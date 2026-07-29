Communiqué de presse

29 juillet 2026

Renault Group délivre une performance robuste, confirme ses perspectives financières 2026 et met en œuvre avec rapidité futuREady

Forte croissance du chiffre d’affaires au 1 er semestre 2026 , tirée à la fois par l’Automobile et par Mobilize Financial Services (MFS) : Chiffre d’affaires du Groupe de 30,3 milliards d’euros, en hausse de 9,5 % et de 10,3 % à taux de change constants 1 par rapport au 1 er semestre 2025 Chiffre d’affaires de l’Automobile de 26,8 milliards d’euros, en hausse de 9,3 % et de 10,2 % à taux de change constants 1 par rapport au 1 er semestre 2025 Chiffre d’affaires de MFS de 3,4 milliards d’euros, en hausse de 11,0 % et de 11,5 % à taux de change constants 1 par rapport au 1 er semestre 2025

, tirée à la fois par l’Automobile et par Mobilize Financial Services (MFS) :

Solide marge opérationnelle du Groupe de 1,6 milliard d’euros, soit 5,2 % du chiffre d’affaires du Groupe :

Marge opérationnelle de l’Automobile de 0,8 milliard d’euros, soit 3,0 % du chiffre d’affaires de l’Automobile Marge opérationnelle de MFS de 0,8 milliard d’euros

de 1,6 milliard d’euros, soit 5,2 % du chiffre d’affaires du Groupe : Résultat net de 0,7 milliard d’euros.

de 0,7 milliard d’euros. Free cash-flow 2 de l’Automobile élevé de 653 millions d’euros, incluant 250 millions d’euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services (par rapport à 150 millions d’euros au 1 er semestre 2025)

de 653 millions d’euros, incluant 250 millions d’euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services (par rapport à 150 millions d’euros au 1 semestre 2025) Position nette financière de l’Automobile de 6,6 milliards d’euros au 30 juin 2026

de 6,6 milliards d’euros au 30 juin 2026 Performance commerciale des marques automobiles du Groupe : Marque Renault en Europe 3 : #2 en VP+VU 4 , #2 en véhicules électriques à clients particuliers, #2 en hybride (HEV) Dacia en Europe 3 : dans le top 10 des marques les plus vendues en véhicules particuliers, #3 des ventes à clients particuliers, avec Sandero véhicule particulier le plus vendu tous canaux confondus Alpine : ventes en hausse de 69,1 % par rapport au 1 er semestre 2025

:

Soutenue par la forte dynamique des ventes de véhicules électriques, Renault Group accélère en matière d’électrification 5 . Le mix des ventes électrifiées en Europe 6 atteint 52,0 % au 1 er semestre 2026, en hausse de 8,2 points par rapport au 1 er semestre 2025 :

Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 47,6 % et représentaient 18,8 % des ventes du Groupe au 1 er semestre 2026 (en croissance de 6,5 points par rapport au 1 er semestre 2025) Les ventes d’ hybrides 7 représentent un tiers des ventes du Groupe au 1 er semestre 2026, en hausse de 1,6 point par rapport au 1 er semestre 2025

Le atteint 52,0 % au 1 semestre 2026, en hausse de 8,2 points par rapport au 1 semestre 2025 : À l’international8, en VP + VU9, Renault Group renforce ses positions sur ses marchés stratégiques, porté par la hausse des ventes de la marque Renault pour la deuxième année consécutive (+2,8 %). Les ventes du Groupe sont en croissance en Inde (+61,2 %), en Turquie (+15,4 %), au Maroc (+13,7 %) ainsi qu’au Brésil (+5,3 %)

Solide carnet de commandes en Europe à 2,1 mois de ventes prévisionnelles

à 2,1 mois de ventes prévisionnelles Stocks totaux à 546 000 unités au 30 juin 2026, un niveau de stocks qui permettra au Groupe de gérer les opérations de manière fluide au second semestre

à 546 000 unités au 30 juin 2026, un niveau de stocks qui permettra au Groupe de gérer les opérations de manière fluide au second semestre Dans un environnement difficile, Renault Group confirme ses perspectives financières pour l’année 2026 : Marge opérationnelle du Groupe d’environ 5,5 % du chiffre d’affaires du Groupe Free cash-flow de l’Automobile d’environ 1,0 milliard d’euros



La réduction des coûts reste une priorité clé en 2026 et pour les années à venir. Le Groupe continue de déployer des mesures pour atténuer l’impact de la crise au Moyen-Orient sur les coûts de matières premières, d’énergie et de logistique.

