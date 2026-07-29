VINCI : Excellente performance économique au S1 2026

Nanterre, le 29 juillet 2026

EXCELLENTE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE AU S1 2026

Progressions du chiffre d’affaires (+2 %, dont +4 % au 2 e trimestre) et de l’EBITDA (+4 %)

trimestre) et de l’EBITDA (+4 %) Hausse importante du résultat net par action (+11 %)

Cash-flow libre positif

Prises de commandes toniques (+8 %) ; niveau record du carnet

Perspectives 2026 confirmées

Acompte sur le dividende au titre de l’exercice 2026 : 1,10 euro par action

Pierre Anjolras, directeur général de VINCI, a déclaré :

« Les résultats de VINCI au 1er semestre 2026 sont excellents, tirés en particulier par la trajectoire dynamique des services à l’énergie.

Cette performance d’ensemble est remarquable dans un contexte de vives tensions géopolitiques et macroéconomiques, qui a pesé notamment sur le trafic des concessions. Les équipes ont toutefois su s’adapter rapidement pour maîtriser au mieux les coûts. C’est une nouvelle illustration de l’efficacité de l’organisation décentralisée, agile et réactive de VINCI, privilégiant – dans tous ses métiers – la progression des marges, la génération de cash-flow et la création de valeur dans la durée. C’est aussi le reflet de la capacité des entreprises du Groupe à répercuter l’inflation.

Par ailleurs, ce contexte renforce la conviction que les besoins d’investissements dans les infrastructures vitales (énergie, digitalisation, mobilité et développement urbain) vont s’amplifier à moyen et long terme sous l’effet des enjeux de souveraineté dans les différentes régions du monde. VINCI est idéalement positionné pour en tirer parti, comme en atteste déjà la très bonne dynamique des prises de commandes et la qualité du carnet.

En termes de développement, les principales opérations finalisées ou annoncées depuis le début de l’année ont concerné VINCI Highways en Inde, VINCI Autoroutes en France, VINCI Energies en Allemagne et VINCI Construction en Nouvelle-Zélande. Cobra IS a par ailleurs continué d’investir dans son portefeuille d’actifs énergétiques de long terme (production et transport d’électricité) aux États-Unis et au Brésil. Ces différentes opérations vont continuer à renforcer la présence du Groupe à l’international.

Leader mondial dans les infrastructures et disposant d’une structure financière très saine, VINCI est paré pour continuer à faire face aux aléas et à réaliser une performance globale créatrice de valeur ».

CHIFFRES CLÉS 1er semestre En millions d’euros 2026 2025 Variation

2026 / 2025 Année

2025 Chiffre d’affaires1 35 597 34 852 +2,1 % 74 599 dont International 59 % 57 % 59 % Capacité d’autofinancement (EBITDA) 6 405 6 129 +4,5 % 13 507 En % du chiffre d’affaires 18,0 % 17,6 % 18,1 % Résultat net part du Groupe2 2 078 1 896 +9,6 % 4 903 Résultat net par action (en €)2 3,70 3,34 +11 % 8,65 Cash-flow libre 264 46 +218 7 0102 Prises de commandes (en Mds€) 34,4 31,9 +8 % 63,0 Carnet de commandes3 (en Mds€) 76,8 71,3 +8 % 69,8 Part de l’international 71 % 71 % 71 %

Les variations présentées ci-dessous sont, sauf mention contraire, exprimées par rapport au 1er semestre 2025.

I. PERFORMANCE ÉCONOMIQUE EXCELLENTE





RÉSULTATS TIRÉS PAR LES SERVICES À L’ÉNERGIE ET LES CONCESSIONS

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 35,6 milliards d’euros, en hausse de +2,1 % (dont : croissance organique : +1,3 % ; impacts des changements de périmètre : +1,5 %4 ; variations de change : -0,6 %5). On notera que :

cette hausse est tirée par le dynamisme des services à l’énergie (+6,8 %) ;

à l’international, l’activité progresse de +4,7 % (dont +3,3 % à structure comparable), et représente 59 % du total (57 % au 1er semestre 2025).

Il faut souligner la solide croissance du chiffre d’affaires au 2e trimestre (+4,2 % après -0,3 % au 1er trimestre), soutenue par l’international (+7,8 %).

