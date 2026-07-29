Inventiva annonce ses résultats financiers préliminaires pour le premier semestre 2026¹

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 166,1 millions d'euros et 67,8 millions d'euros de dépôts à court terme2 au 30 juin 2026





Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 29 juillet, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), publie aujourd'hui certains résultats financiers préliminaires du premier semestre 2026, notamment sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et son chiffre d'affaires.

Résultats financiers préliminaires

Au 30 juin 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 166,1 millions d'euros et 67,8 millions d'euros de dépôts à court terme2, contre une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 99,3 millions d'euros et 131,6 millions d'euros de dépôts à court terme au 31 décembre 2025.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à (48,7) millions d’euros au premier semestre 2026, contre (53,7) millions d’euros pour la même période en 2025Cette baisse s'explique principalement par une variation du besoin en fonds de roulement de 8,8 millions d'euros entre les deux périodes. Cette diminution de la consommation de trésorerie a toutefois été partiellement compensée par l'augmentation des dépenses opérationnelles, reflétant la progression attendue de l'essai clinique de phase 3 NATiV3 ainsi que la préparation des activités pré commerciales. Les dépenses de recherche et développement (« R&D ») se sont élevées à (50,1) millions d’euros au premier semestre 2026, contre (44,9) millions d’euros pour la période en 2025.

Les flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement se sont élevés à (63,9) millions d’euros au premier semestre 2026, contre (24,8) millions d'euros au premier semestre 2025. Cette augmentation s'explique principalement par les nouvelles souscriptions de dépôts a court terme à la suite des opérations de financement combinées annoncées le 2 juin 20263.

Les flux de trésorerie générés par les activités de financement se sont élevés à 50,9 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 104,8 millions d'euros au premier semestre 2025.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement au cours du premier semestre 2026 reflètent l'optimisation de la structure de capital annoncée le 2 juin 2026, comprenant l’Offre Equity d'un montant de 103 millions d'euros ainsi qu'une Opération de Financement d'un montant de 75 millions d'euros4. Ce flux de trésorerie positif a été partiellement compensé par le remboursement anticipé intégral du prêt existant conclu avec la Banque européenne d'investissement, pour un montant total de 62 millions d'euros, ainsi que par le rachat des BSA BEI Initiaux Tranche A et de 700 000 BSA BEI Initiaux Tranche B, pour un prix total de rachat de 50 millions d'euros. Pour plus d'informations sur ces opérations, se référer au communiqué de presse de la Société en date du 2 juin 2026 et du 12 juin 2026.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement au cours du premier semestre 2025 provenaient du produit brut de 115,6 millions d'euros (soit un produit net de 108,0 millions d'euros) reçu dans le cadre de la deuxième tranche du Financement Structuré annoncé en octobre 20245.

Compte tenu de la trésorerie et des équivalents de trésorerie dont dispose actuellement la Société, ainsi que du produit net de l’Offre Equity réalisée, de la finalisation des Opérations BEI et de l'émission des Tranches A et B dans le cadre de l’Opération de Financement6, la Société prévoit de pouvoir financer ses activités conformément à ses prévisions actuelles jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2027.A la date du présent communiqué, la trésorerie et les équivalents de trésorerie actuels de la Société ne sont pas suffisants pour couvrir ses besoins opérationnels actuellement prévus au cours des 12 prochains mois.Sur la base de sa trésorerie, de ses équivalents de trésorerie et de ses dépôts à court terme existants, ainsi que du produit net de l’Offre Equity réalisée, de la finalisation des Opérations BEI et de l'émission des Tranches A et B dans le cadre du financement par dette, et en supposant également la réalisation de la Tranche C l’Opération de Financement, représentant un produit potentiel pouvant atteindre 20,0 millions d'euros, ainsi que l'exercice intégral des bons de souscription d'actions de la Tranche 3 précédemment émis dans le cadre du Financement Structuré5, représentant un produit potentiel pouvant atteindre 116,0 millions d'euros, la Société estime être en mesure de financer ses activités, conformément à son plan actuel, jusqu'au début du premier trimestre 20287.

Au cours du premier semestre 2026, la Société a enregistré un effet positif des taux de change sur sa trésorerie et équivalents de trésorerie de 0,7million d’euros, contre un effet de change négatif de (0,7) million d’euros au premier semestre 2025, principalement en raison des changements du taux de change EUR/USD.

