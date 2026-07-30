Amundi Résultats du premier semestre et du deuxième trimestre 2026: Résultat net en hausse de +29% T2/T2, des encours à près de 2600 Md€

Amundi : Résultats du premier semestre et du deuxième trimestre 2026

Résultat net1 en hausse de +29% T2/T2, des encours2 à près de 2 600 Md€

Résultats

records Résultat net1 record au S1 et au T2, en progression de +29% T2/T2 grâce à une croissance des revenus 1 de +18% T2/T2, tirée par les commissions de gestion

de T2/T2, tirée par les commissions de gestion et des coûts maîtrisés avec un coefficient d’exploitation1 à 48,9% au T2 Activité très dynamique Encours2 en hausse de +14% sur un an et +8% au T2 à 2 581 Md€ à fin juin



Collecte nette2 de +24 Md€ au T2, +56 Md€ au S1

Forte contribution du Retail, des Assureurs et des entreprises associées Nouvelles avancées sur l’ensemble des axes stratégiques Retraite : accélération de la dynamique des plans d’épargne retraite (PER) en France,

accords avec 2 réseaux de distribution pour des solutions retraite en Allemagne

accélération de la dynamique des plans d’épargne retraite (PER) en France, accords avec 2 réseaux de distribution pour des solutions retraite en Allemagne Asie : succès de l’introduction en bourse de notre JV SBI FM, premier gestionnaire d’actifs en Inde

succès de l’introduction en bourse de notre JV SBI FM, premier gestionnaire d’actifs en Inde Gestion active : +9 Md€ de collecte, tirée par les gestions obligataires

+9 Md€ de collecte, tirée par les gestions obligataires ETF : +12 Md€ de collecte, encours > 400 Md€, deux nouveaux clients pour la plateforme « ETF-as-a-service » Marchés privés : 1 ère contribution 1 d’ICG aux résultats

1 contribution d’ICG aux résultats Investissement responsable : transformation en Net Zero d’un mandat OCIO de 1 Md€ pour un assureur

transformation en Net Zero d’un mandat OCIO de 1 Md€ pour un assureur Amundi Technology : revenus en hausse de +25% T2/T2, deux nouveaux clients

revenus en hausse de +25% T2/T2, deux nouveaux clients Programme de rachat d’actions de 500 M€ : réalisé à hauteur d’environ 70%3





Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 29 juillet 2026 sous la présidence d’Olivier Gavalda, et a arrêté les comptes du premier semestre 2026.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré :

« Amundi réalise une performance remarquable au deuxième trimestre, avec un résultat net1 record et en hausse de +29%. La dynamique de croissance s’accélère, avec des encours proches de 2 600 milliards d’euros et une collecte de +56 milliards d’euros depuis le début de l’année.

L’ensemble de nos axes stratégiques a contribué à ces résultats. Le développement continu de nos offres, et les bonnes performances de plusieurs grands fonds nous permettent de répondre aux différents besoins de nos clients, toujours plus nombreux.

Le trimestre a également été marqué par le succès de l’introduction en bourse de notre co-entreprise en Inde, SBI FM, valorisée à plus de 10 milliards d’euros lors de la cotation.

Nous abordons le second semestre portés par une forte dynamique et pleinement engagés dans l’exécution de notre stratégie avec une priorité claire : générer de la croissance et créer de la valeur pour nos clients et actionnaires. ».







Forte activité et innovations sur les axes du nouveau PMT4 2028

Au deuxième trimestre, le Groupe Amundi a enregistré une activité soutenue, alimentée par des innovations et succès commerciaux sur les axes stratégiques de développement de son plan Invest for the Future 2028 :

Clients :

La collecte des acteurs digitaux a représenté +4 Md€.

Sur la retraite, Amundi a collecté +8 Md€ au T2. En France, la collecte sur les Plans d’Epargne Retraite (PER) collectifs et individuels affiche une forte progression sur le premier semestre. En Allemagne, deux accords de distribution de produits retraite « pilier 3 » (AVD5) ont été signés avec des distributeurs de premier plan.

Géographies :

L’Europe du Nord enregistre une collecte nette de +8 Md€, soit un tiers de la collecte totale, venant notamment d’Allemagne avec les acteurs digitaux, de Belgique grâce à une activité soutenue avec notre partenaire de Crelan, d’Irlande avec un assureur. La collecte est donc diversifiée par pays et types de clients.

enregistre une collecte nette de +8 Md€, soit un tiers de la collecte totale, venant notamment d’Allemagne avec les acteurs digitaux, de Belgique grâce à une activité soutenue avec notre partenaire de Crelan, d’Irlande avec un assureur. La collecte est donc diversifiée par pays et types de clients. L’Asie a collecté +9 Md€ , soit près de 40% du total, dont près de la moitié venant de la distribution directe (hors JV). La quasi-totalité des pays affichent une collecte positive. Au Japon, un fonds thématique innovant sur les matériaux de la transition énergétique, lancé en partenariat avec un courtier, a collecté +1,2 Md€ en 4 mois.

a collecté , soit près de 40% du total, dont près de la moitié venant de la distribution directe (hors JV). La quasi-totalité des pays affichent une collecte positive. Au Japon, un fonds thématique innovant sur les matériaux de la transition énergétique, lancé en partenariat avec un courtier, a collecté +1,2 Md€ en 4 mois. En Inde, la cotation de notre JV SBI Funds Management a été un grand succès, avec une très forte sursouscription de l’offre. Amundi a cédé 3,7% du capital, avec une plus-value nette d’impôt et de frais d’environ 300 M€ qui sera comptabilisée au T3. Sa participation après l’introduction en bourse, soit 32,6%, a été valorisée à 3,5 Md€.





