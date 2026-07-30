Bouygues : Performance très solide du Groupe au 1er semestre 2026, perspectives annuelles confirmées

Paris, le 30 juillet 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Performance très solide du Groupe au 1er semestre 2026,

Perspectives annuelles confirmées

Comme chaque année, les résultats du Groupe au premier semestre ne sont pas représentatifs des résultats annuels, du fait principalement de la saisonnalité des activités de Colas.

Dans un contexte macroéconomique et géopolitique particulièrement volatil, le Groupe a réalisé, au premier semestre, une performance très solide.

Chiffre d’affaires du Groupe à 26,3 Md€, soit -1,3% sur un an à change constant 1 .

à soit -1,3% sur un an à change constant . Légère hausse sur un an du ROCA 2 du Groupe à 829 M€ (+33 M€ sur un an).

sur un an du à (+33 M€ sur un an). Forte progression du résultat net part du Groupe à 287 M€, soit +114 M€ sur un an, malgré l’impact, pour la deuxième année consécutive, de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, pour -35 M€.

à soit +114 M€ sur un an, malgré l’impact, pour la deuxième année consécutive, de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, pour -35 M€. Amélioration très significative de l’endettement financier net du Groupe à 6,5 Md€ à fin juin 2026 , soit 2 Md€ de mieux sur un an, dans la continuité des deux trimestres précédents.

, soit 2 Md€ de mieux sur un an, dans la continuité des deux trimestres précédents. Très forte progression au premier semestre de la marge des activités d’Equans à 5,2%, soit

+1,2 pt sur un an, avec une amélioration de l’activité au deuxième trimestre.

au premier semestre de la à 5,2%, soit +1,2 pt sur un an, avec une amélioration de l’activité au deuxième trimestre. Niveaux historiquement élevés des carnets de commandes : 27,6 Md€ chez Equans (+1,7 Md€ sur un an) et 33,4 Md€ pour la Division Construction (+0,5 Md€ sur un an).

Par ailleurs, le 6 juin 2026, Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont annoncé la signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition de SFR3.





Le conseil d’administration de Bouygues s’est réuni le 29 juillet 2026 sous la présidence de Martin Bouygues et a arrêté les comptes du premier semestre 2026.

CHIFFRES-CLÉS

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Chiffre d’affaires 26 292 26 870 -2,2% a Résultat opérationnel courant des activités 829 796 +33 Marge des activités 3,2% 3,0% +0,2 pt Résultat opérationnel courant ᵇ 782 743 +39 Résultat opérationnel ᶜ 722 688 +34 Résultat financier (195) (189) -6 Résultat net part du Groupe hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 322 220 +102 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (35) d (47) +12 Résultat net part du Groupe y.c. contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 287 173 +114





(millions d’euros) À fin juin 2026 À fin juin 2025 Variation Excédent (+) / Endettement (-) financier net (6 515) (8 528) +2 013

(a) -1,2% à périmètre et change constants

(b) Dont -47 M€ d’amortissement de PPA au S1 2026 et -53 M€ au S1 2025

(c) Dont -60 M€ de résultat non courant au S1 2026 et -55 M€ au S1 2025

(d) Quote-part du Groupe. La contribution totale exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France s’élève à -39 M€

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2026 s’établit à 26,3 milliards d’euros, en baisse de 2,2% sur un an. À change constant, le chiffre d’affaires est en baisse de 1,3% sur un an. Les impacts de change constatés sur le premier semestre s’élèvent à environ -240 millions d’euros.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 829 millions d’euros, soit une progression de 33 millions d’euros sur un an. La forte amélioration du ROCA d’Equans permet de plus que compenser les baisses attendues des ROCA de Bouygues Telecom et TF1.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 287 millions d’euros. Il est en hausse de 114 millions d’euros sur un an, malgré l’impact, pour la deuxième année consécutive, de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France de -35 millions d’euros. Le résultat net part du Groupe intègre en particulier : Des amortissements et dépréciations des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) de -47 millions d’euros (contre -53 millions d’euros au premier semestre 2025) ; Un résultat non courant 4 ne reflétant pas la performance opérationnelle des métiers de

-60 millions d’euros (contre -55 millions d’euros au premier semestre 2025) ; Un résultat financier de -195 millions d’euros (contre -189 millions d’euros au premier semestre 2025) ; Une charge d’impôt de 212 millions d’euros (contre 268 millions d’euros au premier semestre 2025), alourdie par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France de -39 millions d’euros.

s’établit à 287 millions d’euros. Il est en hausse de 114 millions d’euros sur un an, malgré l’impact, pour la deuxième année consécutive, de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France de -35 millions d’euros. Le résultat net part du Groupe intègre en particulier : L’endettement financier net s’établit à 6,5 milliards d’euros à fin juin 2026, en amélioration de

2 milliards d’euros par rapport à fin juin 2025. Le ratio d’endettement net5 s’élève à 46% à fin juin 2026 (contre 62% à fin juin 2025).

PERSPECTIVES 2026

Perspectives du Groupe

Bouygues intervient sur des marchés porteurs, la diversité de ses activités permet au Groupe de se développer dans la durée et de démontrer sa grande résilience. Dans un environnement macro-économique et géopolitique très incertain, le Groupe restera agile pour s’adapter aux évolutions de ses différents marchés.

Le Groupe confirme viser, pour 2026 :





une stabilité du chiffre d’affaires à taux de change constants,

un maintien du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) à un niveau historiquement élevé, après plusieurs années d’amélioration significative.

L’amélioration du ROCA d’Equans permettra de compenser la baisse attendue du ROCA de TF1 en lien avec les tensions anticipées sur le marché publicitaire linéaire, et de celui de Bouygues Telecom en lien avec la hausse prévue des amortissements.

Le Groupe continue d’être très vigilant quant aux conséquences du conflit au Moyen-Orient.

Perspectives d’Equans

Equans poursuit le déploiement de son plan stratégique. Equans confirme viser pour 2026 :

un chiffre d’affaires stable par rapport à 2025, à taux de change constants,

un taux de conversion de 80% à 100% du ROCA en cash-flow6 avant Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Equans relève sa perspective de marge annuelle et vise désormais une marge des activités au moins égale à 5,2% (précédemment, Equans visait une marge des activités de 5%, en avance d’un an sur les objectifs fixés lors du Capital Markets Day de 2023).

Equans organisera un nouveau CMD le 25 février 2027.

