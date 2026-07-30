Communiqué de presse

30 juillet 2026 - N° 16

Résultats du deuxième trimestre 2026



Résultat net de EUR 171 millions au deuxième trimestre 2026,

contribuant à un résultat net de EUR 397 millions au premier semestre 2026

Résultat net du Groupe de EUR 171 millions au T2 2026 porté par toutes les lignes de métier (EUR 188 millions ajusté 1 ) Ratio combiné P&C de 79,5 %, avec une faible sinistralité en catastrophes naturelles, une excellente performance sous-jacente, et un accroissement de la prudence Résultat des activités d’assurance de L&H 2 de EUR 49 millions (EUR 113 millions hors impact non-récurrent d’un arbitrage) avec un écart d’expérience conforme aux attentes au S1 2026 Taux de rendement courant des investissements de 3,6 %, avec des taux de réinvestissement toujours attractifs

de EUR 171 millions au T2 2026 porté par toutes les lignes de métier (EUR 188 millions ajusté ) Valeur Économique du Groupe 3 mesurée selon la norme IFRS 17 de EUR 9,0 milliards au 30 juin 2026, en hausse de 10,5 % 4 par rapport au 31 décembre 2025 à hypothèses économiques constantes 5 (5,8 % en données publiées). La Valeur Économique par action s’établit à EUR 50 (EUR 48 au 31 décembre 2025)

mesurée selon la norme IFRS 17 de EUR 9,0 milliards au 30 juin 2026, en hausse de 10,5 % par rapport au 31 décembre 2025 à hypothèses économiques constantes (5,8 % en données publiées). La s’établit à EUR 50 (EUR 48 au 31 décembre 2025) Ratio de solvabilité estimé du Groupe de 220 % 6 au 30 juin 2026, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2025

de 220 % au 30 juin 2026, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2025 Rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 16,3 % (18,0 % ajusté1) au T2 2026, soit un RoE annualisé de 18,5 % au S1 2026 (19,0 % ajusté1)

Le conseil d’administration de SCOR SE, réuni le 29 juillet 2026 sous la présidence de Fabrice Brégier, a arrêté les comptes du Groupe pour le deuxième trimestre 2026.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare :

« SCOR a enregistré des résultats solides au cours de ce trimestre, témoignant de la récurrence et de la résilience de sa capacité bénéficiaire. Cette performance reflète l’engagement remarquable de nos équipes, la force de nos relations clients, ainsi que la robustesse de notre modèle économique diversifié. Elle illustre également l’exécution rigoureuse et disciplinée de notre stratégie dans les trois lignes de métier. Dans un marché plus concurrentiel, les activités P&C continuent de combiner une croissance diversifiée avec une politique de souscription disciplinée ; en L&H, les résultats du trimestre sont une fois de plus conformes à nos attentes ; notre portefeuille d’investissements a continué de générer des revenus attractifs et récurrents. Le ratio de solvabilité du Groupe s’établit à 220 %, avec une génération de capital en ligne avec les objectifs fixés pour l’exercice 2026.

Dans l’ensemble, ces résultats démontrent la robustesse de notre modèle opérationnel et notre capacité à maintenir une performance de qualité malgré l’évolution des conditions de marché. Nous abordons le second semestre 2026 forts de fondamentaux robustes, pleinement mobilisés pour atteindre les objectifs du plan Forward 2026. »

Performance du Groupe et contexte

SCOR enregistre un résultat net de EUR 171 millions (EUR 188 millions ajusté1) au T2 2026, porté par nos lignes de métier :

En P&C, le ratio combiné ressort à 79,5 % au T2 2026, avec un ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles de 2,9 %, reflet d’une faible sinistralité au cours du trimestre. Cette excellente performance inclut la faible sinistralité attritionnelle et en catastrophes naturelles, ainsi que l’augmentation de la prudence.