Chiffre d’affaires

La Société n'a enregistré aucun chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2026, contre 4,5 millions d'euros pour la même période en 2025.

Prochaine publication de résultats financiers

Résultats financiers du premier semestre 2026 : mercredi 25 septembre 2026 (après la clôture des marchés aux Etats-Unis).

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Media Relations



Pascaline Clerc: media@inventivapharma.com



Mark Corbae: inventivapr@icrhealthcare.com Investor Relations



David Nikodem: IR@inventivapharma.com



Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com

Note spéciale aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de "safe-harbor" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, résultats financiers préliminaires non audités d’Inventiva pour le semestre clos le 30 juin 2026, prévisions et estimations relatives aux ressources de trésorerie et aux dépenses d’Inventiva, incluant les attentes et hypothèses liées à l’estimation de son horizon de trésorerie, les prévisions et les estimations concernant l'essai clinique de phase 3 NATiV3 en cours du lanifibranor chez des patients atteints de MASH, y compris la conception, la durée, le calendrier, les coûts, les bénéfices thérapeutiques potentiels du lanifibranor, les soumissions réglementaires potentielles, les approbations et la commercialisation, les plans de développement du pipeline d'Inventiva, et les activités futures, les attentes, les plans, la croissance et les perspectives d'Inventiva. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, "croire", "anticiper", "s'attendre à", "avoir l'intention", "planifier", "chercher", "estimer", "peut", "sera", "pourrait", "devrait", "conçu", "espérer", "cible", "potentiel", "opportunité", "possible", "viser", et "continuer" et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais plutôt des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives basées sur les convictions de la direction. Ces déclarations reflètent les opinions et les hypothèses qui prévalent à la date des déclarations et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats futurs, les performances ou les événements futurs et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs qui échappent au contrôle d'Inventiva. Il n'y a aucune garantie, en ce qui concerne les produits candidats, que les résultats des essais cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les essais cliniques futurs seront lancés comme prévu, que les produits candidats recevront les autorisations réglementaires nécessaires, ou que les étapes prévues par Inventiva ou ses partenaires seront atteintes dans les délais prévus, ou même qu'elles le seront. Les résultats futurs peuvent s'avérer matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris la finalisation des procédures de clôture financière, les ajustements finaux et d’autres événements pouvant survenir et susceptibles d’entraîner des écarts entre les résultats financiers préliminaires du premier semestre 2026 et les résultats financiers qui seront présentés dans les états financiers consolidés examinés d’Inventiva pour le premier semestre 2026, Inventiva est une société en phase clinique qui n'a pas de produits approuvés et n'a pas de revenus historiques, Inventiva a subi des pertes importantes depuis sa création, Inventiva n'a jamais généré de revenus à partir de la vente de produits, Inventiva aura besoin de capitaux supplémentaires pour financer ses opérations, en l'absence desquels Inventiva pourrait être obligée de réduire de manière significative ses activités, de retarder ou d'interrompre un ou plusieurs de ses programmes de recherche ou de développement, d'étendre ses activités ou de tirer parti de ses opportunités commerciales, et pourrait ne pas pouvoir poursuivre ses activités, la capacité d'Inventiva à obtenir des financements et à conclure des transactions potentielles, le succès futur d'Inventiva dépend de la réussite du développement clinique, des approbations réglementaires et de la commercialisation ultérieure du lanifibranor, les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires peuvent ne pas étayer les revendications d'Inventiva et de ses partenaires concernant les produits candidats, les attentes d'Inventiva concernant ses essais cliniques peuvent s'avérer erronées et les autorités réglementaires peuvent exiger des arrêts supplémentaires et/ou des modifications supplémentaires des essais cliniques d'Inventiva, les attentes d'Inventiva concernant le plan de développement clinique du lanifibranor pour le traitement de la MASH peuvent ne pas se réaliser et ne pas soutenir l'approbation d'une demande de nouveau médicament (New Drug Application), la capacité d'Inventiva à identifier d'autres produits ou produits candidats présentant un potentiel commercial significatif, les attentes d'Inventiva concernant son projet de réorganisation stratégique et la réduction des effectifs qui en découle, y compris les avantages potentiels, les dépenses et les conséquences qui en découlent, la capacité d'Inventiva à mettre en œuvre ses capacités et sa stratégie de commercialisation, de marketing et de fabrication, la capacité d'Inventiva à coopérer avec succès avec ses partenaires existants ou à conclure de nouveaux partenariats, et de remplir ses obligations au titre de tout accord conclu dans le cadre de ces partenariats, les avantages de ses partenariats actuels et futurs sur le développement clinique, les autorisations réglementaires et, le cas échéant, la commercialisation de ses produits candidats, ainsi que la réalisation des étapes importantes prévues dans le cadre de ces partenariats et le calendrier correspondant, Inventiva et ses partenaires peuvent rencontrer des retards substantiels au-delà des attentes dans leurs essais cliniques ou échouer à démontrer la sécurité et l'efficacité à la satisfaction des autorités réglementaires applicables, la capacité d'Inventiva et de ses partenaires à recruter et à retenir des patients dans les études cliniques, le recrutement et la rétention de patients dans les études cliniques est un processus coûteux et chronophage qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs échappant au contrôle d'Inventiva et de ses partenaires, les produits candidats d'Inventiva peuvent provoquer des réactions indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva doit faire face à une concurrence importante, et les activités d'Inventiva, les études précliniques et les programmes de développement clinique ainsi que les calendriers, la situation financière et les résultats d'exploitation d'Inventiva pourraient être affectés de manière significative et négative par des modifications de lois et réglementations, des conditions défavorables dans son secteur d'activité, des événements géopolitiques, tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions qui en découlent, le conflit au Moyen-Orient et le risque connexe d'un conflit plus important, les épidémies, et les conditions macroéconomiques, y compris les évolutions des politiques commerciales internationales, l'inflation mondiale, mes fluctuations des marchés financiers et du crédit, des droits de douane et autres barrières commerciales, relations commerciales internationales, troubles politiques et catastrophes naturelles, les marchés financiers incertains et les perturbations dans les systèmes bancaires. Compte tenu de ces risques et incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou à la sincérité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles.

