Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc annonce une teneur pouvant atteindre 14,88 % de cuivre et de 696 g/t d’argent à Ouneine, ainsi qu’une teneur pouvant atteindre 4,16 g/t d’or à Aït Zekri

MONTRÉAL, 29 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc (TSXV : MCC) est heureuse d’annoncer les résultats d’analyse issus des programmes d’échantillonnage de première phase menés sur les projets d’Ouneine et d’Aït Zekri, et de fournir une mise à jour opérationnelle concernant son portefeuille de l’Haut-Atlas occidental au Maroc.

Faits saillants

Ouneine : 49 échantillons ponctuels (à l’exclusion des blancs et des étalons) ont donné des teneurs allant jusqu’à 14,88 % de Cu et 696 g/t d’Ag (échantillon ON-GB 0025). Trente-sept échantillons ont donné au moins 1,0 % de Cu , dont huit ont dépassé 5,29 % de Cu .

49 échantillons ponctuels (à l’exclusion des blancs et des étalons) ont donné des teneurs allant jusqu’à (échantillon ON-GB 0025). Trente-sept échantillons ont donné au moins , dont huit ont dépassé . Aït Zekri : 23 échantillons ponctuels (17 en surface et 5 prélevés dans une galerie souterraine) présentant jusqu’à 4,16 g/t d’or (AZ-GB005). La minéralisation aurifère a été confirmée en surface et dans la galerie historique, notamment avec une teneur de 2,11 g/t d’or dans l’échantillon souterrain AZ-GB020.

23 échantillons ponctuels (17 en surface et 5 prélevés dans une galerie souterraine) présentant jusqu’à (AZ-GB005). La minéralisation aurifère a été confirmée en surface et dans la galerie historique, notamment avec une teneur de dans l’échantillon souterrain AZ-GB020. MCC a mis sur pied une équipe d’exploration dédiée sur place, composée de deux géologues et de trois techniciens, par l’intermédiaire de ses sous-traitants marocains, avec le soutien de la personne qualifiée indépendante de la Société basée au Canada.





Progrès opérationnels et capacité sur le terrain

Par l’intermédiaire de ses entrepreneurs marocains de confiance, MCC a mis en place une présence sur le terrain à temps plein composée de deux géologues et de trois techniciens, supervisée par la personne qualifiée indépendante de la Société basée au Canada. L’équipe poursuit la cartographie géologique détaillée, l’interprétation structurale et l’échantillonnage systématique en surface et souterrain. Des travaux de remise en état et de sécurité ont également débuté dans certaines galeries historiques, notamment le drainage, l’enlèvement des roches instables, les évaluations de stabilité, l’amélioration de la ventilation et la mise en place de voies d’évacuation secondaires, en vue du futur forage des cibles identifiées par le programme actuel.

De plus, la Société a réalisé un levé topographique à haute résolution à l’aide d’un drone couvrant la propriété Ouneine, ainsi qu’un balayage laser 3D des galeries souterraines accessibles, fournissant ainsi une représentation numérique précise de l’infrastructure minière historique afin d’appuyer la cartographie géologique et structurelle, ainsi que le ciblage des forages.

Résultats d’échantillonnage du cuivre-argent à Ouneine

À Ouneine, la cartographie de terrain et la prospection ont permis d’identifier de multiples zones cuprifères contrôlées par la structure, hébergées principalement dans des roches carbonatées. La minéralisation est associée à des veines de quartz, des couloirs de failles, des brèches hydrothermales et des filons en réseau, et se compose principalement de malachite, d’azurite et de chalcocite dans les zones oxydées, avec de la pyrite, de la chalcopyrite, de la bornite et, localement, de la galène et de la barytine observées en surface. La minéralisation cuprifère est spatialement associée à des structures orientées E–O à ONO–ESE et à leurs intersections avec des fractures secondaires, avec une extension locale dans les roches encaissantes calcaires le long des fractures, des plans de stratification et des réseaux de filons, ce qui est consistent avec système hydrothermal polymétallique.

Au total, 49 échantillons de roche en surface ont été prélevés sur les principales structures minéralisées de la license. Les résultats d’analyse communiqués confirment la présence d’une minéralisation cuprifère à haute teneur pouvant atteindre 14,88 % de Cu (ON-GB0043), 37 échantillons présentant une teneur supérieure à 1 % de Cu, dont huit échantillons dépassant 5,29 % de Cu (figure 1).