Solutions :

En gestion active la collecte atteint +9 Md€, notamment en taux/crédit. Les performances de fonds flagships , notamment Global Aggregate et Emerging Markets Bond, les positionnent dans le top décile de leurs catégories respectives sur un an. Le déploiement de la gamme « Income » est complet et elle rencontre ses premiers succès en Asie notamment. Enfin les stratégies US et globales de Victory Capital, distribuées en Europe et Asie, voient leur collecte augmenter trimestre après trimestre, +2,9 Md€ au T2.

la collecte atteint +9 Md€, notamment en taux/crédit. Les performances de fonds , notamment Global Aggregate et Emerging Markets Bond, les positionnent dans le top décile de leurs catégories respectives sur un an. Le déploiement de la gamme « est complet et elle rencontre ses premiers succès en Asie notamment. Enfin les stratégies US et globales de Victory Capital, distribuées en Europe et Asie, voient leur collecte augmenter trimestre après trimestre, +2,9 Md€ au T2. La plateforme ETF a dépassé les 400 Md€ d’encours à fin juin, grâce à une collecte de +12 Md€ au T2. Deux nouveaux ETF actifs ont été lancés et deux nouveaux clients ont été signés pour notre plateforme ETF-as-a-service. Amundi a lancé une gamme d’ETF innovants, offrant une pondération géographique selon les PIB de chaque pays, ainsi que de nouveaux ETF thématiques.

a dépassé les 400 Md€ d’encours à fin juin, grâce à une collecte de +12 Md€ au T2. Deux nouveaux ETF actifs ont été lancés et deux nouveaux clients ont été signés pour notre plateforme ETF-as-a-service. Amundi a lancé une gamme d’ETF innovants, offrant une pondération géographique selon les PIB de chaque pays, ainsi que de nouveaux ETF thématiques. En actifs privés , le stratégies multi-gestion d’Amundi Alpha ont enregistré une collecte de +0,5 Md€, grâce au gain de plusieurs mandats avec des clients institutionnels.

, le stratégies multi-gestion d’Amundi Alpha ont enregistré une collecte de +0,5 Md€, grâce au gain de plusieurs mandats avec des clients institutionnels. En actifs digitaux , deux parts de fonds tokenisées , en euro et dollar US, ont été émises pour Ant International en Asie.

, deux parts de , en euro et dollar US, ont été émises pour Ant International en Asie. En investissement responsable, après le lancement au T1 du Global Green Bond Initiative Fund, la collecte a débuté avec +1 Md€ au T2. Un mandat OCIO auprès d’un assureur européen a été transformé en Net Zéro, pour 1 Md€.





Technologie :

Amundi Technology enregistre une nouvelle forte croissance de ses revenus à +25% au deuxième trimestre, dont +30% pour ses revenus de licence. Un nouveau contrat a été signé sur le trimestre avec SpareBank1, l’alliance de banques régionales norvégiennes, pour des services digitaux de conseil, complétant l’offre de services aux conseillers et la sélection de fonds externes. Un gros contrat est par ailleurs devenu opérationnel avec La Banque Postale Asset Management (LBP AM), le gestionnaire d’actifs européen gérant 75 Md€, pour leur solution de gestion de portefeuilles (Alto Investment).





Efficience : utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour les services d’exécution d’ordres

Plusieurs cas d’usage de l’IA ont été déployés avec succès par Amundi Intermédiation, entité qui gère l’exécution des ordres pour les gestions d’Amundi et pour ses clients lui ayant sous-traité leur exécution.

Outre les cas d’usages classiques appliqués aux procédures de Know your Broker et appels d’offres, l’IA a été notamment déployée pour la sélection des meilleures stratégies d’exécution en fonction des caractéristiques de l’ordre et des conditions de marchés, et sur une aide aux gérants obligataires pour choisir les meilleures souches à traiter en fonction de leurs choix d’investissements. Dans les deux cas une amélioration de la qualité d’exécution , pourtant déjà aux meilleurs niveaux de nos pairs, peut être quantifiée.

et appels d’offres, l’IA a été notamment déployée pour la en fonction des caractéristiques de l’ordre et des conditions de marchés, et sur une pour choisir les meilleures souches à traiter en fonction de leurs choix d’investissements. Dans les deux cas une , pourtant déjà aux meilleurs niveaux de nos pairs, peut être quantifiée. Ces développements bénéficient aux équipes de gestion d’Amundi, mais également aux clients qui ont sous-traité leur exécution à Amundi Intermédiation.





Collecte au plus haut niveau : +56 Md€ au S1, dont +24 Md€ au T2

La collecte nette du semestre atteint +56,4 Md€, le premier semestre le plus élevé de l’histoire d’Amundi. Elle reflète une forte dynamique d’activité dans tous les segments de clientèle, classes d’actifs MLT6 et géographies.

Au deuxième trimestre, la collecte atteint +24,4 Md€.

Les actifs MLT6 représentent l’essentiel de la collecte du trimestre, à +20,5 Md€. La collecte MLT6 est tirée à la fois par les ETF & Solutions indicielles (+13 Md€, dont +12 Md€ pour les ETF) et la gestion active (+9 Md€).