L’EBITDA s’élève à 6,4 milliards d’euros (+4,5 %) soit 18,0 % du chiffre d’affaires. La progression de +40 points de base est due à la bonne performance des concessions et des services à l’énergie.

Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) progresse de +5,4 % à 4,4 milliards d’euros, soit une marge sur chiffre d’affaires de 12,3 % (11,9 % au 1er semestre 2025).

Le Résultat net part du Groupe s’établit à 2,1 milliards d’euros (+9,6 %). La hausse du résultat net par action6 est encore plus marquée (+10,8 % à 3,70 euros), conséquence de la politique volontariste de rachat d’actions mise en œuvre.

CASH-FLOW LIBRE POSITIF – SITUATION FINANCIÈRE TRÈS SAINE

Le cash-flow libre ressort positif à 264 millions d’euros (46 millions d’euros au 1er semestre 2025), étant rappelé que l’essentiel du cash-flow libre du Groupe est généré au 2e semestre7.

Cette bonne performance traduit essentiellement la hausse de l’EBITDA. La variation du besoin en fonds de roulement et les Capex sont quant à eux globalement comparables à ceux de l’année dernière.

L’endettement financier net consolidé au 30 juin 2026 ressort à 22,4 milliards d’euros, en baisse de 0,9 milliard d’euros sur un an et en hausse de 3,4 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 20258.

VINCI conserve une liquidité très importante au 30 juin 2026 :

une trésorerie nette gérée de 11,5 milliards d’euros ;

une ligne de crédit bancaire confirmée au niveau de VINCI SA de 6,5 milliards d’euros9 non utilisée.

La dette financière brute long terme ressort à 34,0 milliards d’euros au 30 juin 2026. Sa maturité moyenne est de 5,6 ans (5,5 ans au 31 décembre 2025) et son coût moyen de 4,5 % (4,4 % au 1er semestre et sur l’ensemble de l’année 2025).

Les notes de crédit attribuées au Groupe par les agences de notation ont été confirmées au 2e trimestre 2026, attestant de leur confiance dans la qualité de sa signature10.

II. ÉLÉMENTS CLÉS PAR MÉTIER





CONCESSIONS

Le chiffre d’affaires des concessions ressort à 5,8 milliards d’euros, en hausse de +1,5 %. Le tassement conjoncturel de l’activité des autoroutes françaises, lequel a pu être limité grâce à la progression du trafic des poids lourds, a été compensé par l’intégration réussie des autoroutes au Brésil et la croissance des aéroports.

De son côté, l’EBITDA progresse, tant en valeur qu’en marge. Cette performance illustre la capacité des équipes à maîtriser rapidement et efficacement les coûts.

VINCI Airports



Le trafic passagers de VINCI Airports a affiché une stabilité au 1er semestre en dépit des perturbations géopolitiques. Si le conflit au Moyen-Orient11 - et ses conséquences sur le prix du kérosène – ainsi que les tensions sino-japonaises ont pesé sur la dynamique de certaines plateformes, de nombreux autres aéroports (notamment Portugal, Édimbourg, Belgrade, Budapest, République dominicaine, Brésil et Cap-Vert) ont continué d’afficher de bons niveaux de trafic. Au total, plus de 159 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports gérés par le Groupe ce semestre12. Cette performance d’ensemble reflète la bonne diversification géographique du réseau et sa résilience face aux chocs conjoncturels.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de VINCI Airports s’est élevé à 2,3 milliards d’euros, en hausse de +5,3 % à structure comparable13 (+1,8 % à structure réelle). L’EBITDA progresse à 1,4 milliard d’euros (marge de 62,6 % contre 62,4 % au 1er semestre 2025).

VINCI Autoroutes



Le trafic de VINCI Autoroutes a reculé au 1er semestre (-2,9 %). Cette faiblesse conjoncturelle est principalement due à la hausse brutale des prix du carburant en mars, à laquelle s’est ajouté l’effet négatif de plusieurs épisodes caniculaires exceptionnels intervenus depuis fin mai. Dans ce contexte, alors que le trafic des véhicules légers s’est replié de -3,7 %, celui des poids lourds a progressé de +1,6 %.

Il a permis de limiter la baisse du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes (-0,7 % à 3,1 milliards d’euros). L’EBITDA progresse à 2,4 milliards d’euros soit une marge de 75,5 % (73,3 % au 1er semestre 2025) grâce au mix trafic ainsi qu’aux efforts de productivité réalisés.

