restockage préventif des producteurs d'acier face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement avec le conflit au Moyen-Orient, et une tension haussière sur les coûts de fret sur le semestre.

En Europe, les prix des alliages bénéficient sur le semestre de la mise en œuvre du CBAM21 (affinés, + 7 %) et des mesures de sauvegarde de l'UE22 (standards + 5 %). Aux États-Unis, la pression concurrentielle des imports indiens pèse fortement sur les prix, notamment des affinés (- 21 %).

Lithium25

Au S1 2026, les ventes mondiales de véhicules électriques (« VE ») ont progressé de 1 % par rapport au S1 2025, avec des dynamiques contrastées selon les régions, l’Europe se distinguant avec des ventes en hausse de 32 % et un taux de pénétration annuel de 31 % (+ 5 pts). Les installations de systèmes de stockage d’énergie stationnaire (« ESS ») sont quant à elles en forte hausse au S1 2026 (+ 27 %), et tirent la production de cellules.

La demande de lithium est en forte hausse et s’établit à 981 kt‑LCE au S1 2026 (+ 43 %).

En parallèle, l’offre de lithium s’est établie à 952 kt-LCE (+ 25 % vs. S1 2025), portée principalement par les acteurs historiques en Australie et au Chili ainsi que par l'augmentation de la production en Argentine, en parallèle de la montée en puissance de nouvelles mines de spodumène au Mali et en Australie également. En Chine, la croissance de la production est tirée par les saumures et les mines de spodumène récemment mises en opération, tandis que les mines de lépidolite demeurent contraintes par la mise en conformité des permis miniers.

Dans ce contexte, le marché du lithium est en situation de déficit, du fait de la forte accélération de la demande.

L’indice SMM qualité batterie (Ex-Works, Chine) s’est établi à 20 987 $/t-LCE en moyenne au S1 2026, en hausse de 142 %.

Nickel26

La production mondiale d'acier inoxydable progresse de 5 % à 32,2 Mt au S1 2026, portée par la Chine (+ 6 %, plus de 60 % de l'offre mondiale) ainsi que par l'Indonésie et le reste du monde (+ 3 % en moyenne).

La demande de nickel primaire croît de 6 % à 1,8 Mt-Ni, tirée par l'inox (+ 4 %, plus de 60 % de la demande) et surtout par les batteries (+ 13 %). À l'inverse, la production mondiale de nickel primaire recule de 4 % à 1,7 Mt-Ni, sous l'effet du repli du NPI27 indonésien (- 10 %, tiré notamment par la contraction de la production indonésienne) et des projets HPAL28 (- 6 %, pénalisés par les restrictions de quotas d'extraction en Indonésie et les tensions sur l'approvisionnement en soufre liées au conflit au Moyen-Orient), partiellement compensés par le ferronickel traditionnel (+ 4 %) et le NPI chinois (+ 7 %).

Le bilan offre/demande (classes I et II29) redevient légèrement déficitaire, bien que les stocks visibles de nickel au LME/SHFE30 aient progressé au T2 pour atteindre 376 kt-Ni fin juin (environ 5 semaines de consommation).

Dans ce contexte, le LME S1 2026 s'établit à 17 757 $/t-Ni (+16 % vs S1 2025), reflétant les incertitudes sur l'offre de minerai indonésien, et l'indice NPI31 ressort à 14 013 $/t (+ 18 %).

En Indonésie, la nouvelle formule HPM32, entrée en vigueur mi-avril et intégrant désormais les autres métaux contenus (cobalt), entraîne une forte hausse des prix de référence : saprolites 1,6 % à +70 % (46,4 $/th) et latérites 1,2 % à +95 % (30,5 $/th), avec un HPM calculé selon l’ancienne formule au T1 et selon la nouvelle au T2. En ce qui concerne les latérites, la formule n’est pas encore appliquée, compte tenu de la rentabilité dégradée des usines HPAL. Le SMM 1,6 % CIF (prix de marché pour les saprolites) ne progresse quant à lui que de 37 % (69 $/th), la hausse du HPM ayant conduit à une contraction des primes.