En termes de clientèle, la collecte trimestrielle est très diversifiée :

+15 Md€ pour le Retail , essentiellement en actifs MLT 6 (+14 Md€), grâce à une forte collecte pour les Distributeurs tiers, à +16 Md€ (soit 15% annualisé), entièrement en actifs MLT, et malgré les sorties des réseaux UniCredit (-5 Md€ au T2) ; les encours gérés pour les réseaux d’UniCredit s’élèvent à 75 Md€ ;

pour le , essentiellement en actifs MLT (+14 Md€), grâce à une forte collecte pour les Distributeurs tiers, à +16 Md€ (soit 15% annualisé), entièrement en actifs MLT, et malgré les sorties des réseaux UniCredit (-5 Md€ au T2) ; les encours gérés pour les réseaux d’UniCredit s’élèvent à 75 Md€ ; -7 Md€ pour l’Institutionnel, ce qui s’explique intégralement par des retraits sur les produits de trésorerie (-7 Md€), notamment par les entreprises ; en actifs MLT 6 , des sorties sur deux mandats à faibles marges, pour un total combiné de -11 Md€, en Italie avec l’assureur d’Unicredit (-7 Md€) et dans le Golfe, ont été compensés par une activité dynamique dans le reste de l’Europe et en Asie ; les encours gérés à fin juin avec l’assureur d’Unicredit s’élèvent à 14 Md€ ;

pour ce qui s’explique intégralement par des retraits sur les produits de trésorerie (-7 Md€), notamment par les entreprises ; en actifs MLT , des sorties sur deux mandats à faibles marges, pour un total combiné de -11 Md€, en Italie avec l’assureur d’Unicredit (-7 Md€) et dans le Golfe, ont été compensés par une activité dynamique dans le reste de l’Europe et en Asie ; les encours gérés à fin juin avec l’assureur d’Unicredit s’élèvent à 14 Md€ ; +11 Md€ pour les Assureurs des groupes Crédit Agricole et Société Générale, dont +6 Md€ en actifs MLT, grâce à la bonne dynamique des contrats vie en euros ;

dont +6 Md€ en actifs MLT, grâce à la bonne dynamique des contrats vie en euros ; et +6 Md€ pour les entreprises associées. La collecte des JV atteint +6 Md€, elle a été affectée par la baisse des marchés en Inde et en Chine ainsi que par l’effet change sur la roupie. La distribution US de Victory Capital7 est légèrement positive, et ICG7 a également collecté plus de +2 Md€ au T2, soit +0,2 Md€ en quote-part Amundi.

Les encours sous gestion2 d’Amundi au 30 juin 2026 sont en hausse de +14% sur un an, et de +8% sur un trimestre, pour atteindre un nouveau record à 2 581 Md€. Sur les 12 mois jusqu’au 30 juin 2026 la collecte contribue à hauteur de +92 Md€, alors que l’effet marché et change atteint +216 Md€, malgré la baisse de la roupie sur la période. La première consolidation d’ICG complète la progression avec un effet périmètre de +6 Md€.

Résultats du deuxième trimestre 2026 – résultat net1 en forte progression : +29% T2/T2

Les revenus nets ajustés1 s’élèvent à 933 M€, le plus haut niveau historique pour un trimestre8. Ils sont en hausse de +18,0% par rapport au deuxième trimestre 2025, tirés par les revenus d’activité :

les commissions nettes de gestion progressent de +17% T2/T2, portées par la progression des encours ;

progressent de +17% T2/T2, portées par la progression des encours ; les commissions de surperformance sont quasi-stables par rapport au même trimestre l’an dernier, à 36 M€ ;

sont quasi-stables par rapport au même trimestre l’an dernier, à 36 M€ ; les revenus de technologie s’élèvent à 32 M€ (+25%), grâce à la croissance des revenus de licence (+30%) ;

s’élèvent à 32 M€ (+25%), grâce à la croissance des revenus de licence (+30%) ; les revenus financiers1, à 27 M€, sont en forte progression par rapport au même trimestre l’an dernier comme au premier trimestre de cette année malgré la baisse des taux dans la zone euro sur un an, reflétant le rebond des marchés sur le trimestre et les dividendes saisonniers.

Les charges d’exploitation ajustées1, à 456 M€, augmentent de +9,4% T2/T2 pro forma8, présentant un effet de ciseaux particulièrement positif de près de +9 points de pourcentage avec la hausse des revenus. La hausse des charges s’explique comme les trimestres précédents par le dynamisme de l’activité et les investissements dans les initiatives de développement.

Le coefficient d’exploitation s’améliore sur un an à 48,9% en données ajustées1.

Les contributions des entreprises associées mises en équivalence1, à 88 M€, sont en hausse de +37% T2/T2. La première intégration d’ICG7 explique moins de la moitié de cette progression. La progression de la contribution des JV asiatique (+10%) a été fortement affectée par la baisse de la roupie indienne (-12%) ; à roupie constante elle aurait été de +20%. La contribution de Victory1,7, progresse fortement (+31%) grâce aux synergies.

Le résultat avant impôt1 atteint 564 M€, en hausse de +29,2% par rapport au deuxième trimestre 2025.

La charge d’impôt ajustée1 du deuxième trimestre 2026 intègre l’impact trimestriel de la contribution exceptionnelle d’impôt en France (-10 M€), équivalent à celui du deuxième trimestre 2025 (-9 M€).

Le résultat net ajusté1 ressort à 431 M€, en progression de +28,9% T2/T2.

Le bénéfice net par action ajusté1 au deuxième trimestre 2026 atteint 2,09 €, au-dessus de deux euros pour la première fois sur un trimestre.

Données comptables :

Le résultat net comptable part du Groupe s’élève à 409 M€, en baisse par rapport au même trimestre de 2025 qui enregistrait une plus-value comptable liée à l’opération Victory. Le Bénéfice net par Action comptable atteint 1,98 €.

Résultats du premier semestre 2026 – résultat net1 et bénéfice par action1

en forte progression : +22% S1/S18

Les revenus nets ajustés1 s’élèvent à 1 835 M€, le plus haut niveau historique pour un semestre8. Ils sont en hausse de +13,8% par rapport au premier semestre 2025 pro forma8, tirés par les revenus d’activité. Les commissions nettes de gestion progressent de +11% S1/S18, et les commissions de surperformance sont à un niveau élevé, à 123 M€ (vs. 57 M€ au S1 2025).

