Ipsen réalise d’excellents résultats au premier semestre 2026 et relève ses objectifs financiers annuels

Croissance semestrielle du chiffre d’affaires du Groupe de 23,5 % à taux de change constant 1 (20,4 % en données publiées), tirée par une croissance de 24,8 % des ventes du portefeuille de médicaments hors Somatuline ® . Résultat opérationnel des activités de 845 millions d'euros, en hausse de 28,8 % en données publiées avec une marge opérationnelle des activités de 38,6 % du chiffre d’affaires, en progression de 2,5 points

(20,4 % en données publiées), tirée par une croissance de 24,8 % des ventes du portefeuille de médicaments hors Somatuline . Résultat opérationnel des activités de 845 millions d'euros, en hausse de 28,8 % en données publiées avec une marge opérationnelle des activités de 38,6 % du chiffre d’affaires, en progression de 2,5 points Révision à la hausse des objectifs financiers 2 2026 : croissance des ventes totales supérieure à

20,0 % à taux de change constant (objectif précédent : supérieure à 13,0 %) ; marge opérationnelle des activités supérieure à 37,0 % (objectif précédent : supérieure à 35,0 %)

2026 : croissance des ventes totales supérieure à 20,0 % à taux de change constant (objectif précédent : supérieure à 13,0 %) ; marge opérationnelle des activités supérieure à 37,0 % (objectif précédent : supérieure à 35,0 %) Poursuite de la stratégie visant à accélérer la croissance du portefeuille de produits et à enrichir le portefeuille R&D, avec plusieurs lancements attendus à court terme d’actifs présentant un potentiel de “blockbuster” dans les trois aires thérapeutiques. Dynamique soutenue par plusieurs résultats positifs de Phase III, notamment pour Dysport® dans la migraine épisodique et dans la migraine chronique et pour Iqirvo® dans la cholangite biliaire primitive, ainsi que par les acquisitions de Kartos Therapeutics3 et de Memo Therapeutics AG



PARIS, FRANCE, 30 juillet 2026 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, présente aujourd’hui ses résultats financiers du premier semestre 2026.

Extrait des états financiers consolidés condensés



S1 2026 S1 2025 % variation m€ m€ Réalisé TCC Chiffre d'affaires 2 190,2 1 819,8 20,4 % 23,5 % Résultat opérationnel des activités 844,9 655,8 28,8 % Marge opérationnelle des activités 38,6 % 36,0 % +2,5 pts Résultat net consolidé des activités 607,7 508,3 19,6 % Bénéfice dilué par action des activités 7,33 € 6,07 € 20,7 % Résultat opérationnel IFRS 564,8 451,6 25,1 % Marge opérationnelle IFRS 25,8 % 24,8 % +1,0 pts Résultat net consolidé IFRS 402,6 335,5 20,0 % Bénéfice dilué par action IFRS 4,86 € 4,00 € 21,4 % Cash-flow libre 651,7 483,2 34,9 % Trésorerie nette 1 004,9 487,6 n/a











« Notre excellente performance au premier semestre illustre la solidité de la stratégie d’Ipsen, avec une croissance portée par nos trois aires thérapeutiques et par l’accélération continue de notre portefeuille de médicaments hors Somatuline », a déclaré David Loew, Directeur général d’Ipsen.

« Cette dynamique nous permet de relever nos objectifs financiers pour 2026, tout en poursuivant nos investissements dans l’innovation et les futurs relais de croissance. Au cours du premier semestre, nous avons considérablement renforcé notre portefeuille R&D en phase avancée grâce à des résultats positifs de Phase III, pour Dysport dans la migraine épisodique et la migraine chronique, et pour Iqirvo dans la cholangite biliaire primitive, ainsi qu’à l’acquisition de Memo Therapeutics AG et à l’acquisition prévue de Kartos Therapeutics. Ces transactions ajoutent à notre portefeuille deux actifs cliniques innovants, navtemadlin et potravitug, susceptibles de répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits, tout en créant de la valeur à long terme. Le développement continu de notre portefeuille R&D et notre stratégie d’innovation externe renforcent nos perspectives de croissance durable ainsi que notre capacité à apporter des innovations significatives aux patients à travers le monde. »

Objectifs financiers pour l’année 2026

Compte tenu de la forte performance du premier semestre, Ipsen revoit à la hausse ses objectifs financiers pour 2026 :

