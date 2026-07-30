Société Générale : Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2026





RÉSULTATS AU 30 JUIN 2026





Communiqué de presse

Paris, le 30 juillet 2026 à 6h25

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE RECORD AU S1-26 DE 3,5 MD EUR

REHAUSSEMENT DE LA CIBLE DE RENTABILITÉ (ROTE) 2026 À ~11%

RACHAT D’ACTIONS EXCEPTIONNEL DE 1,5 MD EUR

ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 0,751 EUR PAR ACTION, +23% VS. 2025

Revenus du Groupe de 14,2 Md EUR au S1-26, en hausse de +2,4% vs. S1-25, en ligne avec la cible 2026 >+2%

Coûts en baisse de -5,0% au S1-26 vs. S1-25 , meilleur que la cible 2026 de ~-3%

, meilleur que la cible 2026 de ~-3% Coefficient d’exploitation de 59,7% au S1-26 , en ligne avec la cible 2026 <60%

, en ligne avec la cible 2026 <60% Coût du risque à 26 pb au S1-26 , en bas de la fourchette cible 2026 de 25 à 30 pb

, en bas de la fourchette cible 2026 de 25 à 30 pb Résultat net part du Groupe record au S1-26 de 3,5 Md EUR, en hausse de +13,9%

vs. S1-25, ROTE de 12,0% au S1-26

Au T2-26, hausse des revenus de +4,5%, coûts en recul de -4,1%, coefficient d’exploitation de 58,6%, coût du risque de 27 pb, résultat net part du Groupe record de 1,8 Md EUR et ROTE de 12,2% Rehaussement des cibles financières pour 2026 : Réduction des coûts de ~-4% en 2026 vs. 2025 , contre ~-3% précédemment



Cible de rentabilité (ROTE) 2026 rehaussée à ~11%, contre >10% précédemment

Distribution de capital excédentaire sous la forme d’un rachat d’actions exceptionnel de 1,5 Md EUR (-39 pb de ratio CET1), qui sera lancé le 3 août 2026 au plus tôt

(-39 pb de ratio CET1), qui sera lancé le 3 août 2026 au plus tôt Acompte sur dividende de 0,75 1 EUR par action au titre du S1-26 , en hausse de +23% par rapport à l’année dernière, mis en paiement le 7 octobre 2026 Ratio CET1 de 13,2% à fin T2-26 après déduction du rachat d’actions exceptionnel , environ 290 pb au-dessus de l’exigence réglementaire

, en hausse de +23% par rapport à l’année dernière, mis en paiement le 7 octobre 2026

Slawomir Krupa, Directeur général du groupe, a commenté :

« Les résultats que nous publions ce jour illustrent à nouveau la solidité et la forte progression de notre performance financière, fruit de l’exécution rigoureuse de notre plan stratégique. Notre résultat net part du Groupe enregistre une forte hausse sur le semestre atteignant un niveau record. Notre efficacité opérationnelle s’améliore avec à la fois une hausse de nos revenus et une forte baisse de nos coûts générant un effet de ciseaux particulièrement positif sur le trimestre. Cette dynamique se traduit par une amélioration significative de notre rentabilité et nous permet de rehausser notre cible de ROTE pour 2026 à ~11%.

Notre solide position de capital, nous permet d’annoncer ce jour, le lancement d’un programme de rachat d’actions exceptionnel et le versement d’un acompte sur dividende 2026 en hausse par rapport à celui de 2025.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des équipes dont la mobilisation au service de nos clients et de la transformation de notre Groupe est au cœur de ces performances. J’aurai le plaisir de présenter la nouvelle feuille de route stratégique et financière le 21 septembre prochain à l’occasion de notre Capital Markets Day. »

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE





En M EUR T2-26 T2-25 Variation S1-26 S1-25 Variation Produit net bancaire 7 096 6 791 +4,5% +6,1%* 14 202 13 874 +2,4% +5,2%* Frais de gestion (4 155) (4 331) -4,1% -2,7%* (8 485) (8 935) -5,0% -2,7%* Résultat brut d'exploitation 2 941 2 460 +19,5% +21,6%* 5 717 4 939 +15,7% +19,8%* Coût net du risque (390) (355) +9,9% +13,9%* (745) (699) +6,6% +8,2%* Résultat d'exploitation 2 551 2 105 +21,2% +22,9%* 4 972 4 240 +17,3% +21,8%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 12 75 -84,6% -84,5%* 76 277 -72,7% -72,7%* Quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence 5 (1) n/s n/s 12 7 +61,4% +61,4%* Impôts sur les bénéfices (524) (477) +9,9% +11,9%* (1 066) (967) +10,3% +15,3%* Résultat net 2 043 1 702 +20,1% +21,5%* 3 993 3 557 +12,2% +16,0%* Dont participations ne donnant pas le contrôle 253 249 +1,7% -0,5%* 506 496 +2,0% +2,2%* Résultat net part du Groupe 1 790 1 453 +23,2% +25,5%* 3 487 3 061 +13,9% +18,4%* ROE 10,8% 8,6% 10,6% 9,1% ROTE 12,2% 9,7% 12,0% 10,3% Coefficient d'exploitation 58,6% 63,8% 59,7% 64,4%

Le renvoi * dans ce document correspond à des données à périmètre et change constants

Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni sous la présidence de William Connelly le 29 juillet 2026, a examiné les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre de l’année 2026 du Groupe Société Générale.

Produit net bancaire

Le produit net bancaire du trimestre s’établit à 7 096 millions d’euros, en hausse de +4,5% vs. T2-25 et progresse de +6,1% à périmètre et change constants. Il comprend un impact des cessions réalisées pour -70 millions d’euros.

Les revenus de la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances sont en hausse de +12,6% par rapport au T2-25 et s’élèvent à 2 553 millions d’euros au T2-26. La marge nette d’intérêt progresse fortement sur le trimestre à +14,9% vs. T2-25. Les actifs sous gestion de la Banque Privée et les encours d’assurance vie sont en hausse de +10% et +11% respectivement au T2-26 vs. T2-25 et atteignent des niveaux records. Enfin, BoursoBank, s’appuyant sur une base clientèle solide d’environ 9,1 millions clients à fin juin 2026, démontre la pertinence de son modèle avec une contribution au résultat net part du Groupe de 84 millions d’euros au T2-26, en ligne avec l’objectif d’une contribution nette annuelle sur 2026 supérieure à 300 millions d’euros. La rentabilité (RONE) s’établit à 60,7% au T2-26.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs publie des revenus de 2 718 millions d’euros au T2-26, en hausse de +2,7% par rapport au T2-25 et de +4,0% à périmètre et change constants. Les revenus des activités de Marché s’établissent à 1,6 milliard d’euros au T2-26 en baisse de -1,0% par rapport au T2-25. Les revenus des métiers actions sont en hausse de +5,5% au T2-26 par rapport au T2-25 pour dépasser 1,0 milliard d’euros. Ce trimestre a été porté par une forte activité commerciale dans les produits dérivés, les financements ainsi que les activités de prime services. Les revenus des activités de Taux, Crédit et Change sont en recul de -11,3% par rapport au T2-25, dans un environnement qui reste défavorable pour le portefeuille d’activités, qui est largement concentré sur l’Europe et les activités de taux. Les activités de Services Titres affichent des revenus en hausse de +3,9% au T2-26 vs. T2-25, sous l’effet d’une progression à la fois des commissions et de la marge nette d’intérêt. Les métiers de Global Banking & Advisory présentent un trimestre solide porté par une forte activité client et une solide dynamique d’origination, avec une poursuite de la bonne dynamique dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des matières premières. Par ailleurs, ce trimestre est porté par un net rebond des activités de marchés de capitaux de dette et d’actions, avec l’exécution d’opérations de premier plan dans l’ensemble des secteurs et des régions. Enfin, les activités de Global Transaction & Payment Services affichent des revenus en hausse de +6,7% par rapport à T2-25, soutenue par une forte collecte de dépôts auprès des entreprises dans l’ensemble des régions.