En L&H, le résultat des activités d’assurance 2 s’établit à EUR 49 millions au T2 2026, impacté par un écart d’expérience négatif lié au résultat d’un arbitrage. Retraité de cet impact non récurrent, le résultat des activités d’assurance s’élève à EUR 113 millions, incluant un écart d’expérience positif de EUR 4 millions.

s’établit à EUR 49 millions au T2 2026, impacté par un écart d’expérience négatif lié au résultat d’un arbitrage. Retraité de cet impact non récurrent, le résultat des activités d’assurance s’élève à EUR 113 millions, incluant un écart d’expérience positif de EUR 4 millions. En Investissements, SCOR continue de bénéficier de taux de réinvestissement élevés au T2 2026 et affiche un taux de rendement courant élevé de 3,6 %.

Le taux d’imposition effectif ressort à 24,1 % au T2 2026.

Le rendement annualisé des capitaux propres (RoE) s’établit à 16,3 % (18,0 % ajusté1) au T2 2026 et la Valeur Économique du Groupe enregistre une augmentation de 10,5 %4 au premier semestre 2026 à hypothèses économiques constantes5. Au S1 2026, SCOR enregistre un résultat net de EUR 397 millions (EUR 409 millions ajusté1), soit un rendement des capitaux propres annualisé de 18,5 % (19,0 % ajusté1).

Le niveau du ratio de solvabilité du Groupe est estimé à 220 % à la fin du T2 2026, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2025. Ce résultat est soutenu par la génération de capital opérationnel de nos lignes de métier, nette de déploiement de capital lié à la croissance des activités, des actions de désendettement et de provisionnement du dividende pour le premier semestre 2026.

Renouvellements des traités de réassurance P&C

Lors des renouvellements de juin-juillet 2026, SCOR poursuit sa croissance dans ses lignes diversifiantes, tout en appliquant une politique de souscription disciplinée dans un environnement concurrentiel.

L’EGPI7 augmente de 1,3 % en réassurance traditionnelle, avec une hausse solide de 19,8 % des lignes « Specialty » portée par la branche « Credit & Surety ». Les lignes P&C sont en repli, avec des risques de catastrophes naturelles stables, alors que les risques américains de dommages aux biens (hors catastrophes naturelles) et de responsabilité civile sont en baisse. Alternative Solutions enregistre une croissance forte de 133 % sur les affaires renouvelées en juin-juillet.

Pour rappel, les primes à renouveler en juin-juillet représentent environ 13 % des primes annuelles de réassurance P&C (environ 10 % du total des primes P&C).

Depuis le début de l’année, SCOR enregistre une croissance de l’EGPI7 de 3,2 %, avec une augmentation limitée du ratio net de souscription de 2 points de pourcentage. SCOR résiste bien dans un environnement concurrentiel grâce à sa stratégie de croissance rentable et diversifiée.

À l’avenir, SCOR s’attend à ce que l’environnement reste concurrentiel. Le Groupe reste déterminé à profiter des opportunités commerciales attrayantes et à maintenir une politique de souscription stricte. Le cas échéant, il est prêt à redéployer son capital ou à réduire sa capacité pour atteindre ses objectifs de rentabilité.

Excellente performance sous-jacente de P&C

Au T2 2026, les revenus d’assurance P&C s’élèvent à EUR 1 796 millions, en hausse de 0,1 % à taux de change constant (en baisse de 2,0 % à taux de change courant) par rapport au T2 2025. Les revenus d’assurance reflètent les résultats favorables des renouvellements, partiellement compensés par les révisions d’EGPI sur les contrats existants et par un effet de change défavorable.

La marge sur services contractuels sur les nouvelles affaires « New Business CSM » ressort à EUR 255 millions au T2 2026, en hausse de 13,5 % à taux de change courant par rapport au T2 2025, essentiellement liée aux volumes d’affaires, à la baisse des coûts de rétrocession ainsi qu’à la contribution accrue de SCOR Business Solutions (SBS) et de « Cedant Facultative ». La CSM sur les nouvelles affaires s’élève à EUR 978 millions au S1 2026, en hausse de 4,6 % par rapport au S1 2025.