Perspectives de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom confirme les objectifs fixés pour 2026, et vise :





un chiffre d’affaires facturé aux clients et un EBITDA après Loyer proches de 2025, et en croissance modeste par rapport à 2023, hors la Poste Telecom,

des investissements d’exploitation bruts proches de 1,3 milliard d’euros (hors fréquences), confirmant une baisse après le pic de capex observé ces 5 dernières années,

un FCF avant BFR7 d’environ 600 millions d’euros hors La Poste Telecom, et avant impact de la surcharge d’IS (impôt sur les sociétés). Le FCF avant BFR incluant La Poste Telecom et y compris la surcharge d’IS, sera d’environ 500 millions d’euros. Cette perspective n’intègre pas les éventuels impacts du projet d’acquisition de la société SFR.

Perspectives du groupe TF1

Fort de sa stratégie, de ses nouvelles initiatives digitales, et de sa situation financière solide, le groupe TF1 maintient ses objectifs 2026, dans un contexte de visibilité toujours limitée :

Croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d’affaires digital 8 en 2026,

en 2026, Viser une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.

Dans un contexte d’évolution rapide des usages et compte-tenu d’un environnement macro-économique et politique demeurant instable, le marché de la publicité linéaire reste sous forte pression en 2026. Dans cette phase de transition vers le digital, le groupe TF1 entend maintenir en 2026 une marge des activités hors plus-values à un niveau mid-to-high single digit, selon l’évolution du marché linéaire.

ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ

Division Construction

Fin juin 2026, le carnet de commandes de la Division Construction (Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier) s’établit au niveau très élevé de 33,4 milliards d’euros, offrant de la visibilité sur l’activité future. Il est en légère hausse de 1% sur un an (+1% à change constant et hors principales cessions et acquisitions), et en forte hausse de 18% depuis fin juin 2022.

A fin juin 2026, le carnet de commandes est en hausse en France (+2% sur un an) et à l’international hors Europe (+3% sur un an). Il est en légère baisse en Europe hors France (-1% sur un an).

A fin juin 2026, la part du carnet de commandes à exécuter dans les 18 prochains mois est en hausse de 1,3 Md€ sur un an.

Le carnet de commandes de Colas s’élève à 14,8 milliards d’euros, en légère baisse de 1% sur un an (+2% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). Le carnet Route est en baisse de 1% sur un an, et le carnet Rail est stable sur un an.

Colas a enregistré une prise de commandes de 6,5 milliards d’euros au cours du premier semestre 2026.

La prise de commandes dans la Route est en légère baisse sur un an : en France, elle est en repli comme attendu en lien avec le cycle électoral de mars 2026. A l’international, elle est en repli également, en raison d’une base de comparaison élevée liée aux contrats importants remportés au premier semestre 2025 au Maroc et en Europe du Nord, et malgré la dynamique positive observée dans plusieurs autres zones, dont le Canada et les Etats-Unis.

La prise de commandes dans le Rail est en forte baisse sur un an, en raison d’une base de comparaison très élevée en lien avec la signature de contrats très significatifs au Royaume-Uni et au Maroc au premier semestre 2025, malgré quelques contrats importants remportés au cours du premier semestre 2026 notamment au Chili.

Le carnet de commandes de Bouygues Construction s’établit à 17,9 milliards d’euros à fin juin 2026, en hausse de 4% sur un an (+1% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). Il bénéficie notamment de l’intégration pour 0,8 milliard d’euros du carnet de commandes de la société Vannoy Construction, et il est soutenu par les pôles Bâtiment France et Bâtiment International, dont les carnets augmentent respectivement de +12% et +32% sur un an, tandis que le carnet Travaux Publics est en recul de 18% sur un an (compte tenu d’une base de comparaison très élevée au premier semestre 2025).

Au premier semestre 2026, Bouygues Construction a enregistré une prise de commandes de 4,8 milliards d’euros. Elle est soutenue par la très bonne dynamique des activités de fonds de commerce (soit les contrats inférieurs à 100 millions d’euros), qui restent à un niveau élevé et représentent 60% de la prise de commandes totale du semestre. Bouygues Construction a enregistré plusieurs contrats de plus de 100 millions d’euros sur le deuxième trimestre, par exemple le projet de tunnel du Lower Thames Crossing au Royaume-Uni pour près de 230 millions d’euros ou encore un complément pour un contrat de datacenters en Australie pour environ 235 millions d’euros (pour rappel, 130 millions avaient déjà été enregistrés au premier trimestre 2026).

Enfin, Bouygues Immobilier continue de faire face à un environnement de marché difficile. Son carnet de commandes s’établit à 0,7 milliard d’euros, en repli de 11% sur un an (-5% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). Pour rappel, le carnet de commandes de Bouygues Immobilier est un carnet dit sécurisé, n’intégrant que le chiffre d’affaires des ventes notariées restant à réaliser.

Au cours du premier semestre 2026, les indicateurs de maîtrise foncière (obtention et purge de permis de construire) s’améliorent nettement en France, dans un contexte de marché résidentiel qui reste difficile en France. Côté commercial, en France, les réservations de logements résidentiels en unité s’élèvent à 426 millions d’euros, en progression sur un an (+18% en valeur), tandis que les réservations en bloc reculent à 117 millions d’euros (-56% sur un an) en raison d’une base de comparaison élevée. L’activité commerciale dans le tertiaire demeure pour sa part toujours à l’arrêt.



Le chiffre d’affaires de la Division Construction s’établit à 12,4 milliards d’euros9 au premier semestre 2026, en baisse de 2% sur un an. Il est stable sur un an à périmètre et change constants.

Le chiffre d’affaires de Colas s’élève à 6,6 milliards d’euros, en baisse de 4% sur un an (-2% à périmètre et change constants). Il intègre des effets de change négatifs d’environ 90 millions d’euros. Le Rail progresse de 2% sur un an, tandis que la Route est en baisse de 4% sur un an, comme attendu, dont -4% en France et -4% à l’International.

s’élève à 6,6 milliards d’euros, en baisse de 4% sur un an (-2% à périmètre et change constants). Il intègre des effets de change négatifs d’environ 90 millions d’euros. Le Rail progresse de 2% sur un an, tandis que la Route est en baisse de 4% sur un an, comme attendu, dont -4% en France et -4% à l’International. Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction atteint 5,3 milliards d’euros, en augmentation de 2% sur un an (+4% à périmètre et change constants). Il intègre des effets de change négatifs d’environ 50 millions d’euros. La hausse est portée par les pôles Bâtiment France (+6% sur un an) et les Travaux Publics (+14% sur un an). Le Bâtiment International est en baisse sur un an (-13%) en raison de la fin de travaux importants au Maroc et en Australie notamment.

atteint 5,3 milliards d’euros, en augmentation de 2% sur un an (+4% à périmètre et change constants). Il intègre des effets de change négatifs d’environ 50 millions d’euros. La hausse est portée par les pôles Bâtiment France (+6% sur un an) et les Travaux Publics (+14% sur un an). Le Bâtiment International est en baisse sur un an (-13%) en raison de la fin de travaux importants au Maroc et en Australie notamment. Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier est en baisse de 19%10 sur un an à 0,5 milliard d’euros (-14% à périmètre et change constants). La baisse du chiffre d’affaires s’explique par la cession des activités en Pologne en juillet 2025, une base de comparaison élevée (avec la livraison d’une opération Tertiaire et la forte contribution des opérations Bloc au premier semestre 2025) et par l’atteinte d’un point bas en nombre d’opérations qui contribuent au chiffre d’affaires.