VINCI Highways



Porté par l’apport des autoroutes brésiliennes14, le chiffre d’affaires est en forte hausse à 333 millions d’euros (+43 % à structure réelle ; +13 % à structure comparable). Il s’accompagne d’un EBITDA également en progression à 175 millions d’euros, soit une marge de 52,6 % (contre 121 millions d’euros et 52,0 % au 1er semestre 2025).

SERVICES À L’ÉNERGIE

Les services à l’énergie de VINCI bénéficient de marchés durablement porteurs : électrification croissante des usages, développement de l’IA et des data centers, services aux infrastructures digitales, optimisation des process industriels et de la performance des bâtiments, enjeux de défense et de souveraineté.

Ce semestre fait ressortir :

une progression du chiffre d’affaires (+6,8 % à 14,6 milliards d’euros, dont 69 % à l’international), avec une forte croissance au 2 e trimestre (+8,6 %) ;

trimestre (+8,6 %) ; une hausse de l’EBITDA (+10 % à 1,4 milliard d’euros) et du ROPA (+12 % à 1,1 milliard d’euros). Les marges continuent de progresser (marge d’EBITDA : +30 points de base à 9,6 %, marge de ROPA : +40 points de base à 7,8 %) ;

une activité commerciale tonique avec une hausse des prises de commandes (+5 % à 16,4 milliards d’euros) et du carnet (38,3 milliards d’euros, +7 % sur un an).





VINCI Energies



Le chiffre d’affaires s’élève à 10,7 milliards d’euros, en hausse de +6,6 % à structure réelle (dont +9,0 % au 2e trimestre) et de +3,4 % à structure comparable (dont +5,2 % au 2e trimestre). Cette évolution traduit la dynamique des entreprises du réseau particulièrement notable au 2e trimestre, tant en France qu’à l’étranger. À l’international (59 % du total), le chiffre d’affaires a progressé de +7,5 % à structure réelle ce semestre. Des hausses importantes de chiffre d’affaires sont à signaler en Allemagne (1er marché du pôle hors de France, 1,8 milliard d’euros soit +12 %), au Benelux et aux États-Unis. En France (41 % du total), le chiffre d’affaires progresse de +5,5 % à structure réelle, reflet de la croissance de la plupart des activités.

Il convient de souligner la nouvelle progression des marges. L’EBITDA de VINCI Energies s’établit à 1,0 milliard d’euros (marge de 9,3 % contre 9,0 % au 1er semestre 2025) et le ROPA à 0,8 milliard d’euros (marge de 7,5 % contre 7,2 % au 1er semestre 2025).

Le montant des prises de commandes au 1er semestre15 (12,6 milliards d’euros, en hausse de +9 %) excède sensiblement l’activité de la période. Sur 12 mois glissants, elles atteignent un nouveau record de 23,4 milliards d’euros, signe d’une forte dynamique tant en France qu’à l’international.

Le carnet de commandes de VINCI Energies au 30 juin 2026 s’élève à 20,0 milliards d’euros (+12 % sur un an, +15 % par rapport au 31 décembre 2025). Il représente onze mois d’activité moyenne du pôle.

Cobra IS



Le chiffre d’affaires ressort à 3,9 milliards d’euros, en hausse de +7,1 % (dont +7,5 % au 2e trimestre). La croissance est relativement homogène entre les activités de fonds de commerce (flow business, 59 % du chiffre d’affaires total) – toujours très soutenues en Espagne - et les projets EPC (Engineering, Procurement and Construction).

Elle s’accompagne d’une nouvelle progression des marges. L’EBITDA s’établit à 0,4 milliard d’euros (marge de 10,7 % contre 10,3 % au 1er semestre 2025) et le ROPA à 0,3 milliard d’euros (marge de 8,4 % contre 7,9 % au 1er semestre 2025).

Le montant des prises de commandes au 1er semestre (3,8 milliards d’euros) est en recul (d’environ -200 millions d’euros soit -5 %) en raison d’un effet de base élevée sur les grands projets16. De leur côté, les prises de commandes des activités de fonds de commerce ont continué de progresser à un rythme très soutenu ce semestre.