Les actions de réduction des coûts variables des ventes (COGS) portent leurs fruits et sont en ligne avec les ambitions fixées par la stratégie futuREady . Pour rappel, le Groupe vise à réduire les coûts variables (COGS) par véhicule d’environ 400 euros par an en moyenne sur le moyen terme. Les coûts fixes cash ont été maintenus stables par rapport au 1 er semestre 2025. Pour rappel, le Groupe vise à maintenir une base de coûts fixes cash stable sur le moyen terme.

reste une priorité clé en 2026 et pour les années à venir. Le Groupe continue de déployer des mesures pour atténuer l’impact de la crise au Moyen-Orient sur les coûts de matières premières, d’énergie et de logistique.

François Provost, CEO de Renault Group, a déclaré :

« Notre performance robuste du 1er semestre démontre que futuREady est bien plus qu’un plan stratégique. futuREady devient notre nouvelle manière d’opérer.

futuREady est un plan axé sur la croissance, qui produit déjà ses premiers résultats tangibles, comme en témoigne la hausse de 10 % du chiffre d’affaires, portée par la forte dynamique produits de futuREady.

Au premier semestre, nous avons lancé Clio VI et Twingo E-Tech électrique en Europe, ainsi que Boreal et Duster sur les marchés internationaux, tous équipés de motorisations électrifiées. Cette dynamique s’accélérera au second semestre avec le lancement de Renault Niagara sur les marchés internationaux, de Nouvelle Renault Mégane E-Tech, de Dacia Striker, de Dacia Sandero HEV et de Nouvelle Dacia Spring, tandis que la production du premier Software Defined Vehicle européen, Trafic Van E-Tech, débutera avant la fin de l’année.

futuREady est désormais au cœur de toutes nos actions et se déploie dans l’ensemble du Groupe afin de transformer notre success story en un success system. L’évolution de l’organisation de notre ingénierie est en cours de déploiement, permettant une prise de décision plus rapide, et le cycle de développement d’un véhicule en deux ans devient notre nouveau standard.

Grâce à une exécution rigoureuse, nous avons atteint notre ambition de réduction de coûts au premier semestre et, dans l’environnement actuel difficile, la solidité de nos fondamentaux nous permet de délivrer une rentabilité et un free cash-flow robustes tout en investissant dans notre croissance future.

Le Groupe s’appuie sur un modèle économique vertueux, porté à la fois par la performance de l’activité Automobile et par celle de notre captive financière de premier rang, Mobilize Financial Services. MFS constitue un avantage compétitif majeur qui nous différencie des autres acteurs de notre industrie.

La qualité de nos résultats du premier semestre, combinée à la dynamique de notre plan produits et à la poursuite du déploiement de futuREady, nous apporte la confiance nécessaire pour confirmer nos perspectives financières pour l’année 2026. »

Boulogne-Billancourt, 29 juillet 2026

Résultats financiers

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 30 252 millions d’euros, en hausse de 9,5 % par rapport au 1er semestre 2025. À taux de change constants10, il progresse de 10,3 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile s’établit à 26 806 millions d’euros, en hausse de 9,3 % par rapport au 1er semestre 2025. Il comprend -0,9 point d’effet de change négatif (-211 millions d’euros) essentiellement lié à la dévaluation de la livre turque, de la livre sterling et du peso argentin. À taux de change constants1, il progresse de 10,2 %. Cette évolution s’explique principalement par les éléments suivants :