Les revenus des activités de Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International s’établissent à 1 872 millions d’euros, en retrait de -4,9% à périmètre et change constants. La Banque de détail à l’International publie des revenus en hausse de +2,9% à périmètre et change constants. Les revenus des activités de Mobilité et Services financiers sont en baisse de -10,1% vs. T2-25. Les revenus d’Ayvens baissent de -13,0% vs. T2-25, du fait d’une poursuite de la normalisation anticipée du résultat des ventes de véhicules d’occasion2 à ~330 euros par unité. Cette dernière est partiellement compensée par la progression des marges en lien avec la poursuite de la stratégie de recentrage sur les segments les plus rentables.

Les revenus du Hors Pôles ressortent quant à eux à -48 million d’euros au T2-26 contre -160 millions d’euros au T2-25, tirés par la poursuite d’une gestion efficace de la liquidité et des réévaluations de passifs comptabilisés à la juste valeur.

Sur le semestre, le produit net bancaire du Groupe est en hausse de +2,4% vs. S1-25 et de +5,2%

à périmètre et change constants.

Frais de gestion

Au T2-26, les frais de gestion s’élèvent à 4 155 millions d’euros, en baisse de -4,1% vs. T2-25 et de

-2,7% à périmètre et change constants. La baisse des frais de gestion s’explique notamment par les cessions réalisées pour 41 millions d’euros, une baisse des charges de transformation pour 8 millions d’euros, une reprise sur taxes IFRIC 21 pour 36 millions d’euros. Par ailleurs, les coûts comprennent une charge de 127 millions d’euros3 liée au lancement en juin 2026 d’un Plan Mondial d’Actionnariat Salarié, en hausse de 26 millions d’euros par rapport au T2-25. En retraitant ces éléments, les frais de gestion sont en baisse de 117 millions d’euros, confirmant notre discipline continue dans la gestion des coûts.

Le levier opérationnel s’améliore fortement avec un coefficient d’exploitation qui s’établit à 58,6% sur le trimestre, en baisse par rapport au T2-25 (63,8%).

Sur le semestre, les frais de gestion sont en baisse significative de -5,0% vs. S1-25 et de -2,7% à périmètre et change constants. Cette baisse étant meilleure que l’objectif initial d’environ -3%, la cible de réduction de coûts a été revue à ~-4% entre 2025 et 2026. Le coefficient d’exploitation s’établit à 59,7% (vs. 64,4% au S1-25), en ligne avec la cible 2026 <60%.

Coût du risque

Le coût du risque4 ressort sur le trimestre à un niveau de 27 points de base, soit 390 millions d’euros, dans la fourchette cible située entre 25 et 30 points de base pour 2026. Il se décompose en une provision sur encours douteux de 405 millions d’euros (environ 28 points de base) et une reprise de provisions sur encours sains (étape 1 / étape 2) de -15 millions d’euros.

Le Groupe dispose au 30 juin d’un stock de provision sur encours sains (étape 1 / étape 2)5 de 2 933 millions d’euros, stable par rapport au 31 mars 2026 tandis que le stock de provisions en étape 2 baisse de -2,4%, représentant 3,4% du montant des encours de prêts en étape 2.

Le taux brut d’encours douteux s’élève à 2,70%6 au 30 juin 2026 et est en baisse par rapport à son niveau du 31 mars 2026 (2,75%). Le taux de couverture net des encours douteux du Groupe est de 83%7 au 30 juin 2026 (après prise en compte des garanties et des collatéraux).

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s’établit à 1 790 millions d’euros au T2-26, un niveau record pour un trimestre, correspondant à une rentabilité sur actif net tangible (ROTE) de 12,2%.

Sur le semestre, le résultat net part du Groupe s’établit à 3 487 millions d’euros, un niveau record pour un semestre, soit une rentabilité sur actifs net tangibles (ROTE) de 12,0%.

Au regard des performances du premier semestre, le Groupe a rehaussé sa cible de rentabilité sur actif net tangible (ROTE) à ~11% en 2026.

Distribution aux actionnaires

Sur la base des comptes du premier semestre 2026, le Conseil d’administration a ainsi décidé le versement d’un acompte sur dividende de 0,75 euro par action qui sera détaché le 5 octobre 2026 et mis en paiement le 7 octobre 2026.

Par ailleurs, une distribution de capital excédentaire sera effectuée sous la forme d’un rachat d’actions exceptionnel, en vue de les annuler, de 1,5 milliard d’euros. Les autorisations, dont celle de la Banque Centrale Européenne (BCE), ont été obtenues8 pour lancer ce programme, qui débutera le 3 août 2026 au plus tôt.

DÉVELOPPEMENT DURABLE





Le Groupe soutient le développement de solutions innovantes à travers les secteurs, notamment de l’énergie, des transports bas-carbone et du captage de carbone.

Au cours du trimestre, Société Générale a contribué à un projet emblématique dans la géothermie de nouvelle génération en finançant un champion émergent de l’électricité décarbonée aux États-Unis, Fervo Energy. La banque continue également d’accompagner le développement d’une mobilité durable, notamment à travers le financement d’avions-cargos de dernière génération compatibles avec les carburants d’aviation durables. Enfin, Société Générale se positionne sur les technologies de captage, transport et stockage du carbone, en participant au développement des activités d’Eni CCUS Holding, au Royaume-Uni.

Au T2-26, le Groupe a renforcé son ambition en faveur de la nature. Il a annoncé le lancement d’un partenariat financier et opérationnel avec Ardian, dédié aux solutions fondées sur la nature (« Nature-Based Solutions ») et visant à soutenir le développement de projets de préservation et de restauration des écosystèmes naturels. Il a par ailleurs participé au financement de Naturion, une plateforme bancaire basée aux Etats-Unis et spécialisée dans le développement et l’exploitation de projets de restauration des écosystèmes. Enfin, Société Générale a renouvelé ses ambitions dans le cadre d’Act4Nature International pour la période 2026-2028.

Ces initiatives illustrent l’ambition du Groupe à accompagner ses clients dans leur transition, tout en développant de nouvelles opportunités répondant aux enjeux croissants liés au climat et à la préservation de la nature.

STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE





Au 30 juillet 2026, le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe s’établit à 13,2%, soit environ 290 bps de base au-dessus de l’exigence réglementaire. Sur le plan de la liquidité, le LCR (Liquidity Coverage Ratio) s’inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires à 146% à fin juin 2026 (147% en moyenne sur le trimestre) et le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est à un niveau de 115% à fin juin 2026.

Les ratios de capital et de liquidité s’établissent bien au-dessus des exigences réglementaires.

30/06/2026 31/12/2025 Exigences CET1(1) 13,2% 13,5% 10,26% Tier 1 ratio(1) 15,8% 16,0% 12,18% Total Capital(1) 18,0% 18,5% 14,74% Ratio de levier(1) 4,3% 4,5% 3,60% TLAC (%RWA)(1) 29,0% 29,7% 22,38% TLAC (%leverage)(1) 7,9% 8,3% 6,75% MREL (%RWA)(1) 31,1% 32,5% 27,46% MREL (%leverage)(1) 8,5% 9,1% 6,01% LCR fin de période 146% 144% >100% LCR moyen de la période 147% 143% >100% NSFR 115% 116% >100%





En Md EUR 30/06/2026 31/12/2025 Total bilan consolidé 1 673 1 547 Capitaux propres part du Groupe 72 70 Encours pondérés des risques (RWA) 406 393 dont au titre du risque de crédit 331 319 Total bilan financé 970 934 Encours de crédit clientèle 476 466 Dépôts clientèle 626 605

9

Au 30 juillet 2026, la maison mère a émis 15,1 milliards d’euros de dette vanille à moyen et long terme au titre de son programme de financement vanille 2026, dont 3,1 milliards d’euros de pré-financement émis fin 2025. Les filiales ont, quant à elles, émis un montant de 2,8 milliards d’euros de dette vanille. Au total, le Groupe a émis 17,9 milliards d’euros de dette vanille à moyen et long terme.

À fin juillet 2026, le programme de financement 2026 de la maison mère est réalisé à hauteur de 96% pour les émissions vanilles.

Le Groupe est noté par quatre agences de notation : (i) FitchRatings - notation long terme « A+ », perspectives stables, notation dette senior préférée « A+ », notation court terme « F1 », (ii) Moody’s - notation long terme (dette senior préférée) « A1 », perspectives négatives, notation court terme « P-1 », (iii) R&I - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables ; et (iv) S&P Global Ratings - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives positives, notation court terme « A-1 ».

Le 12 mai 2026 : Fitch a relevé la note émetteur de Société Générale de « A- » à « A+ », suite à la révision de ses critères de notation des banques et grâce au très important coussin de dette de résolution du Groupe.

Le 29 juin 2026 : S&P a modifié la perspective associée à la note de Société Générale de « stable » à « positive », reflétant l’amélioration de ses performances et le renforcement de sa capitalisation.

BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE, BANQUE PRIVÉE ET ASSURANCES





En M EUR T2-26 T2-25 Variation S1-26 S1-25 Variation Produit net bancaire 2 553 2 269 +12,6% 5 057 4 568 +10,7% +11,7%* Dont revenus nets d'intérêts 1 190 1 036 +14,9% 2 379 2 097 +13,4% +14,4%* Dont revenus nets de commissions 1 127 1 013 +11,3% 2 241 2 069 +8,3% +9,4%* Frais de gestion (1 417) (1 477) -4,1% (2 910) (3 043) -4,4% -3,2%* Résultat brut d'exploitation 1 137 791 +43,7% 2 147 1 525 +40,8% +41,0%* Coût net du risque (223) (146) +52,7% (387) (317) +22,2% +22,2%* Résultat d'exploitation 914 645 +41,7% 1 760 1 208 +45,6% +46,0%* Gains ou pertes nets sur autres actifs (0) 20 n/s 1 27 -97,5% -97,5%* Résultat net part du Groupe 674 488 +38,0% 1 299 909 +42,8% +43,2%* RONE 14,7% 11,2% 14,2% 10,4% Coefficient d'exploitation 55,5% 65,1% 57,5% 66,6%

Activité commerciale

Réseau SG, Banque Privée et Assurances

Les encours de dépôts du Réseau SG s’élèvent à 219 milliards d’euros au T2-26, en recul de -3% par rapport au T2-25 et en recul de -1% vs. T1-26, les dépôts à vue étant en hausse et les dépôts à terme en recul. La croissance soutenue des encours des produits d’épargne et d’investissement des particuliers se poursuit.

Les encours de crédits du réseau SG s’établissent à 190 milliards d’euros au T2-26, en recul de -2% par rapport au T2-25, mais stable vs. T1-26.

Le ratio crédits sur dépôts s’établit à 87% au T2-26.

Les activités de Banque Privée voient la collecte nette s’établir à 2,4 milliards d’euros au T2-26, la collecte annualisée au T2-26 représentant 7% des actifs sous gestion. Les actifs sous gestion progressent de +10% vs. T2-25 à un niveau record de 145 milliards d’euros au T2-26. Le produit net bancaire s’établit à 363 millions d’euros sur le trimestre, en hausse de +18% vs. T2 25 et à 699 millions d’euros sur le semestre.

Les activités d’Assurances, qui incluent les activités en France et à l’international, affichent une nouvelle fois de très bonnes performances commerciales. La collecte nette de l’activité d’assurance vie épargne s’établit à 2,3 milliards d’euros au T2-26. Les encours d’assurance vie épargne sont en hausse de 11% vs. T2-25 pour atteindre un niveau record de 167 milliards d’euros au T2-26. La part d’unités de compte continue à s’accroitre au T2-26 atteignant 43%.

BoursoBank

Les actifs administrés, incluant les dépôts et l’épargne financière, ont atteint 84 milliards d’euros au

T2-26 en progression de +16% vs. T2-25. Les encours de dépôts affichent une progression de +9%

vs. T2-25 pour atteindre 49 milliards d’euros au T2-26. Les encours en assurance vie augmentent de +20%

vs. T2-25 s’établissant à 16 milliards d’euros. Le courtage enregistre de son côté une forte hausse des ordres de bourse atteignant 3,7 millions, en hausse de +25% vs. T2-25.

Les encours de crédits s’établissent à 17,8 milliards d’euros au T2-26 en progression de +8% par rapport au T2-25.

BoursoBank compte environ 9,1 millions de clients au T2-26 avec une conquête ce trimestre de plus de 280 000 nouveaux clients et un taux d’attrition toujours faible, inférieur à 4%.

Le résultat net part du Groupe de BoursoBank s'élève à 84 millions d'euros au T2-26, en ligne avec un objectif annuel 2026 supérieur à 300 millions d’euros. La rentabilité (RONE) s’établit à 60,7% au T2-26.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, les revenus ressortent à 2 553 millions d’euros (incluant provision PEL/CEL), en hausse de +12,6% par rapport au T2-25. La marge nette d’intérêt et les commissions sont en hausse respectivement de +14,9% et de +11,3% par rapport au T2-25.