Le carnet de commandes de Cobra IS au 30 juin 2026 s’élève à 18,3 milliards d’euros (+2 % sur un an, +1 % par rapport au 31 décembre 2025). Il représente plus de deux ans d’activité moyenne du pôle.

Actifs d’infrastructures énergétiques de long terme : production d’énergie renouvelable / batteries et PPP de lignes électriques

Dans la production d’électricité renouvelable, Cobra IS - à travers Zero.e - suit sa feuille de route :

le pôle a mis en service, au printemps 2026, deux nouvelles fermes photovoltaïques au Texas (États-Unis) d’une capacité totale de 250 MW. Environ 80 % de l’électricité produite est revendue - à travers des PPA ( Power Purchase Agreements ) d’une durée de dix ans - à Google pour ses data centers. Au total, la capacité en opération du portefeuille à date s’établit à 1,6 GW ;

) d’une durée de dix ans - à Google pour ses data centers. Au total, la capacité en opération du portefeuille à date s’établit à 1,6 GW ; 4,0 GW17 sont actuellement en construction ou sur le point de l’être (Ready-To-Build).

Les capitaux investis par Cobra IS dans le domaine de la production d’énergie renouvelable, depuis son acquisition par VINCI fin 2021, s’établissent à 2,6 milliards d’euros au 30 juin 2026.

Dans le transport d’électricité, Cobra IS a remporté deux nouveaux contrats de partenariats public-privé (PPP) au Brésil à l’issue d’enchères organisées par l’Agence nationale de l’énergie électrique (ANEEL) :

le premier, situé dans les États de São Paulo et de Rio de Janeiro, est un projet de financement, conception, construction et exploitation dit « yellowfield » car associant un projet « greenfield » 18 - qui comprendra 21 km de ligne de 500 kV et une sous-station électrique nouvelles - avec un projet « brownfield » 18 , incluant la rénovation de 115 km de ligne de 230 kV et deux sous-stations existantes ;

» car associant un projet « » - qui comprendra 21 km de ligne de 500 kV et une sous-station électrique nouvelles - avec un projet « » , incluant la rénovation de 115 km de ligne de 230 kV et deux sous-stations existantes ; le deuxième, situé dans les États de Pará et Mato Grosso, porte sur le financement, la conception, la construction et l’exploitation de deux nouvelles lignes de transmission de 128 kV et de 230 kV à déployer sur 511 km et de trois sous-stations électriques.

Les travaux sur ces projets, pour un montant d’environ 225 millions d’euros, devraient s’achever en 2030 pour une période d’exploitation et de maintenance courant jusqu’en 2056.

Le portefeuille actuel de PPP de lignes électriques de Cobra IS est aujourd’hui composé :

de cinq PPP au Brésil - pour plus de 2 500 km de lignes - dont quatre en construction et un en opération ;

d’un PPP en Australie - de plus de 200 km de lignes – en construction.

CONSTRUCTION

Dans la construction, le chiffre d’affaires s’élève à 15,5 milliards d’euros (-1,3 %) et les marges – bien que non représentatives au 1er semestre du niveau attendu sur l’ensemble de l’année – sont stables (marge d’EBITDA : 5,0 %, marge de ROPA : 2,1 %).

L’activité commerciale de VINCI Construction est restée dynamique, tirée par les grandes tendances de fond : transitions environnementale et numérique, défense et souveraineté, gestion de l’eau et résilience climatique.

VINCI Construction



Le chiffre d’affaires s’est établi à 15,0 milliards d’euros. Grâce à un solide 2e trimestre (+2,6 %), son recul à fin juin est limité (-1,1 % à structure réelle). Il est à noter : la baisse de l’activité des grands projets (représentant moins de 10 % du total) due notamment à l’avancement de la LGV High Speed 2 au Royaume-Uni ; le recul du chiffre d’affaires en France, conséquence du traditionnel cycle électoral (les élections municipales se sont tenues en mars 2026) et du phasage de certains chantiers bâtimentaires. Les autres divisions du pôle affichent une progression de leur chiffre d’affaires. On soulignera en particulier la bonne dynamique de l’Océanie et de l’Europe centrale.

L’EBITDA de VINCI Construction s’établit à 0,7 milliard d’euros (marge quasiment stable à 4,9 %) et le ROPA à 0,3 milliard d’euros (marge stable à 2,2 %). Les activités de VINCI Construction étant saisonnières, particulièrement dans les travaux routiers, l’EBITDA et le ROPA semestriels ne sont pas représentatifs de la performance annuelle attendue.

