Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2026

Paris, le 30 juillet 2026 - Atos Group annonce avoir publié ce jour sur son site Internet et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son Rapport Financier Semestriel 2026.

Ce document intègre le rapport semestriel d’activité, les comptes consolidés intermédiaires résumés pour le premier semestre 2026, le rapport des Commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes consolidés intermédiaires résumés, ainsi que l’attestation du responsable du Rapport Financier Semestriel.

Il peut être consulté, en versions française et anglaise, sur le site Internet de la Société (www.atosgroup.com).

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

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