Chiffres clés en (ré)assurance P&C :

en EUR millions



(à taux de change courant) T2 2026 T2 2025 Variation S1 2026 S1 2025 Variation Revenus d’assurance 1 796 1 833 -2,0 % 3 608 3 692 -2,3 % Résultat des activités d’assurance 269 241 +11,6 % 524 446 +17,3 % Ratio combiné 79,5 % 82,5 % -3,0 pts 79,9 % 83,7 % -3,9 pts CSM sur les nouvelles affaires 255 225 +13,5 % 978 935 +4,6 %

Le ratio combiné P&C s’établit à 79,5 % au T2 2026, contre 82,5 % au T2 2025. Il intègre :

une charge liée aux catastrophes naturelles de 2,9 %, reflétant un faible nombre de catastrophes naturelles, conduisant à un ratio de catastrophes naturelles de 3,5 % au S1 2026,

un ratio attritionnel intégrant les commissions de 76,8 %, résultant d’une performance sous-jacente solide et de l’accroissement de la prudence,

un effet d’actualisation de -8,5 %,

un ratio des coûts attribuables de 8,2 %.

Le résultat des activités d’assurance P&C de EUR 269 millions résulte d’un amortissement de la CSM de EUR 274 millions, de la libération de l’ajustement pour risque (« Risk Adjustment ») à hauteur de EUR 17 millions, d’un écart d’expérience négatif de EUR -10 millions et d’un impact des contrats déficitaires de EUR -12 millions.

Résultat des activités d’assurance L&H conforme aux attentes au T2 2026, hors impact exceptionnel sur l’écart d’expérience

Au T2 2026, les revenus d’assurance L&H s’élèvent à EUR 1 828 millions, en baisse de 5,7 % à taux de change constant (-8,0 % à taux de change courant) par rapport au T2 2025. SCOR continue d’augmenter la CSM L&H par la souscription de nouveaux contrats (EUR 101 millions de CSM sur les nouvelles affaires8 au T2 2026).

Chiffres clés en réassurance L&H :

en EUR millions



(à taux de change courant) T2 2026 T2 2025 Variation S1 2026 S1 2025 Variation Revenus d’assurance L&H 1 828 1 986 -8,0 % 3 831 4 191 -8,6 % Résultat des activités d’assurance 49 118 -58,0 % 157 236 -33,5 % CSM sur les nouvelles affaires 101 136 -25,7 % 216 212 +1,9 %

Le résultat des activités d’assurance de L&H s’élève à EUR 49 millions au T2 2026. Il intègre :

un amortissement de la CSM de EUR 88 millions,

une libération de l’ajustement pour risque (« Risk Adjustment ») de EUR 28 millions,

un écart d’expérience négatif de EUR 60 millions, comprenant un impact négatif non récurrent de EUR 64 millions lié au résultat d’un arbitrage,

un impact négatif des contrats déficitaires de EUR 10 millions.

En excluant l’impact exceptionnel, le résultat des activités d’assurance ressort à EUR 113 millions, avec un écart d’expérience positif de EUR 4 millions.

Les actifs investis dégagent un taux de rendement de 3,7 %

Au 30 juin 2026, le total des actifs investis s’élève à EUR 23,2 milliards. L’allocation des actifs de SCOR est optimisée, avec 78 % du portefeuille investis en valeurs obligataires. SCOR dispose d’un portefeuille obligataire de très bonne qualité avec une notation moyenne de A+ et une duration de 4,4 ans.

Chiffres clés en Investissements :

en EUR millions



(à taux de change courant) T2 2026 T2 2025 Variation S1 2026 S1 2025 Variation Actifs investis 23 218 23 189 +0,1 % 23 218 23 189 +0,1 % Taux de rendement courant 3,6 % 3,5 % 0,1 pt 3,6 % 3,5 % 0,1 pt Taux de rendement des actifs investis (*) 3,7 % 3,6 % 0,1 pt 3,7 % 3,7% n.a.