Les prises de commandes ont été soutenues au 1er semestre (18,0 milliards d’euros, en hausse de +10 %) : plusieurs importants contrats ont été remportés19 et la dynamique dans les activités de fonds de commerce est restée bien orientée. Au total, le montant des prises de commandes excède largement l’activité de la période.

Le carnet de commandes de VINCI Construction au 30 juin 2026 s’élève ainsi à un niveau record de 38,5 milliards d’euros (+8 % sur un an, +12 % par rapport au 31 décembre 2025). Il représente plus de 14 mois d’activité moyenne du pôle.

VINCI Immobilier



Dans un marché de la promotion immobilière en France toujours déprimé, le chiffre d’affaires recule de -10 % à 0,4 milliard d’euros. Les efforts continus de réduction des coûts ont néanmoins permis de faire progresser l’EBITDA – en valeur et en marge (6,8 % contre 5,7 % au 1er semestre 2025) - et de maintenir le ROPA à l’équilibre.

Les réservations de logements en France baissent de -16 % à 1 749 lots, avec une moindre part des ventes en bloc mais avec une croissance des ventes en diffus.

III. AUTRES FAITS MARQUANTS





GOUVERNANCE

Thierry Mirville a été nommé directeur financier de VINCI le 1er juin 2026. Il succède à Christian Labeyrie qui prendra sa retraite à la fin de cette année.

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

Concessions



VINCI Highways a signé en mars un accord en vue de l’acquisition du portefeuille Safeway Concessions, constitué de neuf concessions autoroutières à péage en Inde (près de 700 km au total), dont les échéances contractuelles s’échelonnent entre 2048 et 2058.

Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités indiennes compétentes pour un closing financier attendu d’ici fin 2026.

VINCI Concessions a été désigné par l’État français concessionnaire pressenti de la future liaison autoroutière A154 - A120, nouvel axe autoroutier de 97 km dans l’ouest de la région parisienne pour une durée de 35 ans. VINCI Autoroutes sera en charge de la conduite de ce projet, de son financement puis de son exploitation. VINCI Construction en assurera la conception et la construction.

La signature du contrat de concession, soumise à l’approbation des autorités compétentes, est attendue au 3e trimestre 2026.

Services à l’énergie



VINCI Energies a finalisé au 1er semestre 2026 l’acquisition de 12 entreprises - essentiellement à l’international - dans ses 4 domaines d’activité : bâtiments (Building Solutions), infrastructures digitales (Axians), industrie (Actemium) et infrastructures énergétiques (Omexom). Elles représentent au total un chiffre d’affaires en année pleine de près de 130 millions d’euros.

Par ailleurs, VINCI Energies accélère son développement dans les services aux infrastructures digitales – marché en forte croissance - avec l’annonce, le 16 juillet 2026, d’une offre publique d’achat sur la société cotée allemande All for One (500 millions d’euros de chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2025). Spécialiste de l’intégration et de la maintenance de business applications, elle bénéficie d’une forte implantation locale, d’un portefeuille diversifié de plus de 4 500 clients du Mittelstand et de 3 000 collaborateurs qualifiés.

Les infrastructures digitales constituent un marché clé pour VINCI Energies au travers de sa marque Axians (3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025) :

de la construction d’infrastructures digitales (télécommunications, data centers, fibre, cloud et réseaux d’entreprise ; 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires) ;

et réseaux d’entreprise ; 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires) ; aux services aux infrastructures digitales (business applications, data analytics, espaces de travail numériques, cybersécurité ; 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires).

Le succès de cette offre – dont la finalisation est attendue en octobre 2026 - constituerait une étape clé dans le développement de VINCI Energies, lui permettant de soutenir ses ambitions dans le marché porteur des services aux infrastructures digitales, notamment dans les solutions ERP de nouvelle génération et d’intelligence artificielle, les business applications, le cloud et la data analytics.