Formule de calcul du HPM en Indonésie

Depuis le 15 avril 2026, la formule de calcul du prix de référence du minerai de nickel (HPM) a été mise à jour par le gouvernement indonésien via le Kepmen ESDM No. 144/2026. La nouvelle formule intègre désormais la valorisation des autres métaux contenus dans le minerai (fer, cobalt, chrome), en complément de la teneur en nickel, et se calcule comme suit :

M = [(Ni% * CF_Ni * HMA_Ni) + (Fe% * CF_Fe * HMA_Fe) + (Co% * CF_Co * HMA_Co) + (Cr% * CF_Cr * HMA_Cr)] * (1 - MC)

Le gouvernement indonésien a mis à disposition un site internet permettant de calculer directement le HPM au lien suivant et sur la base des paramètres ci-dessous : HPM calculator

HPM : prix plancher (FOB) du minerai, venant de « Harga Patokan Mineral » en indonésien

prix plancher (FOB) du minerai, venant de « » en indonésien Ni% / Fe% / Co% / Cr% : teneurs en nickel, fer, cobalt et chrome

teneurs en nickel, fer, cobalt et chrome CF_Ni / CF_Fe / CF_Co / CF_Cr : facteurs de correction ( Correction Factors ) appliqués CF_Ni = 30% +/-1% pour chaque +/-0,1% de teneur en nickel par rapport à la référence de 1,6% CF_Fe = 30% CF_Co = 30% CF_Cr = 10%

facteurs de correction ( ) appliqués HMA : prix étalon du minerai, venant de « Harga Mineral Acuan » en indonésien, équivalent à la moyenne du cours du Nickel / Fer / Cobalt / Chrome au LME cash avec un décalage, exprimé en $/tonne nickel, et publié 2 fois par mois au lien suivant (HMA)

prix étalon du minerai, venant de « » en indonésien, équivalent à la moyenne du cours du Nickel / Fer / Cobalt / Chrome au LME cash avec un décalage, exprimé en $/tonne nickel, et publié 2 fois par mois au lien suivant (HMA) MC : taux d’humidité du minerai de nickel (Moisture Content)

L’ancienne formule de calcul du HPM est restée en vigueur jusqu’au 15 avril 2026. Cf. précédents communiqués de presse disponibles sur le site internet du Groupe.

Sables Minéralisés33

L'incertitude macroéconomique et la faiblesse persistante de l'activité immobilière mondiale ont continué de peser sur la demande en pigments et en céramique, partiellement compensée par une demande soutenue de l'industrie chimique et réfractaire.

En parallèle, l'offre mondiale reste limitée sous l'effet des ajustements de production opérés par les principaux acteurs du secteur depuis fin 2025, soutenant une légère reprise des prix sur le semestre par rapport à fin 2025.

Le prix du zircon premium s’établit ainsi à 1,550 $/t FOB en moyenne, en baisse de 12 % par rapport au S1 2025 (- 1 % par rapport au S2 2025).

Au S1 2026, la production de pigments TiO 2 34, principal débouché de produits titanifères35, s'est améliorée par rapport à 2025, tandis que l’offre d’ilménite hors Chine était en légère baisse. Cependant, en Chine, l’expansion continue de la production de produits titanifères à partir de HMC, ainsi que l’accumulation des stocks, ont maintenu le marché dans une situation de suroffre.

Dans ce contexte, le prix de l’ilménite (voie chlorure) telle que produite par Eramet Grande Côte (« EGC ») s’établit à 251 $/t FOB au S1 2026, en baisse de 11 %.