Sur le semestre, les revenus atteignent 5 057 millions d’euros (incluant provision PEL/CEL) en hausse de +10,7% par rapport au S1-25 et de +11,7% à périmètre et change constants. La marge nette d’intérêt progresse de +13,4% vs. S1-25. Elle est en hause de +14,4% vs. S1-25 à périmètre et change constants. Les commissions sont en hausse de +8,3% vs. S1-25 et de +9,4% à périmètre et change constants.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion s’établissent à 1 417 millions d’euros, en recul de -4,1% par rapport au T2-25. Le coefficient d’exploitation s’établit à 55,5% au T2-26, en forte amélioration de 9,6 points de pourcentage par rapport au T2-25.

Sur le semestre, les frais de gestion ressortent à 2 910 millions d’euros, en baisse de -4,4% par rapport au S1-25 et de -3,2% à périmètre et change constants. Le coefficient d’exploitation est de 57,5% en amélioration de 9,1 points de pourcentage par rapport au S1-25.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque s’établit à 223 millions d’euros, soit 38 points de base contre 28 points de base au T1-26.

Sur le semestre, le coût du risque s’établit à 387 millions d’euros, soit 33 points de base.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe s’établit à 674 millions d’euros. La rentabilité normative (RONE) ressort à un niveau de 14,7% au T2-26 vs. 11,2% au T2-25.

Sur le semestre, le résultat net part du Groupe s’établit à 1 299 millions d’euros. La rentabilité normative (RONE) ressort à 14,2% au S1-26 vs. 10,4% au S1-25.

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS





En M EUR T2-26 T2-25 Variation S1-26 S1-25 Variation Produit net bancaire 2 718 2 647 +2,7% +4,0%* 5 473 5 542 -1,3% +1,7%* Frais de gestion (1 587) (1 630) -2,7% -1,5%* (3 309) (3 385) -2,3% +0,1%* Résultat brut d'exploitation 1 131 1 017 +11,2% +12,9%* 2 163 2 157 +0,3% +4,3%* Coût net du risque (12) (81) -85,6% -85,6%* (58) (136) -57,3% -57,3%* Résultat d'exploitation 1 119 936 +19,6% +21,6%* 2 105 2 021 +4,2% +8,6%* Résultat net part du Groupe 867 750 +15,6% +17,4%* 1 640 1 606 +2,1% +6,3%* RONE 19,9% 16,8% 19,1% 17,7% Coefficient d'exploitation 58,4% 61,6% 60,5% 61,1%

Produit net bancaire

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs publie de solides résultats trimestriels avec des revenus élevés de 2 718 millions d'euros, en hausse de +2,7% par rapport au T2-25.

Sur le semestre, les revenus s’élèvent à 5 473 millions d’euros, en baisse de -1,3% vs. S1-25.

Les activités de Marché et Services aux Investisseurs conservent un niveau élevé de revenus de

1 743 millions d'euros au T2-26, en baisse de -0,5% par rapport au T2-25. Sur le semestre, les revenus s’établissent à 3 609 millions d’euros, en baisse de -1,8% vs. S1-25.

Les revenus des activités de Marché sont en baisse au T2-26 (-1,0% vs. T2-25) à 1 561 millions d'euros. Sur le semestre, ils sont en baisse de -2,5% vs. S1-25 à 3 251 millions d’euros.

Les activités Actions confirment leur solidité avec des revenus de 1 016 millions d’euros, en hausse de +5,5% vs. T2-25. Ce trimestre est porté par une forte dynamique commerciale sur les produits dérivés, les financements et les activités de prime services. Sur le semestre, les revenus progressent de +5,5% vs. S1-25 à 2 135 millions d’euros.

Les activités Taux, Crédit et Change voient leurs revenus baisser de -11,3% au T2-26 vs. T2-25 à

545 millions d’euros dans un environnement qui reste défavorable pour le portefeuille d’activités, largement concentré sur l’Europe et les produits de taux. Sur le semestre, les revenus sont en retrait de -15,0% vs. S1-25 à 1 116 millions d’euros.

Les revenus du Métier Titres sont en hausse de +3,9% vs. T2-25 à 183 millions d'euros, sous l’effet d’une progression du niveau des commissions et de la marge nette d’intérêt. Les actifs en conservation et les actifs administrés s’élèvent à 5 901 milliards d’euros et 744 milliards d’euros, respectivement. Sur le semestre, les revenus sont en hausse de +5,8% vs. S1-25

Les revenus des activités de Financement et de Conseil s’élèvent à 975 millions d'euros au T2-26, ce qui représente une hausse de +8,9% vs. T2-25. Sur le semestre, ils sont stables (-0,2%) vs. S1-25 à 1 864 millions d’euros.

Le métier Global Banking & Advisory publie un trimestre solide, avec des revenus en hausse de +9,7% vs. T2-25, porté par une forte activité client et une solide dynamique d’origination, avec une poursuite de la bonne dynamique dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des matières premières. Par ailleurs, ce trimestre est porté par un net rebond des activités de marchés de capitaux de dette et d’actions, avec l’exécution d’opérations de premier plan dans l’ensemble des secteurs et des régions. Sur le semestre, les revenus sont en repli de -1,0% vs. S1-25.

Le métier Global Transaction & Payment Services affiche une forte croissance des dépôts des entreprises dans l’ensemble des régions grâce à une activité commerciale solide. Les revenus progressent de +6,7% vs. T2-25. Sur le semestre, les revenus sont en hausse de +2,1% vs. S1-25.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion sont en recul de -2,7% vs. T2-25, atteignant 1 587 millions d'euros. Le coefficient d’exploitation s’établit à 58,4% au T2-26 vs. 61,6% au T2-25.

Sur le semestre, les frais de gestion sont en repli de -2,3% vs. S1-25 et le coefficient d’exploitation s’établit à 60,5% au S1-26 vs. 61.1% au S1-25.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque est faible à 3 points de base. Il se compare à un niveau de

12 points de base au T1-26.

Sur le semestre, le coût du risque s’élève à 58 millions d’euros, soit 7 points de base contre 16 points de base au S1-25.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe est en hausse de +15,6% par rapport au T2-25 à 867 millions d'euros avec une rentabilité normative (RONE) de 19,9%.

Sur le semestre, le résultat net part du Groupe est en progression de +2,1% à 1 640 millions d’euros avec un RONE de 19,1% .