Les charges d’exploitation ajustées1, à 911 M€, augmentent de +9,4% S1/S1 pro forma8, faisant ressortir un effet ciseaux positifs de plus de 4 points de pourcentage par rapport à la progression des revenus.

Le coefficient d’exploitation s’améliore de deux points de pourcentage à 49,6% en données ajustées1 et pro forma8.

Les contributions des entreprises associées mises en équivalence1, à 154 M€, sont en hausse de +35,1% S1/S18. Elles intègrent pour la première fois la contribution d’ICG au deuxième trimestre (12 M€). Le reste de la progression (+25%) s’explique par la forte croissance du résultat de Victory1 : +48% S1/S18, alors que la progression de la contribution des JV (+7%) a été fortement affectée par la baisse de la roupie indienne (-7%).

Le résultat avant impôt1 dépasse un milliard d’euros, à 1 074 M€, en hausse de +20,9% par rapport au premier semestre 2025 pro forma8.

La charge d’impôt ajustée1 du premier semestre 2026 intègre la contribution exceptionnelle d’impôt en France (-56 M€), équivalente à celui du premier semestre 2025 (-54 M€).

Le résultat net ajusté1 ressort à 781 M€, en progression de +22,4% S1/S18.

Le bénéfice net par Action ajusté1 au premier semestre 2026 atteint 3,78 €, en hausse également de +22% S1/S18.

Données comptables :

Le résultat net comptable part du Groupe s’élève à 753 M€. Le bénéfice net par Action comptable atteint 3,65 €.

ANNEXES

Compte de résultat ajusté1 du deuxième trimestre 2026

(M€) T2 2026 T2 2025 % var.

T2/T2 T1 2026 % var.

T2/T2 Revenus nets - ajustés 933 790 +18,0% 902 +3,4% Commissions de gestion 837 717 +16,7% 782 +7,1% Commissions de surperformance 36 35 +3,9% 87 -58,2% Technologie 32 26 +25,3% 31 +4,6% Produits financiers & autres revenus ajustés 27 12 NS 3 NS Charges d'exploitation - ajustées (456) (417) +9,4% (455) +0,1% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 48,9% 52,7% -3,9 pp 50,4% -1,6 pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 477 374 +27,7% 447 +6,7% Coût du risque & autres ajustés (1) (1) -25,7% (3) -65,4% Sociétés mises en équivalence – JV 42 38 +9,7% 29 +46,0% Sociétés mises en équivalence – Opérations US9 - ajusté 35 26 +30,7% 37 -6,8% Sociétés mises en équivalence – ICG - ajusté 12 0 NS - NS Résultat avant impôt - ajusté 564 437 +29,2% 510 +10,7% Impôts sur les sociétés - ajusté (132) (104) +27,5% (160) -17,3% Minoritaires (1) 1 NS (1) +60,3% Résultat net part du Groupe - ajusté 431 334 +28,9% 349 +23,4% Amortissement des actifs intangibles après impôts (14) (13) +9,8% (14) +0,0% Participation dans ICG - revalorisation à valeur de marché - - NS (68) NS Coûts d'intégration et amortissement du PPA après impôts (1) (2) -50,0% (1) +0,1% Ajustements Sociétés mises en équiv. (après IS, quote-part) - Victory (7) (7) +2,9% (7) +5,0% Ajustements Sociétés mises en équiv. (après IS, quote-part) – ICG - - NS 85 NS Plus-value Victory Capital, après impôt - 402 NS - NS Résultat net part du Groupe 409 715 -42,8% 344 +18,9% Bénéfice par action (€) 1,98 3,48 -43,1% 1,67 +18,9% Bénéfice par action - ajusté (€) 2,09 1,63 +28,3% 1,69 +23,4%

Compte de résultat ajusté1 du premier semestre 2026

(M€) S1 2026 S1 2025* % var.

S1/S1* Revenus nets - ajustés 1 835 1 613 +13,8% Commissions de gestion 1 619 1 454 +11,3% Commissions de surperformance 123 57 NS Technologie 63 52 +23,0% Produits financiers & autres revenus ajustés 30 50 -39,7% Charges d'exploitation - ajustées (911) (833) +9,4% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 49,6% 51,6% -2,0 pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 924 780 +18,4% Coût du risque & autres ajustés (4) (6) -28,8% Sociétés mises en équivalence – JV 71 66 +7,3% Sociétés mises en équivalence – Opérations US9 - ajusté 72 48 +48,4% Sociétés mises en équivalence – ICG - ajusté 12 - NS Résultat avant impôt - ajusté 1 074 889 +20,9% Impôts sur les sociétés - ajusté (292) (253) +15,5% Minoritaires (1) 2 NM Résultat net part du Groupe - ajusté 781 638 +22,4% Amortissement des actifs intangibles après impôts (29) (28) +0,6% Participation dans ICG - revalorisation à valeur de marché (68) - NS Coûts d'intégration et amortissement du PPA après impôts (2) (3) -29,5% Ajustements sociétés mises en équiv. (après IS, quote-part) - Victory (13) (11) +24,3% Ajustements Sociétés mises en équiv. (après IS, quote-part) – ICG 85 - NS Plus-value Victory Capital, après impôt - 402 NS Résultat net part du Groupe 753 998 -24,5% Bénéfice par action (€) 3,65 4,86 -24,9% Bénéfice par action - ajusté (€) 3,78 3,11 +21,8%

* A des fins de comparaison après la finalisation du partenariat avec Victory Capital le 1er avril 2025 (voir communiqué de presse), les séries trimestrielles ont été retraitées comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% au premier trimestre 2025, donc sans contribution aux revenus, charges et impôt, mais seulement au résultat net via une ligne de société mise en équivalence.

Le détail des retraitements se trouve dans les pages suivantes.