Construction



VINCI Construction a finalisé en mai 2026 les acquisitions de :





Fletcher Construction (chiffre d’affaires annuel d’environ 630 millions d’euros) en Nouvelle-Zélande, dont les principales expertises recouvrent les travaux hydrauliques, maritimes, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, routiers et dans les énergies renouvelables. Elle permet à VINCI Construction, aux côtés de ses autres implantations locales (dont HEB Construction), de devenir un acteur majeur sur le marché très dynamique des infrastructures en Nouvelle-Zélande ;

Modern Group of Companies (chiffre d’affaires annuel de 50 millions d’euros) au Nouveau-Brunswick (Canada), spécialisée dans les travaux routiers et le génie civil et intégrée verticalement à travers l’exploitation de deux carrières de granulats. Le Groupe renforce ainsi son maillage territorial dans l’Est canadien.





CONTRATS DANS LES DATA CENTERS

Plusieurs contrats de construction et d’installation de lots multi-techniques pour des data centers ont été remportés par le Groupe au 1er semestre 2026 en Europe et en Asie. Le montant total des prises d’affaires dans ce secteur s’élève à près de 900 millions d’euros sur la période.

Dans le carnet de commandes de VINCI à fin juin 2026, la part des contrats associés à des data centers ressort à plus de 1,2 milliard d’euros20.

Par ailleurs, le Groupe étudie actuellement d’importantes affaires dans ce domaine en Europe pour le compte de plusieurs acteurs mondiaux du numérique.

OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES EN ACTIONS DE GROUPE ADP

Le 25 février 2026, VINCI a placé avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros échangeable en actions de Groupe ADP. Les obligations émises ont une maturité de 5 ans - sauf en cas de remboursement anticipé, d’échange ou de rachat et annulation – et sont assorties d’un coupon annuel de 0,75 %. Dans le cas où elles seraient échangées en totalité à maturité, la participation de VINCI serait ramenée à environ 4,8 % du capital social de Groupe ADP, sous réserve de tout ajustement du ratio d’échange.

Cette transaction s’inscrit dans le cadre de la politique de création de valeur de VINCI à travers l’optimisation de son coût du capital et la gestion dynamique de son portefeuille de participations.





IV. PERSPECTIVES 2026 CONFIRMÉES





Après l’excellente performance économique réalisée au 1er semestre, VINCI confirme ses perspectives 2026, à savoir :

une nouvelle progression de son chiffre d'affaires, de ses résultats opérationnels et de son résultat net part du Groupe ;

un cash-flow libre qui pourrait atteindre 6 milliards d’euros21.

Par métier, les évolutions attendues sont :

Concessions (évolutions légèrement modifiées suite aux évènements géopolitiques et macroéconomiques survenus ces derniers mois) : Les aéroports du réseau devraient afficher un trafic total stable par rapport à 2025, en ligne avec la tendance observée au 1 er semestre (précédemment : « le trafic des aéroports du réseau devrait - au global - continuer à croître en phase avec la croissance économique mondiale, avec des situations différentes selon les zones géographiques ») ; Le trafic des autoroutes françaises pourrait reculer légèrement par rapport à 2025 (précédemment : « La progression du trafic des autoroutes françaises devrait évoluer en ligne avec l’activité économique du pays et de ses voisins, dont l’Espagne et l’Italie »).





: Services à l’énergie (évolutions inchangées) :



Portés par les fortes dynamiques de leurs marchés, les services à l’énergie devraient connaître à nouveau une croissance de chiffre d’affaires - dans une fourchette « mid to high single digit » - avec une nouvelle amélioration attendue du taux de marge 22 qui se situe déjà aux plus hauts niveaux du secteur. La capacité totale de production d’électricité renouvelable de Zero.e - en opération, en construction et en Ready-To-Build - pourrait être portée de 5 GW 23 à fin 2025 à environ 6 GW en fin d’exercice 2026.





: Construction (évolutions inchangées) :



Reflet de sa politique constante de sélectivité, le chiffre d’affaires – hors effet change - devrait être du même ordre que celui de 2025, avec un taux de marge 2 2 au moins équivalent.

:

V. RÉMUNÉRATION DE L’ACTIONNAIRE





Dividende



Le Conseil d’administration de VINCI s’est réuni le 29 juillet 2026 sous la présidence de Xavier Huillard pour arrêter les comptes semestriels consolidés au 30 juin 202624.

Compte tenu de la qualité des performances réalisées au 1er semestre et confiant dans les perspectives du Groupe, le Conseil d’administration a approuvé le paiement d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2026 d’un montant de 1,10 euro par action (acompte de 1,05 euro au titre de l’exercice 2025), lequel sera versé le 15 octobre 2026.

