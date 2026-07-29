Placements AGF annonce les résultats d’une assemblée extraordinaire des porteurs de titres du FNB Actions mondiales Croissance durable AGF

TORONTO, 29 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») a annoncé aujourd’hui qu’à la suite d’une assemblée extraordinaire, les porteurs de titres ont approuvé des changements concernant l’objectif du FNB Actions mondiales Croissance durable AGF (symbole : AGSG) (le « FNB »).

Comme nous l’avions annoncé précédemment, une fois que le nouvel objectif sera en vigueur, le FNB passera d’un mandat généralement axé sur les actions mondiales liées à l’investissement durable, à une stratégie ciblée davantage sur la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique. Ce nouveau positionnement permet de mieux aligner l'approche d'investissement du FNB avec les occasions de placement sur le marché en évolution et la demande des investisseurs, tout en offrant une exposition différenciée à des sociétés qui contribuent directement à la réduction de l'impact environnemental et au développement de solutions appuyant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le nouvel objectif de placement devrait entrer en vigueur le 19 août 2026, ou vers cette date et les changements additionnels suivants seront effectués parallèlement à l’adoption du nouvel objectif du FNB :

Mise à jour des stratégies d'investissement, en fonction du nouvel objectif de placement;

Modification des facteurs de risque, dans le but de refléter les changements apportés à l'objectif de placement et aux stratégies d'investissement;

Changement de nom du FNB, qui deviendra FNB Transition énergétique et Adaptation AGF, aux fins d’alignement avec le nouvel objectif de placement du FNB;

Changement de symbole au téléscripteur, qui deviendra « ATAP », pour mieux refléter le nouveau nom du FNB;

Changement de niveau de risque, de « moyen » à « élevé »; et

Modification des indices de référence déterminant le niveau de risque du FNB.





Pour de plus amples renseignements sur les FNB AGF, visitez le site AGF.com .

Placements AGF a l’intention de déposer une modification concernant le prospectus du FNB, le 30 juillet 2026, aux fins de la mise en œuvre du changement d’objectif de placement et d’autres modifications connexes décrits dans la circulaire d’information, pour que les changements en question entrent en vigueur le 19 août 2026, ou vers cette date. En conséquence du changement d’objectif de placement, le FNB sera retiré de la liste de FNB axés sur les facteurs ESG, ce qui reflétera la révision de l’objectif de placement et de la stratégie du FNB. Ainsi, le FNB n’aura plus recours à une stratégie d’investissement axée sur les facteurs ESG figurant à titre de caractéristique déterminante de son processus d’investissement.

La modification concernant le prospectus entraînera également le changement du niveau de risque du FNB, qui passera de « moyen » à « élevé ». De plus, en raison de la modification concernant le prospectus, l’indice S&P Global Clean Energy Transition servira d’indice de référence pour la période précédant le 1er mars 2023, et l’indice Solactive US Energy Transition and Adaptation Opportunities sera l’indice de référence après cette date. Les changements concernant le niveau de risque et l’indice de référence entreront également en vigueur le 19 août 2026, ou vers cette date.

Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés à un fonds négocié en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus ou les documents « Aperçu du FNB » pertinents avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Les parts de FNB s’achètent et se vendent au cours du marché à la bourse et les frais de courtage réduisent leurs rendements.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 76 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs des filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.



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