Croissance du chiffre d’affaires supérieure à 20,0 % à taux de change constant. Sur la base du niveau moyen des taux de change en juin 2026, un effet défavorable des devises d’environ 1 % est anticipé





Marge opérationnelle des activités supérieure à 37,0 % du chiffre d’affaires, qui inclut des dépenses supplémentaires en R&D provenant d’opportunités potentielles futures d’innovation externe attendues à un stade précoce et intermédiaire, et qui tient compte de l’impact dilutif des acquisitions de Memo Therapeutics AG et de Kartos Therapeutics





Les objectifs financiers4 2026 anticipent une accélération de la croissance du portefeuille de produits hors Somatuline, ainsi qu’une poursuite de la croissance des ventes de Somatuline malgré l’arrivée potentielle de génériques du lanréotide.

Progrès du portefeuille R&D depuis le premier trimestre 2026

Ipsen a présenté en mai des données de Phase II « late-breaking » dans les rides glabellaires pour la corabotase, son neuro-inhibiteur recombinant (RNI™) premier de sa classe, démontrant un délai d’action rapide, un pic d’effet statistiquement supérieur à celui du placebo à la semaine 4, ainsi qu’une durée d’effet soutenue cliniquement significative, supérieure à celle observée avec le placebo et Dysport à la semaine 24. La corabotase a été reconnue par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) et l’USAN (United States Adopted Name) comme une nouvelle molécule de botase.

Ipsen a annoncé en juillet des résultats préliminaires positifs de son programme de phase III BEOND dans la migraine, avec Dysport atteignant le critère d’évaluation principal dans les études E-BEOND (migraine épisodique) et C-BEOND (migraine chronique), en démontrant une réduction statistiquement significative du nombre mensuel de jours de migraine par rapport au placebo. Ces résultats font de Dysport la première toxine botulinique à démontrer son efficacité dans des essais cliniques de Phase III à la fois dans la prévention de la migraine épisodique et de la migraine chronique. Dysport a été bien toléré, avec un profil de sécurité conforme à son utilisation bien établie et sans qu’aucun nouveau signal de sécurité n’ait été identifié. Ipsen prévoit de soumettre ces données aux autorités réglementaires et de présenter les résultats détaillés lors d’un prochain congrès scientifique.

Ipsen a annoncé en juillet des résultats préliminaires positifs de l’étude de Phase IIIb ELSPIRE évaluant Iqirvo chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP). L’étude a atteint son critère d’évaluation principal, avec un taux de normalisation de la phosphatase alcaline (PAL) de 85 % chez les patients traités par Iqirvo contre 23 % sous placebo à la semaine 52 (p=<0.0001). Le profil de sécurité d’Iqirvo était cohérent avec le profil connu et aucun nouveau signal de sécurité n’a été identifié. ELSPIRE a évalué Iqirvo chez des patients présentant une PAL comprise entre 1 et 1,67 fois la limite supérieure de la normale, et soutient le potentiel d’élargir significativement la population adressable d’Iqirvo. Ipsen prévoit de soumettre ces données aux autorités réglementaires et de les présenter lors d’un prochain congrès scientifique.

Ipsen a annoncé en juillet que l’essai de Phase III BOLD, évaluant Bylvay® (odévixibat) par rapport au placebo chez des patients atteints d’atrésie biliaire ayant déjà subi une hépato-porto-entérostomie de Kasai, n’avait pas atteint son critère principal d’amélioration de la survie avec foie natif. Les données préliminaires de sécurité sont restées cohérentes avec le profil bien établi de l’odévixibat dans ses indications approuvées, sans identification de nouveau signal de sécurité.

Innovation externe

Ipsen a récemment annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition de Kartos Therapeutics, une société biopharmaceutique au stade clinique. Cette acquisition est centrée sur le navtemadlin, un inhibiteur oral de MDM2 actuellement en phase III de développement clinique dans la myélofibrose, conçu pour restaurer la fonction naturelle suppressive des tumeurs de p53 chez les patients présentant une réponse sous-optimale au ruxolitinib. Les données préliminaires de l’essai pivot de phase III POIESIS sont attendues en 2027. Conformément aux termes de l’accord, les actionnaires de Kartos Therapeutics recevront un paiement initial de 450 millions de dollars et pourront également percevoir des paiements d’étape supplémentaires pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars. La finalisation de la transaction est attendue d’ici la fin du troisième trimestre 2026, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture usuelles.