Rachats d’actions



En ligne avec sa politique exprimée en début d’année, le Groupe a réalisé 1,0 milliard d’euros de rachats d’actions au 1er semestre 2026 (7,9 millions d’actions rachetées à un cours moyen de 125,8 euros).25

Le 10 juin 2026, VINCI a mis en œuvre un nouveau programme de rachat d’actions dans la limite de 200 millions d’euros à réaliser d’ici le 31 juillet 2026.

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Agenda 30 juillet 2026 Présentation des résultats du 1er semestre 2026



Conférence journalistes : 09h00

Conférence analystes : 10h30 Accès à la conférence téléphonique analystes :

En français : +33 1 70 37 71 66 (Code : VINCI Français)

En anglais : +44 33 0551 0200 ou +1 786 697 3501 (Code : VINCI English)







Accès au webcast en direct sur notre site Internet ou sur le lien suivant :

https://vinci.engagestream.euronext.com/2026-07-30-hycallanalystfr



27 août 2026 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en juillet 2026 (après bourse) 17 septembre 2026 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en août 2026 (après bourse) 13 octobre 2026 Détachement du coupon de l’acompte sur dividende 2026 (1,10 euro par action) 15 octobre 2026 Paiement de l’acompte sur dividende (1,10 euro par action) 19 octobre 2026 Trafics VINCI Airports du 3e trimestre 2026 (après bourse) 22 octobre 2026 Information trimestrielle au 30 septembre 2026 (après bourse)

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Ce communiqué de presse, la présentation des résultats semestriels ainsi que les états financiers consolidés au 30 juin 2026 seront disponibles sur le site Internet de VINCI : www.vinci.com.

Par ailleurs, les résultats semestriels 2026 de l’aéroport Londres Gatwick seront publiés lors de la 2e quinzaine d’août 2026 et les documents accessibles sur le site Internet de la société :

https://www.gatwickairport.com/company/about-us/investors.html.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Les annexes sont présentées dans la pièce jointe à ce mail.

1 Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

2 Impacts de la « surtaxe IS » instaurée en France pour 2025 et 2026 sur le résultat net part du Groupe : -297 millions d’euros au 1er semestre 2025, -449 millions d’euros en 2025 et -323 millions d’euros au 1er semestre 2026 (représentant près de 75 % de la charge estimée pour l’ensemble de l’exercice 2026). Impacts sur le cash-flow libre : -425 millions d’euros en 2025 (cette surtaxe est quasi-intégralement payée en décembre).

3 En fin de période.

4 Ils concernent essentiellement : i/ dans les concessions, la consolidation par intégration globale de la société concessionnaire d’autoroutes Entrevias au Brésil depuis octobre 2025 (67 millions de chiffre d’affaires au 1er semestre 2026) pour VINCI Highways ; la fin de la gestion en concession de l’aéroport de Phnom Penh au Cambodge (VINCI Airports) en septembre 2025, cf détails page suivante ; la fin de la concession du Stade de France en août 2025 pour VINCI Stadium ; ii/ VINCI Energies : 12 acquisitions au 1er semestre 2026 et 33 acquisitions en 2025, qui ont contribué pour 335 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires ce semestre ; iii/ VINCI Construction, plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire, dont 47 millions d’euros pour Fletcher Construction en Nouvelle-Zélande (acquisition finalisée fin mai 2026).

5 Appréciation de l’euro par rapport à la plupart des autres devises, dont le dollar américain et la livre sterling, particulièrement en début d’année.

6 Après prise en compte des instruments dilutifs.

7 Du fait de l’impact défavorable de la saisonnalité de l’activité en début d’année.

8 Cette hausse traduit notamment, outre la variation saisonnière du BFR, l’impact du paiement du solde du dividende 2025 et des rachats d’actions.

9 Échéance en janvier 2031.

10 S&P : notations long-terme : A-, court-terme : A2, perspective stable ; Moody’s : notations long-terme : A3, court-terme : P-2, perspective stable.

11 Sur l’ensemble de l’année 2025, moins de 3 % du trafic total de VINCI Airports était exposé à des liaisons avec le Moyen-Orient ; celles-ci représentaient, par exemple, 5 % de la capacité de l’aéroport Londres Gatwick.