Annexe 5 : Indicateurs de performance

Millions d’euros1 S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var.2 (%) Manganèse CA 998 949 + 49 + 5 % EBITDA 209 197 + 12 + 6 % FCF 118 45 + 73 + 162 % Activité minerai de Mn3 CA 570 525 + 45 + 9 % EBITDA 170 175 - 5 - 3 % FCF 140 - 14 + 154 n.a. Activité alliages de Mn3 CA 428 424 + 4 + 1 % EBITDA 39 22 + 17 + 77 % FCF - 22 59 - 81 n.a. Lithium CA 136 4 + 132 + 3300 % EBITDA 61 - 37 + 98 n.a. FCF 32 - 144 + 176 n.a. Nickel (hors SLN) CA ajusté3 (hors SLN) 225 231 - 6 - 3 % CA 356 317 + 39 + 12 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) 56 51 + 5 + 10 % EBITDA - 41 - 69 + 28 n.a. FCF ajusté3 33 15 + 18 + 120 % Sables minéralisés CA 56 135 - 79 - 59 % EBITDA 12 53 - 41 - 77 % FCF - 27 - 14 - 13 n.a. Holding, élim. et autres CA ajusté3,4 (hors SLN) 234 209 + 25 + 12 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) - 62 - 73 + 11 n.a. FCF - 148 - 169 + 21 n.a. Total Groupe (hors SLN) CA ajusté3 (hors SLN) 1 649 1 528 + 121 + 8 % CA 1 545 1 404 + 141 + 10 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) 276 191 + 85 + 45 % EBITDA 179 71 + 108 + 152 % FCF ajusté 7 - 266 + 273 n.a.





1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

3 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 9.

4 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.





Annexe 6 : Sensibilités de l’EBITDA ajusté du Groupe (hors SLN)

Sensibilités Variation Impact EBITDA ajusté (hors SLN)1 Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44 %) + 1 $/dmtu c.215 M€ Prix des alliages de manganèse + 100 $/t c.60 M€ Prix du minerai de nickel (HPM nickel) – Weda Bay + 10 $/th c.75 M€ Prix du Lithium (carbonate de Lithium, qualité batterie, CIF Asie) + 1 000 $/t LCE c.15 M€ Taux de change2 - 0,1 $/€ c.95 M€

1 Pour un taux de change $/€ de 1,17

2 Sensibilité calculée en prenant en compte la couverture de change Euro/USD mise en place en 2026

Annexe 7 : Indicateurs de performance

Performance opérationnelle des divisions

Millions d'euros Mn Li Ni SM Holding, élim. & autres Total (hors SLN) SLN Total 1er semestre 2026 Chiffre d'affaires 998 136 89 56 234 1 512 33 1 545 EBITDA 209 61 0 12 - 62 220 - 41 179 Résultat opérationnel courant 105 45 0 -2 - 69 80 - 48 32 Flux net de trésorerie généré par l'activité 178 38 17 -32 - 131 70 - 35 34 Inv. industriels (incorp. & corp.) 65 4 0 21 3 92 20 113 Free Cash-Flow 118 32 16 -27 - 137 1 - 51 - 50 1er semestre 2025 Chiffre d'affaires 949 4 75 135 209 1 372 32 1 404 EBITDA 197 -37 -4 53 - 73 136 - 65 71 Résultat opérationnel courant 96 -41 -4 36 - 78 9 - 73 - 64 Flux net de trésorerie généré par l'activité 153 -67 4 14 - 176 - 72 - 130 - 202 Inv. industriels (incorp. & corp.) 105 92 0 28 4 230 11 241 Free Cash-Flow 45 -144 23 -14 - 185 - 274 - 140 - 414

Chiffre d’affaires et investissements par zone géographique

Millions d'euros France Europe Am. du Nord Chine Autres Asie Océanie Afrique Am. du Sud Total Chiffre d'affaires (destination des ventes) 1er semestre 2026 26 327 176 435 498 12 43 28 1 545 1er semestre 2025 24 350 50 334 408 8 40 189 1 404 Inv. Industriels (incorp. & corp.) 1er semestre 2026 3 9 1 0 0 20 76 4 113 1er semestre 2025 6 18 1 0 0 11 112 92 241

Indicateurs de performance consolidés – Compte de résultat

Millions d'euros S1 2026 S1 2025 Chiffre d'affaires 1 545 1 404 EBITDA 179 71 Amortissement sur actif immobilisé - 139 - 124 Provisions pour risques et charges - 7 - 10 Résultat Opérationnel Courant 32 - 64 (Dépréciations d'actifs) / Reprises - 132 - 2 Autres produits et charges opérationnels - 8 - 29 Résultat opérationnel - 108 - 95 Résultat financier1 - 102 - 75 Quote-part dans les résultats des entreprises associées - 16 36 Impôts sur les résultats - 4 - 45 Résultat Net de la période - 230 - 179 - part des minoritaires - 35 - 27 - part du Groupe - 195 - 152 Résultat de base par action (en euros) - 6,81 - 5,31

