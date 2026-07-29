Air Canada et la Fondation Air Canada annoncent les premiers bénéficiaires du programme de subventions Rêver grand

MONTRÉAL, 29 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada et la Fondation Air Canada ont annoncé aujourd’hui les deux premiers bénéficiaires du programme de subventions Rêver grand, une initiative nationale d’investissements communautaires lancée plus tôt cette année, inspirée par le partenariat de longue date d’Air Canada avec le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien, ainsi que par l’esprit d’Équipe Canada. La Fondation Nouveaux Sentiers reçoit la subvention Avenir en santé de la Fondation Air Canada pour son initiative « Deviens », tandis que l’organisme Parahockey féminin du Canada reçoit la subvention Sports et loisirs accessibles pour son projet « Future on ice ». Ancré dans les valeurs d’inclusion, de santé et de fierté nationale, le programme Rêver grand renforce l’engagement de la Fondation envers les groupes en quête d’équité et élargit l’accès à des sports et des loisirs qui favorisent la santé, le bien-être et l’épanouissement des enfants et des jeunes partout au Canada.





« Au cœur de la mission de la Fondation Air Canada se trouve une conviction simple : chaque enfant mérite d’avoir la chance de se sentir soutenu, inclus et capable d’imaginer ce qui est possible pour son avenir, a déclaré Éric Lauzon, directeur – Relations et Partenariats avec les collectivités. Nous sommes fiers de soutenir, par l’intermédiaire du programme exclusif de subventions Rêver grand, des initiatives qui aident les jeunes à renforcer leur confiance en eux, à découvrir leurs forces et à développer un véritable sentiment d’appartenance au sein de leur collectivité. »

Le programme Rêver grand comprend deux subventions de 100 000 $, la subvention Avenir en santé et la subvention Sports et loisirs accessibles, et chacune d’elles est remise à un organisme canadien qui ouvre des possibilités pour les enfants et les jeunes de participer à des sports et à des loisirs inclusifs. Les premiers bénéficiaires ont été sélectionnés pour des initiatives qui misent sur l’activité physique, le mentorat et les liens communautaires pour favoriser la santé, le bien-être et l’épanouissement des jeunes.

Subvention Avenir en santé

Fondation Nouveaux Sentiers – Deviens (Wendake, Québec)

Le camp DEVIENS l’entraîneur-e de demain mise sur l’activité physique, le mentorat et la fierté culturelle pour favoriser l’épanouissement des jeunes des Premières Nations. Pendant ce camp de plusieurs jours, les participants développent leur confiance, leur leadership, leur esprit d’équipe et leurs aptitudes de vie dans le cadre d’activités sportives, d’ateliers et de discussions avec des modèles inspirants. Chacun des jeunes élabore également un projet à mettre en œuvre après le camp, comme entraîner une équipe locale ou créer un espace d’entraînement communautaire, afin que les avantages du programme se répercutent au sein de leur collectivité.

« Nous croyons que tous les jeunes des Premières Nations ont le droit de rêver grand, a déclaré Marie-Claude Cleary, directrice générale, Fondation Nouveaux Sentiers. Notre responsabilité collective est de leur offrir les occasions, les modèles et la confiance nécessaires pour transformer leurs rêves en projets, puis leurs projets en réalité. En nous accompagnant dans ces nouveaux sentiers, la Fondation Air Canada contribue à ouvrir le champ des possibles pour ces jeunes, et nous lui en sommes profondément reconnaissants. »

Subvention Sports et loisirs accessibles

Parahockey féminin du Canada – Future on Ice (échelle nationale)

Le projet « Future on Ice » élargit l’accès au parahockey pour les enfants et les jeunes handicapées grâce à des activités d’initiation inclusives, à des ambassadrices virtuelles et à une campagne nationale de sensibilisation. Entièrement dirigé par des para-athlètes féminines, ce programme crée des espaces accueillants où les jeunes peuvent acquérir des compétences, renforcer leur confiance en elles et se reconnaître dans le sport. Les familles ont également l’assurance que ces milieux sont délibérément conçus pour soutenir les jeunes handicapées et les aider à accéder à des programmes et ressources communautaires, ouvrant ainsi la voie à une participation et à une inclusion à long terme.

« La subvention de la Fondation Air Canada est essentielle pour permettre à Parahockey féminin du Canada de créer des possibilités pour les jeunes ayant un handicap, a déclaré Christina Picton, athlète membre de l’équipe nationale canadienne de parahockey féminin. Grâce à ce soutien, nous sommes en mesure d’éliminer les obstacles à la participation, de développer la confiance en soi et de créer une communauté accueillante où les participantes peuvent découvrir la joie de jouer au parahockey sur glace. Ce programme habilite les jeunes à voir ce qui est possible pour elles, à faire des liens avec des modèles et à acquérir un sentiment d’appartenance. Nous sommes incroyablement reconnaissantes à l’égard de la Fondation Air Canada d’investir dans un avenir plus inclusif et de nous aider à inspirer la génération montante de jeunes athlètes dans les parasports. »

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l’intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l’un des principaux leviers d’intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à différents partenaires du programme, dont 15 hôpitaux pédiatriques du pays, Hope Air et la Fondation David Foster. Tous les points donnés permettent à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d’érable d’Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d’importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s’implique à fond dans l’aide humanitaire à l’échelle mondiale lorsque les circonstances l’exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le Rapport d’impact 2025.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

Renseignements : media@aircanada.ca

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