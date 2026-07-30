SPIE - Communiqué de presse - Résultats du 1er semestre 2026

Très bonne performance au premier semestre

Nouvelle progression de la marge et excellente exécution de la stratégie d’acquisitions





Cergy, le 30 juillet 2026

Très bons résultats du S1 2026, confirmant le rebond de la croissance organique au T2 et une nouvelle progression de la marge

Production : 5 156,6 millions d’euros, en hausse de +3,6 % par rapport au S1 2025, dont

+2,7 % de contribution des acquisitions et +1,2 % de croissance organique La croissance organique a rebondi à +3,1 % au T2, confirmant le rattrapage progressif attendu après les effets de saisonnalité défavorables du T1 Nouvelle progression de la marge d’EBITA : +20 points de base, à 6,2 % au S1 2026 EBITA en hausse de +6,9 % à 321,4 millions d’euros Résultat net ajusté 1 : 186,5 millions d’euros (+11,9 % par rapport au S1 2025)



Dynamique soutenue d’acquisitions ciblées (bolt-on M&A)

5 acquisitions bolt-on annoncées depuis le début de l’année 2026, représentant environ 670 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel Montée en puissance significative des activités de services industriels en Allemagne grâce aux acquisitions de ROFA et SGS, complétée par des acquisitions bolt-on ciblées en Europe centrale Pipeline de croissance externe diversifié et actif sur des marchés fortement fragmentés



Obtention de la notation Investment Grade auprès de Fitch et maintien d’une discipline financière rigoureuse

Fitch a relevé la notation de crédit long terme de SPIE à la catégorie Investment Grade (BBB-, perspective stable) en avril 2026 Émission réussie en mai 2026 d’une émission obligataire sustainability-linked de 600 millions d’euros (maturité de 5 ans / coupon de 3,875 %), permettant de maintenir un niveau élevé de liquidité et d’allonger le profil de maturité de la dette jusqu’en 2031 Excellente génération de trésorerie opérationnelle, finançant une politique d’acquisitions très active, tout en limitant à +0,2x l’augmentation du levier financier par rapport à fin juin 2025 Mise en œuvre au T1 d’un programme de rachat d’actions anti-dilutif pour 59 millions d’euros Détachement du dividende final 2025 de 0,78 € par action en mai 2026 et d’un acompte sur dividende de 0,32 € par action le 15 septembre 2026



Perspectives 2026 confirmées

Forte croissance totale, tirée par la poursuite de la croissance organique et une activité d’acquisitions bolt-on soutenue Poursuite de l’expansion de la marge d’EBITA



Markus Holzke, Directeur général, a déclaré : « SPIE a réalisé une très bonne performance au premier semestre, marquée par le rebond attendu de la croissance organique au deuxième trimestre, la poursuite de l’amélioration des marges et une activité soutenue de croissance externe ciblée, notamment grâce au renforcement de notre plateforme de services industriels en Allemagne. L’excellente génération de trésorerie et notre discipline financière nous ont permis de poursuivre notre stratégie d’acquisitions tout en maintenant un bilan solide, comme en témoigne l’obtention récente du statut Investment Grade auprès de Fitch. Ces résultats illustrent la robustesse de notre modèle économique, la qualité de son exécution à l’échelle du Groupe ainsi que notre capacité à tirer parti des opportunités créées par l’accélération des besoins de souveraineté énergétique et numérique en Europe. Nous sommes ainsi pleinement confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs pour 2026 et à continuer de créer de la valeur sur le long terme. »







1 Ajusté i) des éléments du résultat opérationnel retraités de l'EBITA du Groupe, ii) de la variation de la juste valeur et du coût amorti du dérivé lié à l'ORNANE, et de l’impôt normatif sur le résultat correspondant





Pièce jointe