Séries historiques pro forma ajustées1 – trimestres et S1 2025-2026

(M€) S1 2026 S1 2025 - Contrib.

Amundi US

T1 2025 S1 2025

pro forma % var.

S1/S1

pro forma Commissions nettes de gestion 1 619 1 542 88 1 454 +11,3% Commissions de surperformance 123 58 - 57 NS Revenus nets de gestion 1 742 1 599 88 1 512 +15,2% Technologie 63 52 - 52 +23,0% Produits nets financiers et autres revenus (78) 12 2 10 NS Produits nets financiers et autres revenus, ajustés 30 52 2 50 -39,7% Revenus nets (a) 1 727 1 663 90 1 573 +9,8% Revenus nets - ajustés (b) 1 835 1 703 90 1 613 +13,8% Charges d'exploitation (c) (915) (905) (67) (838) +9,2% Charges d'exploitation - ajustées (d) (911) (894) (67) (833) +9,4% Résultat Brut d'exploitation (e)=(a)+(c) 812 758 22 736 +10,5% Résultat brut d'exploitation - ajusté (f)=(b)+(d) 924 808 28 780 +18,4% Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a) 53,0% 54,4% 75,0% 53,2% -0,3pp Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 49,6% 52,5% 75,0% 51,6% -2,0pp Coût du risque & autres, y compris plus-value Victory Capital (g) (4) 397 (0) 397 NS Coût du risque & autres - ajusté (h) (4) (6) (0) (6) -28,8% Sociétés mises en équivalence - JV (i) 71 66 - 66 +7,3% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US (j) 58 20 (18) 38 +55,3% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US - ajusté (k) 72 26 (22) 48 +48,4% Sociétés mises en équivalence -ICG (l) 97 - - - NS Sociétés mises en équivalence - ICG - ajusté (m) 12 - - - NS Résultat avant impôts (n)=(e)+(g)+(i)+(j)+(l) 1 034 1 240 5 1 236 -16,3% Résultat avant impôts - ajusté (o)=(f)+(h)+(i)+(k)+(m) 1 074 895 10 889 +20,9% Impôts sur les bénéfices (p) (280) (245) (5) (240) +16,5% Impôts sur les bénéfices - ajustés (q) (292) (259) (6) (253) +15,5% Minoritaires (r) (1) 2 0 2 NS Résultat net part du Groupe (s)=(n)+(p)+(r) 753 998 - 998 -24,5% Résultat net part du Groupe - ajusté (t)=(o)+(q)+(r) 781 638 - 638 +22,4% Bénéfice par action (€) 3,65 4,86 - 4,86 -24,9% Bénéfice par action - ajusté (€) 3,78 3,11 - 3,11 +21,8%

Définition des encours et de la collecte

Actifs sous gestion et collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100 % des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, la distribution aux clients US de Victory Capital ainsi ICG, les encours et collecte nette sont repris pour la part d’Amundi dans le capital des entités.

Evolution des encours sous gestion de fin 2022 à fin juin 2026

(Md€) Encours sous gestion Collecte



nette Effet marché et change Effet



Périmètre Variation des encours

vs. trimestre précédent 31/12/2022 1 904 +0,5% T1 2023 -11,1 +40,9 - 31/03/2023 1 934 +1,6% T2 2023 +3,7 +23,8 - 31/06/2023 1 961 +1,4% T3 2023 +13,7 -1,7 - 30/09/2023 1 973 +0,6% T4 2023 +19,5 +63,8 -20 31/12/2023 2 037 +3,2% T1 2024 +16,6 +62.9 - 31/03/2024 2 116 +3,9% T2 2024 +15,5 +16,6 +7,9 30/06/2024 2 156 +1,9% T3 2024 +2,9 +32,5 - 30/09/2024 2 192 +1,6% T4 2024 +20,5 +28,1 - 31/12/2024 2 240 +2,2% T1 2025 +31,1 -24,0 - 31/03/2025 2 247 +0,3% T2 2025 +20,4 +9,2 -9,7 30/06/2025 2 267 +0,9% T3 2025 +15,1 +35,2 - 30/09/2025 2 317 +2,2% T4 2025 +20,9 +41,6 - 31/12/2025 2 380 +2,7% T1 2026 +32,0 -13,6 - 31/03/2026 2 398 +0,8% T2 2026 +24,4 +152,7 +5,8 30/06/2026 2 581 +7,6%

Total sur un an entre le 30 juin 2025 et le 30 juin 2026 : +13,9%

Collecte nette +92,4 Md€

Effet marché +231,7 Md€

Effet change -15,9 Md€

Effet périmètre +5,8 Md€ encours ICG pris en compte au 1 avril 2026

Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle10

(Md€)



Encours

30.06.2026 Encours

30.06.2025 % var.

/30.06.2025 Collecte

T2 2026 Collecte

T2 2025 Collecte

S1 2026 Collecte

S1 2025 Retail 890 751 +18,4% +14,9 +6,3 +28,1 +11,2 Institutionnels (*) 753 655 +15,0% -7,0 -2,0 +1,7 +17,8 Assureurs CA & SG 483 445 +8,5% +10,6 +5,9 +17,6 +9,4 Entreprises associées 456 416 +9,5% +5,9 +10,3 +9,0 +13,2 JVs 380 359 +6,0% +5,6 +10,3 +9,1 +13,2 Victory-distribution US 70 58 +20,9% +0,1 -0,0 -0,2 -0,0 ICG 6 - NS +0,2 - +0,2 - Total



2 581 2 267 +13,9% +24,4 +20,4 +56,4 +51,6

(*) y compris fonds de fonds

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs10

(Md€) Encours

30.06.2026 Encours

30.06.2025 % var.