Ipsen a acquis en juillet Memo Therapeutics AG, une société biotechnologique au stade clinique dont l’acquisition est centrée sur le potravitug, un anticorps monoclonal premier de sa classe au stade clinique de phase II ciblant le polyomavirus BK (BKPyV). La néphropathie associée au polyomavirus BK constitue une complication clinique grave et fréquente chez les patients ayant bénéficié d’une transplantation rénale, pouvant conduire à la perte du greffon et à l’échec de la transplantation. Le potravitug a obtenu la désignation « Fast Track » de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2023 ainsi que la désignation de médicament orphelin dans l’Union européenne en 2025. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Memo Therapeutics AG ont reçu un paiement initial de 200 millions d’euros auquel pourraient s’ajouter des paiements d’étape liés au développement, à l’obtention d’autorisations réglementaires et à la performance commerciale, portant la contrepartie totale potentielle à plus de 700 millions d’euros.

États financiers consolidés

Le Conseil d’administration a approuvé les états financiers consolidés le 29 juillet 2026. Les états financiers consolidés condensés du premier semestre 2026 ont été soumis à un examen limité des commissaires aux comptes du Groupe. Le rapport financier semestriel, en lien avec l’information réglementée, sera disponible sur ipsen.com, dans l’onglet « Rapports et autres documents, informations réglementées » de la section « Investisseurs ».

Conférence téléphonique (en anglais)

Une conférence téléphonique et un webcast destinés aux investisseurs et analystes se tiendront aujourd’hui à 14h (CEST). Les participants peuvent accéder au webcast ici . Les analystes peuvent participer à la conférence téléphonique et poser des questions via ce lien .

Calendrier

Ipsen prévoit de publier son chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’année et du troisième trimestre le 22 octobre 2026.

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d’euros. Sauf indication contraire, les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de six mois courant jusqu’au 30 juin 2026 (le premier semestre ou S1 2026) et la période de trois mois jusqu’au 30 juin 2026 (le deuxième trimestre ou T2 2026), comparativement à la période de six mois jusqu’au 30 juin 2025 (S1 2025) et la période de trois mois jusqu’au 30 juin 2025 (T2 2025) respectivement. Les commentaires sont basés sur la performance du premier semestre 2026, sauf indication contraire.

À propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation interne et externe et sur près de 100 ans d’expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations, consultez ipsen.com.

Contacts Ipsen

Investisseurs

Henry Wheeler henry.wheeler@ipsen.com +33 7 64 47 11 49 Khalid Deojee khalid.deojee@ipsen.com +33 6 66 01 95 26

Médias

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Avertissements et/ou déclarations prospectives

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans ce communiqué sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction d’Ipsen. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques et d’incertitudes connus ou non qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué De tels risques et imprévus pourraient affecter la capacité d’Ipsen à atteindre ses objectifs financiers, lesquels reposent sur des hypothèses raisonnables quant aux conditions macroéconomiques à venir formulées d’après les informations disponibles à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des énoncés prospectifs, notamment les attentes d’Ipsen quant à des événements futurs tels que les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les objectifs mentionnés dans ce document sont établis sans tenir compte d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier tous ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen, et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau médicament peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit ou peut avoir à faire face à la concurrence de produits génériques, qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu’Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un médicament dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du médicament concerné. Il ne saurait être garanti qu’un médicament recevra les approbations réglementaires nécessaires ou qu’il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé et les risques découlant de changements réglementaires ou politiques imprévus, tels que des modifications de la réglementation fiscale et des réglementations sur le commerce et les droits de douane, comme les mesures protectionnistes, en particulier aux États-Unis ; les tendances mondiales vers une plus grande maîtrise des coûts de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité d’Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d’Ipsen et d’autres protections concernant les médicaments novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets ou des recours réglementaires. 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Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter des changements qui viendraient affecter les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés se fondent. L’activité d’Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d’information enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance de la dernière édition du Document d’enregistrement universel d’Ipsen, disponible sur ipsen.com .

1 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établi en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

2 À l’exclusion de tout impact lié à d'éventuelles transactions d'innovation externe en phase avancée (développement clinique de Phase III ou plus tardif).

3 Sous réserve de la satisfaction des conditions usuelles de clôture de l’opération.

4 À l’exclusion de tout impact lié à d'éventuelles transactions d'innovation externe en phase avancée (développement clinique de Phase III ou plus tardif).

Pièce jointe