(*) Les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent EUR -23 millions au T2 2026 et EUR -16 millions au S1 2026 relatifs à l’impact de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR, avant impôts.

Les produits financiers des actifs investis s’établissent à EUR 2149 millions au T2 2026. Le rendement des actifs investis s’élève à 3,7 %9 (contre 3,8 % au T1 2026) et le rendement courant à 3,6 % (contre 3,5 % au T1 2026).

Le taux de réinvestissement ressort à 4,3 %10 au 30 juin 2026, stable par rapport au 31 mars 2026. Le portefeuille d’actifs demeure très liquide avec EUR 8,1 milliards de cash-flows financiers attendus au cours des 24 prochains mois11, ce qui permet à SCOR de bénéficier d’un taux de réinvestissement toujours élevé.





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ANNEXE

1 – Principaux chiffres du Groupe du T2 et S1 2026

en EUR millions



(à taux de change courant) T2 2026 T2 2025 Variation S1 2026 S1 2025 Variation Revenus d’assurance 3 624 3 819 -5,1 % 7 439 7 883 -5,6 % Résultat des activités d’assurance1 318 358 -11,2 % 680 682 -0,2 % Dépenses de gestion 310 313 -0,9 % 609 614 -0,8 % RoE annualisé2 16,3 % 22,6 % -6,3 pts 18,5 % 20,3 % -1,8 pts RoE annualisé ajusté3 18,0 % 22,6 % -4,5 pts 19,0 % 20,1 % -1,0 pt Résultat net2,4 171 226 -24,1 % 397 425 -6,8 % Résultat net ajusté3,4 188 225 -16,4 % 409 420 -2,7 % Valeur Économique5,6 9 018 8 469 n.a. 9 018 8 469 n.a. Capitaux propres 4 408 4 129 6,7 % 4 408 4 129 6,7 % Marge sur services contractuels (CSM)6 4 610 4 340 6,2 % 4 610 4 340 6,2 %

1 : Inclut les revenus sur les contrats financiers tels que reportés selon la norme IFRS 9 ;

2 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T2 2026 de EUR -23 millions avant impôts, impact S1 2026 de EUR -16 millions avant impôts ;

3 : Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres ;

4 : Résultat net consolidé part du groupe ;

5 : Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM) ;

6 : Nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

2 – Chiffres clés du compte de résultat du T2 et S1 2026

en EUR millions



(à taux de change courant) T2 2026 T2 2025 Variation S1 2026 S1 2025 Variation Revenus d’assurance 3 624 3 819 -5,1 % 7 439 7 883 -5,6 % Revenus d’assurance P&C 1 796 1 833 -2,0 % 3 608 3 692 -2,3 % Revenus d’assurance L&H 1 828 1 986 -8,0 % 3 831 4 191 -8,6 % Produit financier sur les actifs investis 214 210 +1,9 % 433 436 -0,6 % Résultat opérationnel 267 347 -23,0 % 621 665 -6,6 % Résultat net1,2 171 226 -24,1 % 397 425 -6,8 % Résultat net ajusté1,3 188 225 -16,4 % 409 420 -2,7 % Bénéfice par action2 (EUR) 0,96 1,26 -24,2 % 2,22 2,38 -6,8 % Bénéfice par action ajusté3 (EUR) 1,05 1,26 -16,4 % 2,28 2,35 -2,7 % Cash-flow opérationnel 176 395 -55,5 % 325 546 -40,5 %

1 : Résultat net consolidé part du groupe ;

2 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T2 2026 de EUR -23 millions avant impôts, impact S1 2026 de EUR -16 millions avant impôts ;

3 : Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres.