/30.06.2025 Collecte

T2 2026 Collecte

T2 2025 Collecte

S1 2026 Collecte

S1 2025 Actions 723 556 +30,0% +11,3 +6,9 +24,7 +33,3 Diversifiés 317 270 +17,3% -3,0 +0,1 -2,0 -0,9 Obligations 804 737 +9,1% +13,6 +6,6 +30,1 +20,9 Actifs privés, alternatifs

& structurés 104 108 -4,0% -1,5 -2,5 -1,4 -5,2 ACTIFS MLT6 (*) 1 948 1 671 +16,6% +20,5 +11,1 +51,4 +48,0 Trésorerie (*) 178 180 -1,1% -2,0 -1,0 -4,0 -9,6 TOTAL hors Entreprises associées 2 126 1 851 +14,8% +18,5 +10,2 +47,4 +38,4 Entreprises associées 456 416 +9,5% +5,9 +10,3 +9,0 +13,2 TOTAL 2 581 2 267 +13,9% +24,4 +20,4 +56,4 +51,6 Dont actifs MLT6 2 363 2 051 +15,2% +22,9 +16,5 +57,6 +56,3 Dont produits de trésorerie 218 216 +0,8% +1,5 +3,9 -1,2 -4,7

(*) hors Entreprises associées



Détail des encours et de la collecte nette par types de gestion et classes d’actifs10

(Md€) Encours

30.06.2026 Encours

30.06.2025 % var.

/30.06.2025 Collecte

T2 2026 Collecte

T2 2025 Collecte

S1 2026 Collecte

S1 2025 Gestion active 1 221 1 118 +9,2% +8,7 +2,9 +15,5 +9,1 Actions 224 196 +14,5% +1,4 -0,8 -1,0 -4,8 Diversifiés 297 261 +13,6% -2,8 +0,0 -0,9 -0,9 Obligations 700 661 +5,9% +10,1 +3,7 +17,4 +14,9 Produits structurés 35 41 -14,5% -2,0 -1,4 -5,0 -3,5 ETF & Solutions indicielles 624 446 +40,0% +13,3 +10,7 +37,3 +44,2 ETF & ETC 412 288 +43,1% +11,9 +8,2 +27,9 +18,6 Solutions indicielles 212 158 +34,3% +1,5 +2,5 +9,4 +25,6 Actifs Privés et Alternatifs 68 67 +2,4% +0,5 -1,0 +3,6 -1,8 ACTIFS MLT6 (*) 1 948 1 671 +16,6% +20,5 +11,1 +51,4 +48,0 Trésorerie (*) 178 180 -1,1% -2,0 -1,0 -4,0 -9,6 TOTAL hors Entreprises

associées 2 126 1 851 +14,8% +18,5 +10,2 +47,4 +38,4 Entreprises associées 456 416 +9,5% +5,9 +10,3 +9,0 +13,2 TOTAL 2 581 2 267 +13,9% +24,4 +20,4 +56,4 +51,6 Dont actifs MLT6 2 363 2 051 +15,2% +22,9 +16,5 +57,6 +56,3 Dont produits de trésorerie 218 216 +0,8% +1,5 +3,9 -1,2 -4,7

(*) hors Entreprises associées

Détail des encours et de la collecte nette par zones géographiques10

(Md€) Encours

30.06.2026 Encours

30.06.2025 % var.

/30.06.2025 Collecte

T2 2026 Collecte

T2 2025 Collecte

S1 2026 Collecte

S1 2025 France 1 137 1 028 +10,6% +16,8 +8,7 +31,5 +9,3 Italie 194 199 -2,7% -9,0 -1,4 -15,3 -3,4 Reste de l'Europe 589 461 +27,6% +9,6 -1,0 +28,5 +22,8 Asie 510 460 +10,9% +8,9 +13,8 +15,9 +21,6 Reste du monde 152 119 +27,2% -2,0 +0,3 -4,2 +1,3 TOTAL 2 581 2 267 +13,9% +24,4 +20,4 +56,4 +51,6 TOTAL hors France 1 444 1 239 +16,5% +7,6 +11,7 +24,9 +42,3

Annexe méthodologique – Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Données comptables et ajustées

Amundi a choisi de présenter des données comptables ajustées pour certains éléments du résultat (revenus nets, charges générales d’exploitation, quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence) afin de mieux refléter la rentabilité économique et opérationnelle de la société. Ces ajustements ont pour objectif de neutraliser les impacts identifiés lors d’acquisitions :

amortissements de contrats de distribution ou de contrats clients (Unicredit, Banco Sabadell, Alpha Associates) en autres revenus ;

amortissements liés à la prise en compte de compléments de prix (Alpha Associates) et la variation de valeur de marché de la participation dans ICG (au T4 2025 et T1 2026) en revenus financiers ;

amortissements d’actifs incorporels technologiques (aixigo) en charges d’exploitation ;

coûts d’intégration et d’acquisition (Victory Capital au T2 2025, ICG au T4 2025) en charges d’exploitation ;

; plus ou moins-value de cession (Victory Capital au T2 2025) en résultat sur autres actifs

ainsi que les charges provisionnées liées à des plans d’optimisation ou de restructuration en charges d’exploitation.

Les ajustements appliqués par Victory Capital, participation cotée mise en équivalence, entre ses résultats publiés et ses résultats ajustés sont repris à l’identique dans les résultats du Groupe Amundi, car ils correspondent à des ajustements de même nature que ceux du Groupe détaillés ci-dessus. Ils sont repris dans la ligne sociétés mises en équivalence.

Enfin au 31 mars 2026, Amundi a neutralisé l’impact de la première consolidation d’ICG sur la ligne mise en équivalence : annulation de la revalorisation des titres au T4 2025 et T1 2026 passées en revenus et reconnaissance de la situation nette ICG et activation des frais d’acquisition au T1 2026.