Les teneurs en argent ont atteint jusqu’à 696 g/t Ag et démontrent une forte association avec la minéralisation de cuivre (figure 2)

Voici quelques-uns des résultats obtenus :

ON-GB0025 : 696 g/t Ag, 14,88 % Cu

ON-GB0041 : 248 g/t Ag et 2,65 % Cu

ON-GB0050 : 163 g/t Ag et 3,66 % Cu

ON-GB0043 : 158 g/t Ag et 13,76 % Cu

ON-GB0017 : 138 g/t Ag et 8,83 % Cu









Figure 1 : Résultats d’analyse du cuivre (Cu) issus d’échantillonnages ponctuels en surface sur la propriété Ouneine.





Figure 2 : Résultats d’analyse de l’argent (Ag) issus d’échantillonnages ponctuels en surface sur la propriété Ouneine.

Résultats d’échantillonnage d’or à Aït Zekri

À Aït Zekri, MCC a réalisé une cartographie lithologique et structurale préliminaire ainsi qu’un programme de 23 échantillons ponctuels comprenant 17 échantillons de roches de surface et cinq échantillons ponctuels prélevés dans la galerie historique. Les teneurs en or varient de moins de 0,05 g/t à 4,16 g/t Au. Dix-neuf échantillons ont donné au moins 0,10 g/t Au, six échantillons ont donné plus de 0,52 g/t Au, dont deux ont donné plus de 2,10 g/t Au*.

Voici quelques résultats sélectionnés :

AZ-GB005 (en surface) : 4,16 g/t Au

AZ-GB020 (sous-sol) : 2,11 g/t Au

AZ-GB004 (en surface) : 1,64 g/t Au

AZ-GB003 (en surface) : 0,98 g/t Au

AZ-GB023 (sous-sol) : 0,57 g/t Au





La cartographie a permis d’identifier plusieurs filons de quartz orientés N20, présentant des pendages subverticaux, des largeurs variantes généralement entre environ 0,5 et 2,0 mètres et une continuité latérale de plusieurs dizaines de mètres. À l’intérieur de la galerie, la principale structure minéralisée s’étend entre N40 et N50, présente un pendage subvertical et affiche une texture bréchiée de quartz-carbonate avec de la pyrite disséminée et une forte oxydation à la limonite et à l’hématite. On observe localement de la malachite et de l’azurite dans les zones d’oxydation en surface, et un couloir de faille fortement altéré, présentant une altération argillique et de la pyrite finement disséminée, a été identifié comme une cible prioritaire à explorer davantage.

Ces résultats justifient la poursuite de l’évaluation de l’ancien système aurifère et argentifère. Les archives historiques font état d’environ 300 mètres de travaux souterrains et de 18 trous de forage totalisant 2 018,6 mètres, y compris des résultats précédemment divulgués de 6,70 g/t Au sur 1,0 mètre et des échantillons souterrains qui auraient donné jusqu’à 3,31 g/t Au et 240 g/t Ag. Ces données historiques n’ont pas été vérifiées de manière indépendante par la personne qualifiée et ne doivent pas être considérées comme des ressources minérales ou des réserves minérales actuelles.

*Les échantillons ponctuels sont sélectifs et peuvent ne pas être représentatifs de la minéralisation sous-jacente, de l’épaisseur, de la continuité ou de la teneur moyenne.





Figure 3 : Permis d’Aït Zekri montrant les veines de quartz cartographiées et les emplacements des échantillons ponctuels.

Activités d’exploration à l’échelle du district

Comme annoncé précédemment le 20 avril 2026, MCC a conclu une entente d’option datée du 15 avril 2026 avec MNF Groupe Inc. (« MNF »), une importante société minière marocaine et filiale de Broychim S.A., en vertu de laquelle la Société s’est vu accorder une option exclusive d’acquérir une participation pouvant aller jusqu’à 80 % dans un portefeuille à l’échelle d’un district situé dans le Haut-Atlas occidental au Maroc (figure 4). Ce portefeuille comprend cinq permis d’exploitation, deux permis de recherche et l’autorisation environnementale pour une usine de flottation centrale proposée dans la vallée d’Ouneine, incluant les propriétés de Tanfit, Ijoukak, Amsghni, Aït Zekri, Ighrm, Tamadghoust et Tizgui. Parallèlement, MCC détient également une option distincte lui permettant d’acquérir une participation de 100 % dans la licence d’exploitation 393512 (mine d’Ouneine), qui reste en règle. La Société prévoit actuellement d’exercer cette option avant la fin de 2026, sous réserve de l’achèvement du processus administratif de renouvellement de la licence d’exploitation.