Le ROCA de la Division Construction s’établit à 43 millions d’euros sur le premier semestre 2026, en amélioration de 17 millions d’euros sur un an. La marge de ROCA des activités de construction progresse de 0,1 point sur la période à 0,3%.

Le ROCA de Colas s’établit à -115 millions d’euros, stable sur un an. Pour rappel, les résultats du premier semestre de Colas ne sont pas représentatifs des résultats annuels, compte tenu de la saisonnalité de ses activités.

s’établit à -115 millions d’euros, stable sur un an. Pour rappel, les résultats du premier semestre de Colas ne sont pas représentatifs des résultats annuels, compte tenu de la saisonnalité de ses activités. Le ROCA de Bouygues Construction s’améliore de 22 millions d’euros et atteint 172 millions d’euros sur le premier semestre 2026. La marge des activités s’établit à 3,2%, en hausse de 0,3 point sur un an, et au plus haut niveau sur la période depuis 2018.

s’améliore de 22 millions d’euros et atteint 172 millions d’euros sur le premier semestre 2026. La marge des activités s’établit à 3,2%, en hausse de 0,3 point sur un an, et au plus haut niveau sur la période depuis 2018. Enfin, le ROCA de Bouygues Immobilier s’établit à -14 millions d’euros contre -8 millions d’euros au premier semestre 2025. Le ROCA est impacté par la moindre activité au premier semestre 2026 et l’effet de périmètre lié à la cession en Pologne en juillet 2025. La marge des opérations affiche une légère amélioration sur la période.

Equans

Le carnet de commandes d’Equans est en forte amélioration et s’établit au niveau record de 27,6 milliards d’euros à fin juin 2026, en hausse de 1,7 milliard d’euros sur un an (+7%).

Sur le premier semestre, Equans a enregistré une prise de commandes de 10,9 milliards d’euros, soit un niveau record pour un premier semestre. La marge sous-jacente de la prise de commandes continue de s’améliorer graduellement. Les prises de commandes sur les contrats inférieurs à 5 millions d’euros sont en légère hausse sur un an, et représentent environ 65% de la prise de commandes totale. Les prise de commandes sur les contrats de plus de 5 millions d’euros sont en forte hausse sur un an, et représentent près de 35% de la prise de commandes totale, avec des prises de commandes significatives sur plusieurs segments de spécialités (dont les datacenters, le solar & storage, etc.).

La forte accélération des prises de commandes au deuxième trimestre 2026 permet à Equans de renouer avec une augmentation significative de son carnet de commandes.

Equans a réalisé au premier semestre 2026, un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros, en baisse de 4% sur un an (-3% à change constant). L’activité du deuxième trimestre 2026 est à un niveau quasi-équivalent à celle du deuxième trimestre 2025 (-1% à change constant), permettant de compenser partiellement le démarrage un peu lent du début d’année. Le chiffre d’affaires intègre également des effets de change négatifs d’environ 90 millions d’euros.

La rentabilité d’Equans continue de s’améliorer de manière significative. Le ROCA atteint 460 millions d’euros sur le premier semestre, en hausse de 96 millions d’euros sur un an. La marge des activités du deuxième trimestre progresse très fortement sur un an et de surcroît, bénéficie d’éléments ponctuels favorables.

Bouygues Telecom

La forte dynamique commerciale de Bouygues Telecom dans le Fixe se poursuit, soutenue par une stratégie centrée sur la qualité et la satisfaction client.

À fin juin 2026, le parc de clients FTTH atteint 4,9 millions d’abonnés, Bouygues Telecom ayant attiré 185 000 nouveaux clients sur le premier semestre, dont 96 000 sur le deuxième trimestre. Le parc Fixe comprend au total 5,5 millions de clients, soit 116 000 nouveaux clients au premier semestre, dont 69 000 au cours du deuxième trimestre, un record pour un deuxième trimestre.

La part des clients Fixe bénéficiant d’une ligne FTTH continue d’augmenter et atteint 88%, contre 84% un an auparavant. Bouygues Telecom poursuit l’extension de sa couverture FTTH tout en renforçant la qualité de son réseau au service de l’expérience client. L’opérateur est ainsi le premier à proposer la technologie XGS-PON11 sur l’ensemble de son réseau FTTH.

Au deuxième trimestre, l’ABPU Fixe est en hausse de 0,2€ sur un an, à 33,2€ par client par mois.

Bouygues Telecom affiche une performance commerciale soutenue dans le Mobile, dans un marché marqué par une tension continue sur les prix. Cette dynamique s’appuie notamment sur la complémentarité de ses marques et sur les effets positifs de la stratégie BiG, initiée fin 2024, qui contribuent à l’amélioration continue du churn et à la progression du nombre de clients convergents. Le parc forfait Mobile hors MtoM compte 18,8 millions de clients, avec 173 000 nouveaux clients sur le premier semestre 2026, dont 82 000 sur le deuxième trimestre.

L’ABPU Mobile s’établit à 16,7€ par client par mois au cours du deuxième trimestre, en baisse de 0,6€ par rapport au deuxième trimestre 2025, pénalisé par des prix d’acquisition de nouveaux clients encore bas, notamment sur les forfaits digitaux, dans un environnement toujours concurrentiel.

Le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 3,2 milliards d’euros, quasi-stable sur un an, la contribution positive du Fixe compensant la baisse du Mobile. Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur est en hausse de 3% sur un an, porté par la hausse du chiffre d’affaires Autres (+16% sur un an), composé principalement du chiffre d’affaires Terminaux, Accessoires et Travaux.