MOBILITÉ, BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS À L’INTERNATIONAL





En M EUR T2-26 T2-25 Variation S1-26 S1-25 Variation Produit net bancaire 1 872 2 036 -8,0% -4,9%* 3 815 4 036 -5,5% -1,1%* Frais de gestion (973) (1 059) -8,1% -3,9%* (2 016) (2 240) -10,0% -5,0%* Résultat brut d'exploitation 899 977 -7,9% -6,0%* 1 799 1 796 +0,1% +3,7%* Coût net du risque (156) (126) +23,5% +37,1%* (302) (250) +20,5% +25,6%* Résultat d'exploitation 743 850 -12,6% -11,8%* 1 497 1 546 -3,2% +0,2%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 14 0 x 66,2 x 66,2* 16 0 x 57,0 x 57,0 Participations ne donnant pas le contrôle 227 246 -7,5% -9,5%* 447 458 -2,3% -2,1%* Résultat net part du Groupe 360 404 -10,8% -8,5%* 725 722 +0,4% +5,5%* RONE 13,4% 15,3% 13,5% 13,2% Coefficient d'exploitation 52,0% 52,0% 52,8% 55,5%

Activité commerciale

Banque de détail à l’International

La Banque de détail à l’International progresse encore ce trimestre avec des encours de crédits en hausse de 5,6%* vs. T2-25, à 63 milliards d’euros au T2-26, et des encours de dépôts en progression de +7,5%* vs. T2-25, à 78 milliards d’euros au T2-26.

L’Europe affiche ce trimestre une forte croissance des encours de crédits de +8,8%* vs. T2-25, à 49 milliards d’euros au T2-26, tant sur la clientèle des particuliers que des entreprises, dont +8,0%* en République tchèque et +11,4%* en Roumanie. Les dépôts croissent également de +8,8%* vs. T2-25 à 61 milliards d’euros au T2-26, dont +10,2%* en République tchèque et +4,3%* en Roumanie.

La région Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer enregistre une bonne dynamique commerciale au T2-26 tant sur les encours de crédits, +1,7%* vs. T2-25, à 14 milliards d’euros au T2-26, que sur les encours de dépôts, +3,2%* vs. T2-25 à 17 milliards d’euros au T2-26.

Mobilité et Services financiers

Les actifs productifs d’Ayvens se stabilisent vs. T2-25, à 52.6 milliards d’euros au T2-26, en raison du recentrage stratégique sur la rentabilité et la gestion prudente des valeurs résiduelles.

Les encours de Crédit à la consommation s’élèvent à 23 milliards d’euros au T2-26.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, les revenus du pôle Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International sont en recul de -4,9%* vs. T2-25, à 1 872 millions d’euros. Ceci reflète la normalisation anticipée du résultat des ventes de voitures d’occasion au niveau d’Ayvens.

Sur le semestre, les revenus diminuent de -1,1%* vs. S1-25 à 3 815 millions d’euros.

Les revenus de la Banque de détail à l’International ressortent à 869 millions d’euros au T2-26, en hausse de +2,9%* vs. T2-25. Sur le semestre, la hausse est de +2,5%* vs. S1-25 à 1 749 millions d’euros.

Les revenus en Europe s’établissent à 541 millions d’euros au T2-26, en hausse de +3,4%* vs. T2-25, malgré des spreads resserrés.

Dans la région Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer, les revenus progressent (+1,9%* vs.

T2-25), à 328 millions d’euros au T2-26.

Les revenus des activités Mobilité et Services financiers s’élèvent à 1 003 millions d’euros au T2-26, en baisse de -10,1% vs. T2-25, essentiellement portée par Ayvens. Sur le semestre, la baisse est de -3,9%* vs. S1-25 à 2 067 millions d’euros.

Ayvens affiche des revenus de 755 millions d’euros au T2-26, en baisse de -13,0%10 vs. T2-25, en raison de la normalisation des résultats des ventes de voitures d’occasion11 comme anticipé. En effet, le résultat moyen d’environ 330 euros par véhicule s’inscrit dans la fourchette cible de 200 à 600 euros communiquée pour 2026. La marge quant à elle s’établit à un niveau élevé ce trimestre à ~610 pb12 au T2-26 vs. 550 pb3 au T2-25. En vision sociale, Ayvens atteint un coefficient d’exploitation de 50,3%13 et un ROTE de 13,4%4, en ligne avec les cibles 2026.

Les revenus provenant du Crédit à la consommation se stabilisent* vs. T2-25 à 248 millions d’euros au T2-26. L’amélioration des marges qui se poursuit sur le trimestre (revenus nets d’intérêts +9% vs. T2-25) compense un effet de base au T2-25, en raison d’une réévaluation d’actif positive.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion baissent de -3,9%* vs. T2-25, à 973 millions d’euros au T2-26. Le coefficient d’exploitation s’établit à 52,0% au T2-26, stable vs. T2-25.

Sur le semestre, les coûts sont en baisse de -5,0%* vs. S1-25 et le coefficient d’exploitation s’améliore au S1-26 à 52,8% vs. 55,5% au S1-25.

Les coûts au niveau de la Banque de détail à l’International ressortent à 445 millions d’euros au T2-26, en hausse de +3,1%* vs. T2-25, incluant le doublement de la taxe bancaire en Roumanie (rétroactive à compter du 1er juillet 2025).

Les frais de gestion des activités Mobilité et Services financiers baissent, quant à eux, de -8,4% vs. T2-25, à 529 millions d’euros au T2-26, grâce aux synergies et aux moindres charges de transformation au niveau d’Ayvens.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque s’établit à 156 millions d’euros, soit 43 points de base, en hausse par rapport au T1-26 (40 points de base).

Sur le semestre, le coût du risque ressort à 302 millions d’euros, soit 41 points de base.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe ressort à 360 millions d’euros, en recul de -8,5%* par rapport au T2-25. La rentabilité normative baisse à 13,4% au T2-26 vs. 15,3% au T2-25. Dans la Banque de détail à l’International, la rentabilité normative (RONE) est de 15,4% au T2-26 et de 11,9% au sein du pôle Mobilité et Services financiers.

Sur le semestre, le résultat net part du Groupe ressort à 725 millions d’euros, en hausse de +5,5%* par rapport au S1-25. Le RONE ressort à 13,5% au S1-26 vs. 13,2% au S1-25. Dans la Banque de détail à l’international, le RONE est de 14,9% au S1-26 et de 12,6% au sein du pôle Mobilité et Services financiers.

HORS PÔLES





En M EUR T2-26 T2-25 Variation S1-26 S1-25 Variation Produit net bancaire (48) (160) +70,3% +70,3%* (143) (273) +47,4% +47,4%* Frais de gestion (178) (164) +8,8% +4,9%* (249) (267) -6,6% -13,4%* Résultat brut d'exploitation (226) (324) +30,3% +31,6%* (392) (539) +27,2% +29,9%* Coût net du risque 0 (2) n/s n/s 2 4 +55,5% 55,51% Gains ou pertes nets sur autres actifs (2) 57 n/s n/s 59 250 -76,2% -76,2%* Impôts sur les bénéfices 129 83 -55,5% -52,7%* 192 143 -33,7% -29,0%* Résultat net part du Groupe (111) (188) +41,3% +42,6%* (177) (176) -0,6% +7,6%*

Le Hors Pôles inclut :

la gestion immobilière du siège social du Groupe,

le portefeuille de participations du Groupe,

les activités de centrale financière du Groupe,

certains coûts relatifs aux projets transversaux ainsi que certains coûts engagés par le Groupe non refacturés aux métiers.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, le produit net bancaire du Hors Pôles s’élève à -48 million d’euros, contre un montant de -160 millions d’euros au T2-25 tirés notamment par l’amélioration de la gestion des excédents de liquidité et de réévaluation de passifs comptabilisés à la juste valeur.