Indicateurs de performance consolidés – Tableau de flux de l’endettement financier net

Millions d'euros S1 2026 S1 2025 Activités opérationnelles EBITDA 179 71 Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA - 139 - 202 Marge brute d'autofinancement 40 - 132 Variation de BFR - 6 - 70 Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A) 34 - 202 Opérations d'investissement Investissements industriels - 113 - 241 Autres flux d'investissements 28 29 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement (B) - 85 - 212 Flux de trésorerie nets liés aux opérations sur fonds propres 127 1 Incidence des variations de cours des devises et autres - 8 - 2 Acquisition de droits d'utilisation IFRS 16 - 1 - 5 (Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net 68 - 420 (Endettement financier net) d'ouverture - 1 935 - 1 297 (Endettement financier net) de clôture - 1 868 - 1 716 Free Cash-Flow (A) + (B) - 50 - 414

Indicateurs de performance consolidés – Bilan

Millions d'euros 30/06/2026 30/06/2025 Actif immobilisé 3 678 3 808 Stocks 640 648 Clients 229 225 Fournisseurs - 416 - 371 BFR simplifié 453 502 Autres éléments de BFR 63 5 BFR total 516 507 Instruments financiers dérivés 2 -5 Total actif 4 196 4 310 Millions d'euros 30/06/2026 30/06/2025 Capitaux propres - part du Groupe 441 718 Minoritaires 1 006 777 Capitaux propres 1 447 1 495 Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants - 1 251 - 591 Emprunts 3 119 2 526 Endettement financier net 1 868 1 935 Ratio endettement financier net / capitaux propres (gearing) 129% 129% Provisions et engagements liés au personnel 803 783 Impôts différés nets 79 97 Total passif 4 196 4 310

Annexe 8 : Société Le Nickel (SLN)

T2

2026 T1

2026 T4

2025 T3

2025 T2

2025 T1

2025 S1

2026 S1

2025 Production de minerai de nickel – (Mth) 908 632 762 809 694 700 1 540 1 394 Ventes externes de minerai de nickel – (Mth) 285 73 54 116 169 230 358 399 Production de ferronickel – (kt-Ni contenu) 8,8 9,3 9,6 9,2 8,8 8,7 18,1 17,5 Ventes de ferronickel – (kt-Ni contenu) 8,7 9,4 9,8 8,9 9,3 8,2 18,1 17,5 Ni ore CIF China 1,8 % ($/wmt)1 95,8 90,2 79,2 79,7 81,3 75,0 93,0 78,1





1 CNFEOL (China FerroAlloy Online), « Autres pays miniers ».





En Nouvelle-Calédonie, la production minière de la SLN s’est établie à 1,5 Mth au S1 2026, en hausse de 10 % par rapport au S1 2025. L’activité reste fortement impactée par la fermeture de certains sites miniers de la Côte Est.

Les exports de minerai de nickel de la SLN ont atteint 0,4 Mt sur le semestre, les volumes de minerai produit ayant été principalement dirigés vers l’usine de ferronickel.

Le prix du minerai de nickel (1,8 % CIF Chine), tel qu’exporté par la SLN, s’établit en moyenne à 93 $/th au S1 2026, en hausse de 19 % par rapport au S1 2025, reflétant la hausse des cours du nickel au LME.

La production de ferronickel s’établit à 18,1 kt-Ni, en hausse de 3 % par rapport au S1 2025. Les volumes vendus s’établissent à 18,1 kt-Ni (+ 3 % vs. S1 2025).

Le cash cost1 de la production de ferronickel s’est élevé à 8,5 $/lb en moyenne, en hausse de 6 % par rapport au S1 2025 (8,0 $/lb). Cette détérioration s’explique par la hausse du coût de l’énergie, accentué par un effet change défavorable.