L’EBITDA après Loyer atteint 954 millions d’euros au premier semestre 2026, stable sur un an. Bouygues Telecom poursuit ses efforts de contrôle des coûts. La marge d’EBITDA après Loyer s’établit à 29,7%, en baisse de

0,1 point sur un an.

Le ROCA de Bouygues Telecom s’élève à 274 millions d’euros, en baisse de 32 millions d’euros sur un an. Cette diminution attendue s’explique par l’augmentation continue des dotations aux amortissements en lien avec le niveau élevé des investissements réalisés au cours des dernières années.

Les investissements d’exploitation bruts hors fréquences s’élèvent à 616 millions d’euros au premier semestre, en baisse de 90 millions d’euros sur un an.

TF1

Au premier semestre 2026, malgré un fort contexte concurrentiel (avec notamment les Jeux Olympiques d’hiver et la Coupe du Monde de football), le groupe TF1 maintient son leadership sur ses cibles commerciales (FRDA < 5012 et 25-49 ans) : la part d’audience chez les FRDA < 50 s’établit à 33,2% (en baisse de 0,5 pt sur 1 an), et chez les individus âgés de 25 à 49 ans, elle s’établit à 29,8% (en baisse de 0,9 pt sur un an). TF1+ confirme son succès auprès du public avec 42 millions de streamers mensuels en moyenne sur le premier semestre 2026, soit +20% sur un an (avec un record de 44 millions en juin 2026).

Depuis mi-juin 2026, tous les abonnés de Netflix en France peuvent regarder les chaînes du groupe TF1 et les contenus à la demande de TF1+, directement sur Netflix. Le lancement de TF1+ sur Netflix a amplifié ses audiences, et porté le nombre de streamers uniques quotidiens à un niveau record de 8,3 millions le 25 juin 2026.

Le chiffre d’affaires du groupe TF1 s’élève à 993 millions d’euros au premier semestre 2026, en baisse de 10% sur un an (-6% à périmètre et change constants) :

Le chiffre d’affaires Média s’élève à 869 millions d’euros, en retrait de 11% sur un an (-7% à périmètre constant) lié aux cessions de My Little Paris et Play 2 au second semestre 2025, et à un contexte publicitaire toujours dégradé (chiffre d’affaires publicitaire en baisse de 9% sur un an). La forte dynamique de croissance de TF1+ se poursuit (+19% sur un an) et continue de démontrer l’attractivité de la plateforme pour les annonceurs.

et au second semestre 2025, et à un contexte publicitaire toujours dégradé (chiffre d’affaires publicitaire en baisse de 9% sur un an). La forte dynamique de croissance de TF1+ se poursuit (+19% sur un an) et continue de démontrer l’attractivité de la plateforme pour les annonceurs. Le chiffre d’affaires de Studio TF1 s’établit à 124 millions d’euros au premier semestre 2026, en léger repli sur un an, l’activité étant concentrée sur le second semestre.

Le ROCA de TF1 s’élève à 77 millions d’euros, en retrait de 54 millions d’euros sur un an, comme anticipé. Il intègre un coût des programmes de 433 millions d’euros, en baisse de 19 millions d’euros sur un an, avec un ajustement de la programmation au deuxième trimestre afin de s’adapter à un marché dégradé et à un contexte concurrentiel exceptionnel. La marge des activités s’établit à 7,8%, en ligne avec la fourchette d’objectif annuel communiquée.

SITUATION FINANCIÈRE

A 15,8 milliards d’euros, la liquidité du Groupe est à un niveau très élevé. Elle est composée de la trésorerie du Groupe à hauteur de 4,2 milliards d’euros, complétée de facilités de crédit moyen et long terme non utilisées de 11,5 milliards d’euros.

L’endettement financier net à fin juin 2026 s’établit à 6,5 milliards d’euros contre 8,5 milliards d’euros à fin juin 2025, soit une amélioration de 2 milliards d’euros sur un an.

Au cours du premier semestre 2026, la variation des Besoins en Fonds de Roulement et divers atteint

-1 645 millions d’euros, une variation saisonnière habituelle pour un premier semestre.

Le ratio d’endettement net13 à fin juin 2026 s’établit à 46%, en amélioration par rapport à fin juin 2025 (62%).

L’augmentation de l’endettement financier net à fin juin 2026 par rapport à fin décembre 2025, soit environ

2,3 milliards d’euros, est liée aux effets saisonniers de début d’année.

Fin juin 2026, la maturité moyenne des émissions obligataires du Groupe est de 5,8 ans à un coupon moyen de 3,01% (et un taux effectif moyen de 2,25%). L’échéancier de la dette est bien réparti dans le temps, et la prochaine échéance obligataire est en octobre 2026.

A la suite de la signature du protocole d’accord en vue de l’acquisition de SFR, Moody’s a annoncé, le 16 juin 2026, maintenir la perspective de la note long terme de Bouygues à stable. Standard and Poor’s a placé, le 3 juillet 2026, la note long terme de Bouygues sous Credit Watch négatif.

FAITS SIGNIFICATIFS DU PREMIER SEMESTRE

Equans

Equans a cédé le 18 mai 2026, ses activités Infra & Mobility (I&M) de concession de bornes de recharge pour véhicules électriques aux Pays-Bas.

Cette cession s’inscrit dans le cadre du plan stratégique d’Equans, présenté le 23 février 2023 lors de son Capital Markets Day, qui prévoit la cession des activités asset-based. Comme annoncé, Equans conserve la compétence et continuera de fournir à ses clients BtoB des services d'installation et de maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Colas

Conformément au protocole d’accord signé le 19 mars 2026, et après l’approbation de l’opération par les autorités de la concurrence, Colas a finalisé, en date du 29 mai 2026, l’acquisition des activités de construction routière et de recyclage du groupe Frauenrath, entreprise familiale implantée en Allemagne depuis la fin du 19e siècle. Cette transaction devient la première acquisition routière de Colas dans le pays.

Bouygues Telecom14

Le 6 juin 2026, Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange (le « Consortium ») ont annoncé la signature d’un protocole d’accord avec Altice France en vue de l’acquisition de SFR, l’une des plus importantes opérations industrielles en Europe dans le secteur des télécommunications.

La transaction envisagée porte sur un prix total de 20,35 Md€15 en valeur d’entreprise pour les actifs concernés d’Altice France, sous réserve d’ajustements de clôture16. La répartition du prix entre les acquéreurs est la suivante : environ 42 % pour Bouygues Telecom, 31 % pour Free-Groupe iliad et 27 % pour Orange. Ces pourcentages pourraient varier d’ici au closing en fonction de l’évolution des bases clients.

