Über den Schlusspfiff hinaus: LEPAS treibt elegante Mobilität mit seiner globalen Modellpalette voran

WUHU, China, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, die NEV-Marke von Chery Auto im mittleren bis gehobenen Segment, treibt ihre internationale Expansion mit einer umfassenden Modellpalette konsequent voran. Zum Portfolio gehören der LEPAS L4 EV, der LEPAS L6 EV sowie der LEPAS L8 PHEV. Mit der neuen Modellpalette unterstreicht LEPAS seinen Anspruch an elegante Mobilität. Stilvolles Design, intelligente Technologien und ein hochwertiges Raumkonzept bilden die Grundlage für ein Fahrerlebnis, das den vielfältigen Anforderungen internationaler Märkte gerecht wird.

Das kürzlich zu Ende gegangene Turnier machte einmal mehr deutlich, wie entscheidend Souveränität, Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit für nachhaltigen Erfolg sind – Werte, die mit dem Mobilitätskonzept von LEPAS im Einklang stehen. Durch die Verbindung von Design, innovativer Technologie und Nutzerorientierung schafft LEPAS weltweit Mobilitätserlebnisse, die Eleganz und Souveränität vereinen.

LEPAS L4 EV: Souveräne Reichweite für entspannte Mobilität in der Stadt

Auf dem Spielfeld entscheiden Konstanz und die Fähigkeit, sich flexibel auf neue Situationen einzustellen, über den Erfolg. Genau diesem Anspruch folgt auch der LEPAS L4 EV. Er wurde für urbane Fahrer entwickelt, die Wert auf ein intelligentes und besonders komfortables NEV-Fahrerlebnis legen. Mit seiner hohen Reichweite, effizienter Leistung und praktischen Ladelösungen bietet der LEPAS L4 EV souveräne Mobilität sowohl für den täglichen Arbeitsweg als auch für längere Fahrten.

Der LEPAS L4 EV wird von einem hochintegrierten 12-in-1-Elektroantriebssystem angetrieben, das eine gleichmäßige, leise und effiziente Leistungsentfaltung ermöglicht. Mit einer maximalen DC-Schnellladeleistung von über 120 kW kann die Batterie beim Anschluss an eine 200-kW-Ladesäule in nur 20 Minuten von 30 % auf 80 % geladen werden und unterstützt damit sowohl den täglichen Pendelverkehr als auch Langstreckenfahrten.

Ergänzt wird das Gesamtpaket durch ein Fahrerassistenzsystem (ADAS) der Stufe 2 sowie eine 540°-HD-Panoramaansicht. Beide Systeme erleichtern unter anderem das Fahren auf engen Straßen und das Einparken und sorgen für ein entspannteres und souveräneres Fahrerlebnis im urbanen Umfeld.

LEPAS L6 EV: Intelligente Weiterentwicklungen für einen anspruchsvollen Lebensstil

Neben Wettkampfgeist prägen vor allem Präzision, Souveränität und überlegene Leistung das Geschehen auf dem Spielfeld. Diese Verbindung aus Leistungsfähigkeit und Stil verkörpert der LEPAS L6 EV – ein „Intelligent & Exquisite Life SUV“, das für Menschen entwickelt wurde, die ein besonders hochwertiges und anspruchsvolles Mobilitätserlebnis suchen.

Die markentypische Designsprache „Leopard Aesthetics“ verleiht dem LEPAS L6 EV eine elegante und zugleich dynamische Linienführung. Sein hochwertiges, minimalistisches Design überzeugt in den unterschiedlichsten Alltagssituationen – vom täglichen Pendelverkehr über Familienausflüge bis hin zu Freizeitaktivitäten und gesellschaftlichen Anlässen.

Im dichten Stadtverkehr tragen intelligente Technologien und moderne Fahrerassistenzsysteme dazu bei, den Fahrstress im Alltag spürbar zu reduzieren. Auf Reisen mit der Familie wird der Innenraum zu einem mobilen Lebensraum mit umfangreichen Entertainment- und Komfortfunktionen. Zusätzliche Flexibilität bietet dabei die V2L-Funktion zur externen Stromversorgung.

Wer unterwegs eine Pause einlegt, profitiert von einem angenehm ruhigen Innenraum, der Privatsphäre, eine entspannte Atmosphäre und klimatisierten Komfort miteinander verbindet. Auch bei Outdoor-Aktivitäten und auf Fotoreisen überzeugt der LEPAS L6 EV mit seinem markanten Design und verleiht jeder Fahrt ihren ganz eigenen Charakter.

LEPAS L8 PHEV: Elegante Vielseitigkeit für souveränes Reisen

Im Spitzensport entscheidet nicht eine einzelne Stärke über den Erfolg, sondern eine in jeder Hinsicht ausgewogene Gesamtleistung. Diese Philosophie spiegelt sich im LEPAS L8 PHEV wider. Er vereint großzügigen Raumkomfort, intelligente Technologien, ein hohes Sicherheitsniveau und eine große Reichweite zu einem ebenso souveränen wie hochwertigen Mobilitätserlebnis für Kunden weltweit.

Dank seines Radstands von 2.800 mm bietet der LEPAS L8 PHEV ein großzügiges und komfortables Raumangebot. Das umlaufende Cockpit verbindet eine hervorragende Rundumsicht mit einer modernen, technologisch geprägten Gestaltung. Variable Innenraumkonzepte sowie insgesamt 47 Ablagemöglichkeiten werden den unterschiedlichsten Reisebedürfnissen gerecht. Zur hochwertigen Ausstattung gehören außerdem ein AQS-Luftqualitätsüberwachungssystem, ein aktives Beduftungssystem sowie UV-abweisende und wärmeisolierende Verglasung. Für eine schnelle und intuitive Bedienung sorgen der 8155-Chip und ein 13,2 Zoll großer Touchscreen im Waterfall-Design. Darüber hinaus lassen sich zahlreiche Fahrzeugfunktionen wie Temperaturregelung, Fahrzeugentriegelung oder Klimaanlage bequem per Smartphone aus der Ferne steuern.

Der LEPAS L8 PHEV ist mit einem Fahrerassistenzsystem (ADAS) der Stufe 2, einer 540°-Panoramakamera sowie einem APA-/RPA-Parksystem ausgestattet. Die Systeme unterstützen den Fahrer in unterschiedlichsten Fahrsituationen und sorgen für ein komfortables und souveränes Fahrerlebnis.



Unter NEFZ-Bedingungen erreicht der LEPAS L8 PHEV eine Gesamtreichweite von mehr als 1.300 Kilometern. Darüber hinaus unterstützt das Fahrzeug drei verschiedene Lademöglichkeiten – DC-Schnellladen, Laden zu Hause und mobiles Laden – und bietet damit maximale Flexibilität für den Pendelverkehr, Langstreckenfahrten und unterschiedlichste Ladesituationen.

Mit dem Ende der Fußballweltmeisterschaft bringt LEPAS den Geist von Souveränität und Selbstvertrauen vom Spielfeld auf die Straße. Der LEPAS L4 EV, der LEPAS L6 EV und der LEPAS L8 PHEV befinden sich derzeit in der weltweiten Markteinführungsphase und werden schrittweise auf internationalen Märkten eingeführt.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im mittleren bis gehobenen Marktsegment und entwickelt elegante Mobilitätslösungen für Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die „Preferred Brand for Elegant Mobility Life“ zu werden, vereint LEPAS Leopard Aesthetics, LEPAS Elegant Technology und Exquisite Space – und macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der globalen Philosophie „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ treibt Chery Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Medienkontakt

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

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