Le prix spot du ferronickel tel que produit par la SLN (nickel de classe II également) s’est situé au-dessus du prix du NPI.

Annexe 9 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)

Le chiffre d’affaires ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. Le chiffre d’affaires ajusté correspond au chiffre d’affaires incluant la quote-part d'Eramet dans le chiffre d’affaires des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe, retraité de l’off-take de toute ou partie de l’activité.

Au 30 juin 2026, le chiffre d’affaires est ajusté pour inclure la contribution de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43 % dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence. Un accord d’off-take de la production de ferroalliage de nickel (NPI) est en place avec Tsingshan à hauteur de 43 % pour Eramet et 57 % pour Tsingshan.

Le chiffre d’affaires ajusté exclut également le chiffre d'affaires lié aux ventes de minerai de nickel et autres de la SLN, en tant que société standalone, car les pertes de l’entité sont intégralement financées par l'État français depuis 2024, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, le chiffre d'affaires lié au négoce du ferronickel reste comptabilisé dans le chiffre d’affaires ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et d’un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Une réconciliation avec le chiffre d’affaires du Groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation »)

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

EBITDA ajusté (hors SLN)

L'EBITDA ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA incluant la quote-part d'Eramet dans l'EBITDA des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

Au 30 juin 2026, l'EBITDA est ajusté pour inclure l'EBITDA proportionnel de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Par ailleurs, L’EBITDA ajusté exclut l’EBITDA de la SLN en tant que société standalone, car les pertes de l’entité sont intégralement financées par l'État français depuis 2024, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, l’EBITDA lié à l’activité de négoce de ferronickel reste comptabilisé dans l’EBITDA ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Une réconciliation avec l'EBITDA du Groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)

Le résultat opérationnel courant (hors SLN) est défini comme le résultat opérationnel courant, retraité du résultat opérationnel de la SLN.

Une réconciliation avec le résultat opérationnel courant du Groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Résultat Net (hors SLN) / Résultat Net (hors SLN), part du Groupe

Le résultat net (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité du résultat net de la SLN.

Le résultat net part du Groupe (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité de la part du Groupe dans le résultat net de la SLN.

Une réconciliation avec le résultat net du Groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Free Cash-Flow ajusté

Le Free Cash-Flow ajusté est présenté afin permettre une meilleure compréhension de la génération de trésorerie sous-jacente des activités du Groupe. Le Free Cash-Flow ajusté correspond au Free Cash-Flow net du financement accordé par l'État français à la SLN (sous forme de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée, « TSDI ») pour neutraliser la consommation de trésorerie de l'entité calédonienne.

Une réconciliation avec le Free Cash-Flow est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Levier ajusté

Le levier ajusté est défini comme la dette nette consolidée, retraitée de la trésorerie disponible apportée par l’Etat français (via TSDI) pour financer les pertes futures de la SLN, et rapportée à l’EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessus).

Néanmoins, à l’avenir, dans le cas où d’autres joint-ventures significatives retraitées dans l’EBITDA ajusté supporteraient une dette externe, la dette nette serait ajustée pour inclure la part d’Eramet dans la dette externe des joint-ventures (« dette nette ajustée »). Le levier ajusté serait alors défini comme la dette nette ajustée sur l’EBITDA ajusté, conformément à une approche juste et économique de l’endettement d'Eramet.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash cost FOB du minerai de manganèse (nouvelle définition)

Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut pas les coûts du transport maritime, les coûts de marketing et désormais les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash cost Ex-Works du carbonate de lithium

Le cash cost Ex-Works du carbonate de lithium produit par Eramine est défini comme l’ensemble de coûts de production et de structure qui couvrent toutes les étapes d’extraction et de raffinage nécessaires afin d’obtenir le produit final en sortie d’usine, et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport terrestre et du transport maritime, ni les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat argentin, ni les coûts de marketing.

Cash-cost de la SLN

Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.