3 – Principaux ratios du compte de résultat du T2 et S1 2026

en EUR millions



(à taux de change courant) T2 2026 T2 2025 Variation S1 2026 S1 2025 Variation Taux de rendement des actifs investis1,2 3,7 % 3,6 % +0,1 pt 3,7 % 3,7 % +0,1 pt Ratio combiné P&C 3 79,5 % 82,5 % -3,0 pts 79,9 % 83,7 % -3,9 pts RoE annualisé4 16,3 % 22,6 % -6,3 pts 18,5 % 20,3 % -1,8 pts RoE annualisé ajusté5 18,0 % 22,6 % -4,5 pts 19,0 % 20,1 % -1,0 pt Croissance de la Valeur Économique6 n.a. n.a. n.a. 10,5 % 10,5 % n.a.

1 : Annualisé ;

2 : Au T2 2026 et au S1 2026, les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent respectivement EUR -23 millions et EUR -16 millions avant impôts relatifs à la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR ;

3 : le ratio combiné correspond à la somme des sinistres, des commissions variables et des frais de gestion attribuables P&C, divisée par les revenus nets d’assurance P&C ;

4 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T2 2026 de EUR -23 millions avant impôts, impact S1 2026 de EUR -16 millions avant impôts ;

5 : Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres ;

6 : Non annualisée. Croissance à hypothèses économiques constantes, hors impacts de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR. Le point de départ est ajusté du dividende de EUR 1,9 par action (EUR 340 millions au total) au titre de l’année 2025, payé le 6 mai 2026. Valeur économique définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

4 – Chiffres clés du bilan au 30 juin 2026

en EUR millions

(à taux de change courant) Au

30 juin 2026 Au

31 décembre 2025 Variation Total des actifs investis 1 23 218 23 515 -1,3 % Capitaux propres 4 408 4 427 -0,4 % Actif net comptable par action (EUR) 24,65 24,72 -0,3 % Valeur Économique2 9 018 8 522 +5,8 % Valeur Économique par action (EUR)3 50,42 47,59 +6,0 % Ratio d’endettement4 23,2 % 25,3 % -2,2 pts Total des liquidités5 2 298 2 236 +2,8 %

1 : Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers ;

2 : La Valeur Économique (définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts) inclut les intérêts minoritaires ;

3 : La Valeur Économique par action exclut les intérêts minoritaires ;

4 : Le ratio d’endettement correspond au pourcentage de la dette subordonnée par rapport à la Valeur Économique et à la dette subordonnée en norme IFRS 17 ;

5 : Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie ainsi que les placements à court terme.

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SCOR, un réassureur mondial de premier plan







Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 15,4 milliards d’euros de revenus d’assurance bruts en 2025. Représenté à travers plus de 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com Relations Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com











Relations Investisseurs

Thomas Fossard

InvestorRelations@scor.com











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L’ensemble des contenus publiés par le groupe SCOR à partir du 1er janvier 2024 sont certifiés avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l’authenticité sur le site wiztrust.com.



Généralités

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux des tableaux et du texte. Les pourcentages et les variations en pourcentage sont calculés sur des chiffres complets (y compris les décimales) ; par conséquent, ce communiqué de presse peut contenir des différences non significatives dans les sommes et les pourcentages en raison des arrondis. Sauf indication contraire, les sources pour le classement des entreprises et les positions sur le marché sont internes.

Ce communiqué de presse ne constitue pas, dans quelque pays que ce soit, une offre de vente ou d’échange, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres SCOR, et ne doit pas être interprété comme tel.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles sur la situation financière, les résultats, les activités, la stratégie, les plans et les objectifs de SCOR, notamment en ce qui concerne les projets actuels ou futurs de SCOR.

Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation du futur ou du mode conditionnel, ainsi que par des termes tels que « estimer », « croire », « anticiper », « viser », « s’attendre à », « avoir pour objectif de », « avoir l’intention de », « prévoir de », « projeter », « aboutir à », « devoir », « pouvoir » et d’autres expressions similaires.