L’opération est soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes, après une phase de consultation avec les instances représentatives du personnel compétentes. Ces étapes sont actuellement en cours.

La signature de la documentation juridique définitive est attendue au second semestre 2026, tandis que la réalisation de la transaction pourrait intervenir au second semestre 2027 après l’obtention des autorisations des autorités compétentes notamment de concurrence.

À ce stade, il n’y a aucune certitude que cette opération soit réalisée.

Bouygues Construction

Bouygues Construction a finalisé le 30 juin 2026 à Charlotte (Caroline du Nord) l’acquisition de Vannoy Construction.

En 2025, l’entreprise américaine a réalisé un chiffre d'affaires de 873 millions d’euros. Particulièrement active dans des secteurs stratégiques à fort potentiel, tels que la santé, l’éducation, l’industrie et la distribution, elle bénéficie d'un carnet de commandes solide qui témoigne de la confiance durable de ses clients.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement international de Bouygues Construction, dont le chiffre d’affaires en 2025 était de 10,6 milliards d’euros. L’entreprise poursuit ainsi son expansion dans des marchés stables, dynamiques et porteurs en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

Cette acquisition ouvre également la voie à de nouvelles synergies à l’échelle du groupe Bouygues : Equans et Colas sont aussi présentes sur ce territoire, ce qui permettra de créer des passerelles pour offrir toujours plus de valeur ajoutée aux clients du Groupe.

FAITS SIGNIFICATIFS POST 30 JUIN 2026

Equans

Le 22 juillet 2026, Equans a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’entreprise australienne CV Services Pty Ltd. Avec cette acquisition, Equans confirme sa stratégie de croissance externe par bolt-on dans des géographies porteuses et renforce sa position sur le marché australien. CV Services est un fournisseur de premier plan de services techniques multidisciplinaires, proposant des solutions dans les domaines des infrastructures, de la construction, des services, des médias et de la signalétique.

Basée dans le Queensland, en Australie, CV Services accompagne des clients publics et privés depuis plus de 20 ans sur l’ensemble du cycle de vie des actifs, en s’appuyant sur des relations clients de long terme et des équipes hautement qualifiées. CV Services emploie 880 personnes et son chiffre d’affaires 2026 est de 260 millions AUD17.

L’acquisition de CV Services s’ajoute aux trois déjà effectuées sur le premier semestre :

Acquisition, en février 2026, de la société ASTI à Singapour (spécialiste des environnements critiques, des salles blanches, et des infrastructures technologiques sensibles) ;

Acquisition, en mars 2026, de la société ESAVE en Italie (spécialiste des environnements critiques, des salles blanches, et des infrastructures technologiques sensibles) ;

Acquisition, en mai 2026, de la société MCI Faser Power en Autriche (déploiement de fibre optique).

Au total, ces 4 acquisitions représentent un chiffre d’affaires en année pleine d’environ 210 millions d’euros.

RSE

Les métiers du Groupe continuent d’innover en faveur de l’adaptation aux conséquences du changement climatique et œuvrent pour la protection des villes et territoires, et de leurs habitants.

StreetADAPT est la démarche innovante développée par Colas pour accompagner les collectivités face aux effets du changement climatique, déjà déployée en France comme à l’international. Conçue comme une approche sur-mesure et évolutive, elle vise à rendre les villes plus résilientes en intégrant à la fois ingénierie, solutions fondées sur la nature et innovations de matériaux. Elle répond aux principaux défis urbains : surchauffe, intensification des épisodes pluvieux et artificialisation des sols qui aggravent les phénomènes d’inondation et perte de biodiversité.

Face à la surchauffe urbaine, StreetADAPT propose des solutions pour la création d’îlots de fraîcheur : des revêtements clairs limitant l’accumulation de chaleur, des actions de végétalisation qui jouent sur la désartificialisation et sur le rafraichissement urbain, des dispositifs d’ombrage, etc. Ces solutions permettent de réduire la température perçue tout en améliorant le confort urbain.

Dans le cadre de StreetADAPT, Colas déploie aussi une gestion intégrée des eaux pluviales via des chaussées drainantes et d’autres dispositifs de stockage des eaux. Le principe est de favoriser l’infiltration à la source, le ralentissement des flux, le stockage temporaire et la revalorisation de l’eau, afin de limiter les risques d’inondation et renforcer la résilience des quartiers.

En privilégiant une vision systémique (désartificialisation des sols, choix des matériaux, végétalisation, gestion des eaux…), sur la base d’une offre produit et d’une expertise en ingénierie micro climatique et en génie écologique, StreetADAPT facilite l’adaptation des territoires tout en améliorant durablement le cadre de vie.

Alors que les périodes de fortes chaleurs s’intensifient et que les incendies de végétation se multiplient notamment dans le sud de la France, le SDIS du Gard (30) a donné, le jeudi 3 juillet 2026, le coup d’envoi de sa campagne annuelle de prévention contre les feux de forêt. Le lancement, qui s’est tenu au sommet de la vigie du Mont Bouquet, a également marqué la présentation du dispositif NEMOSYS FIRE, une solution de détection innovante développée par Exavision, filiale d’Ineo Defense, elle-même entité d’Equans France. Une première en France, cette technologie de pointe, alliant capteurs thermiques, intelligence artificielle et cartographie 3D, amorce une nouvelle ère dans la lutte contre les départs de feu et la préservation des espaces naturels.

Bouygues Immobilier a publié le 4 juin 2026 un livre blanc sur le rafraîchissement des villes et appelle à repenser le confort d’été face au dérèglement climatique.

Cette publication, nourrie par une étude exclusive réalisée avec Ipsos BVA auprès de 1 000 Français et par les contributions d’une vingtaine de scientifiques, élus, experts et acteurs de terrain engagés sur les enjeux d’adaptation climatique, vise à ouvrir une réflexion de fond sur l’habitabilité des territoires et propose des pistes concrètes pour adapter durablement la ville et les logements.





ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE PUBLICATION DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

En raison de la faible représentativité des données financières trimestrielles du Groupe liées à l’importante saisonnalité de ses activités, notamment celle de Colas au premier trimestre, et afin d’être davantage aligné avec les attentes de ses parties prenantes, le groupe Bouygues fera évoluer sa communication financière trimestrielle à compter de la publication des résultats du 1er trimestre 2027.