Annexe 10 : Notes de bas de page









1 Définitions présentées dans le glossaire financier en Annexe 9







2 Retraité de la trésorerie nette de la SLN au 30 juin 2026 (179 M€)







3 TF2 : Taux de fréquence des accidents du travail des employés d’Eramet, du personnel intérimaire et des sous-traitants (accidents mortels, accidents avec et sans arrêt), exprimé en nombre d’accidents par million d’heures travaillées







4 Chaque partie dispose d'une voix égale dans la gouvernance de l'initiative. Les membres s'engagent à prendre des mesures concrètes visant à promouvoir la mine responsable, à travailler avec d'autres parties prenantes pour transformer le secteur minier, à viser une amélioration continue, à respecter l'engagement d’IRMA en matière de transparence et à ne partager que des communications crédibles concernant l'engagement au sein d’IRMA.







5 L’ensemble des variations commentées du 1er semestre 2026 (« S1 2026 ») sont calculées par rapport au 1er semestre 2025 (« S1 2025 »), sauf indication contraire. Les mentions T1, T2, T3 et T4 font référence aux quatre trimestres de l’année.







6 Cf. Glossaire financier en Annexe 9







7 Net de l’apport de l’Etat français pour les capex de la SLN (22 M€ au S1 2026 et 12 M€ au S1 2025)







8 En mars 2026, Moody's avait revu sa notation à la baisse reflétant la dégradation des ratios de crédit du Groupe en 2025







9 Le tableau de réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBITDA ajustés par activité avec le chiffre d’affaires et l’EBITDA ajustés du Groupe est présenté en Annexe 5







10 En juillet 2026







11 Pour rappel : SETRAG, en tant que concessionnaire, est responsable des équipements dits de superstructure (rails, traverses, ballast, signalisation…), tandis que la République du Gabon est en charge de l’entretien des infrastructures relevant du domaine public (ponts, réseau hydraulique, matériel de transport de voyageurs...). La SETRAG, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, effectue les travaux d’entretien et de renouvellement pour son compte et au nom de l’autorité concédante.







12 Aux usines présentes sur le parc industriel, autre que l’usine de NPI de la JV







13 ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) : Ministère de l'Énergie et des Ressources minérales







14 Wet Concentration Plant







15 Supplementary Dry Mining Unit







16 Heavy Mineral Concentrate







17 Mineral Separation Plant







18 Analyse Eramet sur la base d’un panel des principaux analystes sell-side et marché







19 Consensus des prévisions Bloomberg début juillet pour l’année 2026







20 À fin juin 2026, le taux de couverture est estimé à environ 50 % de l'exposition annuelle, laquelle peut varier de manière significative selon l'évolution des volumes et des prix sur l'année







21 Carbon Border Adjustment Mechanism (mécanisme d’ajustement carbone aux frontières) : dispositif mis en place par l'Union européenne pour appliquer aux importations un coût carbone comparable à celui supporté par les producteurs européens via le système ETS (marché du carbone)







22 Mesures de sauvegarde sur les ferroalliages : dispositif commercial de l'Union européenne limitant les importations de ferroalliages via des quotas d'importation au-delà desquels des droits de douane s'appliquent afin de protéger les producteurs européens







23 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association







24 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44% spot price ; indices de prix des alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price







25 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix Lithium carbonate : SMM - battery-grade spot price Ex-Works Chine







26 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet







27 Nickel Pig Iron (« NPI »), fonte de nickel







28 High Pressure Acid Leach : lixiviation par acide à haute pression







29 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99%







30 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange







31 Indice SMM NPI 10-12 % à compter de janvier 2026 (anciennement 8-12 %, abandonné à fin 2025). L’indice SMM a été ajusté pour refléter la structure actuelle du marché du nickel, dominée par le NPI indonésien à haute teneur (>10 %) ; ce changement n'a pas d'impact significatif sur les prix, les transactions couvertes par les deux indices étant quasi-équivalentes







32 Prix plancher mensuel FOB tel que défini par le gouvernement et indexé sur le prix du nickel au LME – cf. annexe 4







33 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; Source Zircon premium (prix FOB) : analyse marché et Eramet ; Source Ilménite voie chlorure (prix FOB) : analyse marché et Eramet







34 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères







35 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile







Pièce jointe