Veuillez-vous référer au Document d'Enregistrement Universel pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2026 et au Rapport Annuel sur le Formulaire 20-F (Form 20-F) pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de la SEC le 8 avril 2026 pour d'autres risques et incertitudes affectant Inventiva, y compris ceux décrits sous la rubrique "Facteurs de risque", et dans les futurs documents déposés auprès de la SEC. D'autres risques et incertitudes dont Inventiva n'est pas actuellement connaissance peuvent également affecter ses déclarations prévisionnelles et peuvent entrainer des résultats réels et un calendrier des événements qui diffèrent matériellement de ceux anticipés. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du présent communiqué. Sauf obligation légale, Inventiva n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives mentionnées ci-dessus. Par conséquent, Inventiva n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences découlant de l'utilisation de l'une des déclarations susmentionnées.

1 Informations financières préliminaires non-auditées.

2 Les dépôts à court terme étaient classés dans la catégorie « autres actifs courants » dans l’état consolidé de la situation financière selon les normes IFRS, et étaient considérés par la Société comme liquides et facilement disponibles.

3 Cf communiqué de presse du 2 juin 2026

4 Les termes définis avec une majuscule dans le présent document et non définis autrement ont la signification qui leur est attribuée dans le communiqué de presse de la Société en date du 2 juin 2026.

5 Cf communiqué de presse du 13 octobre 2024

6 Cf communiqué de presse du 2 juin 2026 (en particulier la description des engagements financiers regardant l'Opération de Financement)

7 Ces estimations sont fondées sur le plan d’affaires actuel de la Société et excluent tout paiement potentiel d’étapes clés dû à la Société ou payable par celle-ci, ainsi que toute dépense supplémentaire liée au candidat-médicament ou résultant de toute opération potentielle de prise de licence ou d’acquisition de candidats-médicaments ou de technologies supplémentaires, ou de tout développement de produit associé que la Société pourrait entreprendre. La Société pourrait avoir fondé ces estimations sur des hypothèses qui s’avéreraient inexactes, modifier son plan d’affaires à l’avenir et être amenée à utiliser ses ressources plus rapidement que prévu. Ces estimations pourraient être réduites en cas d’augmentation des dépenses liées aux programmes de développement au-delà des attentes de la Société, ou si les programmes de développement progressent plus rapidement que prévu. Il ne peut être garanti que les bons de souscription d’actions de la Tranche 3 seront exercés, ni dans quelle mesure ils le seront, le cas échéant.

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