Sur le semestre, le produit net bancaire du Hors Pôles s’élève à -143 millions d’euros, contre -273 millions d’euros au S1-25.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion s’élèvent à -178 millions d’euros contre -164 millions d’euros au T2-25. Ils comprennent 127 millions d’euros de charges liées au Plan Mondial d’Actionnariat Salarié lancé en juin 2026 contre environ 100 millions d’euros au T2-25.

Sur le semestre, les frais de gestion s’élèvent à -249 millions d’euros, contre -267 millions d’euros au S1-25.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe du Hors-Pôles s’élève à -111 millions d’euros contre

-188 millions d’euros au T2-25.

Sur le semestre, le résultat net part du Groupe du Hors-Pôles s’élève à -177 millions d’euros, contre -176 millions d’euros au S1-25.

8. CALENDRIER FINANCIER 2026 et 2027









Calendrier de communication financière 2026 et 2027



21 septembre 2026 Capital Markets Day

5 octobre 2026 Détachement de l’acompte sur dividende

7 octobre 2026 Paiement de l’acompte sur dividende 29 octobre 2026 Résultats du troisième trimestre et des neuf mois de l’année 2026

4 février 2027 Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2026 4 mai 2027 Résultats du premier trimestre de l’année 2027





9. ANNEXE 1 : DONNÉES CHIFFRÉES





RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR MÉTIER

En M EUR T2-26 T2-25 Variation S1-26 S1-25 Variation Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 674 488 +38,0% 1 299 909 +42,8% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 867 750 +15,6% 1 640 1 606 +2,1% Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 360 404 -10,8% 725 722 +0,4% Total Métiers 1 901 1 642 +15,8% 3 664 3 238 +13,2% Hors Pôles (111) (188) +41,3% (177) (176) -0,6% Groupe 1 790 1 453 +23,2% 3 487 3 061 +13,9%

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS

En M EUR T2-26 T2-25 S1-26 S1-25 Frais de gestion - Total éléments exceptionnels et charges de transformation (150) (131) (162) (205) Charges de transformation (22) (30) (34) (104) Dont Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances (5) (10) (9) (33) Dont Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (2) 9 (6) (3) Dont Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International (14) (29) (18) (68) Dont Hors pôles (0) 0 (0) 0 Eléments exceptionnels (127) (101) (127) (101) Plan Mondial d'Actionnariat Salarié (127) (101) (127) (101) Autres éléments exceptionnels - Total 12 75 76 277 Gains ou pertes sur autres actifs 12 75 76 277

BILAN CONSOLIDÉ

En M EUR 30/06/2026 31/12/2025 Caisse et banques centrales 130 803 133 322 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 663 111 576 057 Instruments dérivés de couverture 7 844 8 007 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 100 687 101 088 Titres au coût amorti 61 610 50 963 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 85 135 76 287 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 464 057 454 504 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (785) (768) Actifs des contrats d'assurance et de réassurance 453 649 Actifs d'impôts 4 388 4 709 Autres actifs 90 063 73 313 Actifs non courants destinés à être cédés 701 2 496 Participations dans les entreprises mises en équivalence 279 433 Immobilisations corporelles et incorporelles 59 913 60 498 Ecarts d'acquisition 5 235 5 083 Total 1 673 492 1 546 641





En M EUR 30/06/2026 31/12/2025 Banques centrales 9 160 9 737 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 457 710 398 054 Instruments dérivés de couverture 13 686 13 919 Dettes représentées par un titre 157 552 151 389 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 121 796 103 786 Dettes envers la clientèle 535 542 525 810 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (7 218) (7 436) Passifs d'impôts 2 592 2 603 Autres passifs 114 168 87 188 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 1 508 3 033 Passifs des contrats d'assurance et de réassurance 170 945 162 463 Provisions 3 821 3 952 Dettes subordonnées 11 682 12 616 Total dettes 1 592 943 1 467 114 Capitaux propres - - Capitaux propres part du Groupe - - Actions ordinaires et réserves liées 17 609 19 237 Autres instruments de capitaux propres 10 554 9 762 Réserves consolidées 40 443 35 862 Résultat de l'exercice 3 487 6 002 Sous-total 72 093 70 863 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (448) (719) Sous-total capitaux propres part du Groupe 71 645 70 144 Participations ne donnant pas le contrôle 8 904 9 383 Total capitaux propres 80 549 79 527 Total 1 673 492 1 546 641

ANNEXE 2 : NOTES MÉTHODOLOGIQUES





1 - Produit net bancaire

Le produit net bancaire des piliers est défini en page 42 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produits nets bancaires de chaque pilier tenant compte des capitaux propres normatifs mobilisés pour son activité.

2 - Frais de gestion

Les Frais de gestion correspondent aux « Charges générales d’exploitation » telles que présentées dans la note 5 aux États financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2025. Le terme « coûts » est également utilisé pour faire référence aux Charges générales d’exploitation.

Le Coefficient d’exploitation est défini en page 42 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale.

3 - Coût du risque en points de base, taux de couverture des encours douteux

Le coût net du risque est défini en pages 43 et 709 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale. Cet indicateur permet d’apprécier le niveau de risque de chacun des piliers en pourcentage des engagements de crédit bilanciels, y compris locations simples.

En M EUR T2-26 T2-25 S1-26 S1-25 Banque de Détail en France, Banque Privée et Assurances







Coût net du risque 223 146 387 317 Encours bruts de crédits 232 657 230 025 233 174 231 781 Coût du risque en pb 38 25 33 27 Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs







Coût net du risque 12 81 58 136 Encours bruts de crédits 178 540 171 860 170 477 172 321 Coût du risque en pb 3 19 7 16 Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International







Coût net du risque 156 126 302 250 Encours bruts de crédits 145 507 144 329 145 811 151 727 Coût du risque en pb 43 35 41 33 Gestion propre







Coût net du risque 0 2 (2) (4) Encours bruts de crédits 27 056 26 404 26 673 25 998 Coût du risque en pb (1) 3 (1) (3) Groupe Société Générale







Coût net du risque 390 355 745 699 Encours bruts de crédits 583 760 572 618 576 135 581 827 Coût du risque en pb 27 25 26 24

Le taux de couverture brut des encours douteux est déterminé en rapportant les provisions constatées au titre du risque de crédit aux encours bruts identifiés comme en défaut au sens de la réglementation, sans tenir compte des éventuelles garanties apportées. Ce taux de couverture mesure le risque résiduel maximal associé aux encours en défaut (« douteux »).

4 - ROE, ROTE, RONE

Les notions de ROE (Return on Equity) et de ROTE (Return on Tangible Equity) ainsi que la méthodologie de calcul sont précisées en pages 43 et 44 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale. Cette mesure permet d’apprécier le rendement des fonds propres et des fonds propres tangibles de Société Générale.