Il convient de noter que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles dépend des circonstances et des faits qui se produiront ou non à l’avenir.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles. Ces déclarations, hypothèses, et informations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performance future. Les déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles (y compris sur des objectifs) peuvent être affectées par des risques connus ou inconnus, des incertitudes identifiées ou non, et d’autres facteurs susceptibles d’impacter de façon significative les résultats, les performances et les réalisations futurs, envisagés ou attendus par SCOR.

En particulier, il convient de noter que l’impact total des risques macroéconomiques, financiers, géopolitiques, climatiques et réglementaires sur les activités et résultats de SCOR ne peut être évalué avec précision.

Par conséquent, l’ensemble des évaluations, des hypothèses et, plus généralement, des chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont nécessairement des estimations basées sur des analyses évolutives, et comprennent un large éventail d’hypothèses théoriques, qui sont très évolutives.

Les informations relatives aux risques et incertitudes pouvant affecter l’activité de SCOR sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé le 13 mars 2026 sous le numéro D.26-0090 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur le site internet de SCOR (www.scor.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

En outre, ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles ne sont pas des « prévisions de bénéfice » au sens de l’article 1 du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/980.

SCOR n’a pas l’intention ni l’obligation de, et ne s’engage en aucun cas à, compléter, mettre à jour, actualiser, revoir ou changer ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles, que ce soit au résultat d’informations nouvelles, d’évènements futurs, ou pour quelque autre raison que ce soit.

Informations financières

Les informations financières du Groupe contenues dans ce communiqué de presse sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l’Union européenne.

Sauf indication contraire, les éléments du bilan, du compte de résultat et les ratios de l’exercice précédent n’ont pas été reclassés.

Le calcul des ratios financiers (tels que le taux de rendement sur actifs investis, le taux de rendement courant, le rendement des capitaux propres et le ratio combiné) est détaillé dans les annexes de la présentation des résultats financiers du premier semestre 2026 qui est disponible sur le site internet de SCOR (www.scor.com) (voir pages 24-59).

Les résultats financiers du premier semestre 2026 inclus dans ce communiqué de presse ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes de SCOR.

Sauf indication contraire, tous les chiffres sont présentés en euros.

Tout chiffre ou toute donnée financière pour une période postérieure au 30 juin 2026 ne doit pas être considéré comme une prévision des résultats financiers attendus pour ces périodes.

1 Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR.

2 Inclut les revenus sur les contrats financiers tels que reportés selon la norme IFRS 9.

3 Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

4 Non annualisé. Le point de départ est ajusté du dividende de EUR 1,90 par action (EUR 340 millions au total) au titre de l’année 2025, payé en 2026.

5 Croissance à hypothèses économiques constantes (c’est-à-dire ajustée des variations de taux d’intérêt et de l’impact des changes sur les fonds propres et la CSM) par rapport au 31 décembre 2025, hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR.

6 Le ratio de solvabilité est estimé après prise en compte du provisionnement du dividende pour les six premiers mois, sur la base du dividende payé au titre de l’exercice 2025 (EUR 1,90 par action).

7 Estimation du revenu brut des primes par année de souscription – Estimated Gross Premium Income (EGPI).

8 Inclut la CSM sur les nouveaux traités et la variation de la CSM sur les traités existants due aux nouveaux contrats (c’est-à-dire les nouvelles affaires sur les contrats existants).

9 Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR. Impact avant impôts de EUR -23 millions au T2 2026.

10 Ce taux correspond au taux de réinvestissement théorique fondé sur l’allocation des classes d’actifs de rendement (à savoir le portefeuille obligataire, les prêts et l’immobilier) au T2 2026, conformément aux hypothèses actuelles de duration des réinvestissements. Écarts de rendement (spreads) et courbes de taux au 30 juin 2026.

11 Au 30 juin 2026. Comprend les soldes de trésorerie courante ainsi que les coupons et remboursements futurs.

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