A compter de cette date, et pour toutes les publications du 1er trimestre et des 9 mois, la communication financière se concentrera sur les principaux indicateurs suivants :

Indicateurs commerciaux :

Prise de commandes ou réservations et carnet de commandes pour les métiers de la division Construction et Equans

Nouveaux abonnés Fixe et Mobile, parc clients et ABPU Fixe et Mobile pour Bouygues Telecom

Principales parts d’audience pour TF1 et indicateurs de suivi de la croissance des usages digitaux





Indicateurs financiers :

Chiffre d’affaires et dette nette des métiers et du Groupe

Liquidité de TF1 et du Groupe

Cette évolution aura pour conséquence que la communication financière du Groupe sera à l’avenir alignée avec les pratiques de la place.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS FINANCIER

5 novembre 2026 : résultats des neuf premiers mois 2026 (7h30 CET)

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et le rapport correspondant a été émis.

Retrouvez l’intégralité des comptes et annexes sur le site www.bouygues.com/resultats.



Le webcast des résultats aux analystes se tiendra le 30 juillet 2026 à 9H (CET).

Les détails de connexion sont disponibles sur le site www.bouygues.com.

La présentation sera disponible avant le démarrage du webcast sur le site www.bouygues.com/resultats.

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans 80 pays environ et riche de 200 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : Division Construction (Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier) ; énergies et services (Equans), télécoms (Bouygues Telecom) et médias (TF1).

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES :

investors@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 11 97

CONTACT PRESSE :

presse@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01

BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris cedex 08 • bouygues.com

ACTIVITÉ COMMERCIALE DU PREMIER SEMESTRE 2026

CARNET DE COMMANDES DE LA DIVISION CONSTRUCTION

(millions d’euros) À fin juin 2026 À fin juin 2025 Variation Colas 14 782 14 957 -1% a Bouygues Construction 17 937 17 213 +4% b Bouygues Immobilier 703 794 -11% c Total 33 422 32 964 +1% d

(a) +2% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(b) +1% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(c) -5% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(d) +1% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

COLAS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin juin 2026 À fin juin 2025 Variation France Métropole 3 715 3 803 -2% International et Outre-Mer 11 067 11 154 -1% Total 14 782 14 957 -1%

BOUYGUES CONSTRUCTION, PRISES DE COMMANDES

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation France 1 990 1 861 +7% International 2 769 2 262 +22% Total 4 759 4 123 +15%

BOUYGUES IMMOBILIER, RÉSERVATIONS

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Logement 558 664 -16% Tertiaire 58 35 n.s. Total 616 699 -12%

EQUANS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin juin 2026 À fin juin 2025 Variation France 9 951 8 638 +15% International 17 609 17 202 +2% Total 27 560 25 840 +7% a

(a) +7% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

BOUYGUES TELECOM, PARC CLIENTS

(en milliers) À fin juin 2026 À fin déc. 2025 Variation Parc Clients Mobile hors MtoM 18 822 18 645 +178 Parc Forfait Mobile hors MtoM 18 765 18 592 +173 Parc total Mobile 27 401 27 148 +253 Parc FTTH 4 877 4 693 +185 Parc total Fixe 5 548 5 432 +116

TF1, PART D’AUDIENCE (a)

en % À fin juin 2026 À fin juin 2025 Variation Total 33,2% 33,7% -0,5 pt

(a) Source Médiamétrie – Femmes de moins de 50 ans Responsables Des Achats

PERFORMANCE FINANCIÈRE DU PREMIER SEMESTRE 2026

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Chiffre d’affaires 26 292 26 870 -2,2% a Résultat opérationnel courant des activités 829 796 +33 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA)ᵇ (47) (53) +6 Résultat opérationnel courant 782 743 +39 Autres produits et charges opérationnels (60) c (55) d -5 Résultat opérationnel 722 688 +34 Coût de l’endettement financier net (86) (100) +14 Charges d’intérêts sur obligations locatives (73) (60) -13 Autres produits et charges financiers (36) (29) -7 Impôt (173) (210) +37 Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées 3 (4) +7 Résultat net des activités poursuivies hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 357 285 +72 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (35) (65) +30 Résultat net part du Groupe hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 322 220 +102 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (35) (47) +12 Résultat net part du Groupe y.c. contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 287 173 +114

(a) -1,2 % à périmètre et change constants

(b) Purchase Price Allocation (Allocation du prix d’achat)

(c) Dont résultat non courant de -4 M€ chez Bouygues Construction, -14 M€ chez Equans, -16 M€ chez Bouygues Telecom, -4 M€ chez TF1, et -22 M€ chez Bouygues SA

(d) Dont résultat non courant de -3 M€ chez Bouygues Construction, -33 M€ chez Equans, +3 M€ chez Bouygues Telecom, -5 M€ chez TF1 et -17 M€ chez Bouygues SA

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Effet change Effet périmètre À PCC ᶜ Division Construction ᵃ 12 405 12 654 -2% +1% +1% 0% dont Colas 6 620 6 890 -4% +1% 0% -2% dont Bouygues Construction 5 329 5 205 +2% +1% 0% +4% dont Bouygues Immobilier 528 648 -19% 0% +5% -14% Equans 8 872 9 231 -4% +1% -1% -4% Bouygues Telecom 4 031 3 910 +3% 0% 0% 3% TF1 993 1 103 -10% 0% +3% -6% Bouygues SA et autres 129 118 n.s. - - n.s. Retraitements intra-Groupe ᵇ (210) (235) n.s. - - n.s. Chiffre d’affaires du Groupe 26 292 26 870 -2,2% +1% 0% -1,2% dont France 13 373 13 535 -1% 0% 0% -1% dont international 12 919 13 335 -3% +2% 0% -1%

(a) Somme des chiffres d’affaires contributifs après élimination des opérations intra-Groupe

(b) Dont retraitements intra-groupe des activités de construction

(c) À périmètre et change constants

CALCUL DE L’EBITDA APRÈS LOYER a DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 829 796 +33 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) (47) (53) +6 Charges d’intérêts sur obligations locatives (73) (60) -13 Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 1 143 1 170 -27 Dotations aux provisions et autres dépréciations nettes de reprises utilisées (29) 91 -120 Reprise de provisions et dépréciations non utilisées et autres (160) (152) -8 EBITDA après Loyer du Groupe 1 663 1 792 -129

(a) Voir glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À L’EBITDA APRÈS LOYER a DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Division Construction 64 55 +9 dont Colas (56) (57) +1 dont Bouygues Construction 131 121 +10 dont Bouygues Immobilier (11) (9) -2 Equans 475 490 -15 Bouygues Telecom 954 956 -2 TF1 205 301 -96 Bouygues SA et autres (35) (10) -25 EBITDA après Loyer du Groupe 1 663 1 792 -129

(a) Voir glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS DU GROUPE (ROCA) a