Un effet volume légèrement positif de +0,2 point. La baisse de 0,4 % des immatriculations a été compensée par un moindre déstockage du réseau de concessionnaires indépendants au 1 er semestre 2026 par rapport au 1 er semestre 2025. Au 30 juin 2026, les stocks totaux de véhicules neufs représentent 546 000 véhicules, dont 430 000 chez les concessionnaires indépendants et 116 000 au niveau du Groupe. Ce niveau de stocks permettra au Groupe de gérer les opérations de manière fluide au second semestre qui est traditionnellement plus fort en termes d’immatriculations. Renault Group prévoit des stocks totaux plus bas à fin 2026 qu’à fin juin 2026.

semestre 2026 par rapport au 1 semestre 2025. Au 30 juin 2026, les stocks totaux de véhicules neufs représentent 546 000 véhicules, dont 430 000 chez les concessionnaires indépendants et 116 000 au niveau du Groupe. Ce niveau de stocks permettra au Groupe de gérer les opérations de manière fluide au second semestre qui est traditionnellement plus fort en termes d’immatriculations. Renault Group prévoit des stocks totaux plus bas à fin 2026 qu’à fin juin 2026. Un effet des ventes à partenaires fortement positif de +5,9 points. Cette évolution s’explique principalement par la solide performance des programmes avec nos partenaires. Elle inclut également des évolutions de périmètre : L’intégration de RNAIPL (Renault Nissan Automotive India Private Ltd), dans le périmètre de consolidation à compter du 1 er août 2025, pour environ 380 millions d’euros (+1,5 point), La montée en puissance de la distribution des véhicules de Geely au Brésil. La production locale par la co-entreprise Renault do Brasil devrait commencer cet été.

Un solide effet mix produit de +3,2 points, principalement dû au succès des véhicules électriques, à la phase de transition entre Clio V et Clio VI (Clio VI ayant un prix de vente moyen plus élevé que Clio V, mais toujours inférieur à la moyenne du Groupe) et dans une certaine mesure à Master. Cet effet positif continuera au cours du prochain semestre.

Un effet prix positif de 0,9 point avec des hausses de prix sur les marchés internationaux pour compenser les taux de change qui ont été partiellement contrebalancées par la pression sur les prix en Europe. Cette dernière devrait se poursuivre tout au long de l’année.

Un mix géographique négatif de -0,7 point, essentiellement lié à la croissance des ventes à l’international notamment en Inde et en Turquie.

Un effet « Autres » positif de +0,7 point, principalement du fait de la baisse des ventes avec engagement de reprise aux loueurs courte durée.

Le Groupe enregistre une marge opérationnelle de 1 567 millions d’euros soit 5,2 % du chiffre d’affaires.

La marge opérationnelle de l’Automobile s’élève à 814 millions d’euros contre 985 millions d’euros au 1er semestre 2025. Elle représente 3,0 % du chiffre d’affaires de l’Automobile. L’évolution s’explique principalement par les éléments suivants :

Un impact de change négatif de -117 millions d’euros essentiellement lié à la dévaluation de la livre turque, de la livre sterling et du peso argentin. L'impact positif de la dévaluation de la livre turque sur les coûts de production a été compensé par l’augmentation des volumes de ventes du Groupe en Turquie.

Un effet volume positif de +95 millions d’euros, bénéficiant principalement des ventes aux partenaires. Un effet prix/mix/enrichissement de -425 millions d’euros. Cette évolution reflète l’augmentation des coûts réglementaires et la pression commerciale, particulièrement en Europe, ainsi qu’un mix plus élevé de véhicules électriques et la progression des ventes à l’international, notamment en Inde. Les coûts ont été réduits de 184 millions d’euros grâce à un programme efficace de gestion des coûts, soutenu par une forte performance des achats et une baisse des coûts de garantie par rapport à l’an dernier, qui ont plus que compensé l’inflation des matières premières. Les actions de réduction des coûts variables des ventes (COGS) portent leurs fruits et sont en ligne avec les ambitions fixées par la stratégie futuREady . Pour rappel, le Groupe vise à réduire les coûts variables (COGS) par véhicule d’environ 400 euros par an en moyenne sur le moyen terme.

Un effet positif de la R&D de +87 millions d’euros principalement grâce à l’impact positif de la capitalisation des dépenses du Software Defined Vehicle depuis le 1 er mars 2026.

depuis le 1 mars 2026. Les frais généraux ont eu un impact de -39 millions d’euros et l’effet « Autres » s’élève à +44 millions d’euros grâce à la performance forte des activités d’après-vente.