Le RONE (Return on Normative Equity) détermine le rendement sur capitaux propres normatifs moyens alloués aux métiers du Groupe, selon les principes présentés en page 44 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale. A compter des résultats du T1-25, avec retraitement des données historiques, la rentabilité normative est déterminée selon une allocation de capital de 13%. Les capitaux propres alloués au T1-25 incluent les impacts réglementaires liés à Bâle IV applicables depuis le 1er janvier 2025.

Les corrections apportées aux capitaux propres comptables pour la détermination du ROE et du ROTE de la période sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Détermination du ROTE : méthodologie de calcul

Fin de période (en M EUR) T2-26 T2-25 S1-26 S1-25 Capitaux propres part du Groupe 71 645 68 293 71 645 68 293 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (10 346) (8 386) (10 346) (8 386) Provision pour distribution(1), distribution à verser au titre de N-1, et intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI(2) (3 225) (2 351) (3 225) (2 351) Gains/Pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion 241 512 241 512 Fonds propres ROE fin de période 58 316 58 067 58 316 58 067 Fonds propres ROE moyens 58 788 58 579 58 797 58 743 Ecarts d'acquisition moyens(3) (4 257) (4 174) (4 249) (4 182) Immobilisations incorporelles moyennes (2 559) (2 787) (2 590) (2 811) Fonds propres ROTE moyens 51 971 51 618 51 958 51 749 Résultat net part du Groupe 1 790 1 453 3 487 3 061 Intérêts versés et à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissement des primes d'émission (205) (200) (378) (387) Résultat net Part du Groupe corrigé (ROE) 1 585 1 253 3 108 2 674 Annulation des dépréciations d’écarts d’acquisition - - - - Résultat net Part du Groupe corrigé (ROTE) 1 585 1 253 3 108 2 674 ROE 10,8% 8,6% 10,6% 9,1% ROTE 12,2% 9,7% 12,0% 10,3%

Détermination du RONE : Fonds propres alloués aux métiers (M EUR)

141516

En M EUR T2-26 T2-25 Variation S1-26 S1-25 Variation Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 18 316 17 412 +5,2% 18 299 17 549 +4,3% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 17 435 17 894 -2,6% 17 161 18 109 -5,2% Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 10 739 10 535 +1,9% 10 700 10 955 -2,3% Total Métiers 46 491 45 841 +1,4% 46 161 46 613 -1,0% Hors Pôles 12 296 12 738 -3,6% 12 636 12 130 +4,2% Groupe 58 787 58 579 +0,4% 58 797 58 743 +0,1%

5 - Actif net et Actif net tangible

L’Actif net et l’Actif net tangible sont définis dans la méthodologie, page 45 du Document d’enregistrement universel 2026 du Groupe. Les éléments permettant de les déterminer sont présentés ci-après :

Fin de période (en M EUR) S1-26 T1-26 2025 Capitaux propres part du Groupe 71 645 70 997 70 144 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (10 346) (10 397) (9 366) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission(1) (123) (165) 14 Valeur comptable des actions propres détenues dans le cadre des activités de trading (10) (15) (22) Actif Net Comptable 61 166 60 420 60 770 Ecarts d'acquisition(2) (4 257) (4 257) (4 225) Immobilisations incorporelles (2 504) (2 615) (2 625) Actif Net Tangible 54 405 53 548 53 919 Nombre de titres retenus pour le calcul de l'ANA(3) 730 035 730 035 754 887 Actif Net par Action 83,8 82,8 80,5 Actif Net Tangible par Action 74,5 73,3 71,4

171819

6 - Détermination du Bénéfice Net par Action (BNPA)

Le BNPA publié par Société Générale est déterminé selon les règles définies par la norme IAS 33 (Cf. page 44 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale). Les corrections apportées au Résultat net part du Groupe pour la détermination du BNPA correspondent aux retraitements effectués pour la détermination du ROE et du ROTE.

Le calcul du Bénéfice Net par Action est décrit dans le tableau suivant :

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Nombre moyen de titres, en milliers S1-26 T1-26 2025 Actions existantes 754 338 759 309 790 605 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées aux salariés 1 738 2 244 2 328 Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 14 281 14 604 12 021 Nombre de Titres retenus pour le calcul du BNPA(4) 738 319 742 461 776 255 Résultat net part du Groupe (en M EUR) 3 487 1 696 6 002 Intérêts sur TSS et TSDI (en M EUR) (378) (173) (720) Résultat net part du Groupe corrigé (en M EUR) 3 108 1 523 5 282 BNPA (en EUR) 4,21 2,05 6,80

7 – Ratios de solvabilité et ratio de levier

Les capitaux propres, les encours pondérés des risques et l’exposition de levier sont déterminés conformément aux règles CRR3/CRD6 applicables, qui transposent le texte de finalisation de Bâle III, aussi appelé Bâle IV, en ce y compris les modalités prévues par la réglementation pour le calcul des ratios phasés et non-phasés. Les ratios de solvabilité et le ratio de levier sont présentés pro-forma des résultats courus, nets de dividendes, de l’exercice en cours, sauf mention contraire.



8 - Bilan financé, ratio crédits sur dépôts

Le bilan financé est basé sur les états financiers du Groupe. Il est obtenu en deux étapes :

Une première étape visant à reclassifier les postes des états financiers selon des natures permettant une lecture plus économique du bilan. Principaux retraitements :





Assurances : regroupement des montants comptables relevant des assurances dans un poste unique à l’actif et au passif.

Crédits à la clientèle : incluent les encours de crédit avec les clients (nets de provisions et dépréciations, y compris les encours nets de location financement et les opérations en juste valeur par résultat) ; excluent les actifs financiers reclassés en prêts et créances en application d’IFRS 9 (ces positions ont été reclassées dans leurs lignes d’origine).

Wholesale funding : inclut les passifs interbancaires et les dettes représentées par un titre. Les opérations de financement ont été réparties en ressources à moyen-long terme et ressources à court-terme sur la base de la maturité des encours, supérieure ou inférieure à 1 an.

Reclassement de la quote-part des émissions placées par les Réseaux de Banque de détail en France (inscrites parmi les opérations de financement à moyen-long terme), et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients (figurant précédemment parmi les financements à court terme).

Déduction des dépôts de la clientèle et réintégrés aux financements à court terme certaines opérations assimilables à des ressources de marché.

Une seconde étape visant à exclure les actifs et passifs des filiales d’assurance et à compenser les opérations de pensions livrées et de prêt/emprunts de titres, les opérations de dérivés, les comptes de régularisation et les dépôts en banques centrales.





Le ratio crédits sur dépôts du Groupe est déterminé comme le rapport entre les prêts à la clientèle et les dépôts de la clientèle tels que présentés dans le bilan financé.

NB (1) En raison des règles d’arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté.

(2) Société Générale rappelle que l’ensemble des informations relatives aux résultats de la période (notamment : communiqué de presse, données téléchargeables, diapositives de présentation et annexes) sont disponibles sur son site internet www.societegenerale.com dans la partie « Investisseur ».