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Division Construction 43 26 +17 dont Colas (115) (116) +1 dont Bouygues Construction 172 150 +22 dont Bouygues Immobilier (14) (8) -6 Equans 460 364 +96 Bouygues Telecom 274 306 -32 TF1 77 131 -54 Bouygues SA et autres (25) (31) +6 Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 829 796 +33

(a) Voir glossaire pour les définitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) POUR LE PREMIER SEMESTRE 2026

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Division Construction 43 -5 38 dont Colas (115) -4 (119) dont Bouygues Construction 172 -1 171 dont Bouygues Immobilier (14) 0 (14) Equans 460 0 460 Bouygues Telecom 274 -17 257 TF1 77 -3 74 Bouygues SA et autres (25) -22 (47) Total 829 -47 782

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) POUR LE PREMIER SEMESTRE 2025

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Division Construction 26 -5 21 dont Colas (116) -4 (120) dont Bouygues Construction 150 -1 149 dont Bouygues Immobilier (8) 0 (8) Equans 364 0 364 Bouygues Telecom 306 -18 288 TF1 131 -7 124 Bouygues SA et autres (31) -23 (54) Total 796 -53 743

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE (ROC)

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Division Construction 38 21 +17 dont Colas (119) (120) +1 dont Bouygues Construction 171 149 +22 dont Bouygues Immobilier (14) (8) -6 Equans 460 364 +96 Bouygues Telecom 257 288 -31 TF1 74 124 -50 Bouygues SA et autres (47) (54) +7 Résultat opérationnel courant du Groupe 782 743 +39

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Division Construction 34 18 +16 dont Colas (119) (120) +1 dont Bouygues Construction 167 146 +21 dont Bouygues Immobilier (14) (8) -6 Equans 446 331 +115 Bouygues Telecom 241 291 -50 TF1 70 119 -49 Bouygues SA et autres (69) (71) +2 Résultat opérationnel du Groupe 722 a 688 b +34

(a) Dont résultat non courant de -4 M€ chez Bouygues Construction, -14 M€ chez Equans, -16 M€ chez Bouygues Telecom, -4 M€ chez TF1, et -22 M€ chez Bouygues SA

(b) Dont résultat non courant de -3 M€ chez Bouygues Construction, -33 M€ chez Equans, +3 M€ chez Bouygues Telecom, -5 M€ chez TF1 et -17 M€ chez Bouygues SA

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Division Construction (4) (44) +40 dont Colas (131) (144) +13 dont Bouygues Construction 150 122 +28 dont Bouygues Immobilier (23) (22) -1 Equans 346 234 +112 Bouygues Telecom 43 66 -23 TF1 24 36 -12 Bouygues SA et autres (122) (119) -3 Résultat net part du Groupe 287 173 +114

EXCÉDENT (+) / ENDETTEMENT (-) FINANCIER NET PAR MÉTIER

(millions d’euros) À fin juin 2026 À fin déc. 2025 Variation Colas (308) 1 209 -1 517 Bouygues Construction 4 065 4 508 -443 Bouygues Immobilier (460) (371) -89 Equans 2 128 2 097 +31 Bouygues Telecom (4 283) (3 738) -545 TF1 432 515 -83 Bouygues SA et autres (8 089) (8 424) +335 Excédent (+) / Endettement (-) financier net (6 515) (4 204) -2 311 Obligations locatives courantes et non courantes (3 294) (3 419) +125

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Division Construction 126 108 +18 dont Colas 95 88 +7 dont Bouygues Construction 31 20 +11 dont Bouygues Immobilier 0 0 0 Equans 61 59 +2 Bouygues Telecom 613 667 -54 TF1 88 150 -62 Bouygues SA et autres 1 5 -4 Investissements d’exploitation nets du Groupe - hors fréquences 889 989 -100 Fréquences 0 0 0 Investissements d’exploitation nets du Groupe - y.c. fréquences 889 989 -100

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CASH-FLOW LIBRE a DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Division Construction (147) (14) -133 dont Colas (260) (182) -78 dont Bouygues Construction 132 177 -45 dont Bouygues Immobilier (19) (9) -10 Equans 308 288 +20 Bouygues Telecom 248 209 +39 TF1 55 86 -31 Bouygues SA et autres (103) (130) +27 Cash-flow libre ᵃ du Groupe - hors fréquences 361 439 -78 Fréquences 0 0 0 Cash-flow libre ᵃ du Groupe - y.c. fréquences 361 439 -78

(a) Voir glossaire pour les définitions

GLOSSAIRE

Division Construction : Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier

Activités d’énergies et services : Equans

ABPU (Average Billing Per User) :

Mobile : il est égal à la somme des chiffres d’affaires Mobile facturés au client pour les clients Grand Public et Entreprises, divisée par le nombre de clients moyen sur la période. Il ne prend pas en compte les cartes SIM MtoM et SIM gratuites ;

Fixe : il est égal à la somme des chiffres d’affaires Fixe facturés au client pour les clients Grand Public (hors Entreprises), divisée par le nombre de clients moyen sur la période.

BtoB (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

Carnet de commandes :

Colas, Bouygues Construction, Equans : représente le volume d'activité restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives).

: représente le volume d'activité restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives). Bouygues Immobilier : il est composé du chiffre d’affaires des ventes notariées restant à réaliser.

En application de la norme IFRS 11, Bouygues Immobilier exclut de son carnet de commandes le chiffre d’affaires des ventes notariées réalisées à travers des sociétés mises en équivalence (société en co-promotion en cas de contrôle conjoint).

Book-to-bill : comparaison de la prise de commandes sur 12 mois glissants et du chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Cash-flow libre : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation, ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé avant variation du besoin en fonds de roulement (BFR) lié à l’activité et du besoin en fonds de roulement lié aux immobilisations d’exploitation.





Chiffre d’affaires Autres (Bouygues Telecom) : différence entre le chiffre d’affaires total de Bouygues Telecom et le chiffre d’affaires Services. Il comprend en particulier :

les ventes de terminaux, d’accessoires, d’assurances ou autres ;

les revenus d’itinérance ;

les prestations de services autres que télécoms (construction de sites ou installation de lignes FTTH) ;

le cofinancement publicitaire.