Les montants agrégés de ces éléments pour les différentes périodes sous revue sont les suivants :

T2 2025 : -28 M€ avant impôts et -22 M€ après impôts +402 M€ de plus-value (sans effet fiscal)

T1 2026 : -12 M€ avant impôts et -6 M€ après impôts (dont impact ICG -68 M€ en revenus et

+85 M€ en sociétés mises en équivalence, soit +16 M€ après impôts)

T2 2026 : -29 M€ avant impôts et -22 M€ après impôts

S1 2025 : -55 M€ avant impôts et -43 M€ après impôts +402 M€ de plus-value (sans effet fiscal)

S1 2026 : -40 M€ avant impôts et -28 M€ après impôts (dont impact ICG -68 M€ en revenus et

+85 M€ en sociétés mises en équivalence, soit +16 M€ après impôts)

Indicateurs Alternatifs de Performance11

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui sont calculées conformément à l’annexe méthodologique présentée ci-dessus. Les données ajustées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

= données comptables = données ajustées





(M€) S1 2026 S1 2025* T2 2026 T2 2025 T1 2026 Revenus nets (a) 1 727 1 573 913 771 814 - Amortissements des actifs intangibles avant impôt (37) (37) (18) (18) (18) - Autres charges non monétaires liées à Alpha Associates (3) (3) (2) (1) (2) - Revalorisation à valeur de marché - ICG (68) - - - (68) Revenus nets - ajustés (b) 1 835 1 613 933 790 902 Charges d'exploitation (c) (915) (838) (458) (418) (457) - Coûts d'intégration et de restructuration avant impôt (0) 2 (0) (2) 0 - Amortissement lié au PPA d’aixigo avant impôt 4 4 2 4 2 Charges d'exploitation - ajustées (d) (911) (833) (456) (417) (455) Résultat brut d'exploitation (e)=(a)+(c) 813 736 455 352 411 Résultat brut d'exploitation - ajusté (f)=(b)+(d) 924 780 477 374 357 Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a) 53,0% 53,2% 50,1% 54,3% 56,1% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 49,6% 51,6% 48,9% 52,7% 50,4% Coût du risque & autres (g) (4) 397 (1) 401 (3) Coût du risque & autres - ajusté (h) (4) (6) (1) (1) (3) Sociétés mises en équivalence (i) 225 103 81 58 144 Sociétés mises en équivalence – ajusté (j) 154 114 88 65 66 Sociétés mises en équivalence – JV 71 66 42 38 29 Sociétés mises en équivalence – Victory Capital 58 38 28 20 31 Sociétés mises en équivalence – Victory Capital - ajusté 72 48 35 26 37 Sociétés mises en équivalence – ICG 97 - 12 - 85 Sociétés mises en équivalence – ICG - ajusté 12 - 12 - - Résultat avant impôts (k)=(e)+(g)+(i) 1 034 1 236 536 811 498 Résultat avant impôts - ajusté (l)=(f)+(h)+(j) 1 074 889 564 437 510 Impôts sur les bénéfices (m) (280) (240) (126) (97) (154) Impôts sur les bénéfices - ajustés (n) (292) (253) (132) (104) (160) Minoritaires (o) (1) 2 (1) 1 (1) Résultat net part du Groupe (p)=(k)+(m)+(o) 753 998 409 715 344 Résultat net part du Groupe - ajusté (q)=(l)+(n)+(o) 781 638 431 334 349 Bénéfice par action (€) 3,65 4,86 1,98 3,48 1,67 Bénéfice par action - ajusté (€) 3,78 3,11 2,09 1,63 1,69

* pro forma : à des fins de comparaison après la finalisation du partenariat avec Victory Capital le 1er avril 2025, les résultats du T1 2025 ont été retraités comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100%, donc sans contribution aux revenus, charges et impôt, mais seulement au résultat net via une ligne de société mise en équivalence.

Actionnariat

30 juin 2026 31 mars 2026 31 décembre 2025 30 juin 2025 (unités) Nombre

d'actions % du capital Nombre

d'actions % du capital Nombre

d'actions % du capital Nombre

d'actions % du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 68,35% 141 057 399 68,35% 141 057 399 68,35% 141 057 399 68,67% Salariés 4 847 042 2,35% 4 749 716 2,30% 4 990 841 2,42% 4 398 054 2,14% Autocontrôle 4 805 605 2,33% 3 163 929 1,53% 1 631 846 0,79% 1 625 258 0,79% Flottant 55 676 280 26,98% 57 415 282 27,82% 58 706 240 28,44% 58 338 551 28,40% Nombre d'actions en fin de période 206 386 326 100,0% 206 386 326 100,0% 206 386 326 100,0% 205 419 262 100,0% Nb moyen d'actions depuis le début de l'année 206 386 326 - 206 386 326 - 205 602 077 - 205 419 262 - Nb moyen d'actions depuis le début du trimestre 206 386 326 - 206 386 326 - 206 060 467 - 205 419 262 -

Nombre moyen d’actions prorata temporis.

Le nombre moyen d’actions est inchangé entre le T1 2026 et le T2 2026 et a augmenté de +0,5% entre le T2 2025 et le T2 2026.

Une augmentation de capital réservée aux salariés a été enregistrée le 23 octobre 2025. 967 064 titres ont été créés (~0,5% du capital avant l’opération).

Amundi a annoncé le 3 février 2026 un programme de rachat d'au maximum 500 millions d'euros (représentant ~3% du capital avant l'opération) en vue de leur annulation. Au 30 juin 2026, ce programme comprend 3 591 949 actions.





Calendrier de communication financière

Publication des résultats du T3 et des 9 mois 2026 : jeudi 29 octobre 2026

Publication des résultats du T4 et de l’année 2026 : 2 février 2027

Publication des résultats du T1 2027 : 29 avril 2027

Publication des résultats du T2 et du S1 2027 : 27 juillet 2027

Publication des résultats du T3 et des 9 mois 2027 : 27 octobre 2027





A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux12, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 600 milliards d’euros d’encours13.