Avertissement

Les éléments financiers de Société Générale relatifs au deuxième trimestre et au premier semestre 2026 comprennent cette présentation et un communiqué de presse dédié disponibles sur la page suivante (https://investors,societegenerale.com/fr).

Les éléments financiers présentés au titre du trimestre s’achevant le 30 juin 2026 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union européenne (le « Référentiel IFRS ») et applicable à cette date. Ils ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 29 juillet 2026. Les procédures d’examen limité par les Commissaires aux comptes sont en cours sur les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2026.

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations à caractère prospectif qui traduisent des appréciations et des projections relatives aux activités commerciales, aux objectifs et à la stratégie de Société Générale (les « Informations »). Ces Informations reposent sur des hypothèses notamment réglementaires, à la fois générales et spécifiques, notamment l’application de principes et de méthodes comptables conformes au Référentiel IFRS ainsi que l’application de la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour. Ces Informations reflètent diverses hypothèses impliquant des éléments significatifs de jugement subjectif et d'analyse, qui peuvent s’avérer ne pas être corrects et sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel réglementaire et géopolitique donné. Société Générale peut ne pas être en mesure :

d’anticiper l’ensemble des risques, incertitudes et aléas ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité et d’en évaluer leurs conséquences potentielles ;

d’évaluer avec précision dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats significativement différents de ceux projetés dans ce communiqué de presse.

Par conséquent, bien que Société Générale estime qu’ils reposent sur des hypothèses raisonnables, ces Informations sont soumises à de nombreux risques incertitudes et aléas notamment des sujets dont Société Générale ou sa direction n’ont pas encore connaissance ou actuellement jugés non significatifs et rien ne garantit que les événements anticipés se matérialiseront ou que les objectifs mentionnés seront atteints.

Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence marquée entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les Informations comprennent, entre autres, les tendances de l’activité économique en général et celles des marchés de Société Générale en particulier, les changements réglementaires, prudentiels et géopolitiques et le succès des initiatives, commerciales, stratégiques, opérationnelles et financières de Société Générale.

Des informations plus détaillées sur les facteurs de risques potentiels susceptibles d’affecter les résultats financiers de Société Générale sont consultables dans le chapitre « Facteurs de risque » de notre Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (accessible sur https://investors,societegenerale.com/fr).

Il est ainsi recommandé de tenir compte des facteurs d’incertitudes et de risque susceptibles d’affecter les opérations de Société Générale lorsque sont examinées les Informations contenues dans ce communiqué de presse. Au-delà des obligations légales en vigueur, Société Générale ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces Informations.

Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes. Ce communiqué de presse comporte des informations relatives à nos marchés et à notre positionnement concurrentiel sur ceux-ci. Ces informations sont fondées sur des données de marché et nos revenus réels sur ces marchés pour les périodes correspondantes. Nous avons obtenu ces informations auprès de plusieurs sources tierces (publications, enquêtes) et de nos propres estimations internes. Nous n’avons pas procédé à la vérification indépendante de ces sources tierces et ne pouvons garantir leur exactitude, sincérité, précision et exhaustivité. Par ailleurs, nos enquêtes et estimations internes n’ont pas fait l’objet d’une vérification par des experts indépendants ou d’autres sources indépendantes. Aucune certitude ne doit donc être accordée à ces Informations.

Les Indicateurs Alternatifs de Performance, notamment les notions de Produit net bancaire des piliers, Frais de gestion, coût du risque en points de base, ROE, ROTE, RONE, Actif net, Actif net tangible, ainsi que les principes de présentation des ratios prudentiels sont définis dans notre Document d’enregistrement universel et le cas échéant présentés dans les notes méthodologiques en fin du présent document ainsi que dans la présentation publiée concomitamment avec ce communiqué de presse.

En raison des règles d’arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté.

Aucune déclaration, garantie ou engagement explicite ou implicite n'est fait quant à l'adéquation, l'exactitude, l'exhaustivité ou le caractère raisonnable des Informations. La responsabilité de Société Générale ou de ses représentants ne peut être engagée ou retenue du fait d’une quelconque erreur, omission ou inexactitude ou pour les conséquences découlant de la confiance accordée aux, ou de l'utilisation des Informations contenues dans ce communiqué de presse, de tout ce qui lui est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions Société Générale ou tout autres instruments ou contrats financiers émis par ou qui seraient liés à Société Générale.



Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans 58 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis plus de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions et les financements structurés.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions et les financements structurés. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens, acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la page Communiqués de presse du site societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain (chaîne de blocs). Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale.com.

1 Sur une provision totale envisagée pour distribution de 2,19 euros par action à fin S1-26, basée sur un taux de distribution de 50% du résultat net part du Groupe du S1-26 retraité des éléments non monétaires (y compris PMAS) et après déduction des intérêts sur les TSS et les TSDI

2 Résultat brut des ventes de voitures d’occasion hors impacts des ajustements de dépréciation

3 Élément non monétaire sans impact sur le ratio CET1, et donc sans impact sur le résultat net distribuable

4 Sur la base de l’encours brut de crédit en début de période (annualisé)

5 Encours de provisions au bilan et hors bilan. Variation trimestrielle des provisions E1/E2 différente des impacts en compte de résultat, principalement liée à l’application de la norme IFRS 5 et à l’impact des effets de change

6 Ratio calculé selon la méthodologie de l’Autorité Bancaire Européenne publiée le 16 juillet 2019, et hors encours des sociétés en cours de cession conformément à la norme IFRS 5

7 Ratio de la somme des provisions en étape 3, garanties et collatéraux par rapport à l’encours brut de prêts non performants

8 Cf. descriptif du programme de rachat d’actions du 27 mai 2026 relatif à la 18ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du même jour

9 Dont phasage Bâle IV ; basé sur un taux de distribution ordinaire de 50% du résultat net part du Groupe au S1-26, retraité des éléments non monétaires (y compris Plan Mondial d’Actionnariat Salarié) et après déduction des intérêts sur les TSS et les TSDI

10 Revenus d’Ayvens au niveau SG

11 Résultat brut des ventes de voitures d’occasion hors impact des ajustements de dépréciation

12 Hors éléments non récurrents, principalement liés à l’hyperinflation en Turquie

13 Comme communiqué par Ayvens dans ses résultats du T2-26

14 La provision pour distribution est calculée sur un taux de distribution ordinaire de 50% du résultat net retraité des éléments non monétaires et après déduction des intérêts sur les TSS et TSDI

15 Intérêts nets d’impôt. Ajustement méthodologique mineur à compter du T1-26. Les données historiques n’ont pas été retraitées

16 Hors écarts d’acquisition provenant des participations ne donnant pas le contrôle

17 Intérêts nets d’impôt

18 Hors écart d’acquisition provenant des participations ne donnant pas le contrôle

19 Nombre d'actions pris en compte : nombre d'actions ordinaires émises en fin de période, hors actions propres et d'auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe (exprimé en milliers de titres)

20 Nombre d’actions pris en compte : nombre moyen d’actions ordinaires sur la période, hors actions propres et d’auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe (exprimé en milliers de titres)

Pièce jointe