Chiffre d’affaires Services (Bouygues Telecom) :

Il comprend :

le chiffre d’affaires facturé au client, qui intègre : Mobile :



clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée ;

clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ;

le chiffre d’affaires du Machine-To-Machine ( MtoM ) ;

( ) ; le chiffre d’affaires de l’itinérance ( roaming Visiteurs) ;

Visiteurs) ; le chiffre d’affaires réalisé avec les opérateurs de réseaux mobiles virtuels ( MVNO ) ; Fixe :

) ; clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements ;

clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV ) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ;

et ) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ; le chiffre d’affaires de vente en gros réalisé avec d’autres opérateurs de réseaux fixes ;

le revenu des appels entrants Voix et SMS ;

l’étalement de la subvention sur la durée de vie prévisionnelle du client, conséquence d’IFRS 15 ;

l’activation, puis l’étalement sur la durée de vie prévisionnelle du client des chiffres d’affaires liés aux mises en services.

Churn : « taux d’attrition » en français, désigne le taux de désabonnement ou de perte de clientèle au cours d'une période donnée. Étroitement lié au concept de fidélisation client, il est particulièrement utilisé par les opérateurs télécom pour se référer au taux de clients ayant changé d’opérateur.

EBITDA après Loyer : correspond au résultat opérationnel courant, après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives, corrigé des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, aux provisions et autres dépréciations, ainsi que des effets liés aux pertes de contrôle. Ces derniers concernent l’impact lié aux réévaluations des lots conservés.

Évolution du chiffre d’affaires à périmètre et change constants :

à change constant : évolution après conversion du chiffre d’affaires en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison ;

à périmètre constant : évolution du chiffre d’affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante : en cas d’acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d’affaires de la société acquise qui n’a pas de correspondance dans la période de comparaison ; en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d’affaires de la société cédée qui n’a pas de correspondance dans la période en cours.



Excédent / Endettement financier net : il s’agit de la somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie, soldes créditeurs de banque, dettes financières non courantes et courantes et juste valeur des instruments financiers. L’excédent / endettement financier n’inclut pas les obligations locatives non courantes et courantes. Selon que ce solde est positif ou négatif, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les principaux éléments de variation de l’endettement financier net sont présentés en note 7 de l’annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2026 disponible sur le site internet du groupe Bouygues.

FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) : correspond au déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équipements de transmission de l’opérateur) jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel (définition de l’Arcep).

Groupe (ou le « groupe Bouygues ») : désigne la société Bouygues SA et toute entité qui est contrôlée, directement ou indirectement, par la société Bouygues SA au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce français.

Liquidité : somme de la trésorerie disponible, de la juste valeur des instruments financiers de couverture et des lignes de crédit moyen et long terme confirmées et non utilisées.

Marge d’EBITDA après Loyer (Bouygues Telecom) : EBITDA après Loyer sur chiffre d’affaires Services.

Métier : désigne chacune des six grandes filiales du groupe Bouygues (Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Equans, Bouygues Telecom et TF1).

MtoM : les communications Machine-To-Machine ou MtoM consistent en la mise en relation de machines ou d’objets intelligents, ou entre un objet intelligent et une personne, avec un système d’information via des réseaux de communications mobiles, généralement sans intervention humaine.

Prises FTTH sécurisées : prises pour lesquelles l’horizontal est déployé ou en cours de déploiement ou commandé et ce, jusqu’au point de mutualisation.

Prises FTTH commercialisées : prises pour lesquelles l’horizontal et la verticale sont déployés et connectés via le point de mutualisation.

Prise de commandes (Colas, Bouygues Construction, Equans) : une affaire est enregistrée dans la prise de commandes dès lors que le contrat est signé et entré en vigueur (obtention de l'ordre de service et levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement est mis en place. Le montant enregistré correspond au chiffre d’affaires à réaliser sur cette affaire.

Réservations en valeur (Bouygues Immobilier) : montant exprimé en euro de la valeur des biens immobiliers réservés sur une période donnée

logements : somme des valeurs des contrats de réservation, unité et bloc, signés par les clients et validés en interne, nettes des désistements enregistrés ;

immeubles de bureaux : enregistrés dans les réservations à la vente notaire.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

si Bouygues Immobilier détient le contrôle exclusif de la société de co-promotion (intégration globale), alors 100 % des montants sont intégrés dans les réservations ;

s’il y a contrôle conjoint (société mise en équivalence), alors l’activité commerciale est enregistrée à hauteur de la quote-part détenue dans la société de co-promotion.

Résultat opérationnel courant des activités (ROCA) : le résultat opérationnel courant des activités correspond au résultat opérationnel courant avant prise en compte des amortissements et dépréciations des actifs incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA).

Trésorerie disponible : somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie et juste valeur positive des instruments de couverture.

Wholesale : marché de la vente en gros aux opérateurs de communications électroniques.

1 -2,2% tel que publié

2 Résultat opérationnel courant des activités

3 Voir communiqués de presse du consortium et de Bouygues Telecom en date du 6 juin 2026

4 Voir annexe

5 Endettement net / capitaux propres

6 Cash-flow libre avant coût de la dette nette, charges d’intérêt sur les obligations de location et impôts décaissés

7 Free cash-flow après impôts et frais financiers et avant BFR, hors fréquences

8 Chiffre d’affaires digital : comprend le chiffre d’affaires publicitaire de TF1+, et également le chiffre d’affaires publicitaire lié à TF1info.fr et à la TV segmentée, ainsi que les revenus liés aux abonnements (TF1+ Premium) et au micro-paiement

9 Total des contributions au chiffre d’affaires après élimination des opérations intra-Groupe

10 Hors quote-part des co-promotions

11 Technologie fibre permettant d’atteindre des débits internet symétriques allant jusqu’à 8 Gbits/s en téléchargement comme en envoi, pour une expérience internet sans précédent : téléchargements instantanés, streaming 8K fluide, jeux en ligne sans latence, et une efficacité accrue pour les professionnels

12 Femmes de moins de 50 ans Responsables Des Achats

13 Endettement net / capitaux propres

14 Voir communiqués de presse du consortium et de Bouygues Telecom en date du 6 juin 2026

15 Dont 0,35 Mds€ payables à la signature de la documentation juridique définitive

16 Un complément de prix potentiel (earn-out) pouvant atteindre 0,65 Md€ ; un mécanisme d’ajustement de prix potentiel à la baisse et des clauses de sortie à la main du Consortium ou du Vendeur (clause de sauvegarde), en fonction de la performance financière de SFR jusqu’au closing de l’opération ; des mécanismes usuels d’ajustement de dette nette sur la base de comptes au closing ; des mécanismes d’ajustement de prix liés au bon respect des engagements du Vendeur jusqu’au closing (engagements réglementaires et engagements d’investissement)

17 En Australie, l’exercice financier s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Pièce jointe