Le programme d’exploration actuel s’inscrit dans le cadre de l’évaluation à l’échelle du district menée par MCC sur son portefeuille de l’Haut-Atlas occidental. Outre les travaux en cours à Ouneine et à Aït Zekri, des contracteurs poursuivent les activités d’accès, de remise en état et de définition de cibles sur plusieurs propriétés, notamment le pompage, le nettoyage souterrain, le décapage, l’amélioration de la ventilation et l’évaluation des issues de secours secondaires dans certains chantiers historiques, Tanfit constituant la prochaine priorité opérationnelle. La compilation géologique, la cartographie de reconnaissance et l’évaluation des cibles progressent également à Ijoukak, Amsghni, Ighrm, Tamadghoust et Tizgui. Aucun résultat d’analyse provenant de ces propriétés n’est présenté dans le présent communiqué. La Société continue d’évaluer d’autres occasions au Maroc qui pourraient compléter son portefeuille régional en pleine croissance, tout en maintenant une approche rigoureuse en matière d’évaluation technique et d’affectation des capitaux.





Figure 4 : Le pôle Ouneine-Ijoukak de MCC dans le Haut-Atlas occidental au Maroc.

Échantillonnage, méthodes d’analyse et assurance de la qualité / contrôle de la qualité

Tous les échantillons ont été envoyés au Laboratoire africain pour les mines et l’environnement (Afrilab – certifié SGS) à Marrakech, au Maroc. Les échantillons ont été analysés pour déterminer leur teneur en argent, cuivre, fer, plomb et zinc à l’aide d’une digestion à l’eau régale suivie d’une spectroscopie d’absorption atomique. Les échantillons contenant plus de 5 % de Cu ont été réanalysés par titrage, et l’or a été dosé par essai au feu.

Le programme initial d’assurance qualité et de contrôle de la qualité prévoyait l’insertion de matériaux de référence certifiés (étalons) et d’échantillons blancs à raison d’un tous les 15 échantillons, ainsi que de duplicatas de pulpe à la même fréquence (un tous les 15 échantillons).

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Merouane Rachidi, Ph. D., P.Geo., une personne qualifiée indépendante au sens de la Norme nationale 43-101. M. Rachidi assure la supervision technique et apporte son soutien au programme de terrain de la Société au Maroc.

À propos de Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc

Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc est une société canadienne d’exploration minière qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration et, le cas échéant, au développement de propriétés de ressources naturelles prometteuses au Canada et au Maroc.

Coordonnées

Pierre-Olivier Goulet

Président et chef de la direction

Téléphone : 579-476-7000

Courriel : info@moroccosm.com



Énoncés prospectifs et avis de non-responsabilité

Le présent communiqué contient certaines informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent notamment, sans s'y limiter, les déclarations concernant la réhabilitation et l'accès sécuritaire aux anciens travaux miniers, la réalisation des programmes d'échantillonnage et d'analyses, la génération de cibles d'exploration, les éventuels travaux d'échantillonnage en rainures et de forage, l'exercice ou le maintien des droits d'option, l'acquisition d'intérêts dans les actifs miniers mentionnés, l'évaluation d'autres occasions d'affaires, ainsi que le potentiel d'exploration et de développement du portefeuille de projets situé dans le Haut Atlas occidental. Les informations prospectives sont généralement reconnaissables par l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « a l'intention de », « peut », « devrait », « pourrait », « sera » ou d'autres expressions similaires. Les informations prospectives sont fondées sur les estimations et les hypothèses de la Société à la date du présent communiqué et sont assujetties à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus ou inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces informations prospectives, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à cette expression dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué de presse.

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d30b8aee-ee18-40ff-b1af-bbb4a4717388/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e829eff6-7e4a-43ce-9001-a63010093995/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1625989f-c7f9-4215-a3f2-896f04a7d419/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64f0550e-4122-47ff-8d04-be57a46b3fee/fr