12 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

13 Le précédent aéroport international de Phnom Penh (Cambodge), dont Cambodia Airports (filiale de VINCI Airports) était le concessionnaire, a été fermé début septembre 2025. Cambodia Airports est depuis titulaire d’un contrat d’exploitation du nouvel aéroport international de Phnom Penh (Techo International). Au total, le chiffre d’affaires de Cambodia Airports s’est élevé à 20 millions d’euros au 1er semestre 2026 (contre 87 millions d’euros au 1er semestre 2025) et l’EBITDA à 8 millions d’euros (contre 63 millions d’euros au 1er semestre 2025).

14 Outre Entrevias (cf page 2), il faut rappeler la reprise en mars 2025 - dans le cadre d’une nouvelle concession - de l'exploitation de l'autoroute Via Cristais (chiffre d’affaires de 42 millions d’euros au 1er semestre 2026 et de 24 millions d’euros au 1er semestre 2025).

15 Parmi les principaux contrats remportés ce semestre par VINCI Energies, on peut citer : la réalisation d’infrastructures électriques en Guinée et en République tchèque ; la réalisation de lots techniques pour des nouveaux data centers en Asie (Singapour, Indonésie) et en France ; l’installation de batteries de stockage (BESS) en Europe (Allemagne, Belgique, France et Royaume-Uni) ; la construction d’une ferme photovoltaïque en Irlande ; des travaux sur l’aéroport de Saint-Domingue (géré par VINCI Airports) en synergie avec VINCI Construction ; un PPP bâtimentaire dans le domaine de l’éducation en Allemagne ou encore la participation au développement d’un réacteur nucléaire de propulsion navale pour la marine brésilienne avec des acteurs de la filière nucléaire française.

16 Cobra IS avait remporté, en avril 2025, le contrat de construction associé au premier PPP dans le domaine de la transmission électrique en Australie. Au 1er semestre 2026, les principaux contrats remportés par Cobra IS sont : la réalisation et l’installation de lots multi-techniques dans des projets de data centers, principalement en Espagne ; la réalisation d’électrolyseurs en Espagne et la rénovation d’une centrale hydroélectrique en Roumanie.

17 Dont : 1,9 GW en Espagne, 0,9 GW aux États-Unis et 0,8 GW au Brésil, avec des objectifs de démarrage de l’exploitation pour ces trois pays entre 2026 et 2027. Il s’y ajoute des capacités de 0,1 GW en Équateur et de 0,3 GW en Australie avec des objectifs de démarrage de l’exploitation en 2027-2028.

18 « greenfield » : infrastructures nouvelles à construire ; « brownfield » : infrastructures existantes.

19 Parmi les principaux contrats remportés ce semestre par VINCI Construction, on peut citer : la réalisation du centre de maintenance ferroviaire et du centre de contrôle de HS2 à Birmingham (Royaume-Uni) ; plusieurs contrats pluriannuels de maintenance routière en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni ; des contrats routiers en Australie ; des contrats bâtimentaires en France (dont le nouvel hôpital de Reims) ; la conception-construction d’ouvrages de rejet en mer pour les deux EPR de Penly (France) ; la modernisation de la station de traitement des eaux de Prague (République tchèque) ; la conception-construction d’un terminal de stockage de gaz de pétrole liquéfié à Carthagène (Espagne) ; la rénovation d’un centre de traitement de déchets en région parisienne ; la restructuration d’un échangeur autoroutier en Floride (États-Unis) ainsi que des révisions de prix sur plusieurs projets.

20 Essentiellement à Singapour et en Espagne à ce stade.

21 En retenant l’hypothèse d’une enveloppe d’investissements de Zero.e comparable à celle de 2025 (0,9 milliard d’euros).

22 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

23 Sur la base du portefeuille de 5 GW de capacité à fin 2025, l’EBITDA de Zero.e devrait dépasser 400 millions d’euros d’ici 2030.

24 Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sur l’information semestrielle 2026 est en cours d’établissement.

25 Étant rappelé qu’en 2025 VINCI a réalisé 2,0 milliards d’euros de rachats d’actions (16,6 millions d’actions rachetées à un cours moyen de 119,1 €) dont 0,8 milliard d’euros au 1er semestre (7,1 millions d’actions rachetées à un cours moyen de 118,4 €).

Pièce jointe