Ses six plateformes internationales de gestion14, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à sa forte présence locale, notamment en Europe et en Asie, Amundi offre à ses clients l’expertise et les conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

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Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

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Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com





Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

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thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com





AVERTISSEMENT

Ce document ne constitue pas et ne fait partie d’aucune offre ou invitation à vendre, échanger, acheter ou souscrire, ni d’une sollicitation d'offre d'achat, d’échange ou de souscription de titres dans tout État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Aucun titre ne peut être offert, souscrit ou vendu aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise aux exigences d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act. Les titres d'Amundi ou de SBI Funds Management Private Limited (« SBI FM ») n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Amundi n'a pas l'intention de procéder à une offre au public de ses titres aux États-Unis d'Amérique ou en France.

Ce présent document peut contenir des déclarations prospectives relatives à la situation financière et aux résultats d’Amundi. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations financières fondées sur des scénarios reposant sur un certain nombre d’hypothèses économiques formulées dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné, des hypothèses relatives à des projets, objectifs et attentes en lien avec des événements, opérations, produits et services futurs, ainsi que des hypothèses en matière de performances et de synergies futures. Par nature, elles sont donc soumises à des risques et incertitudes, connus ou inconnus, susceptibles d’entraîner leur non-réalisation. En conséquence, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives et la situation financière et les résultats réels d’Amundi pourraient différer significativement de ceux projetés ou suggérés dans lesdites déclarations. Ces risques et incertitudes incluent notamment les facteurs de risque évoqués ou identifiés dans les documents rendus publics que Amundi dépose périodiquement auprès de l’Autorité des marchés financiers française, y compris les facteurs de risque présentés à la section 5.2 « Facteurs de risque » de notre Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, disponible sur la page Informations Réglementées du site internet d’Amundi (legroupe.amundi.com/informations-reglementees). Il est recommandé aux lecteurs de prendre en considération l’ensemble de ces incertitudes et risques avant de se forger leur propre opinion.

Toute déclaration prospective formulée par Amundi est faite à la date du présent document. Amundi ne s’engage en aucun cas à mettre à jour ou à réviser publiquement l’une quelconque de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou circonstances futurs, ou pour toute autre raison, sauf si les lois et règlements applicables l’exigent.

Ce document fait référence à certaines mesures financières non-IFRS (ou indicateurs alternatifs de performance) utilisées par Amundi pour analyser les tendances opérationnelles, les performances financières et la situation financière d’Amundi et pour fournir aux investisseurs des informations supplémentaires jugées utiles et pertinentes concernant les résultats d’Amundi. Ces indicateurs alternatifs de performance ne sont pas des mesures reconnues par les normes IFRS, ou toute autre norme comptable généralement acceptée, et ils n’ont généralement pas de signification standardisée et peuvent donc ne pas être comparables avec des indicateurs portant le même nom utilisés par d’autres sociétés. Par conséquent, aucun de ces indicateurs alternatifs de performance ne doit être considéré isolément ou comme un substitut aux états financiers et aux notes y afférentes préparés conformément aux normes IFRS. Pour une définition des indicateurs alternatifs de performance inclus dans ce document et leur rapprochement avec le poste, sous-total ou total pertinent des états financiers, veuillez-vous référer à l’annexe méthodologique du présent document et à la section 4.3.4, « Indicateurs alternatifs de performance (IAP) et retraitements pro forma », de notre Document d’enregistrement universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, disponible sur la page Informations réglementées du site internet d’Amundi (legroupe.amundi.com/informations-reglementees).

Les informations financières incluses dans le présent document et relatives aux premiers semestres et deuxièmes trimestres 2026 et 2025 et au premier trimestre 2026 ont fait l’objet d’une revue limitée des commissaires aux comptes. Certains nombres calculés (y compris des données exprimées en millions ou en milliards) et des pourcentages présentés dans ce document ont fait l’objet d’un arrondi. Le cas échéant, les totaux présentés dans ce document peuvent légèrement différer des totaux qui résulteraient de l’addition des montants exacts (non arrondis) des données ainsi calculées.

Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes. Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres entités qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas été revues par une autorité de supervision, ni n’ont plus généralement fait l’objet de vérifications indépendantes, et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée quant à l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour toute décision prise ou négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels ce document pourrait faire référence.

1 Données ajustées : voir p. 11

2 Voir définition des encours et de la collecte p. 8 ; la ligne métier Epargne Salariale et Retraite (ESR) était présentée avec le segment Institutionnel jusqu’aux résultats du 4ie trimestre 2025, elle est désormais intégrée au segment Retail ; les séries trimestrielles de 2025 ont été retraitées pour tenir compte de cette nouvelle affectation

3 Au 27 juillet, soit environ 350 M€

4 Plan à Moyen Terme, voir communiqué de presse du 18 novembre 2025

5 Altersvorsorgedepot (compte d’épargne retraite), dont la commercialisation commencera le 1er janvier 2027

6 Actifs à Moyen-Long Terme (MLT), hors entreprises associées : les JV asiatiques, la distribution US de Victory Capital et ICG

7 Comptabilisée pour la quote-part d’Amundi au capital, soit 27,45% pour Victory Capital et 7,72% pour ICG

8 Pro forma : dans ce document les séries historiques ont été retraitées à périmètre comparable, voir en annexe p. 7

9 26% de Victory Capital à partir du T2 2025, 27% au T2 2026 et 100% d’Amundi US au T1 2025

10 Voir définition des encours, p. 8

11 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2026 sous le numéro D26-0183

12 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2026 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2025

13 Données Amundi au 30/06/2026

14 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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