La contribution de Mobilize Financial Services (Financement des Ventes) à la marge opérationnelle du Groupe atteint 753 millions d’euros, en hausse de 85 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2025. Cela s’explique principalement par la poursuite de la forte progression de l’activité de financement clients ainsi que par l’amélioration de la marge par contrat de financement.

Les autres produits et charges d’exploitation sont négatifs à hauteur de -441 millions d’euros et incluent -313 millions d’euros de coûts de restructuration. Pour rappel, les autres produits et charges d’exploitation au 1er semestre 2025 s’élevaient à -10,1 milliards d’euros et intégraient la perte non cash de -9,3 milliards d’euros liée à la modification du traitement comptable de la participation de Renault Group dans Nissan à compter du 30 juin 2025.

Après prise en compte des autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 1 126 millions d’euros contre -8 404 millions d’euros au 1er semestre 2025.

Le résultat financier ressort à -126 millions d’euros contre -93 millions d’euros au 1er semestre 2025. Cette variation s’explique principalement par l’impact négatif de l’hyperinflation en Argentine sur des éléments non cash.

La contribution des entreprises associées s’élève à 0 million d’euros, contre -2 322 millions d’euros au 1er semestre 2025 qui incluaient -2 331 millions d’euros de contribution négative de Nissan. Pour mémoire, depuis le 30 juin 2025 (date de la modification de traitement comptable de la participation de Renault Group dans Nissan), toute variation de la juste valeur de la participation dans Nissan (estimée sur la base du cours bourse de Nissan) est directement comptabilisée en capitaux propres, sans impact sur le résultat net de Renault Group.

Les impôts courants et différés représentent une charge de -279 millions contre une charge de -324 millions d’euros au 1er semestre 2025. Le taux effectif d'imposition est de 28 %.

Ainsi, le résultat net s’établit à 721 millions d’euros au 1er semestre 2026. Le résultat net, part du Groupe, s’établit à 705 millions d’euros (soit 2,39 euros par action).

La capacité d’autofinancement de l’activité Automobile atteint 2 239 millions d’euros au 1er semestre 2026. Elle inclut 250 millions d’euros de dividendes de Mobilize Financial Services (contre 150 millions d’euros au 1er semestre 2025).

Hors impact des cessions d’actifs et y compris les tickets d’entrée fournisseurs pour 167 millions d’euros, le montant des CAPEX et R&D nets du Groupe s’élève à 1 610 millions d’euros, soit 5,3 % du chiffre d’affaires contre 1 963 millions d’euros et 7,1 % au 1er semestre 2025. L’évolution du ratio s’explique principalement par les acomptes payés par des partenaires pour environ 300 millions d’euros et par la croissance du chiffre d’affaires. Les cessions d’actifs représentent 47 millions d’euros, contre 42 millions d’euros au 1er semestre 2025. Le ratio est de 5,2 % du chiffre d’affaires en incluant les cessions d’actifs.

Le free cash-flow de l’Automobile11 s’élève à 653 millions d’euros. Cela inclut des dépenses de restructuration pour 200 millions d’euros et une variation négative du besoin en fonds de roulement à hauteur de -226 millions d’euros. Cette dernière intègre environ 300 millions d’acomptes payés par des partenaires mentionnés ci-avant.

Au 30 juin 2026, la position financière nette de l’Automobile s’élève à 6 570 millions d’euros, contre 7 335 millions12 d’euros au 31 décembre 2025. Au-delà de la génération de free cash-flow, cette évolution s’explique notamment par les dividendes payés aux actionnaires pour -655 millions d’euros et les investissements financiers nets à hauteur de -605 millions d’euros. Ces derniers sont principalement liés à l’impact de la consolidation par intégration globale de Flexis (acquisition des actions et des prêts).

La réserve de liquidité de l’Automobile à fin juin 2026 est à un niveau élevé de 17,7 milliards d’euros.

Perspectives financières 2026

Dans un environnement difficile, Renault Group confirme ses perspectives financières pour l’année 2026 :

Marge opérationnelle du Groupe d’environ 5,5 % du chiffre d’affaires du Groupe.

Free cash-flow de l’Automobile d’environ 1,0 milliard d’euros.

Résultats consolidés de Renault Group

En millions d’euros S1 2025 S1 2026 Variation Chiffre d’affaires Groupe 27 640 30 252 +9,5 % Marge opérationnelle 1 653 1 567 -86 En % du chiffre d’affaires 6,0 % 5,2 % -0,8 pt Autres produits et charges d’exploitation1 -10 057 -441 +9 616 Résultat d’exploitation -8 404 1 126 +9 530 Résultat financier -93 -126 -33 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence1 -2 322 0 +2 322 Impôts courants et différés -324 -279 +45 Résultat net -11 143 721 +11 864 Résultat net, part du Groupe -11 185 705 +11 890 Résultat net, part du Groupe, ajusté des impacts Nissan1 461 705 +244 Free cash-flow de l’Automobile 2, 3 -62 653 +715 Position nette financière de l’Automobile3 7 335

au 31 dec.2025 6 570

au 30 juin 2026 -765

(1) S1 2025 : -2 331 millions d’euros de contribution négative de Nissan dans les entreprises associées et -9 315 millions d’euros de perte liée à l’évolution du traitement comptable de la participation dans Nissan dans les autres produits et charges d’exploitation : comptabilisée par mise en équivalence jusqu'au 30 juin 2025, la participation de Renault Group dans Nissan constitue désormais un actif financier évalué à la juste valeur par capitaux propres.

Depuis le 30 juin 2025, toute variation de la juste valeur de la participation dans Nissan, estimée sur la base du cours bourse de Nissan, est directement comptabilisée en capitaux propres, sans impact sur le résultat net de Renault Group.

(2) Free cash-flow de l’Automobile : capacité d’autofinancement après intérêts et impôts payés (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions et +/- variation du besoin en fonds de roulement.

(3) Le Free cash-flow du 1er semestre 2025 a été retraité pour intégrer les activités de Mobilités, ainsi que prendre en compte les flux relatifs aux principaux litiges non courants et présentant une certaine antériorité qui avaient été neutralisés au 1er semestre 2025

Informations complémentaires

Les comptes consolidés résumés semestriels du Groupe au 30 juin 2026 ont été examinés par le Conseil d’administration du 29 juillet 2026.

Les diligences d’examen limité sur les comptes consolidés semestriels résumés ont été effectuées et un rapport sans réserve a été émis par les commissaires aux comptes.

Le rapport financier avec l’analyse complète des résultats financiers du 1er semestre 2026 est disponible sur www.renaultgroup.com dans la rubrique « Investisseurs ».

Conférence des résultats financiers du 1er semestre 2026

Lien pour suivre la conférence (en anglais), le 30 juillet 2026 à partir de 8h00, puis disponible en replay : Conférence S1 2026

RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Florent Chaix

+33 6 07 88 83 05

florent.chaix@renault.com



RENAULT GROUP RELATIONS MEDIAS



Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com François Rouget

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francois.rouget@renault.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d'une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s'appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d'Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d'une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l'ambition d'atteindre le net zéro carbone en Europe d'ici à 2040 et dans le monde d'ici à 2050.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

2 Voir la définition du free cash-flow de l’Automobile en page 7.

3 Périmètre Europe ACEA.

4 Véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers.

5 VE, HEV et PHEV (Plug-in Hybrid ou hybrides rechargeables), véhicules particuliers en Europe, excluant les Mild-hybrid (MHEV).

6 Périmètre Europe ACEA.

7 HEV et PHEV (Plug-in Hybrid ou hybrides rechargeables), véhicules particuliers en Europe, excluant les Mild-hybrid (MHEV).

8 Hors Europe

9 Véhicules particuliers et véhicules utilitaires

10 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

11 Voir la définition complète du free cash-flow de l’Automobile en page 7.

12 Les données relatives à l’exercice 2025 ont été retraitées suite au transfert des activités du secteur opérationnel « Services de Mobilités » vers le secteur opérationnel « Automobile ».

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